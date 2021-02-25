Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Замирайло відмовився говорити українською мовою і виступив російською під охороною поліції і під синхронний переклад секретаря міськради Тренкіна. ВIДЕО

Депутат міськради Черкас від ОПЗЖ Олександр Замирайло відмовився говорити українською мовою під час виступу на сесії міськради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-ресурс Про все, активісти і колеги по міськраді обурилися такою поведінкою. Щоб уникнути конфлікту секретар міськради Юрій Тренкін зголосився попрацювати у російськомовного Замирайла перекладачем-синхроністом, а поліція взяла в оточення трибуну в сесійній залі міськради.

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