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історія (1047) Леся Українка (17)

Сьогодні 150 років із дня народження Лесі Українки: виставки, нова опера і перше повне нецензуроване зібрання творів. ВIДЕО

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150 років тому народилася видатна драматургиня, поетеса, письменниця і громадська діячка Леся Українка (Лариса Косач-Квітка).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, передбачено низку заходів на державному і громадському рівні.

На честь ювілею в столичному Українському домі відбулося відкриття Художнього проєкту "Леся Українка: 150 імен". Проєкт працюватиме до 8 березня.

"150 імен - це метафора, в якій втілено 150 подорожей, 150 друзів, 150 героїв її творів. І це сотні людей, які надихалися нею - художники, кінематографісти, театрали, скульптори. Ми говоримо про те, що Леся - це неймовірний імпульс для натхнення та інтерпретації", - розповів куратор проєкту Павло Гудімов.

Він також зазначив, що концепція експозиції полягає у висвітленні Лесі Українки насамперед як людини. За його словами, в процесі підготовки виставки було здійснено спробу відкрити моменти, "які були некомфортні або приховані радянською пропагандою".

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У межах проєкту, зокрема, відбудеться інтелектуально-дискусійна програма Косач Talks, яка триватиме 25-28 лютого.

До 150-річного ювілею Лариси Косач закінчено роботу над масштабним виданням. Вперше опубліковано повне нецензуроване зібрання творів Лесі Українки у 14-ти томах.

Режисер Влад Троїцький і формація NOVA OPERA представлять оперу "LE", яка трансформує муміфікований образ Лесі Українки, показує її живою людиною, борцем, освіченою просвітителькою, яка заклала основи української державності, вписавши українську культуру у світовий контекст. Це історія про те, чим жила Леся Українка, про що мріяла, і як її мрія здійснилася. У виставі звучать українська, англійська та німецька мови. Автори музики - Сергій Вилка та Андрій Мерхель.

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Крім того, у столичному Victoria Museum відкрилася виставка "Леся Українка - лицарівна Belle Epoque". В експозиції представлено понад 20 експонатів епохи, в якій жила і творила Лариса Косач.

Серед них є унікальні речі - костюм статського радника, яким був батько Лесі, Петро Косач, плаття з пелериною, аналогічне тому, яке було в гардеробі матері поетеси Ольги Косач (Олени Пчілки). Крім цього, тут можна побачити мереживне плаття, в якому Леся могла прогулюватися біля моря; блузи, подібні до тих, які вона могла б надягати на роботу; наряд, в якому легко можна уявити її в товаристві подруги Ольги Кобилянської.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Проживши усього 42 роки,а скільки зроблено багато...,Вічная Пам*ять, Пані Лесьо!!! Сегодня в Украине отмечают 150-летие со дня рождения Леси Украинки: выставки, новая опера и первое полное нецензурированное собрание сочинений - Цензор.НЕТ 2364
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25.02.2021 08:12
+17
Терпіть кайдани,то всесвітній сором,забуть їх,не розбивши,-гірший стид.
Леся Українка.
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25.02.2021 08:06
+15
З Днем народження!!

Сьогодні в Україні відзначають 150-річчя від дня народження Лесі Українки: виставки, нова опера та перше повне нецензуроване зібрання творів - Цензор.НЕТ 8439
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25.02.2021 08:36
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Терпіть кайдани,то всесвітній сором,забуть їх,не розбивши,-гірший стид.
Леся Українка.
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25.02.2021 08:06 Відповісти
***

