Відмова в послугах українською мовою - це порушення прав людини, - Кремінь. ВIДЕО

Порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою фактично є порушенням прав людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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"Порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою - це фактично порушення прав людини. Тому минасамперед займаємося правозахистом", - зазначив він.

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Мовний омбудсмен навів приклади таких випадків. Зокрема, на Миколаївщині в одному із супермаркетів командир військової частини на прохання пояснити йому щось українською дістав "не просто відмову, а нецензурну лайку". Днями до уповноваженого звернувся ветеран Другої світової війни, якому в аптеці нагрубіянила продавчиня після законної вимоги обслуговувати його українською. "У результаті інциденту в пенсіонера піднявся тиск і він був змушений викликати "швидку", - зауважив Кремінь.

Крім того, за його словами, є непоодинокі звернення, коли рішеннями судів встановлені факти відмови окремих суб’єктів господарювання застосовувати державну мову під час обслуговування громадян, що супроводжуються образами та навіть погрозами.

"Це порушує їхні (громадян. - Ред.) права та завдає моральної шкоди. І саме в таких випадках ми будемо діяти жорстко", - наголосив Кремінь, підкресливши, що захист права громадян на вільне спілкування й отримання інформації та послуг українською мовою в усіх сферах на всій території України є головним завданням Секретаріату мовного омбудсмена.

"У нас немає завдання їздити з "патрулями", "мовними інспекторами", якими політики залякують сьогодні людей, намагаючись в будь-який спосіб скасувати штрафи за порушення мовного закону. Але у нас мають бути інструменти карати злісних порушників, які ігнорують норми Конституції і законів України, тих, хто принижує честь і гідність людей за використання української, паплюжить державну мову", - заявив він.

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Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).

Вимога стосується також надання освітніх, соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг, медичного обслуговування.