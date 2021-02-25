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звіт (205) Державна податкова служба (96) Любченко Олексій (79)

Державна податкова служба проводить презентацію публічного звіту діяльності за 2020 рік. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

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Державна податкова служба сьогодні надасть публічний звіт про роботу Служби в 2020 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Спікери:

Олексій Любченко - глава Державної податкової служби України;
Наталія Рубан – перша заступниця голови Державної податкової служби України;
Євген Олейніков - заступник голови Державної податкової служби України;
Михайло Титарчук - заступник глави Державної податкової служби України;
Наталя Калениченко - заступниця глави Державної податкової служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

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Автор: Наталя Джума
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Оказывается, публичными бывают не только дома, но и отчёты! Державна податкова служба проводить презентацію публічного звіту діяльності за 2020 рік - Цензор.НЕТ 6707
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25.02.2021 14:32 Відповісти
 
 