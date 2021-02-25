Проєкт "Без цензури": Хто така Ірина Венедіктова? ВIДЕО
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Хто така Ірина Венедіктова? Після скандалу навколо вироку Сергія Стерненка розповідаємо вам цікавинки про генеральну прокурорку, яку активіст прямо звинуватив у своєму ув'язненні.
Як пересічна харківська юристка і викладачка здобувала найважливіші посади в державі: спочатку вона тимчасово очолила Державне бюро розслідувань, а потім – стала генеральною прокуроркою. За що її пам'ятають (або не пам'ятають) у Харкові? Та чому Володимир Зеленський зупинився саме на її кандидатурі?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - тільки факти.
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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Будь ласка, зачекайте...
Гонять всяку пургу аби не говорити головного.
шей героини - название этому аппаратчик классический, химически чистый..... говнюк(-нючка)
с посредственными или просто низкими, вплоть до отсутсвия, способностями как профессио-
нальными так и организационными но с невероятной тягой к обеспеченной жизни и не менее
невероятными талантами имитатора и карьериста.... именно этот типаж отбивал ладони в ис
терических припадках одобрямса на съедах кпсс и прочих партсобраниях именно они запол
нили своими телами весь руководящий состав и в итоге развалили совок...... если таких типов
тащат на высшие руководящие должности то критическая масса этого говна может точно так
же разложить нашу госмашину.
Этим все сказано.
Не може бути... Яке "кумівство"?
"Ми зі Стефанчуком працюємо вже 10 років, добре знаємо один одного", - згадувала вона.
"Попри стрімку кар'єру за президента Зеленського, в 2016 році під час конкурсу на посаду судді нового Верховного Суду вона не набрала потрібну кількість балів. Так само конкурс тоді провалив і нинішній перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук."
Чего вы хотите от его шестерок?