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Відмова в послугах українською мовою - це порушення прав людини, - Кремінь. ВIДЕО

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Порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою фактично є порушенням прав людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою - це фактично порушення прав людини. Тому минасамперед займаємося правозахистом", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремінь звернувся до Тарана через інцидент з військовими в школі Дніпра: Необхідно провести службове розслідування

Мовний омбудсмен навів приклади таких випадків. Зокрема, на Миколаївщині в одному із супермаркетів командир військової частини на прохання пояснити йому щось українською дістав "не просто відмову, а нецензурну лайку". Днями до уповноваженого звернувся ветеран Другої світової війни, якому в аптеці нагрубіянила продавчиня після законної вимоги обслуговувати його українською. "У результаті інциденту в пенсіонера піднявся тиск і він був змушений викликати "швидку", - зауважив Кремінь.

Крім того, за його словами, є непоодинокі звернення, коли рішеннями судів встановлені факти відмови окремих суб’єктів господарювання застосовувати державну мову під час обслуговування громадян, що супроводжуються образами та навіть погрозами.

"Це порушує їхні (громадян. - Ред.) права та завдає моральної шкоди. І саме в таких випадках ми будемо діяти жорстко", - наголосив Кремінь, підкресливши, що захист права громадян на вільне спілкування й отримання інформації та послуг українською мовою в усіх сферах на всій території України є головним завданням Секретаріату мовного омбудсмена.

"У нас немає завдання їздити з "патрулями", "мовними інспекторами", якими політики залякують сьогодні людей, намагаючись в будь-який спосіб скасувати штрафи за порушення мовного закону. Але у нас мають бути інструменти карати злісних порушників, які ігнорують норми Конституції і законів України, тих, хто принижує честь і гідність людей за використання української, паплюжить державну мову", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для отримання українського громадянства потрібно буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська

Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).

Вимога стосується також надання освітніх, соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг, медичного обслуговування.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Я вважаю, що обслуговування варто було зробити ВИКЛЮЧНО українською мовою.
Особливо це стосується російськомовних регіонів, де закон фактично не діє, знову ж таки, через ваші намагання все згладити. Досить вже шукати компроміси за рахунок мови та України.
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25.02.2021 10:30
+8
таким одразу видавати довідку негромадянина, як в країнах Балтії.
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25.02.2021 10:36
+7
Коли за образу української будуть реально бити, а не віртуально виражати стурбованості про "порушення прав людини", тоді справа піде. Москвини розуміють лише мову сили, а не силу мови. Розмови тут марні. А суди продажні. Нічого окрім шаблі не лишається.
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25.02.2021 10:35
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Тобто, що треба робити з порушниками ?
Просто терпіти чи штрафувати ?
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25.02.2021 10:28 Відповісти
Нужно лишать гражданства и депортировать, если они отказываются у нас жить по законам нашої держави України Отказ в услугах на украинском языке - это нарушение прав человека, - Креминь - Цензор.НЕТ 3524
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25.02.2021 10:34 Відповісти
таким одразу видавати довідку негромадянина, як в країнах Балтії.
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25.02.2021 10:36 Відповісти
Вы хотели бы что бы у властей была возможность лишать избирательного права? Думаете правящей партии нужна такая возможность?
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25.02.2021 11:04 Відповісти
правящим треба навпаки - дозвіл на чим бульшу кулькість громадянств тим круче.
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25.02.2021 15:43 Відповісти
А куда депортировать?
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25.02.2021 11:02 Відповісти
В серую зону, там побудут если им нравиться Украина сдадут экзамен на "иврите", гимн споют ,сдадут экзамен по истории Украины, а если нет то в Московии колоний хвата могут вернуться к своим предкам.
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25.02.2021 11:06 Відповісти
А если они говорят на иврите? В Израиль?
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25.02.2021 11:08 Відповісти
На иврите пусть говорят, я не думаю что израильтяне такие глупые , что когда приезжают в Америку или Германию не знают их язык
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25.02.2021 11:13 Відповісти
Я б, краще, на розмінування їх посилав - більше користі, так і вивчать мову за пару годин і ********* матінку Україну
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25.02.2021 15:23 Відповісти
I перехiд на латинницю - гарна iдея
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25.02.2021 10:40 Відповісти
Можно сэкономить время и сразу перейти на польский, например.

