Сьогодні 150 років із дня народження Лесі Українки: виставки, нова опера і перше повне нецензуроване зібрання творів. ВIДЕО
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150 років тому народилася видатна драматургиня, поетеса, письменниця і громадська діячка Леся Українка (Лариса Косач-Квітка).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, передбачено низку заходів на державному і громадському рівні.
На честь ювілею в столичному Українському домі відбулося відкриття Художнього проєкту "Леся Українка: 150 імен". Проєкт працюватиме до 8 березня.
"150 імен - це метафора, в якій втілено 150 подорожей, 150 друзів, 150 героїв її творів. І це сотні людей, які надихалися нею - художники, кінематографісти, театрали, скульптори. Ми говоримо про те, що Леся - це неймовірний імпульс для натхнення та інтерпретації", - розповів куратор проєкту Павло Гудімов.
Він також зазначив, що концепція експозиції полягає у висвітленні Лесі Українки насамперед як людини. За його словами, в процесі підготовки виставки було здійснено спробу відкрити моменти, "які були некомфортні або приховані радянською пропагандою".
У межах проєкту, зокрема, відбудеться інтелектуально-дискусійна програма Косач Talks, яка триватиме 25-28 лютого.
До 150-річного ювілею Лариси Косач закінчено роботу над масштабним виданням. Вперше опубліковано повне нецензуроване зібрання творів Лесі Українки у 14-ти томах.
Режисер Влад Троїцький і формація NOVA OPERA представлять оперу "LE", яка трансформує муміфікований образ Лесі Українки, показує її живою людиною, борцем, освіченою просвітителькою, яка заклала основи української державності, вписавши українську культуру у світовий контекст. Це історія про те, чим жила Леся Українка, про що мріяла, і як її мрія здійснилася. У виставі звучать українська, англійська та німецька мови. Автори музики - Сергій Вилка та Андрій Мерхель.
Крім того, у столичному Victoria Museum відкрилася виставка "Леся Українка - лицарівна Belle Epoque". В експозиції представлено понад 20 експонатів епохи, в якій жила і творила Лариса Косач.
Серед них є унікальні речі - костюм статського радника, яким був батько Лесі, Петро Косач, плаття з пелериною, аналогічне тому, яке було в гардеробі матері поетеси Ольги Косач (Олени Пчілки). Крім цього, тут можна побачити мереживне плаття, в якому Леся могла прогулюватися біля моря; блузи, подібні до тих, які вона могла б надягати на роботу; наряд, в якому легко можна уявити її в товаристві подруги Ольги Кобилянської.
Будь ласка, зачекайте...
Леся Українка.
Скрізь плач, і стогін, і ридання,
Несмілі поклики, слабі,
На долю марні нарікання
І чола, схилені в журбі.
Над давнім лихом України
Жалкуєм-тужим в кожний час,
З плачем ждемо тії години,
Коли спадуть кайдани з нас.
Ті сльози розтроюдять рани,
Загоїтись їм не дадуть.
Заржавіють від сліз кайдани,
Самі ж ніколи не спадуть!
Нащо даремнії скорботи?
Назад нема нам воріття!
Берімось краще до роботи,
Змагаймось за нове життя!
Леся Українка
Если надо будет для работы посмотрю
Шо то за такий Марко
Вірш Лесі Українки «Impromptu» («Когда цветет никотиаAна») - єдиний, написаний російською мовою. Цікаві свідченняпро історію його написання знайдено в архіві Анатоля КостенAка, дослідника життя і творчості поетеси. В додатку до листа від16 березня 1968 року сестра Лесі Українки Ізидора Косач, щопроживала на той час в НьюAДжерсі (США), подає такі відомосAті: «Ось за яких обставин його написала Леся: у Колодяжномугостював рос. поет Мачтет (досить близько був знайомий з родиAнами Косачів, Лисенків і Старицьких). Це було 1896-1897 року(я по інших асоціаціях знаю, що то було не пізніше1897 року)в другій половині літа. Він запрошував тоді Лесю до співробітництва в якомусь російському журналі. На це Леся рішуче відмовила і сказала, що не пише віршів поросійські принципово, що немачого збагачувати чужу, а не свою літературу, досить уже нашихписьменників забрала Росія. На це Мачтет жартома сказав, щопевне, у Лесі не вийдуть добрі вірші, (такі, як її українські)поросійські і тому вона не хоче їх писати...Тоді Леся відказала, - "що я можу і по російському напиасати непогані вірші, то я Вам зараз доведу, от візьму і напишу зараз, але друкувати їх ніколи не дам згоди".Пішла до стола письмового, тут таки у "Лесиному або білому домику", що був оточений квітниками; саме тоді у вечері все повітря було насичене пахом нікоціани / білий тютюн - квітка, що особливо сильно пахне по заході сонця/. І за якийсь коAроткий час написала цей вірш:
Когда цветет никоциана,
Все, все тогда полно обмана,
Опасна ночи тишина;
Как то затишье роковое,
Когда коварная волна
Хранит молчание гробовое.
И если вы тогда вдвоем,
И перед вами светят очи,
Как отражение звездной ночи,
И голос милый Вам звучит,
КакAбудто в тишине журчит
Струя забытого фонтана,
Бегите прочь от этих чар,
Они зажгут в душе пожар,
Когда цветет никоциана».
До тебе, Україно, наша бездольная мати,
Струна моя перша озветься.
І буде струна урочисто і тихо лунати,
І пісня від серця поллється.
По світі широкому буде та пісня літати,
А з нею надія кохана
Скрізь буде літати, по світі між людьми питати,
Де схована доля незнана?
І, може, зустрінеться пісня моя самотная
У світі з пташками-піснями,
То швидко полине тоді тая гучная зграя
Далеко шляхами-тернами.
Полине за синєє море, полине за гори,
Літатиме в чистому полю
Здійметься високо-високо в небесні простори
І, може, спітка тую долю.
І, може, тоді завітає та доля жадана
До нашої рідної хати,
До тебе, моя ти Україно мила, кохана,
Моя безталанная мати!
Мати поетеси Лесі Українки, Михайла Косача, Ольги Косач-Кривинюк, Оксани Косач, Миколи Косача та Ізидори Косач-Борисової, сестра професора Михайла Драгоманова, дружина Петра Косача.
Мати була ще геніальним домашнім тираном, але то інша історія.
Люблю музей Лесі Українки у Новоград-Волинському, її рідному місті.
Завітайте при нагоді.
я його майже на пам'ять знаю
Ще сонячні промені сплять,-
Досвітні вогні вже горять.
А ясень їй киває в верховітті: "Найкраща в світі!"
Не знаю чому читали лише ці два рядка "Лісової пісні", та кожного ранку чула їх по радіо.
Про те, чиї це поезія дізналася набагато пізніше.
Тепер Леся Українка асоціюється саме з цією поемою.
..
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Буду жити! Геть думи сумні!