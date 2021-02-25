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У Києві зробили перше щеплення проти коронавірусу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

У столиці почали вакцинацію проти коронавірусу. Першим щеплення отримав завідувач відділенням реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.

Про це повідомили в ефірі телеканалу "Київ", передає Цензор.НЕТ.

Після щеплення Куценко заявив, що не має поганих відчуттів.

За словами лікаря, він уже хворів на коронавірус у легкій формі в листопаді, однак зараз рівень антитіл у нього впав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві від COVID-19 померли 18 осіб, видужали - 343, виявили 652 випадки, - Кличко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
А Зеленского привили в клинике Пальчевского?
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25.02.2021 10:46
+3
В Киеве сделали первую прививку от коронавируса - Цензор.НЕТ 9148
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25.02.2021 10:48
+3
У Києві зробили перше щеплення проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 2983.
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25.02.2021 10:55
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Что то врач не очень радостно колется вакциной.
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25.02.2021 10:46 Відповісти
не успел спрятаться. впоймали.
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25.02.2021 11:00 Відповісти
А Зеленского привили в клинике Пальчевского?
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25.02.2021 10:46 Відповісти
В Киеве сделали первую прививку от коронавируса - Цензор.НЕТ 929
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25.02.2021 10:48 Відповісти
Аминь)
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25.02.2021 10:47 Відповісти
Стебанов привіз десяток вакцин і тепер піариться на кожному щепленні. Вони кожного дня будуть повідомляти, кого вкололи ? Прогнозую, якщо масова вакцинація почнеться восени - то це буде добре
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25.02.2021 10:47 Відповісти
Але то ніфіга не дасть. Щеплятся у прямому ефірі мав би Бубачька. Але ж щеплятися невідомим шмурдяком, який не зареєстрований не те що у ЄС, але й в Україні - то не "Мрію" з масками для "Епіцентру" зустрічати. Сцикотно. 😊
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25.02.2021 11:02 Відповісти
Є така традиція у мостобудівників:проектувальника ставлять під новозбудованим мостом,а на міст дають повне навантаження.А чому не зібрали всіх причетних до лобіювання привозу в Україну СOVISHIELD,приєднати тих,хто з невідомих причин упорно називає її ASTRAZENECA,і нехай міністр здравоохраненія вколить цю вакцину всім вище згаданним "янелохам", а на десесерт під вигуки "браво",або "слава Україні" вколить собі!Все це потрібно зробити в прямому етері в праймчас в присутності незалежних свідків,на всіх телеканалах України,вангую рейтинг відосика буде просто запредельний!Як вам така пропозиція?Приєднуйтесь Додатковий аншлаг можна зібрати через деякий час,зібравши первопроходцев,щоб поцікавитись станом їх здоров'я.
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25.02.2021 11:51 Відповісти
В Киеве сделали первую прививку от коронавируса - Цензор.НЕТ 9148
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25.02.2021 10:48 Відповісти
вакцинация в Украине набрала полную силу.
ну шо опять не так?
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25.02.2021 10:50 Відповісти
не хотите?
не колитесь - думаю де в апреле моя очередь подойдет, из аптекички чирикнут....
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25.02.2021 10:55 Відповісти
У Києві зробили перше щеплення проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 2983.
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25.02.2021 10:55 Відповісти
мозги не переложишь - они с пчихом не передаются.
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25.02.2021 10:56 Відповісти
шось не видно черги держслужбовців, як обіцяла Зеля Премудра
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25.02.2021 10:57 Відповісти
Витаминку вкололи. 200% гарантия
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25.02.2021 10:58 Відповісти
А чому не Зеленського, Степанова, Шмигаля,Єрмака,Ляшко? Чи вони вже таємно давно вкололись?
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25.02.2021 10:58 Відповісти
У Києві зробили перше щеплення проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 8962
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25.02.2021 10:58 Відповісти
МОЗ Украины заплатило за индийские вакцины CoviShield компании Crown Agents 1,6 миллиарда грн. Т.е. одна доза стоит 135 грн.
В 2020 году в Бельгии одна доза самой дешевой из вакцин - Oxford/AstraZeneca стоила 1,78 евро (60 грн).
То есть, индийская вакцина (дженерик) обошлась Украине в 2,7 раза дороже "Астразенеки"-оригинала.
Оркестр играет тушь, скачут упругие милашки с пипидастрами, все ликуют.
Брависсимо, господа мастера спорта по борьбе с вирусом!

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3473201.html
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25.02.2021 11:04 Відповісти
Налетай подешевела! И кто тперь верит в статистику корупционеров, если они по бухгалтерии так нагло спекулируют и не боятся. Крыша и откаты вот и вся деятельность власти уродов. А то заладили здоровье , жизнь человека.... Пилить бабло и ни каких чудес у клептоманов.
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25.02.2021 11:19 Відповісти
Перемогоа?!...
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25.02.2021 11:32 Відповісти
У Києві зробили перше щеплення проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 8042.
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25.02.2021 11:50 Відповісти
С этой совковой организацией вакцинирования потребуются целые годы (десятилетия?). У начальников Минздрава мозгов не хватает, чтобы организовать это на качественно другом уровне, чтобы не совмещать операцию регистрации и внесения данных в базу данных и само вакцинирование. Хотя бы видео посмотрели, как это организовано в Европе и США, где у каждого строго определенная роль и нет толпы в одном кабинете для вакцинируемого.
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25.02.2021 12:07 Відповісти
Фейерверк будет по такому событию?)
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25.02.2021 12:49 Відповісти
а как там себя чувствует привившийся вчера первым врач черкасской больницы нам не покажут как я понимаю?))) он жив еще вообще?)))
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25.02.2021 14:22 Відповісти
 
 