Державна податкова служба проводить презентацію публічного звіту діяльності за 2020 рік. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Державна податкова служба сьогодні надасть публічний звіт про роботу Служби в 2020 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Спікери:

Олексій Любченко - глава Державної податкової служби України;

Наталія Рубан – перша заступниця голови Державної податкової служби України;

Євген Олейніков - заступник голови Державної податкової служби України;

Михайло Титарчук - заступник глави Державної податкової служби України;

Наталя Калениченко - заступниця глави Державної податкової служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

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