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"Шуфрич, вам доведеться тікати", - ексглава військової розвідки і СБУ Смешко - нардепу ОПЗЖ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич буде змушений втекти до Росії, якщо "професіонали і патріоти займуться сектором безпеки і оборони".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це ексглава військової розвідки і Служби безпеки України Ігор Смешко сказав Шуфричу під час ефіру на телеканалі Україна 24.

"Ви не дурень. Ви просто не патріот. Ви дуже талановитий популіст, але не патріот цієї країни ... З такою риторикою ви дійсно напрацьовуєте на майбутнього депутата Держдуми Росії. Так захищати агресора в прямому ефірі перед батьками і матерями, які втратили своїх дітей на цій війні, може тільки людина, яка сподівається на додатковий паспорт і "парашут", який дасть йому можливість з цієї країни виїхати. Якщо в цій країні, а це буде так рано чи пізно, професіонали і патріоти займуться сектором безпеки і оборони, вам дійсно доведеться виїжджати", - сказав Смешко.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+108
Я протестую! Шуфрич не може покинути Україну неп#ждженим! "Шуфрич, вам придется бежать", - экс-глава военной разведки и СБУ Смешко-нардепу ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4220
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25.02.2021 12:06
+56
Ви мали на увазі ось це? "Шуфрич, вам придется бежать", - экс-глава военной разведки и СБУ Смешко-нардепу ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7451
"Шуфрич, вам придется бежать", - экс-глава военной разведки и СБУ Смешко-нардепу ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4288
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25.02.2021 12:18
+51
Мало!
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25.02.2021 12:12
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Вперед ногами он будет выезжать. При нормальном СБУ половина ОПЗЖ должна по тюрьмах за госизмену сесть. И не только ОПЗЖ
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26.02.2021 01:10 Відповісти
Портнов, татаров, Новинский, Шуфрич, Скорик, Балицкий, Бойко, Добкин, Медведчук, Левочкин, антон Киссе, кивалов, Королевская, еленка Лукаш, и так далее...Это российская агентура, 5 колона кремля. Арестовать и посадить их всех на НАРЫ нужно с полной конфискацией имущества. Вот так никто Украину больше раскачивать не будет.
Предателей и сепаров нужно сажать...и это обсуждению не подлежит.
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26.02.2021 01:57 Відповісти
Люті вороги українського народу і України...?! Тримати таких на волі це злочин...?!
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29.07.2021 05:28 Відповісти
Браво, лучше и не скажешь. Шуфричу в другой раз "коридор" не давать! (жаль, что дали в первый раз, эти гады ОПЗЖопцы,- твари не благодарные). Хватит терпеть партию кабаева-кривоногих (в миру, путина) ОПЗЖопку в Верховной Раде Украины!
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26.02.2021 03:35 Відповісти
Почему "кукловоды" в студии, по команде, которых аплодируют люди в студии, погасили аплодисменты на словах И. Смешко про Шуфрича (было слышно на записи)? Голованов и команда его программы,- коллобаранты?, поддерживающие предательский курс ОПЗЖопки?
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26.02.2021 03:41 Відповісти
Складається враження, що Шуфрич завжди був другом РФ І Угорщини, з усіма тими хто там вороже відноситься до України ...? За що ж він так люто і безкарно ненавидить все українське в Україні..?
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26.02.2021 07:29 Відповісти
Надеюсь, выезжать ему придется исключительно на нары.
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26.02.2021 08:59 Відповісти
Дружок презерватива решил хайпануть.
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26.02.2021 16:01 Відповісти
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