Зеленський анонсував створення Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський розповів про створення Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час засідання Ради розвитку громад і територій у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30".
"Відносини між центром і громадами мають стати абсолютно новими, я б навіть сказав, якісно новими. Вони мають бути конструктивними, прозорими і ефективними. Для цього ми створюємо Конгрес місцевих і регіональних влад при президенті України. Він стане майданчиком діалогу і рішень", - зазначив Зеленський.
За словами президента, деталі стануть відомі пізніше.
"Усім нам, усім вам, потрібно усвідомити, що центральна і місцева влада не конкуренти, не конкуренти, а партнери - одна команда. Коли Україна буде сильною, процвітаючою, нарешті мирною - ми всі переможемо. Якщо ні - ми всі точно програємо. Давайте взаємодіяти, слухати, говорити, допомагати працювати один одному з думкою не про наступні вибори, а про наступні наші покоління українців", - підсумував президент.
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а что такое региональные власти ?
Мне достался сотый этаж, откуда я мог созерцать лишь иссиня-коричневую изнанку смога, нависшего над столицей. Кое-что из гостиничного инвентаря меня озадачило - например, трёхметровый железный прут в углу ванной комнаты, маскхалат в платяном шкафу, мешок сухарей под кроватью. © С.Лем Футурологический конгресс
Таким чином він в черговий раз порушує головний закон України - Конституцію.
І питання? Які правові засади і наслідки у цього "конгресу"?
А Кличко с Филатовым--на ликарняном)))