"Пам'ятай, хто почав войну", - серія роликів про російсько-українську війну. ВIДЕО

Сім років іде війна Російської Федерації проти України. Окупація Криму, бої на Донбасі, героїчна оборона донецького аеропорту і не менш героїчна згуртованість українців, які об'єдналися для допомоги своїй армії.

Цензор.НЕТ публікує серію відеороликів про головні етапи протистояння з Росією.

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