Скрізь плач, і стогін, і ридання,
Несмілі поклики, слабі,
На долю марні нарікання
І чола, схилені в журбі.
Над давнім лихом України
Жалкуєм-тужим в кожний час,
З плачем ждемо тії години,
Коли спадуть кайдани з нас.
Ті сльози розтроюдять рани,
Загоїтись їм не дадуть.
Заржавіють від сліз кайдани,
Самі ж ніколи не спадуть!
Нащо даремнії скорботи?
Назад нема нам воріття!
Берімось краще до роботи,
Змагаймось за нове життя!
Леся Українка
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25.02.2021 11:15 Відповісти
Сегодня в Украине отмечают 150-летие со дня рождения Леси Украинки: выставки, новая опера и первое полное нецензурированное собрание сочинений - Цензор.НЕТ 628 Справжня Красуня!!!Сегодня в Украине отмечают 150-летие со дня рождения Леси Украинки: выставки, новая опера и первое полное нецензурированное собрание сочинений - Цензор.НЕТ 6907
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25.02.2021 08:07 Відповісти
разве может сравниться подобная естественная красота с поддутыми корабельными соснами ?
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25.02.2021 10:23 Відповісти
Проживши усього 42 роки,а скільки зроблено багато...,Вічная Пам*ять, Пані Лесьо!!! Сегодня в Украине отмечают 150-летие со дня рождения Леси Украинки: выставки, новая опера и первое полное нецензурированное собрание сочинений - Цензор.НЕТ 2364
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25.02.2021 08:12 Відповісти
А наш Президент хоть зна кто такая Марко Вовчок? многие путают и говорят что у Марко Вовчок был псевдоним Леся Украинка. Сьогодні в Україні відзначають 150-річчя від дня народження Лесі Українки: виставки, нова опера та перше повне нецензуроване зібрання творів - Цензор.НЕТ 5119
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25.02.2021 08:20 Відповісти
М-да. Измельчал петросян на кацапии Сьогодні в Україні відзначають 150-річчя від дня народження Лесі Українки: виставки, нова опера та перше повне нецензуроване зібрання творів - Цензор.НЕТ 3337
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25.02.2021 08:31 Відповісти
А какая Р А З Н И Ц А? "Умный" гугл знает все!
Если надо будет для работы посмотрю Сьогодні в Україні відзначають 150-річчя від дня народження Лесі Українки: виставки, нова опера та перше повне нецензуроване зібрання творів - Цензор.НЕТ 1747
Шо то за такий Марко Сьогодні в Україні відзначають 150-річчя від дня народження Лесі Українки: виставки, нова опера та перше повне нецензуроване зібрання творів - Цензор.НЕТ 1203
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25.02.2021 08:32 Відповісти
лет 10 назад будучи в росии слышал на местном радио ответ на вопрос кто убил Пушкина ? - Лермонтов
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25.02.2021 10:25 Відповісти
Марко і Вовчок - соратники Зоряна і Шкіряка.
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25.02.2021 13:23 Відповісти
Зеля кроме Оксанки Марченко спонсорши своей с 2004 года никого не знает Сьогодні в Україні відзначають 150-річчя від дня народження Лесі Українки: виставки, нова опера та перше повне нецензуроване зібрання творів - Цензор.НЕТ 9473
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25.02.2021 08:23 Відповісти
Історія єдиного вірша, написаного Лесею Українкою російським язиком.
Вірш Лесі Українки «Impromptu» («Когда цветет никотиаAна») - єдиний, написаний російською мовою. Цікаві свідченняпро історію його написання знайдено в архіві Анатоля КостенAка, дослідника життя і творчості поетеси. В додатку до листа від16 березня 1968 року сестра Лесі Українки Ізидора Косач, щопроживала на той час в НьюAДжерсі (США), подає такі відомосAті: «Ось за яких обставин його написала Леся: у Колодяжномугостював рос. поет Мачтет (досить близько був знайомий з родиAнами Косачів, Лисенків і Старицьких). Це було 1896-1897 року(я по інших асоціаціях знаю, що то було не пізніше1897 року)в другій половині літа. Він запрошував тоді Лесю до співробітництва в якомусь російському журналі. На це Леся рішуче відмовила і сказала, що не пише віршів поросійські принципово, що немачого збагачувати чужу, а не свою літературу, досить уже нашихписьменників забрала Росія. На це Мачтет жартома сказав, щопевне, у Лесі не вийдуть добрі вірші, (такі, як її українські)поросійські і тому вона не хоче їх писати...Тоді Леся відказала, - "що я можу і по російському напиасати непогані вірші, то я Вам зараз доведу, от візьму і напишу зараз, але друкувати їх ніколи не дам згоди".Пішла до стола письмового, тут таки у "Лесиному або білому домику", що був оточений квітниками; саме тоді у вечері все повітря було насичене пахом нікоціани / білий тютюн - квітка, що особливо сильно пахне по заході сонця/. І за якийсь коAроткий час написала цей вірш:
Когда цветет никоциана,
Все, все тогда полно обмана,
Опасна ночи тишина;
Как то затишье роковое,
Когда коварная волна
Хранит молчание гробовое.
И если вы тогда вдвоем,
И перед вами светят очи,
Как отражение звездной ночи,
И голос милый Вам звучит,
КакAбудто в тишине журчит
Струя забытого фонтана,
Бегите прочь от этих чар,
Они зажгут в душе пожар,
Когда цветет никоциана».
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25.02.2021 08:31 Відповісти
З Днем народження!!

