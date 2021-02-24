Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Здоров'я
Втрата смаку, нюху і порушення слуху - закарпатські медики фіксують нові симптоми коронавірусу.
Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".
За його словами, загалом перебіг хвороби у пацієнтів став важчим і більше людей потребують кисневої терапії. Місця в лікарнях швидко заповнюються - щодня госпіталізують понад 200 осіб.
Причиною стрімкого поширення COVID-19 в ОДА називають нехтування правилами безпеки, зокрема під час різдвяних канікул.
"Раніше, якщо брати 10 пацієнтів, у 1-2 могли бути прояви діареї, блювоти, то зараз це один із симптомів. Ще колеги розповідають про порушення слуху, нетипово, як ми бачили пів року тому", - зазначив Пшеничний.
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Похоже, медицина в этой стране в еще более плачевном состоянии, чем казалось, если это "новые симптомы". А повышение температуры - случано, не новый симптом?
И да, рождественские каникулы закончились 1.5 месяца назад - странно, что дебилу ничего на ум не пришло больше, кроме как на то время пенять. Может еще Майдан 2005-го вспомнить?
Слетел с дороги = быстро ехал
Упал = проигнорировал силу притяжения
Обосрался = много ел
Разорился = имел деньги
Умер = жил.
Они блин как-то даже неинтересно рассказывают. Сказали бы шо президент сам подал пример шо мона стадо загнать на лыжи и там вместе бесноваться без намордников, но причина вспышки - гульбища полтора мес. взад. Тогда как максимум это должно было быть 2 нед., не?
б*же, Стебанава на
нары мылоПутина! разряд токомограничения. В итоге вырабатывается рефлекс: ранее считавшиеся нормальными желания, вызывают душевную боль и отторжение.
какие откаты получили сволочи
- тупое быдло
- тупое быдло
В Израиле после вакцинации резко выросла смертность
Продовжуйте ходити без масок...дибіли.
Носіть їх по декілька штук одночасно, якщо ковідна зараза в ваших мізках ніяк не вщухає