Конкретних дат поставки вакцини AstraZeneca від COVAX немає, - Степанов. ВIДЕО
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Конкретних дат поставки вакцин AstraZeneca в межах глобальної ініціативи COVAX поки немає. COVAX змістив дати, які були оголошені раніше через брак виробничих потужностей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За словами глави МОЗ, причина - брак виробничих потужностей у світі. Саме тому COVAX змістив дати, які були оголошені раніше.
"У нас ще є AstraZeneca за домовленістю з COVAX - від 2,2 до 3,8 млн доз. Протягом першого-другого кварталу вони мають нам поставити. Ми поки чекаємо конкретних дат", - зазначив Степанов.
Міністр додав, що ефективність вакцини AstraZeneca - від 70 до 80%. Степанов наголосив, що процес вакцинації йде планово.
Топ коментарі
+2 133133
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+2 Valery Greff
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+2 133133
показати весь коментар25.02.2021 15:51
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Будь ласка, зачекайте...
останній раз намагаюсь прояснити тобі щоб до тебе дійшло!
по перше інійська вакцина це вакцина астразенека яка випускається на заводі в індії.
тобто це ТА САМА ВАКЦИНА!!!
завод в індії це не кухня твоєї мами де вона тобі щі варила, а високотехнологічний завод який виготовляє вакцини для західного ринку роками!
в України немає вибору чим вакцінуватися! Пфайзер дорогий, на курс більше 100 бакс на людину! на 20млн населення, порахуй калькулятором. далі Пфайзер потребує організації, професіоналізму та холодильників з -70 за цельсієм, в україні з цьох 3 речей немає жодної, та населення тіпа тебе недалеке.
Україна вакцінується в одній програмі з тими країнами які будуть закуплять вакцину у SII таких країн я знаю на сьогодні 5 Argentina, Dominican Republic, El Salvador, Mexico and Morocco.
і на останок, я нікого не захищаю, а інформую тупеньке населення яке нездатне зайти і перевести через гугл перекладач з першоджерела та усвоїти те що я написав зверху. https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/serum-institute-of-india-obtains-emergency-use-authorisation-in-india-for-astrazenecas-covid-19-vaccine.html
А за щи я с тебя еще спрошу. Я даже на вкус этого не знаю.
Щоб тобі не дуже муляло. Українською володію не гірше за тебе. Але не маю жодного бажання вислуховувати від таких недолугих захисників нахабних та підлих злочинців на кшталт степанова, різні гидкі речі. Наполягаю: не припиниш навкати на захист цього прокладочника, матимеш забато правди в пику. Більше берегти твою нервову систему бажання я не маю.
А если эту жидкость впрыснуть внутримышечно, то шансов практически нет.