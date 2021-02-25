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Зеленський анонсував створення Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський розповів про створення Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час засідання Ради розвитку громад і територій у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30".

"Відносини між центром і громадами мають стати абсолютно новими, я б навіть сказав, якісно новими. Вони мають бути конструктивними, прозорими і ефективними. Для цього ми створюємо Конгрес місцевих і регіональних влад при президенті України. Він стане майданчиком діалогу і рішень", - зазначив Зеленський.

За словами президента, деталі стануть відомі пізніше.

"Усім нам, усім вам, потрібно усвідомити, що центральна і місцева влада не конкуренти, не конкуренти, а партнери - одна команда. Коли Україна буде сильною, процвітаючою, нарешті мирною - ми всі переможемо. Якщо ні - ми всі точно програємо. Давайте взаємодіяти, слухати, говорити, допомагати працювати один одному з думкою не про наступні вибори, а про наступні наші покоління українців", - підсумував президент.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины - Цензор.НЕТ 8732 Съезд феодалов.
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25.02.2021 14:38
+6
дальнейшее разрушение децентрализации, попытка тотально подмять под себя всю власть (узурпация)
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25.02.2021 14:39
+5
Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины - Цензор.НЕТ 4765
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25.02.2021 14:43
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анонсировал создание / Что шибздик накукарекал 22.02.Начнут строить/ будут отреставрированы/ запустят / Мы рассчитываем /избавимся от товарища /за пару лет построит /пытаются испортить / будут строить с солнечными батареями/ анонсировал развитие/ пока не планируется/ построят стоянку для яхт /что останется /будут вакцинированы / основания стать .
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25.02.2021 14:38 Відповісти
Це схоже на венесуельського Мадуру. Цей теж замість неслухняного парламенту став створювати паралельні антиконституційні структури.
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25.02.2021 15:07 Відповісти
Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины - Цензор.НЕТ 8732 Съезд феодалов.
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25.02.2021 14:38 Відповісти
действительно.

а что такое региональные власти ?
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25.02.2021 14:41 Відповісти
дальнейшее разрушение децентрализации, попытка тотально подмять под себя всю власть (узурпация)
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25.02.2021 14:39 Відповісти
какой же президент без конгресса?
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25.02.2021 14:42 Відповісти
Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины - Цензор.НЕТ 4765
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25.02.2021 14:43 Відповісти
ІБД (імітація бурної діяльності)
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25.02.2021 14:44 Відповісти
Панове...панове,ну я ж просив слідкувати за руками...Будьте обережні-при владі ЗЕлені!
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25.02.2021 14:47 Відповісти
Теперь, как известно, учёные делятся на оседлых и кочующих. Первые по старинке что-то исследуют, вторые разъезжают по всевозможным конференциям и конгрессам. Кочующего учёного легко распознать: на груди у него карточка с фамилией и учёной степенью, в кармане - расписание авиарейсов; подтяжки у него без металлических пряжек, портфель - на пластмассовой защёлке, а то, чего доброго, завоет сирена устройства, просвечивающего пассажиров в поисках кинжалов и кольтов. Научную литературу такой учёный читает по дороге в аэропорт, в залах ожидания и гостиничных барах.

Мне достался сотый этаж, откуда я мог созерцать лишь иссиня-коричневую изнанку смога, нависшего над столицей. Кое-что из гостиничного инвентаря меня озадачило - например, трёхметровый железный прут в углу ванной комнаты, маскхалат в платяном шкафу, мешок сухарей под кроватью. © С.Лем Футурологический конгресс
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25.02.2021 14:47 Відповісти
Тобто преЗЕдент знов перетягуэ на себе повноваження які закладені в самій децентралізації?
Таким чином він в черговий раз порушує головний закон України - Конституцію.
І питання? Які правові засади і наслідки у цього "конгресу"?
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25.02.2021 14:47 Відповісти
прозаседавшиеся... все создают и создают... наведите лад с тем что есть... не устраивает то, что есть - разгоните... только не создавайте вместо одной 20 организаций... гребанные вы комсомольцы-добровольцы да партноменклатура...
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25.02.2021 14:48 Відповісти
Нужно ввести прямую демократию, чтобы громады сами решали, как распределять бюджет свой, а политики вообще не нужны, ибо они только воруют и отмывают бабки. Нужно государство строить на прямой демократии и без политиков ибо они кроме зла стране ничего не принесли!
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25.02.2021 14:48 Відповісти
...очередной комитет по закату солнца вручную Зеленський анонсував створення Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України - Цензор.НЕТ 8358
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25.02.2021 14:49 Відповісти
Улюблене заняття Бубачки- плодити контор "Роги та ракотиці".
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25.02.2021 14:56 Відповісти
Вселенский шахматный конгресс. Когда?
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25.02.2021 14:59 Відповісти
По рояюлю в нього краще виходить Зеленський анонсував створення Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України - Цензор.НЕТ 8426
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25.02.2021 16:16 Відповісти
Эти кангресы, 30 народных форумов, рифирендумы и прочая зелехерня будет происходить одновременно или по очереди?
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25.02.2021 16:31 Відповісти
самое интересное...что на этом мероприятии не было трех ...супертяжеловесов ))) - Кличка, Садового и Филатова... отак! ))))
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25.02.2021 20:14 Відповісти
Садовый рад был бы пошестерить, да не смог--у него заседание горсовета, большинство в котором не его---страшно было пропустить))
А Кличко с Филатовым--на ликарняном)))
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25.02.2021 23:19 Відповісти
 
 