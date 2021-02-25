3 838 17
Посол Канади Галадза прочитала вірш Лесі Українки трьома мовами. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Посол Канади в Україні Лариса Галадза прочитала вірш Лесі Українки "Contra spem spero!" трьома мовами: українською, англійською та французькою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна".
Галадза, яка має українське походження, працює послом у Києві з 2019 року.
Нагадаємо, сьогодні 150 років від дня народження Лесі Українки.
Топ коментарі
+17 Eugene Boyko
показати весь коментар25.02.2021 12:16
+16 Miro DeVite
показати весь коментар25.02.2021 12:15
+9 Ivan Ivanov 036c97a9
показати весь коментар25.02.2021 12:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Леся Українка французькою мовою - як це вам, пан Коломойський ?
- Шо-о ?! А-а ?!
лише на 40 років старша за мого батька ! Мить для історії ! (8 го березня - 110 років )...