Украинский язык изначально кириллический, латинница - то выдумка мигрантов, рожденная в силу их окружения.
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25.02.2021 10:47 Відповісти
Украине тяжело вернуть то что украла у нас украинцев Московия, потому нужно обходить изначальное, можно подумать вы ходите в УПЦ ,а не в РПЦ на Пасху
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25.02.2021 11:10 Відповісти
Я вообще не праздную Пасху. И в церковь я давно уже не хожу. Вообще. Ни в какую.
А изначальную Веру, кстати, украла отнюдь не московия а киевский князь Владимир.

Чужое это - и Песах, и авраамические религии и их учреждения, и латиница в том числе.
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25.02.2021 11:12 Відповісти
Родное тяжело вернуть, потому что Украина была колонией Московии более 300 лет и в генах заложено у украинцев образ крепостного, нужно время...всё повернётся в сторону Киевской Руси....
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25.02.2021 11:16 Відповісти
Каким образом, если в письменности ты предлагаешь от неё отвернуться?
Знаешь на что похоже? На ... предложение стать колонией - проводя аналогию с указанным временным периодом - Речи Посполитой.
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25.02.2021 11:20 Відповісти
В союзе Речь Посполитой Киевская Русь было более 600 лет как равная, потому Украине нужно вернуться в этот Союз, самостоятельно Украина не потянет её просто соседи растаскают на куски
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25.02.2021 11:30 Відповісти
Что? Какой, извиняюсь, союз? Остатки Киевской Руси были завоеваны литовцами, а потом они перешли под власть поляков после объединения польши и литвы в Речь Посполитую.
Ты поучи историю.
Речь Посполитая основана в 1526 году.
Киевская Русь почила в мире в 1132 году.
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25.02.2021 11:34 Відповісти
З вас такий історик...
Не існувало Київської Русі. Це була просто Русь. Одна єдина.
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25.02.2021 12:37 Відповісти
Це обдристаний мацаловер фашист недавно писав про «рагульский етнос». В бан цю гидоту і не парьтесь!
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25.02.2021 12:42 Відповісти
Я никогда и нигде такого не писал. Вы лжец.
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25.02.2021 12:59 Відповісти
Хорошо. Так и быть. Это была единая Русь. Когда она прекратила свое существование, и кто вел войну за т.н. "галцикое наследство"?
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25.02.2021 13:00 Відповісти
Чому це т.н. ?
Хто його так називає ?
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25.02.2021 13:01 Відповісти
БОРОТЬБА ЗА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКУ СПАДЩИНУ ТА КОРОЛІВСТВО РУСІ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Україна-Українці. Кн. 2 / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во «Наукова думка», 2019. - 842 с.. - Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=2. 7. 6 (останній перегляд: 25.02.2021)

Я пишу т.н., потому как пишу на русском, а на русском её называют так.
В оригинале - "за галицько-волинську спадщину...", конечно.

