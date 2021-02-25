Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Замирайло відмовився говорити українською мовою і виступив російською під охороною поліції і під синхронний переклад секретаря міськради Тренкіна. ВIДЕО
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Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Олександр Замирайло відмовився говорити українською мовою під час виступу на сесії міськради.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-ресурс Про все, активісти і колеги по міськраді обурилися такою поведінкою. Щоб уникнути конфлікту секретар міськради Юрій Тренкін зголосився попрацювати у російськомовного Замирайла перекладачем-синхроністом, а поліція взяла в оточення трибуну в сесійній залі міськради.
Топ коментарі
+44 Иван Гонта 1c20a0b6
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+42 wake up-UA
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+32 Gozzalik salonu
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Будь ласка, зачекайте...
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.(Розрита могила Т.Г.Шевченко)
Нужен механизм их отзыва в случае недоверия к этим пешкам олигархата.
Пороблено
@cgtr
·11 хв
У депутатів ОПЗЖ в Чернігові нові спецсигнали. Які переваги дає?
.
вони знущаються, а українці втираються та ще й сміються. чого сміються? в нас харкають.