"Пам'ятай, хто почав войну", - серія роликів про російсько-українську війну. ВIДЕО
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Сім років іде війна Російської Федерації проти України. Окупація Криму, бої на Донбасі, героїчна оборона донецького аеропорту і не менш героїчна згуртованість українців, які об'єдналися для допомоги своїй армії.
Цензор.НЕТ публікує серію відеороликів про головні етапи протистояння з Росією.
Топ коментарі
+34 Ksenia VB
показати весь коментар25.02.2021 17:47
+22 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар25.02.2021 17:50
+17 18c49ed2
показати весь коментар25.02.2021 18:33
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пс. Ганьба нинішній владі за репресії проти борців за вільну Україну.
Хочется спать в тепле, путешествовать, гулять, бухать...и вообщем лучше об этом не думать...
Война где-то там, далеко...
Так мы не победим !
оце і треба показувати...кожен день, замість реклами і телемагазинів !!!
Московські попи, які тут називаються УПЦ, то ви порушили Божі Заповіда " Не вбий" "Не вкради"? Порушили, навіть самі це робили, ви не священнослужителі, ви слуги сатани. Горіти вам всім в пеклі терористи і вбивці.
Надо лучше доносить правду о войне до обычных людей.
И это не явная вата и точно не люмпены.