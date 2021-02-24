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Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я

Втрата смаку, нюху і порушення слуху - закарпатські медики фіксують нові симптоми коронавірусу.

Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".

За його словами, загалом перебіг хвороби у пацієнтів став важчим і більше людей потребують кисневої терапії. Місця в лікарнях швидко заповнюються - щодня госпіталізують понад 200 осіб.

Причиною стрімкого поширення COVID-19 в ОДА називають нехтування правилами безпеки, зокрема під час різдвяних канікул.

"Раніше, якщо брати 10 пацієнтів, у 1-2 могли бути прояви діареї, блювоти, то зараз це один із симптомів. Ще колеги розповідають про порушення слуху, нетипово, як ми бачили пів року тому", - зазначив Пшеничний.

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Топ коментарі
+11
Новые симптомы COVID-19 выявили на Закарпатье, болезнь протекает тяжелее, - ОГА - Цензор.НЕТ 8972
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24.02.2021 20:57
+8
Чим далі тим веселіше.
Продовжуйте ходити без масок...дибіли.
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24.02.2021 21:06
+7
Причиной стремительного распространения COVID-19 в ОГА называют пренебрежение правилами безопасности, в частности во время рождественских каникул. Источник: https://censor.net/ru/v3249914\\\\\\\\

Слетел с дороги = быстро ехал
Упал = проигнорировал силу притяжения
Обосрался = много ел
Разорился = имел деньги
Умер = жил.

Они блин как-то даже неинтересно рассказывают. Сказали бы шо президент сам подал пример шо мона стадо загнать на лыжи и там вместе бесноваться без намордников, но причина вспышки - гульбища полтора мес. взад. Тогда как максимум это должно было быть 2 нед., не?
б*же, Стебанава на нары мыло Путина!
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24.02.2021 20:52
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Новые симптомы COVID-19 выявили на Закарпатье, болезнь протекает тяжелее, - ОГА - Цензор.НЕТ 7008 Спокуха. Стёпа с вакциной уже в пути.

Новые симптомы COVID-19 выявили на Закарпатье, болезнь протекает тяжелее, - ОГА - Цензор.НЕТ 4790
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24.02.2021 20:51 Відповісти
"Потеря вкуса, обоняния и нарушения слуха - новые симптомы"

Похоже, медицина в этой стране в еще более плачевном состоянии, чем казалось, если это "новые симптомы". А повышение температуры - случано, не новый симптом?
И да, рождественские каникулы закончились 1.5 месяца назад - странно, что дебилу ничего на ум не пришло больше, кроме как на то время пенять. Может еще Майдан 2005-го вспомнить?
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24.02.2021 21:02 Відповісти
Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 8449
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24.02.2021 22:48 Відповісти
Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 1476
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24.02.2021 22:49 Відповісти
Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 2764
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24.02.2021 23:01 Відповісти
Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 8079
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24.02.2021 23:08 Відповісти
При этом в УжНУ обьявили о начале занятий с 15.03
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24.02.2021 20:51 Відповісти
Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 9498
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24.02.2021 23:02 Відповісти
Причиной стремительного распространения COVID-19 в ОГА называют пренебрежение правилами безопасности, в частности во время рождественских каникул. Источник: https://censor.net/ru/v3249914\\\\\\\\

Слетел с дороги = быстро ехал
Упал = проигнорировал силу притяжения
Обосрался = много ел
Разорился = имел деньги
Умер = жил.

Они блин как-то даже неинтересно рассказывают. Сказали бы шо президент сам подал пример шо мона стадо загнать на лыжи и там вместе бесноваться без намордников, но причина вспышки - гульбища полтора мес. взад. Тогда как максимум это должно было быть 2 нед., не?
б*же, Стебанава на нары мыло Путина!
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24.02.2021 20:52 Відповісти
Это так стадо приучают к покорности. Любой расслабон - получи разряд током ограничения. В итоге вырабатывается рефлекс: ранее считавшиеся нормальными желания, вызывают душевную боль и отторжение.
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24.02.2021 21:16 Відповісти
зато зеленский вакцинировался
Новые симптомы COVID-19 выявили на Закарпатье, болезнь протекает тяжелее, - ОГА - Цензор.НЕТ 7749
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24.02.2021 20:52 Відповісти
Де це воно? До проктолога завітало 😁?
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24.02.2021 20:56 Відповісти
Оттакої,а там же і Буковелі немає😁 Яку тепер дурню в охвісі придумають 😁?
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24.02.2021 20:54 Відповісти
Новые симптомы COVID-19 выявили на Закарпатье, болезнь протекает тяжелее, - ОГА - Цензор.НЕТ 7015
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24.02.2021 20:57 Відповісти
Новые симптомы COVID-19 выявили на Закарпатье, болезнь протекает тяжелее, - ОГА - Цензор.НЕТ 8972
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24.02.2021 20:57 Відповісти
АБАЛДЕТЬ !!!
какие откаты получили сволочи Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 352
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25.02.2021 03:31 Відповісти
Давайте больше ужаса! А то не штырит уже.
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24.02.2021 21:01 Відповісти
Выпускайте Голубовскую.. Новые симптомы COVID-19 выявили на Закарпатье, болезнь протекает тяжелее, - ОГА - Цензор.НЕТ 9513
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24.02.2021 21:02 Відповісти
Вона ховається від щеплення.
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24.02.2021 22:23 Відповісти
Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 7974 belge и Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 7974 Меркава

