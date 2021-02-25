"Зробімо вже і будемо рухатися, бл#", - Сурков і Медведчук у 2014 році обговорюють поставки електроенергії до Криму та обмін полоненими на Донбасі. АУДIО+розшифровка

Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков і Віктор Медведчук у 2014 році обговорювали поставки електроенергії в захоплений Крим та обмін полоненими на Донбасі. Увага! Ненормативна лексика!

Цензор.НЕТ отримав у своє розпорядження аудіозапис розмови, під час якої обговорювалися ці питання.

Зокрема, Медведчук і Сурков говорять про схему поставок електроенергії, в якій задіяні російська "Інтер РАО" і її структури на окупованому півострові.

Крім того, вони обговорюють обмін полоненими. Говориться про різночитання в кількості полонених. Сурков називає проросійських терористів на Донбасі "ці наші там підопічні" й обіцяє допомогти з обміном.

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(подаємо мовою оригіналу)

Медведчук: И по углю. Я говорю: "Послушай". Он говорит: "Да не, я с Гонтаревой разговаривал позавчера". Это в четверг - значит, во вторник. Она там все дает команды, сейчас какие-то бумаги должны донести эти государственные предприятия, которым открывают. "Витя, - говорит, - указание президента есть, мы все сделаем". Я говорю: "Когда? Мне задают вопрос каждый день - когда?". Ну, смотри, я тебе завтра позвоню в течение дня, или твои ребята уже будут знать, что открыли.

Сурков: Давай, Витя, договорились.

Медведчук: Следующий вопрос. Электроэнергия. Сурков: Вкратце скажи, потому что это не вполне мой вопрос. Просто для политического...

Медведчук: Не-не, ну, просто чтобы ты знал. Постанову приняли одну и не ту.

Сурков: Ну я вот да, мне Дима это и рассказал.

Медведчук: В понедельник я ему звонил - еще был звонок, я уже не выдержал. Он уже в самолете, я ему там по мобильной связи говорю: "Послушай, ну, если не надо этим заниматься, то я этим заниматься больше не буду". Мне это все надоело. Я говорю: "Смотри, выдали постанову, которая никому не нужна. Это кому надо? Ну, ты дал структуру, я поехал, ездил там 7 раз, договаривался, мы договорились... Теперь идет торговля какая-то. Ну, так ты скажи - поменяй структуру. Послушай, ну я же не играю сегодня с одними, завтра - с другими... Я говорю: есть поручение одного президента. Я пришел к тебе, есть поручение второго президента. Ну, так... Я уже не выдержал, я там разговаривал на таких тонах. "Да шо ты кипишуешь"... Я говорю, я сейчас там дам команду - он там связывался при мне из самолета с министром, он еще на посадке, то есть, на взлете был. Короче, ее дали. Вчера вечером выдали постанову. Ну, такая постанова, в принципе, устраивает нормально. "Но нам надо ввести для публичности тендер по поводу поставки в Крым".

Сурков: Ха-ха-ха!

Медведчук: Ну, хорошо. Тендер на поставку. Ты вдумайся только! Я говорю: кто ж ее туда будет поставлять кроме тех, кто даст ту цену, о которой мы договорились? Мы договорились 2,99.

Сурков: Абсолютно, да.

Медведчук: Я говорю: "кто ж ее даст, если сегодня поставляют по 3,43?". "Ну, все равно. Тендер пусть проведут". "Ну хорошо, но мы ж тендер выиграем?". "Да нееее, там на тендер никто не заявится".

Сурков: Ха-ха-ха.

Медведчук: Короче, я вчера вечером позвонил президенту в Австралию. Я говорю: "Послушай, цирк продолжается". Он говорит: "Так, попроси, чтобы был контракт с этой нашей структурой, с которой ты договаривался". Ну, точнее, ты понял, какая она "наша". С "Интер РАО" и структурой "Интер РАО" в Крыму, которая будет приобретать эту электроэнергию. И мы сейчас, якобы там (тендер уже пишут) - мы этот тендер проведем, там будет один-единственный участник, никто же не заявится. Но мне нужны эти контракты, и мы тогда подписываем, соответственно, наш укр... (нерозбірливо). "Но в том контракте будет написано, что ту электроэнергию, которую покупает Украина, будет?...". Я говорю: "Ну конечно, будет. Мы ж два одновременно подписываем - с "Интер РАО" в России и со структурой "Интер РАО" в Крыму. Это ж гарантированные поставки в два конца". Я говорю: "Давай уже сделаем, давай уже будем двигаться, бл#...". Да не, ну, послушай. Если б я еще не мог связываться со всеми, то вообще был бы полный... А я ему вчера вечером позвонил: "Мы сейчас должны тендер, надо условия разработать".

Сурков: Ха-ха-ха.

Медведчук: Он говорит: "А какой тендер вы будете?". Тендер на структуру, которая будет покупать в Крыму! Вы отношение к Крыму имеете, #б твою мать?

Сурков: Надо, чтобы американская компания (сміється).

Медведчук: Американская надо, чтобы в Крыму продавала, да.

(сміються обоє)

Медведчук: Попала чтобы сразу под санкции.

Сурков: Ха-ха-ха, да.

Медведчук: Мне позвонил президент ночью, мы с ним разговаривали. Он сказал, чтобы я тебе передал вот такую просьбу. Вот, я тебе передал. Что хочешь, то делай. Мне уже осто##ло все.

