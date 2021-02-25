Відмова в послугах українською мовою - це порушення прав людини, - Кремінь. ВIДЕО
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Порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою фактично є порушенням прав людини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
"Порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою - це фактично порушення прав людини. Тому минасамперед займаємося правозахистом", - зазначив він.
Мовний омбудсмен навів приклади таких випадків. Зокрема, на Миколаївщині в одному із супермаркетів командир військової частини на прохання пояснити йому щось українською дістав "не просто відмову, а нецензурну лайку". Днями до уповноваженого звернувся ветеран Другої світової війни, якому в аптеці нагрубіянила продавчиня після законної вимоги обслуговувати його українською. "У результаті інциденту в пенсіонера піднявся тиск і він був змушений викликати "швидку", - зауважив Кремінь.
Крім того, за його словами, є непоодинокі звернення, коли рішеннями судів встановлені факти відмови окремих суб’єктів господарювання застосовувати державну мову під час обслуговування громадян, що супроводжуються образами та навіть погрозами.
"Це порушує їхні (громадян. - Ред.) права та завдає моральної шкоди. І саме в таких випадках ми будемо діяти жорстко", - наголосив Кремінь, підкресливши, що захист права громадян на вільне спілкування й отримання інформації та послуг українською мовою в усіх сферах на всій території України є головним завданням Секретаріату мовного омбудсмена.
"У нас немає завдання їздити з "патрулями", "мовними інспекторами", якими політики залякують сьогодні людей, намагаючись в будь-який спосіб скасувати штрафи за порушення мовного закону. Але у нас мають бути інструменти карати злісних порушників, які ігнорують норми Конституції і законів України, тих, хто принижує честь і гідність людей за використання української, паплюжить державну мову", - заявив він.
Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.
Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).
Вимога стосується також надання освітніх, соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг, медичного обслуговування.
Будь ласка, зачекайте...
Просто терпіти чи штрафувати ?
Украинский язык изначально кириллический, латинница - то выдумка мигрантов, рожденная в силу их окружения.
А изначальную Веру, кстати, украла отнюдь не московия а киевский князь Владимир.
Чужое это - и Песах, и авраамические религии и их учреждения, и латиница в том числе.
Знаешь на что похоже? На ... предложение стать колонией - проводя аналогию с указанным временным периодом - Речи Посполитой.
Ты поучи историю.
Речь Посполитая основана в 1526 году.
Киевская Русь почила в мире в 1132 году.
Не існувало Київської Русі. Це була просто Русь. Одна єдина.
Хто його так називає ?
Я пишу т.н., потому как пишу на русском, а на русском её называют так.
В оригинале - "за галицько-волинську спадщину...", конечно.
Я понимаю, что дьявол в деталях, коненчо. Но суть в том, что я отвечаю автору комментария, который предполагает что Русь и Речь Посполитая были союзниками на протяжении 600 лет.
Я говорю ему, что он ошибается. Потому как Речь Посполитая как государтво было образовано позднее. И даже его основатели (литва и польша) - не были никакими союзниками Руси или же одного из последних её осколков - Галицко-Волынского княжества (позднее - королевства). Напротив - они были его врагами, которые его уничтожили.
Дай же мне ссылку на источник(и), в которых я могу почитать о 600-летнем союзе Руси и Речи Посполитой. Я с радостью расширю свой кругозор. Наверяка, попрошу у тебя уточнений, потому как привык все воспринимать критически и сравнивать разные версии в поисках истины.
Но могут. Тут ты прав.
Особливо це стосується російськомовних регіонів, де закон фактично не діє, знову ж таки, через ваші намагання все згладити. Досить вже шукати компроміси за рахунок мови та України.
Люди просто не звикли до мови. Але коли скрізь мова обслуговування та послуг стане українська, то справа значно пожвавиться. І вже між собою люди почнуть спілкуватись українською.
Думаю, веротянее другое. Родители говорили на русском, сам говорил на русском - изначально.
Здесь же сидят отнюдь не всегда ватаны. А граждане Украины, которые в силу исторических обстоятельств говорят на русском. Что не делает, по моему мнению, их худшими - вежь они, на равных с украиноязычными, например, оплачивают военный сбор... или же служат в АТО в том числе.
Для таких есть п.3 ст.30 соотв. закона.
Не діє, чи не так.
В цієї хабалки російськощелепної повне ігнорування закону та призирливе ставлення до української мови.
Де ?
Ну, якщо Харків та Херсон настільки тупий, щоб просто віддати владу шахраям, то не варто винуватити інших.
Вони ж не не соромлять плювати нам в душу своєю ненавистю до українського. Скільки вже це терпіти.
русскочелюстной єто: "не буду говорить на вашей муве", "обслуживая вас на украинском, я себя притесняю, ущемляю", "у меня есть право на русский язьік, у других его нет на украинский", "читай конституцию ст10: право на всебічний розвиток узкого язьіка..." и так далее. ТЬІ ВПИСЬІВАЕШЬСЯ В ОПИСАНИЕ? если нет, то чего тьі себя к ним относишт или за них заступаешься?
При чому по всій державі.
Бо ті структури сповнені насліддям ідеологічного совка.
Може взагалі суддів всіх звільнити..
"Russian why are you under my country's flag?" (с)
Своєю країною називаєш не Україну... "патріот" з-за океану...
Конституция Украины также гарантирует мне право общаться на том языке, на котором я захочу это делать.
Мнение человека, живущего за тысячи километров... то есть, чтоб тебе было понятнее - миль от Украины в отношении чего бы то ни было в Украине - меня интересует в предпоследнюю очередь.
Слушай. А какая земля для тебя родная?
Флаг американский... говоришь на идише... "патриот"...
Спочатку обираєте воровиту наволоч, а потім жалібно благаєте - ви ж красти припиніть
пс. Вчіть мову, може тоді з вас рабська сутність зійде.
Зрозумійте - російська мова це ознака рабів. От вас так і мають.
Є Закон України. Закон України треба виконувати і карати за невиконання.
Дивний цей Тарас Креминь....