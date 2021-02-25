Конкретних дат поставки вакцини AstraZeneca від COVAX немає, - Степанов. ВIДЕО

Конкретних дат поставки вакцин AstraZeneca в межах глобальної ініціативи COVAX поки немає. COVAX змістив дати, які були оголошені раніше через брак виробничих потужностей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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За словами глави МОЗ, причина - брак виробничих потужностей у світі. Саме тому COVAX змістив дати, які були оголошені раніше.

"У нас ще є AstraZeneca за домовленістю з COVAX - від 2,2 до 3,8 млн доз. Протягом першого-другого кварталу вони мають нам поставити. Ми поки чекаємо конкретних дат", - зазначив Степанов.

Міністр додав, що ефективність вакцини AstraZeneca - від 70 до 80%. Степанов наголосив, що процес вакцинації йде планово.

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