Я понимаю, что дьявол в деталях, коненчо. Но суть в том, что я отвечаю автору комментария, который предполагает что Русь и Речь Посполитая были союзниками на протяжении 600 лет.
Я говорю ему, что он ошибается. Потому как Речь Посполитая как государтво было образовано позднее. И даже его основатели (литва и польша) - не были никакими союзниками Руси или же одного из последних её осколков - Галицко-Волынского княжества (позднее - королевства). Напротив - они были его врагами, которые его уничтожили.
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25.02.2021 13:10 Відповісти
Если ты имеешь ввиду Галицко-Волынское княжество - то да, оно просуществовало еще немного... до 1392 года, когда было поделено между поляками и литовцами, которые были его врагами, и с которыми не было никогда никакого союза.
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25.02.2021 11:36 Відповісти
Это вы говорите об истории которую Иван 4 и Екатерина 2 состряпали и подкоректировали
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25.02.2021 13:41 Відповісти
Будь по-твоему. Я выше давал ссылку на источник.
Дай же мне ссылку на источник(и), в которых я могу почитать о 600-летнем союзе Руси и Речи Посполитой. Я с радостью расширю свой кругозор. Наверяка, попрошу у тебя уточнений, потому как привык все воспринимать критически и сравнивать разные версии в поисках истины.
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25.02.2021 13:51 Відповісти
Попадалось где то 9 лет назад,... нужно ещё немного шевелить мозгами, кому выгодно чтобы украинцы не знали свою историю, Я помню когда приезжал в Украину израильский Премьер-министр, то на вопрос украинской корреспондентки он сказал ...ЗАЧЕМ УКРАИНЦАМ ИХ ИСТОРИЯ? меня перекосило его изречение. ,может он имел ввиду что крепостным не нужна их история?
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25.02.2021 14:02 Відповісти
Слишком широкий диапазон поиска... пока же изучаем то, что имеем.
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25.02.2021 14:03 Відповісти
Відмова в послугах українською мовою - це порушення прав людини, - Кремінь - Цензор.НЕТ 6576 Відмова в послугах українською мовою - це порушення прав людини, - Кремінь - Цензор.НЕТ 3355
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25.02.2021 14:05 Відповісти
Крепостное право - суть форма рабства. Рабство - зло.
Но могут. Тут ты прав.
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25.02.2021 14:08 Відповісти
сложно представить чтобы в штатах Аризона и Невада отказали в получении услуг на английском языке, несмотря на наличие 40 % испаноязычных
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25.02.2021 10:42 Відповісти
робити аудіо-відео фіксацію і до Креміня писати про порушення свого права.
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25.02.2021 15:42 Відповісти
Я вважаю, що обслуговування варто було зробити ВИКЛЮЧНО українською мовою.
Особливо це стосується російськомовних регіонів, де закон фактично не діє, знову ж таки, через ваші намагання все згладити. Досить вже шукати компроміси за рахунок мови та України.
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25.02.2021 10:30 Відповісти
Намагання Креміня? він ще вчиться як і ми всі. ось напешті заговорив про право. раніше лише про спілкування говорив.
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25.02.2021 15:46 Відповісти
Не уверен на счет прав человека, но вот права потребителя нарушаются 100%. Согласно закону мне должны предоставить услугу на украинском языке, если это не делается, услуга предоставляется не в полном объеме. Не хотите? Не вопрос - давайте мне в таком случае скидку, и меньше чем на 50% я не соглашусь!
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25.02.2021 10:30 Відповісти
Мучаете продавщиц мовой, а потом приходите домой и пишете патриотические комментарии на русском. Вот вы какой двуличный.
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25.02.2021 10:36 Відповісти
Я и в жизни говорю на русском. Но услуги предпочитаю получать на украинском как того требует законодательство и за что я плачу деньги!
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25.02.2021 10:41 Відповісти
Я з ватанами спiлкуюсь на половину росiйскою щоби вони мене зрозумiли Відмова в послугах українською мовою - це порушення прав людини, - Кремінь - Цензор.НЕТ 7017
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25.02.2021 10:42 Відповісти
Вы на самом деле думаете что кто-то верит в этую тупейшую отмазку?
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25.02.2021 10:46 Відповісти
Не культурно отвечать ватникам на другом языке, я несколько раз переходил на мову ,а вони казали що я бандеровець
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25.02.2021 11:02 Відповісти
А меня учили - якщо не розуміють мову і кажуть щось про бандерівців чи фашистів, треба кидати гранату.
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25.02.2021 11:46 Відповісти
Чому якщо тебе хтось називає "бандерівцем» є образливим!? Я ,особисто , недостойний так називатись але подякувати треба звичайно.
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25.02.2021 12:09 Відповісти
і ти обідився? вважай це за комплімент! і пали їх далі. Відмова в послугах українською мовою - це порушення прав людини, - Кремінь - Цензор.НЕТ 4320
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25.02.2021 15:55 Відповісти
це не відмазка.
