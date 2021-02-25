Посол Канади Галадза прочитала вірш Лесі Українки трьома мовами. ВIДЕО

Посол Канади в Україні Лариса Галадза прочитала вірш Лесі Українки "Contra spem spero!" трьома мовами: українською, англійською та французькою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна".

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Галадза, яка має українське походження, працює послом у Києві з 2019 року.

Нагадаємо, сьогодні 150 років від дня народження Лесі Українки.

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