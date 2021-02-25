Сьогодні 150 років із дня народження Лесі Українки: виставки, нова опера і перше повне нецензуроване зібрання творів. ВIДЕО

150 років тому народилася видатна драматургиня, поетеса, письменниця і громадська діячка Леся Українка (Лариса Косач-Квітка).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, передбачено низку заходів на державному і громадському рівні.

На честь ювілею в столичному Українському домі відбулося відкриття Художнього проєкту "Леся Українка: 150 імен". Проєкт працюватиме до 8 березня.

"150 імен - це метафора, в якій втілено 150 подорожей, 150 друзів, 150 героїв її творів. І це сотні людей, які надихалися нею - художники, кінематографісти, театрали, скульптори. Ми говоримо про те, що Леся - це неймовірний імпульс для натхнення та інтерпретації", - розповів куратор проєкту Павло Гудімов.

Він також зазначив, що концепція експозиції полягає у висвітленні Лесі Українки насамперед як людини. За його словами, в процесі підготовки виставки було здійснено спробу відкрити моменти, "які були некомфортні або приховані радянською пропагандою".

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У межах проєкту, зокрема, відбудеться інтелектуально-дискусійна програма Косач Talks, яка триватиме 25-28 лютого.

До 150-річного ювілею Лариси Косач закінчено роботу над масштабним виданням. Вперше опубліковано повне нецензуроване зібрання творів Лесі Українки у 14-ти томах.

Режисер Влад Троїцький і формація NOVA OPERA представлять оперу "LE", яка трансформує муміфікований образ Лесі Українки, показує її живою людиною, борцем, освіченою просвітителькою, яка заклала основи української державності, вписавши українську культуру у світовий контекст. Це історія про те, чим жила Леся Українка, про що мріяла, і як її мрія здійснилася. У виставі звучать українська, англійська та німецька мови. Автори музики - Сергій Вилка та Андрій Мерхель.

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Крім того, у столичному Victoria Museum відкрилася виставка "Леся Українка - лицарівна Belle Epoque". В експозиції представлено понад 20 експонатів епохи, в якій жила і творила Лариса Косач.

Серед них є унікальні речі - костюм статського радника, яким був батько Лесі, Петро Косач, плаття з пелериною, аналогічне тому, яке було в гардеробі матері поетеси Ольги Косач (Олени Пчілки). Крім цього, тут можна побачити мереживне плаття, в якому Леся могла прогулюватися біля моря; блузи, подібні до тих, які вона могла б надягати на роботу; наряд, в якому легко можна уявити її в товаристві подруги Ольги Кобилянської.