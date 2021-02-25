У Києві зробили перше щеплення проти коронавірусу. ВIДЕО
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У столиці почали вакцинацію проти коронавірусу. Першим щеплення отримав завідувач відділенням реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.
Про це повідомили в ефірі телеканалу "Київ", передає Цензор.НЕТ.
Після щеплення Куценко заявив, що не має поганих відчуттів.
За словами лікаря, він уже хворів на коронавірус у легкій формі в листопаді, однак зараз рівень антитіл у нього впав.
Топ коментарі
+3 Sergii Ustim
показати весь коментар25.02.2021 10:46
+3 Василь Худотеплий
показати весь коментар25.02.2021 10:48
+3 Maksim Perepelitca
показати весь коментар25.02.2021 10:55
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ну шо опять не так?
не колитесь - думаю де в апреле моя очередь подойдет, из аптекички чирикнут....
В 2020 году в Бельгии одна доза самой дешевой из вакцин - Oxford/AstraZeneca стоила 1,78 евро (60 грн).
То есть, индийская вакцина (дженерик) обошлась Украине в 2,7 раза дороже "Астразенеки"-оригинала.
Оркестр играет тушь, скачут упругие милашки с пипидастрами, все ликуют.
Брависсимо, господа мастера спорта по борьбе с вирусом!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3473201.html