Сьогодні в Україні відзначають 150-річчя від дня народження Лесі Українки: виставки, нова опера та перше повне нецензуроване зібрання творів - Цензор.НЕТ 8439
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25.02.2021 08:36 Відповісти
Do (Гімн. Grave)

До тебе, Україно, наша бездольная мати,
Струна моя перша озветься.
І буде струна урочисто і тихо лунати,
І пісня від серця поллється.
По світі широкому буде та пісня літати,
А з нею надія кохана
Скрізь буде літати, по світі між людьми питати,
Де схована доля незнана?
І, може, зустрінеться пісня моя самотная
У світі з пташками-піснями,
То швидко полине тоді тая гучная зграя
Далеко шляхами-тернами.
Полине за синєє море, полине за гори,
Літатиме в чистому полю
Здійметься високо-високо в небесні простори
І, може, спітка тую долю.
І, може, тоді завітає та доля жадана
До нашої рідної хати,
До тебе, моя ти Україно мила, кохана,
Моя безталанная мати!
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25.02.2021 08:40 Відповісти
Олена Пчілка - звучить. Елена Пчёлка - ХЗ что это.
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25.02.2021 08:51 Відповісти
Геніальна мати, геніальної родини.
Мати поетеси Лесі Українки, Михайла Косача, Ольги Косач-Кривинюк, Оксани Косач, Миколи Косача та Ізидори Косач-Борисової, сестра професора Михайла Драгоманова, дружина Петра Косача.
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25.02.2021 11:06 Відповісти
Та ми знаємо, що мати, але так перекладати не можна.
Мати була ще геніальним домашнім тираном, але то інша історія.
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25.02.2021 12:18 Відповісти
"Ні, я - жива. Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає ! " (с)

Люблю музей Лесі Українки у Новоград-Волинському, її рідному місті.

Завітайте при нагоді.
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25.02.2021 09:01 Відповісти
Пам'ятний Лесі в Балаклаві. Рік назад ще був на місті. Зараз онлайн камери не працюють.
Сьогодні в Україні відзначають 150-річчя від дня народження Лесі Українки: виставки, нова опера та перше повне нецензуроване зібрання творів - Цензор.НЕТ 5897
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25.02.2021 09:04 Відповісти
А мені Кайдашева сім'я подобається! Ось вона справжня, так як ми усі живемо і ставимося одне до одного.
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25.02.2021 09:13 Відповісти
В Україні багато прекрасних письменників, поетів. Нечуй- Левицький, один з них.
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25.02.2021 11:09 Відповісти
це шедевр
я його майже на пам'ять знаю Сьогодні 150 років із дня народження Лесі Українки: виставки, нова опера і перше повне нецензуроване зібрання творів - Цензор.НЕТ 177
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25.02.2021 16:26 Відповісти
Найперше згадалися "Досвітні вогні":

Ще сонячні промені сплять,-
Досвітні вогні вже горять.
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25.02.2021 10:18 Відповісти
"Он бачиш, там питає дика рожа: "Чи я хороша?"
А ясень їй киває в верховітті: "Найкраща в світі!"

Не знаю чому читали лише ці два рядка "Лісової пісні", та кожного ранку чула їх по радіо.
Про те, чиї це поезія дізналася набагато пізніше.
Тепер Леся Українка асоціюється саме з цією поемою.
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25.02.2021 11:16 Відповісти
Сьогодні вийшов трейлер Мавки. По мотивам Лесі Українки.
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25.02.2021 10:22 Відповісти
Сьогодні 150 років із дня народження Лесі Українки: виставки, нова опера і перше повне нецензуроване зібрання творів - Цензор.НЕТ 5012

..
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25.02.2021 11:11 Відповісти
Так! я буду крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Буду жити! Геть думи сумні!
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25.02.2021 11:54 Відповісти
Геніальна поетеса! Happy Birthday!
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12.03.2021 02:42 Відповісти
 
 