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Проєкт "Без цензури": Хто така Ірина Венедіктова? ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Хто така Ірина Венедіктова? Після скандалу навколо вироку Сергія Стерненка розповідаємо вам цікавинки про генеральну прокурорку, яку активіст прямо звинуватив у своєму ув'язненні.

Як пересічна харківська юристка і викладачка здобувала найважливіші посади в державі: спочатку вона тимчасово очолила Державне бюро розслідувань, а потім – стала генеральною прокуроркою. За що її пам'ятають (або не пам'ятають) у Харкові? Та чому Володимир Зеленський зупинився саме на її кандидатурі?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - тільки факти.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
фуфлижніца зємалороська.
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25.02.2021 16:03
+17
Тупое портновско-киваловское влагалище со свинными глазенками, неспособное отличить состав преступления от состава поезда. В нормальной стране торговала б селедкой.
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25.02.2021 16:11
+13
Кто такая Ирина Венедиктова? -це продажна прокацапська мразота i лiчна спермоотжималка оборотня у погонах колеснiка.
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25.02.2021 16:13
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фуфлижніца зємалороська.
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25.02.2021 16:03 Відповісти
"Как рядовая Харьковская юристка..."(c) Тю, а як рядовий алкоголік став Геніальним прокурором без юридичної освіти взагалі? Проєкт "Без цензури": Хто така Ірина Венедіктова? - Цензор.НЕТ 631
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25.02.2021 16:05 Відповісти
Шмаркля говорив, що він нічого подібного, що допускав Порошенко, не допустить.
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25.02.2021 16:24 Відповісти
При ньому такої пуйні не було!
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25.02.2021 16:31 Відповісти
Тупое портновско-киваловское влагалище со свинными глазенками, неспособное отличить состав преступления от состава поезда. В нормальной стране торговала б селедкой.
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25.02.2021 16:11 Відповісти
Кто такая Ирина Венедиктова? -це продажна прокацапська мразота i лiчна спермоотжималка оборотня у погонах колеснiка.
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25.02.2021 16:13 Відповісти
обколота ботоксом кацапська косметичка, що не може нормально скласти iспити,нi?
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25.02.2021 16:15 Відповісти
Страшна ця Венедіктова як атомна війна.. Але ще страшніше її гниле кацабське нутро.
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25.02.2021 16:18 Відповісти
Повышение в должности происходит как обычно - через постель, вот и весь сказ!
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25.02.2021 16:21 Відповісти
І кому потрібне таке покарання?
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25.02.2021 16:26 Відповісти
Її Папік справді папік. Там до неї в койку кастінг був з бажаючих породичатися. Ну, не таких вже й серьйозних хлопаків, це ж не донька обласного прокурора. Так, мусорський бомонд.
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25.02.2021 17:00 Відповісти
Так що там у "95", одні збоченці?
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25.02.2021 18:18 Відповісти
ну ! ты шутник , в постель с бабой ягой ?
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26.02.2021 09:27 Відповісти
dyaka Bogdanu Butkevi4u za info
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25.02.2021 16:28 Відповісти
Всі звернули увагу на те що, другий день влада набрала в рота води з приводу Стерненко?
Гонять всяку пургу аби не говорити головного.
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25.02.2021 16:56 Відповісти
Как-то Венедиктова сама всё разъяснила: "У меня папа хотел мальчика. Поэтому я всегда поступаю по-пацански"© Это заявление человека, страдающего комплексом неполноценности из-за детской психологической травмы "нежелательный ребёнок", повлёкшей повышенный уровень агрессии, выразившийся в склонности руководствоваться неформальными правилами криминальных группировок.
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25.02.2021 17:11 Відповісти
НЕ верьте ни одному ее слову!
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25.02.2021 18:10 Відповісти
как человек половину жизни проживший при совке я узнал "родныедоболи" симптомчики на-
шей героини - название этому аппаратчик классический, химически чистый..... говнюк(-нючка)
с посредственными или просто низкими, вплоть до отсутсвия, способностями как профессио-
нальными так и организационными но с невероятной тягой к обеспеченной жизни и не менее
невероятными талантами имитатора и карьериста.... именно этот типаж отбивал ладони в ис
терических припадках одобрямса на съедах кпсс и прочих партсобраниях именно они запол
нили своими телами весь руководящий состав и в итоге развалили совок...... если таких типов
тащат на высшие руководящие должности то критическая масса этого говна может точно так
же разложить нашу госмашину.
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25.02.2021 17:20 Відповісти
Усе логічно: обрали "юриста" Зелика, а він подібних собі (з дипломами юристів, але без необхідних знань) призначає на найвищі державні посади. Але це все зробили ми, обравши клоуна президентом - тепер рвемо на цраці волосся.
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25.02.2021 17:55 Відповісти
Оно с быдлохарькова.
Этим все сказано.
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25.02.2021 18:11 Відповісти
"Стефанчук пропонував ВАЗеленському кандидатуру беня-діктової ще в 2019 році."
Не може бути... Яке "кумівство"?
"Ми зі Стефанчуком працюємо вже 10 років, добре знаємо один одного", - згадувала вона.

"Попри стрімку кар'єру за президента Зеленського, в 2016 році під час конкурсу на посаду судді нового Верховного Суду вона не набрала потрібну кількість балів. Так само конкурс тоді провалив і нинішній перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук."
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25.02.2021 18:14 Відповісти
і нічому дивуватися, навіть призЕдент - янЕлох!
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25.02.2021 18:26 Відповісти
ЗЕзидент - наркоман с купленным дипломом (всю свою учебу он по КВНам разъезжал).
Чего вы хотите от его шестерок?
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25.02.2021 18:39 Відповісти
Шлюха портновская.
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25.02.2021 18:48 Відповісти
Мокша??
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25.02.2021 20:16 Відповісти
Папа ментовский генерал, доця в харьковской юрке мозги студентам сносила. Недалекая примажоренная ватница.
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26.02.2021 01:05 Відповісти
Не надо думать ,что девка самостоятельная фигура...Её и взяли за готовность выполнять команды. Ошалев от такого счастья она готова на любую подлость,не понимая что власть может поменяться, а за всё придется платить.Тут и папка не поможет.
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26.02.2021 01:37 Відповісти
умом уже и не понять... остается только воспаления восстания...
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26.02.2021 08:25 Відповісти
Венедиктова - продукт от Лысенко , пытавшегося из сорняка вырастить высокоурожайную пшеницу ! зе - двоечник и лузер , продолжатель экскримента по выращиванию овощей - негодяйчиков всех мастей ....
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26.02.2021 09:47 Відповісти
 
 