Люди просто не звикли до мови. Але коли скрізь мова обслуговування та послуг стане українська, то справа значно пожвавиться. І вже між собою люди почнуть спілкуватись українською.
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25.02.2021 12:20 Відповісти
Я вот тоже не верю.
Думаю, веротянее другое. Родители говорили на русском, сам говорил на русском - изначально.
Здесь же сидят отнюдь не всегда ватаны. А граждане Украины, которые в силу исторических обстоятельств говорят на русском. Что не делает, по моему мнению, их худшими - вежь они, на равных с украиноязычными, например, оплачивают военный сбор... или же служат в АТО в том числе.
Для таких есть п.3 ст.30 соотв. закона.
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25.02.2021 10:49 Відповісти
Тут ви праві. Громадяни повинні знати українську, а не говорити нею весь час. Головне тут щоб людина могла зрозуміти, а населення з часом перейде на українську. Тиску тут не треба.
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25.02.2021 10:57 Відповісти
Тиску не треба - золоті слова. А як бути з 90% коментаторів на цьому сайті що називають російськомовних "рускочелюстними", пишуть про позбавлення громадянства та "чемодан-вокзал-Москва"? Як ти вважаєш, кого будуть обирати до влади громадяни наприклад Харківа, коли почитають це все?
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25.02.2021 12:05 Відповісти
Та вже якось 30 років не тиснули.
Не діє, чи не так.
В цієї хабалки російськощелепної повне ігнорування закону та призирливе ставлення до української мови.
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25.02.2021 12:15 Відповісти
из-за одной хабалки вы обзываете "русскочелюстными" 30% населения Украины. Так что не удивляйтесь почему Харьков или Херсон выберут какого-нибудь Медведчука.
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25.02.2021 12:29 Відповісти
Я обзиваю ?
Де ?
Ну, якщо Харків та Херсон настільки тупий, щоб просто віддати владу шахраям, то не варто винуватити інших.
Вони ж не не соромлять плювати нам в душу своєю ненавистю до українського. Скільки вже це терпіти.
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25.02.2021 12:31 Відповісти
если тьі увидел слово "русскочелюстной" и сразу отнес себя в єту касту, то хто ж тебе доктор?
русскочелюстной єто: "не буду говорить на вашей муве", "обслуживая вас на украинском, я себя притесняю, ущемляю", "у меня есть право на русский язьік, у других его нет на украинский", "читай конституцию ст10: право на всебічний розвиток узкого язьіка..." и так далее. ТЬІ ВПИСЬІВАЕШЬСЯ В ОПИСАНИЕ? если нет, то чего тьі себя к ним относишт или за них заступаешься?
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25.02.2021 15:52 Відповісти
ты прочитал все буквы но ничего не понял. Я ни за кого не заступаюсь, я описываю какие перспективы ждут Украину на следующих выборах.
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25.02.2021 15:55 Відповісти
можно подумать, єто стадо что-то лучше и без єтого вьібрать может. уже вьібрали, радуются.
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25.02.2021 16:13 Відповісти
Да, и эти самые граждане Украины владеют государственным языком. В том числе.
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25.02.2021 10:50 Відповісти
Russian why are you under my country's flag?
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25.02.2021 11:05 Відповісти
Коли за образу української будуть реально бити, а не віртуально виражати стурбованості про "порушення прав людини", тоді справа піде. Москвини розуміють лише мову сили, а не силу мови. Розмови тут марні. А суди продажні. Нічого окрім шаблі не лишається.
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25.02.2021 10:35 Відповісти
суди не просто продажні, вони антиукраїнськи налаштовані.
При чому по всій державі.
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25.02.2021 10:35 Відповісти
Кого влада, того і суди...
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25.02.2021 10:36 Відповісти
Але вони завжди вірні собі.
Бо ті структури сповнені насліддям ідеологічного совка.
Може взагалі суддів всіх звільнити..
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25.02.2021 10:37 Відповісти
Як же ви їх звільните, коли у вас на те влади немає? Кого влада, того і суди...
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25.02.2021 10:40 Відповісти
так поки тут суд ні до чого: Кремінь виносить вирок. Є беззаперечні докази - є штраф.
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25.02.2021 15:54 Відповісти
Як і відмова в обслуговуванні людини без маски.
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25.02.2021 10:41 Відповісти
Платить вашим конторским бездельникам зарплату из бюджета - это преступление.
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25.02.2021 10:51 Відповісти
Пиши загальнозрозумілою.
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25.02.2021 11:06 Відповісти
Try to love your native land within its state borders instead of living abroad.
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25.02.2021 11:09 Відповісти
Go to hell russian pig.
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25.02.2021 11:33 Відповісти
I love my motherland regardless where I live and you Russian pig stop shitting on Ukrainian sites! Go away, pig!
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25.02.2021 11:38 Відповісти
Поясню: для того, щоб писати / вирішувати будьщо по відношенню до України - ти маєш тут жити. Та ти навіть ...
"Russian why are you under my country's flag?" (с)

