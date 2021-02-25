УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10265 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниСуспільство
8 909 44
міськрада (461) Черкаси (389) Шуфрич (355) російська мова (283)

Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Замирайло відмовився говорити українською мовою і виступив російською під охороною поліції і під синхронний переклад секретаря міськради Тренкіна. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Олександр Замирайло відмовився говорити українською мовою під час виступу на сесії міськради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-ресурс Про все,  активісти і колеги по міськраді обурилися такою поведінкою. Щоб уникнути конфлікту секретар міськради Юрій Тренкін зголосився попрацювати у російськомовного Замирайла перекладачем-синхроністом, а поліція взяла в оточення трибуну в сесійній залі міськради.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Шуфрич, вам доведеться тікати", - ексглава військової розвідки і СБУ Смешко - нардепу ОПЗЖ. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+44
Не вмієш розмовляти на українській, підсрачник і геть з міськради.
показати весь коментар
25.02.2021 16:32
+42
Депутат горсовета Черкас от ОПЗЖ Замирайло отказался говорить на украинском языке и выступил на русском под охраной полиции и синхронный перевод секретаря горсовета Тренкина - Цензор.НЕТ 7048
показати весь коментар
25.02.2021 16:27
+32
А на какую страну работает эта полиция?
показати весь коментар
25.02.2021 16:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пора ему фамилию на замирайлова менять
показати весь коментар
25.02.2021 16:26 Відповісти
На Вмирайло.
показати весь коментар
25.02.2021 16:36 Відповісти
ЦІКАВО ЩО ЦЕ ЗА ДИБІЛ ІЗ БУМАЖКОЮ.
показати весь коментар
25.02.2021 16:38 Відповісти
Депутат горсовета Черкас от ОПЗЖ Замирайло отказался говорить на украинском языке и выступил на русском под охраной полиции и синхронный перевод секретаря горсовета Тренкина - Цензор.НЕТ 7048
показати весь коментар
25.02.2021 16:27 Відповісти
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.(Розрита могила Т.Г.Шевченко)
показати весь коментар
25.02.2021 16:39 Відповісти
Не вмієш розмовляти на українській, підсрачник і геть з міськради.
показати весь коментар
25.02.2021 16:32 Відповісти
Наплював на закон і нічого йому за це не буде. Божевільня якась..
показати весь коментар
25.02.2021 16:32 Відповісти
А на какую страну работает эта полиция?
показати весь коментар
25.02.2021 16:32 Відповісти
МАБУТЬ НА ТУ ЩО ЛИНЕ З БУМАЖКИ Ч З РОТА.
показати весь коментар
25.02.2021 16:40 Відповісти
Черкаська мавпа.
показати весь коментар
25.02.2021 16:33 Відповісти
выкинуть в окно)
показати весь коментар
25.02.2021 16:33 Відповісти
От таких точно треба гнати на рашку, манкуртів клятих. Як ти гнидо у владу попала ж?І це в Черкасах!
показати весь коментар
25.02.2021 16:35 Відповісти
У владу він попав, як і всі вороги України. Мудрий нарід його обрав.
показати весь коментар
25.02.2021 16:41 Відповісти
Кацапське біосміття!
показати весь коментар
25.02.2021 16:36 Відповісти
В себе на кухні може хоч японською, а коли в державних органах, то державна мова має бути.
показати весь коментар
25.02.2021 16:37 Відповісти
Заметьте: Замирайло - типичная такая великорусская фамилия. Он, наверное, рассказывает, что его предки - Замырайлы - были русскоязычными.
показати весь коментар
25.02.2021 16:38 Відповісти
Эта фамилия имеет литовское происхождение, однако претерпела определённые изменения под влиянием польского языка. В основе фамилии может лежать имя, прозвище или профессия дальнего предка её носителя.
показати весь коментар
25.02.2021 16:55 Відповісти
прячется за полицией, зараза
показати весь коментар
25.02.2021 16:39 Відповісти
"депутат от народа" который прячется от народа за полицией.
Нужен механизм их отзыва в случае недоверия к этим пешкам олигархата.
показати весь коментар
25.02.2021 16:41 Відповісти
те, кто за него голосовал, после такого доверяют ему ещё больше
показати весь коментар
25.02.2021 19:06 Відповісти
тобто кацапський депутат свідомо порушував закон України в Україні, під наглядомі охороною українських правоохоронців?????? і скажіть....як не піз....ти поліцаїв після такого?
показати весь коментар
25.02.2021 16:40 Відповісти



Пороблено

@cgtr

·11 хв

У депутатів ОПЗЖ в Чернігові нові спецсигнали. Які переваги дає?

