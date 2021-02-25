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Канада (1500) Леся Українка (17) Галадза Лариса (21)

Посол Канади Галадза прочитала вірш Лесі Українки трьома мовами. ВIДЕО

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Посол Канади в Україні Лариса Галадза прочитала вірш Лесі Українки "Contra spem spero!" трьома мовами: українською, англійською та французькою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна".

Галадза, яка має українське походження, працює послом у Києві з 2019 року.

Нагадаємо, сьогодні 150 років від дня народження Лесі Українки.

Також дивіться: Зеленський ушанував пам'ять Лесі Українки. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Яка гарна пані Амбасадор! Канада не тільки наш стратегічний партнер, вона споріднена з Україною.
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25.02.2021 12:16
+16
Браво!
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25.02.2021 12:15
+9
Слава Україні!
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25.02.2021 12:18
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Браво!
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25.02.2021 12:15 Відповісти
Яка гарна пані Амбасадор! Канада не тільки наш стратегічний партнер, вона споріднена з Україною.
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25.02.2021 12:16 Відповісти
Гарнюня !!!
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25.02.2021 13:33 Відповісти
Слава Україні!
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25.02.2021 12:18 Відповісти
Браво! Шикарно! Посол Канади Галадза прочитала вірш Лесі Українки трьома мовами - Цензор.НЕТ 4422
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25.02.2021 12:19 Відповісти
У них мізки "узкоязичниє", не кажучи вже про щелепи.
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25.02.2021 12:37 Відповісти
Боже, мой любимый стих, браво!!!!!
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25.02.2021 12:31 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Посол Канади Галадза прочитала вірш Лесі Українки трьома мовами - Цензор.НЕТ 6910
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25.02.2021 12:45 Відповісти
The spirit !
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25.02.2021 13:10 Відповісти
Лариса Галадза, шарм та респект.
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25.02.2021 13:14 Відповісти
Українська еліта - в Канаді та Америці.
Леся Українка французькою мовою - як це вам, пан Коломойський ?
- Шо-о ?! А-а ?!
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25.02.2021 13:31 Відповісти
А Зеленський і Венедіктова в цей час вивчають нові акорди для фортепіано для члена президента... Без надії таки сподіватись... Гарні слова
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25.02.2021 14:11 Відповісти
Дуже гарно. А пан бубочка, барбула, точніше бамбула так зможе? Звичайно ні, навіть прочитати малороси не зможуть. Вони не знають хто вона така, думають як Вітьок, що це Ахметова. Їм би по роялю та обрізаним, чи ботануть по масковські, куди їх бізнес і інтелект тягне.
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25.02.2021 14:55 Відповісти
Іноземці більше ******* Україну ніж президент - українофоб якого вибрали у 2019 му Посол Канади Галадза прочитала вірш Лесі Українки трьома мовами - Цензор.НЕТ 8341
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25.02.2021 16:28 Відповісти
А знаєте , взнавши зранку про цю дату , сказав своїй : знаєш , Таню , Леся Українка
лише на 40 років старша за мого батька ! Мить для історії ! (8 го березня - 110 років )...
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25.02.2021 16:42 Відповісти
 
 