Своєю країною називаєш не Україну... "патріот" з-за океану...
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25.02.2021 11:40 Відповісти
Тьху на твої пояснення.
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25.02.2021 11:43 Відповісти
Не долетит. Океан слишком большой. Чтоб говорить что-то там о любви к Родине - ты для начала живи на её земле.
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25.02.2021 11:44 Відповісти
Я не розумію твого свинячого рохкання, патц! Пиши загальнозрозумілою!
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25.02.2021 11:47 Відповісти
Очікувана відповідь людини, що, нібито, любить свою країну... але, чомусь, не спішить у ній жити.
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25.02.2021 11:38 Відповісти
Це не твоя справа, свиня, де я живу. Пиши українською, кацапська наволоч.
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25.02.2021 11:39 Відповісти
Закон Украины о развитии украинского языка как государственного - не требует от меня этого, а напротив, гарантирует мне право использования любого языка в свободном общении.
Конституция Украины также гарантирует мне право общаться на том языке, на котором я захочу это делать.
Мнение человека, живущего за тысячи километров... то есть, чтоб тебе было понятнее - миль от Украины в отношении чего бы то ни было в Украине - меня интересует в предпоследнюю очередь.
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25.02.2021 11:43 Відповісти
Відмова в послугах українською мовою - це порушення прав людини, - Кремінь - Цензор.НЕТ 8295 Я із смердячою мацою не спілкуюсь. Іди геть, патц.
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25.02.2021 11:44 Відповісти
Муахаха. Так ты еще и... забавно.
Слушай. А какая земля для тебя родная?
Флаг американский... говоришь на идише... "патриот"...
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25.02.2021 11:45 Відповісти
Shlok
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25.02.2021 11:47 Відповісти
Zay gezund shmegegge patz! You're not fulling anyone here!)))
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25.02.2021 11:50 Відповісти
Перестаньте красти мої гроші, щурі продажні! Я тут як громадський контроль!
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25.02.2021 12:05 Відповісти
Просьбы путинского барбоса меня не интересуют,иди в ...магадан,и не забывай - твой путин педофил.
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25.02.2021 11:10 Відповісти
якщо ти не "путинський барбос", то якого дідька розмовляєшь його йазьіком?
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25.02.2021 11:43 Відповісти
Я обращался не к тебе,ты тоже иди в ...читу и не забывай про то, кто у вас там педофил.
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25.02.2021 11:47 Відповісти
ти - дупоязьіковая мавпа! якщо тупий - користуйся перекладачем, бо неможливо ж без сліз розбирати ці каракулі
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25.02.2021 11:56 Відповісти
Ты заплакало путинская тряпка?это хорошо,власовец должен плакать когда его царька путина называют педофилом.
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25.02.2021 12:05 Відповісти
дупоголовий, використовуй перекладач, коли розмовляєшь з представником корінного народу
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25.02.2021 17:16 Відповісти
Коренные это у вас на севере,из земель которых московисткий вор ворует нефть,газ,золото и прочие ископаемые,которые затем продаёт на запад.
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25.02.2021 19:08 Відповісти
Мовне питання ,це зброя кремлівських реваншистів!!! Зброя спрямованна проти України ,як сувереної держави та українців ,як націі !!!))))
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25.02.2021 10:59 Відповісти
Что это за хрень, чувак ПНХ. Я бы принял хоть 10 языков иностранных, вы курва воровать перестаньте, меня не колыхает на каком языке вы воруете, иди НаХ!!!!!!!!
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25.02.2021 11:29 Відповісти
Ви такий інфантил...
Спочатку обираєте воровиту наволоч, а потім жалібно благаєте - ви ж красти припиніть Відмова в послугах українською мовою - це порушення прав людини, - Кремінь - Цензор.НЕТ 8140
пс. Вчіть мову, може тоді з вас рабська сутність зійде.
Зрозумійте - російська мова це ознака рабів. От вас так і мають.
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25.02.2021 12:18 Відповісти
Чтоооооо???!!! Я знаю 5 языков (2 языка я учил, английский и французский+ польский разговорный, русский и украинский) на каком Вам ответить????!
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25.02.2021 16:33 Відповісти
Українською.
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25.02.2021 16:35 Відповісти
як раз українську цей поліглот і не знає Відмова в послугах українською мовою - це порушення прав людини, - Кремінь - Цензор.НЕТ 9253
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25.02.2021 17:17 Відповісти
Порушення Закону України - це не порушення прав.
Є Закон України. Закон України треба виконувати і карати за невиконання.
Дивний цей Тарас Креминь....
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25.02.2021 14:38 Відповісти
він ще вчиться. але темпи не погані. зараз хоч за якесь право заговорив. раніше лише бекав про "!спілкування", хоча його тут немає, а є лише "задовільнити право іншого" і "клієнт завжди правий".
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25.02.2021 16:00 Відповісти
 
 