Депутат горсовета Черкасс от ОПЗЖ Замирайло отказался говорить на украинском языке и выступил на русском под охраной полиции и синхронный перевод секретаря горсовета Тренкина - Цензор.НЕТ 447
показати весь коментар
25.02.2021 16:41 Відповісти
Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Замирайло відмовився говорити українською мовою і виступив російською під охороною поліції і під синхронний переклад секретаря міськради Тренкіна - Цензор.НЕТ 8326Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Замирайло відмовився говорити українською мовою і виступив російською під охороною поліції і під синхронний переклад секретаря міськради Тренкіна - Цензор.НЕТ 6099
показати весь коментар
25.02.2021 17:43 Відповісти
МРТ знімок , щелепи рудськомовного , після спроби поговорити українською .. !! Депутат горсовета Черкасс от ОПЗЖ Замирайло отказался говорить на украинском языке и выступил на русском под охраной полиции и синхронный перевод секретаря горсовета Тренкина - Цензор.НЕТ 4605.
Депутат горсовета Черкасс от ОПЗЖ Замирайло отказался говорить на украинском языке и выступил на русском под охраной полиции и синхронный перевод секретаря горсовета Тренкина - Цензор.НЕТ 753 .
показати весь коментар
25.02.2021 16:47 Відповісти
сжеть на хрен автомобиль для начала ....
показати весь коментар
25.02.2021 16:48 Відповісти
Розумово відстала людина ! Олігофрен !
показати весь коментар
25.02.2021 16:48 Відповісти
Затятий скацаплений корупціонер.
показати весь коментар
25.02.2021 17:02 Відповісти
Депутат горсовета Черкасс от ОПЗЖ Замирайло отказался говорить на украинском языке и выступил на русском под охраной полиции и синхронный перевод секретаря горсовета Тренкина - Цензор.НЕТ 8769
показати весь коментар
25.02.2021 17:08 Відповісти
Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Замирайло відмовився говорити українською мовою і виступив російською під охороною поліції і під синхронний переклад секретаря міськради Тренкіна - Цензор.НЕТ 1308
показати весь коментар
25.02.2021 17:09 Відповісти
Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Замирайло відмовився говорити українською мовою і виступив російською під охороною поліції і під синхронний переклад секретаря міськради Тренкіна - Цензор.НЕТ 2555
показати весь коментар
25.02.2021 17:10 Відповісти
для передаста зажопного даже яэць на вечерю не найшлось????
показати весь коментар
25.02.2021 17:15 Відповісти
Це вже відверте глузування, неповага до держави. Хіба це депутати? Черкащина центр України, шевченківський край... Ганьба
показати весь коментар
25.02.2021 17:22 Відповісти
Согласен, более того ему подыграл еще и секретарь... какой нафиг перевод, не хочет по законам Украины , значит не надо, а полиция вместо охраны , должна была его убрать из зала...
показати весь коментар
25.02.2021 17:40 Відповісти
Просто позбавити права голосу. Вивчить державну мову тоді нехай і виступає. Якусь продавчиню чи касирку штрафують, а тут бач яке цабе. Нехай іде працювати в підвідділ очистки, а не депутанствує.
показати весь коментар
25.02.2021 18:51 Відповісти
мусора захищають антиукраїнські сили. Як завжди.
показати весь коментар
25.02.2021 17:25 Відповісти
Яка ж мерзенна істота і провокатор цей бісів "зажопник"! У Харкові така ж гадина лЄСІК. Здається, що вони хотять привчити людей до думки, що нам без мокшанської мови ну просто край, і вона просто зобов'язана бути в спілкуванні і діловому світі! Було б добре, якби ця клята партія щезла так, як у свій час комуняцька.
показати весь коментар
25.02.2021 17:36 Відповісти
Какая разница какая задница ,так може відповісти тільки латентний гомосек.
показати весь коментар
25.02.2021 17:41 Відповісти
Из Черкасс в новочеркасск,без вариантов... Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Замирайло відмовився говорити українською мовою і виступив російською під охороною поліції і під синхронний переклад секретаря міськради Тренкіна - Цензор.НЕТ 3254
показати весь коментар
25.02.2021 17:48 Відповісти
Юрій Тренкін молодець і справжній патріот.
показати весь коментар
25.02.2021 18:33 Відповісти
Как вам ,украинцы голосовавшие за опзж,он вам русскоязычным хером по губам проводил?
показати весь коментар
25.02.2021 18:44 Відповісти
гадаю ця гидота оплатила послуги перекладача?
показати весь коментар
25.02.2021 19:05 Відповісти
Ганьба!

Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Замирайло відмовився говорити українською мовою і виступив російською під охороною поліції і під синхронний переклад секретаря міськради Тренкіна - Цензор.НЕТ 2163
показати весь коментар
25.02.2021 19:05 Відповісти
И этот фуцен захотел сделать никакой кипиш, чтобы о нем поговорили.Нормально себя проявит ,зарекомендовать мозгов нет.
показати весь коментар
25.02.2021 19:57 Відповісти
а це не смішно.
вони знущаються, а українці втираються та ще й сміються. чого сміються? в нас харкають.
показати весь коментар
25.02.2021 20:11 Відповісти
 
 