Сурков: Да, веселом там у вас, угу. Я понял. Ладно.

Медведчук: Ты все понял, да?

Сурков: Вить, ну ты же этому президенту своему передай, тому, который... (сміється) Украины.

Медведчук: Я обязательно своему президенту Украины передам.

Сурков: Передай, что он хороший. А то он меня ругает постоянно, б###ь... (сміється)

Медведчук: Да? Я скажу, что Слава...

Сурков: Скажи серьезно.

Медведчук: Можно, я скажу, что ты раскаялся?

Сурков: Ну-ка, в чем раскаиваться? Я - мирный человек (сміється). Все время критикует...

Медведчук: Не, подожди. Ну, тебя предлагали устроить министром внутренних дел в Украину.

Сурков: Да, было дело (сміється). Скажи, что я готов.

(сміються обоє)

Медведчук: Нет, так они ж сначала хотят, чтобы ты сначала перековался из ястреба в голуби.

Сурков: Да, да, да. Ну, передай, что я не могу перековаться, но я буду вести себя хорошо. Ладно?

Медведчук: Ты будешь ястребом с голубиным лицом. Нет, голубем с ястребиным лицом. Вот так, б###ь.

Сурков: Совершенно верно (сміється). Нет, голубем не хочу - ну, нах##. Ну, как-то подай, что вот я очень хороший.

Медведчук: Я думаю, Слава, что у нас с тобой голубями уже не получится быть.

Сурков: Да, вряд ли, вряд ли. Поздновато, поздновато.

(сміються обоє)

Медведчук: Слушай, еще в одну авантюру меня хотят втащить.

Сурков: Чего?.

Медведчук: Смотри, предложил наш уважаемый Петр Алексеевич, и это было поддержано Владимиром Владимировичем поучаствовать в освобождении пленных. Мне. То есть он готов дать мне мандат.

Сурков: Ну, да. Я знаю, что ты там… можешь играть, да. И чего в итоге?

Медведчук: Ну ничего, я жду мандат. (сміється)

Сурков: Давай-давай, забирай-забирай.

Медведчук: (сміється) Ты согласен с этим?.

Сурков: Я думаю, тебе это в плюс.

Медведчук: Ну ты ж не возражаешь, нет? (сміється)

Сурков: Я сто процентов не возражаю. Забирай. Забирай всех.

Медведчук: Ой, всех! (сміється).

Сурков: Там просто есть проблема. Ну, ты это хорошо знаешь.

Медведчук: А мне рассказала уже эту проблему.

Сурков: Там разночтение по цифрам большое.

Медведчук: Большое, да. В понедельник я разговаривал.

Сурков: Как с лета это идет... Никак этот там...

Медведчук: Ну, понимаешь. Я же человек, знаешь, прожил жизнь уже, в возрасте, Слав, извини. И когда Порошенко мне дважды сказал, что надо тебе позаниматься, я говорю: спасибо, Петр Алексеевич, ну если надо, то я готов. Я такой, знаешь, вот не верю в это все, в светлое будущее.

Сурков: Это прав, это прав. Подвох, подвох какой-то в этом.

Медведчук: А потом цифры-то мне сказали, как ты знаешь - 682 и 208, да. А когда я начал в понедельник об этом говорить - "Да не, откуда? (сміється). Нету там таких цифр"... Так я понял, почему поучаствовать. Потому что не так все просто.

Сурков: Ну, дело такое. Дело хреновое. Оно вот именно из-за разночтения в цифрах, я почему об этом говорю. Так-то все, что там есть в наличии - ну, конечно, мы поможем тебе, чо. Но там просто нам приписывают то, чего там нет (сміється). Вот в чем проблема!

Медведчук: Так я ж за это и говорю, в этом же суть, понимаешь. Я же сразу почувствовал, что какой-то подвох есть.

Сурков: У меня ощущение, честно говоря, что то ли вот каких-то ребят - ну, кто-то там погиб, наверное, потому что их там списали пока в эту когорту там. Я даже не знаю, как это объяснить. Или без вести пропавших они там...

Медведчук: Ну, без вести пропавших уже большая цифра. И здесь...

Сурков: А они числятся в плену. Даже не понимаю, откуда такое очень большое разночтение. Оно просто не может быть такое, понимаешь?

Медведчук: Я понял.

Сурков: Ну, разберешься как-нибудь. Ну, задача правда такая, вот ты видишь, она опять не получилась. По цифрам так и не сошлись. Поэтому "всех на всех" никак не получается. Предъявляют одни цифры - всех вот столько. А эти наши там подопечные говорят: нет, вот столько там. Ну, и чего? Как? Трудно сказать. Но я тебе чем могу - помогу. Вот это ты на меня можешь рассчитывать.

Медведчук: Хорошо, Слав. Ну вот, ты видишь, я тебя все проинформировал.

Сурков: Ладно, Вить. Ну, я на связи, если что. Ты по итогам разговора со своим там...

Медведчук: Тогда давай! По итогам встречи я тебе позвоню обязательно.

Сурков: Если можно, дай мне все-таки какую-никакую, какая бы она ни была, реакцию, если ты там там про меня что-то...

Медведчук: Слава, ну как это! Я тебе обязательно позвоню. Ну что ты.

Сурков: Договорились, Вить. Спасибо. Спасибо. Давай, пока. До встречи, пока.