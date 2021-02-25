Проєкт "Без цензури": Хто така Ірина Венедіктова? ВIДЕО

Хто така Ірина Венедіктова? Після скандалу навколо вироку Сергія Стерненка розповідаємо вам цікавинки про генеральну прокурорку, яку активіст прямо звинуватив у своєму ув'язненні.

Як пересічна харківська юристка і викладачка здобувала найважливіші посади в державі: спочатку вона тимчасово очолила Державне бюро розслідувань, а потім – стала генеральною прокуроркою. За що її пам'ятають (або не пам'ятають) у Харкові? Та чому Володимир Зеленський зупинився саме на її кандидатурі?

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.