- тупое быдло Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 988
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25.02.2021 03:33 Відповісти
Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 1978 belge и Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 1978 Меркава
- тупое быдло Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 1978
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25.02.2021 03:34 Відповісти
Вот реальный ужас:
В Израиле после вакцинации резко выросла смертность
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24.02.2021 22:19 Відповісти
Кто ж их тянет вакцинироваться? Людей жалко, но сколько можно кактус жрать?
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24.02.2021 22:31 Відповісти
Не палитесь лаптеногие! На том же руzzком сайте дальше победоносная новость - "«Спутник V» зарегистрировали еще в одной стране"
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24.02.2021 22:42 Відповісти
Я не знаю к чему ты здесь лаптеногих приплел. Мне одинаково мерзость: что сВИНОВАК, что вПАЙЗЫР, что кацапская дрянь. Подозреваю, что бенефициар у них один, если Черногория и Венгрия начали колоть мочу из Козлостана.
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24.02.2021 22:49 Відповісти
Це ті ...ляді, шо навесні докоряли мені: ви ніколи не цінували життя.
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24.02.2021 22:48 Відповісти
Но на счетчике у них за сегодня - средняя смертность.
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24.02.2021 23:01 Відповісти
Ложь с кацапской помойки.
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25.02.2021 00:19 Відповісти
Потеря слуха - действительно, ни у кого никогда не было.
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24.02.2021 21:01 Відповісти
А це, виявяється, нові симптоми? Дивно. В прошлому році, в листопаді, коли я розповів лікарю симптоми - втрата смаку, нюху, діарея, мені зразу поставили діагноз короновірус, взяли аналіз, і через десять днів підтвердели, що саме ним і перехворів, в легкій формі. Правда наслідки, такі як погіршення зору, проблеми із тиском залишаються і зараз, розлади шлунку припинилися через три місяці як і ломота в мязах та суглобах. А тут - нові симптоми! Це ж треба.
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24.02.2021 21:01 Відповісти
Чим далі тим веселіше.
Продовжуйте ходити без масок...дибіли.
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24.02.2021 21:06 Відповісти
Ну ходит вся Европа и США в прокладках на лице, и что? Дрючат их еще сильнее. Даже иглоукалывание не помогает. Грех над дурачками не поиздеваться.
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24.02.2021 21:27 Відповісти
Смысл в масках, если инфицирование происходит через слизистую глаз.
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24.02.2021 21:30 Відповісти
Сенс є. Навіть ГРВІ менше стало. Все діє.
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24.02.2021 21:34 Відповісти
Якщо хворий в масці, то ваші очі захищені.
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24.02.2021 21:35 Відповісти
То й нехай ходять в масках все життя, якщо хворі, ми ж тіки - за, шоб одразу зрозуміло було - хвора людина.
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24.02.2021 22:09 Відповісти
Точно. Ментально хворые.
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24.02.2021 22:20 Відповісти
Ну, а які ж ще?
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24.02.2021 22:22 Відповісти
Тихо, ещё заставят маски на глаза натягивать)) Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 740
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25.02.2021 08:08 Відповісти
Продовжуйте носити намордники, вівці.
Носіть їх по декілька штук одночасно, якщо ковідна зараза в ваших мізках ніяк не вщухає Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 8556
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25.02.2021 00:26 Відповісти
Так в какой-то стране (если не ошибаюсь - в Чехии) уже всем приказали ходить или в двух масках, или в респираторах Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 9531
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25.02.2021 07:35 Відповісти
По мнению западенцев ковид выдуман. Селян ничто не может переубедить. Это особая часть нации - тупоголовые.
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25.02.2021 00:46 Відповісти
если брать 10 пациентов, у 1-2 могли быть проявления диареи - диарея это новый кишечный вирус! Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 3260
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24.02.2021 21:14 Відповісти
Но-но. Діарея - один з симптомів ковідли.
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24.02.2021 22:13 Відповісти
Новий різновид коронавірусу завезли на Буковель, можливо і британський, ось і качає знов Україну, навідпочивались...
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24.02.2021 21:24 Відповісти
Новые штаммы завозят заробитчане с северной помойки. Включите логику. В Закарпатье тоже Буковель? А вспышка такая же. Пока с бензоколонкой не закроют наглухо границу бактериологическая война параши против Украины будет продолжаться. Не зря рашисские тролли пасутся на всех ресурсах, разгоняя ФСБшную дезу о вреде западных вакцин. Раша медленно но неотвратимо теряет контроль над миром.
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24.02.2021 22:59 Відповісти
канєшно стєпашка виявіт новиє сімптоми, бо треба людей якось заставити робити вакцинацію.
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24.02.2021 21:28 Відповісти
Нові симптоми COVID-19 виявили на Закарпатті, хвороба протікає важче, - ОДА - Цензор.НЕТ 1291
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24.02.2021 21:53 Відповісти
в ужгороде даже в магазинах 30% людей без масок,в супермаркетах часть людей,охраны,персонала без масок. мы быдло полное((
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24.02.2021 22:28 Відповісти
Думаю дело в желании народа западной Украины (западлян) делать назло власти. Это желание сильнее денег, здоровья и даже жизни. Ну и туповаты, упрямы, это да.
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25.02.2021 00:51 Відповісти
Главный симптом - ПОФИГИЗМ к обкраданию властью украинского народа
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25.02.2021 03:39 Відповісти
 
 