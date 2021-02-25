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Вирішила сама поїхати до пологового будинку, але не встигла: на Волині жінка народила дитину за кермом власного автомобіля. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

У Волинській області поліцейські оперативно доставили до медзакладу жінку, яка самостійно народила дитину у своєму автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інцидент стався 23 лютого у Володимирі-Волинському. Поліцейські прибули на місце за лічені секунди. Жінка вже тримала на руках дитину.

"Близько 16 години, під час патрулювання території Володимир-Волинської громади, до поліцейських офіцерів підбіг чоловік, який повідомив, що неподалік жінка самостійно народжує в машині, її необхідно швидко доставити в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінка самостійно поїхала в пологовий будинок, оскільки чоловіка в цей час не було вдома. Дістатися до лікарні жінка не встигла і народила в дорозі.

31-річна мешканка Волині народила хлопчика, це вже четверта дитина в сім'ї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У столиці лікар "приймав" пологи через Skype, бо жінка вирішила народжувати вдома

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Младенцу выдать права Вирішила сама поїхати до пологового будинку, але не встигла: на Волині жінка народила дитину за кермом власного автомобіля - Цензор.НЕТ 8630
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25.02.2021 11:19
+20
место рождения - фольксваген гольф 2
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25.02.2021 11:23
+16
Так на волю хотел что до роддома не дотерпел - козак!
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25.02.2021 11:24
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Младенцу выдать права Вирішила сама поїхати до пологового будинку, але не встигла: на Волині жінка народила дитину за кермом власного автомобіля - Цензор.НЕТ 8630
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25.02.2021 11:19 Відповісти
кучу денег сэкономила
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25.02.2021 11:49 Відповісти
Пацан тепер має право сказати,що він з самого народження за кермом.
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25.02.2021 13:09 Відповісти
Маме и малышу здоровья.
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25.02.2021 14:14 Відповісти
это уже четвертый ребенок в семье



родила сама без проблем в автомобиле, потому что опыт не пропьешь Вирішила сама поїхати до пологового будинку, але не встигла: на Волині жінка народила дитину за кермом власного автомобіля - Цензор.НЕТ 6652
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25.02.2021 11:23 Відповісти
место рождения - фольксваген гольф 2
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25.02.2021 11:23 Відповісти
Это Volkswagen Bora.
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25.02.2021 13:05 Відповісти
Вирішила сама поїхати до пологового будинку, але не встигла: на Волині жінка народила дитину за кермом власного автомобіля - Цензор.НЕТ 1913
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25.02.2021 13:32 Відповісти
Так на волю хотел что до роддома не дотерпел - козак!
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25.02.2021 11:24 Відповісти
🎂🌷Здоровья, удачи и счастья козаку и родителям!
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25.02.2021 11:25 Відповісти
Лучше композитором.
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25.02.2021 11:28 Відповісти
Ответ на "гонщиком будет".
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25.02.2021 11:29 Відповісти
понял...(то я протупил и допустил "если" пацан...какой "если" ))) там уже пацан))))))
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25.02.2021 11:44 Відповісти
слов нет!!! одни поздравления...просто чудо..
4 малыш -пацанчик - гонщиком видать будет ))) скоростным!
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25.02.2021 11:29 Відповісти
Та только б в 95 квартал не потянуло его, упаси Господь!
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25.02.2021 11:32 Відповісти
а может к тому времени и...)))) рухнет в небытие отой квартал))))
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25.02.2021 11:47 Відповісти
скорее депутатом)))
роддом во владимере
а стометровка застроена алигархами
прокурорами
и бывшими нардепами)))
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25.02.2021 11:33 Відповісти
ну ..и среди депутатов есть... гонщики (не дай Бог какик))))
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25.02.2021 11:46 Відповісти
а полиции +++ в карму)))
кайф, когда все получилось))
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25.02.2021 11:37 Відповісти
Здоров'я малюку!
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25.02.2021 12:25 Відповісти
вот это новость! кстати, поллюционерам за такой подвиг (действительно подвиг как под сталинградом) нужно дать внеочередное звание,квартиру и наградной ********
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25.02.2021 19:18 Відповісти
 
 