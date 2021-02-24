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У Лисичанську виявлено схованку з боєприпасами найманців РФ, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Луганській області правоохоронці під час перевірки оперативної інформації виявили схованку найманців РФ зі зброєю і боєприпасами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Оперативники отримали інформацію про те, що в 2014 році бойовики, використовуючи працю незаконно затриманих громадян України - місцевих жителів, привезли і розвантажили засоби ураження біля покинутого бомбосховища заводу ГТВ у м. Лисичанськ. Надалі, члени НЗФ самостійно перенесли боєприпаси всередину бомбосховища, де сховали в заздалегідь підготовленій ніші у стіні і потім замурували її цеглою.

У Лисичанську виявлено схованку з боєприпасами найманців РФ, - Нацполіція 01

Загалом зі схованки вилучено міни 82 мм, снаряди ВОГ різних модифікацій, деякі зі слідами переробки, гранати РГД-5 і Ф-1 із запалами, РПГ різних модифікацій, снаряди до РПГ і стартові двигуни до них, реактивний піхотний вогнемет, тротилові шашки, снаряди і патрони різних калібрів. Загалом зі схрону було вилучено понад 8000 смертоносних предметів.

У Лисичанську виявлено схованку з боєприпасами найманців РФ, - Нацполіція 02

За висновком вибухотехніків деякі з виявлених боєприпасів перевозити не можна, тому вирішується питання про їх знищення на місці.

У Лисичанську виявлено схованку з боєприпасами найманців РФ, - Нацполіція 03

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Не поспішають хай знищувати. Все це добро варто через лінію фронту відправити у подарунок попочлєнцям 😁
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24.02.2021 23:13 Відповісти
 
 