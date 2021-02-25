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Бабенко (8) суддя (1423) Слідство.Інфо (28)

Отримано нові докази того, що суддя апеляційного суду Бабенко їздив п'яним за кермом, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

"Слідство.Інфо" отримало ексклюзивні відео з суддею Шостого апеляційного адміністративного суду Костянтином Бабенком, якого рік тому затримали патрульні на підземному паркінгу за керування автомобілем напідпитку. Тоді суддя запевняв, що за кермом був не він. Але нові записи, які є в розпорядженні нашої редакції, це спростовують.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті програми

У грудні 2019 року суддя Шостого апеляційного адмінсуду Костянтин Бабенко порушив дорожні правила під час руху на повороті. На вимогу патрульних автомобіль судді не зупинився, потім намагався втекти від них. Спіймати суддю вдалося лише на підземному паркінгу — виявилось, що Бабенко був нетверезий. У протоколі затримання також вказано, що машина Бабенка ледь не вдарила автівку поліцейських.

Частина записів з нагрудних камер патрульних тоді опинилася в розпорядженні "Слідства.Інфо". На них суддя намагався відштовхнути правоохоронців, стверджував, що його треба "відпустити додому" й наполягав, що затримувати його патрульні не мають права. Як аргумент Бабенко запевняв, що він суддя й має недоторканність. Проходити тест на рівень алкоголю в крові суддя відмовився.

У січні минулого року суддя Печерського райсуду Києва Світлана Смик постановила закрити провадження щодо свого колеги. У рішенні суду вона вказала, що неможливо встановити, хто саме був за кермом того вечора.

Редакція програми отримала нові ексклюзивні відео, які підтверджують — за кермом автомобіля, який зупиняли патрульні у грудні 2019-го, був саме Костянтин Бабенко. На отриманих записах чітко видно, що з автівки на підземному паркінгу виходив суддя.

Дивіться також: "Не маєте права затримувати, хоч я вб'ю зараз когось", - суд закрив справу проти судді Бабенка, якого спіймали п'яним за кермом. ВIДЕО

Узимку 2020 року, після публікації нашого матеріалу, Вища рада правосуддя відкрила на Бабенка дисциплінарну справу. Її розгляд триває і досі, хоча, відповідно до закону, такі скарги вони мають розглядати упродовж трьох місяців.

Скаргу щодо Бабенка Вища рада правосуддя розглядає в закритому режимі — про це попросив адвокат судді. Сам же Костянтин Бабенко так жодного разу і не прийшов на засідання. І вже 1 березня відбудеться останнє засідання у цій справі. Саме на ньому Вища рада правосуддя має вирішити, яке покарання призначити судді.

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Топ коментарі
+10
Пока мы полностью не искореним эту касту, которая сформировалась в том числе ещё на понятиях совдеповской эпохи плюс лихие 90 гг---страна просто потеряет веру в самые простые вековые цивилизационные принципы. Полностью сменить судебный корпус. От районного суда и выше до Высшего. Базовый подход тут один. Кого бы не ставили---но родители таковых ни каким образом к судебной системе отношения не имели бы в своём прошлом!
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25.02.2021 21:50
+4
хватает же бабок на водителя тем более на такси на х ...єти понті
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25.02.2021 21:43
+4
Тоже мне новость. Вот если бы вы нашли факты, что он ездит трезвым...Вот это было бы новость.
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25.02.2021 21:51
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хватает же бабок на водителя тем более на такси на х ...єти понті
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25.02.2021 21:43 Відповісти
Він - бог та вершитель судєб! І немає сого якомусь плебсу, а тим паче поліції, йому заважати!
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25.02.2021 21:48 Відповісти
ну не дай бог собьет кого то.люди разные. убьют и не глянут даже кто за рулем был
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25.02.2021 21:56 Відповісти
Пока мы полностью не искореним эту касту, которая сформировалась в том числе ещё на понятиях совдеповской эпохи плюс лихие 90 гг---страна просто потеряет веру в самые простые вековые цивилизационные принципы. Полностью сменить судебный корпус. От районного суда и выше до Высшего. Базовый подход тут один. Кого бы не ставили---но родители таковых ни каким образом к судебной системе отношения не имели бы в своём прошлом!
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25.02.2021 21:50 Відповісти
Тоже мне новость. Вот если бы вы нашли факты, что он ездит трезвым...Вот это было бы новость.
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25.02.2021 21:51 Відповісти
нужно ужесточить наказание за алковождение... нас посодют, а твари, которые выносят вироки так і будуть бухі їздити та вбивати Людей безкарно...
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25.02.2021 22:06 Відповісти
Ну, то що із того? Цьому Бабенко, що і разок оступитися не можно?
Що розстріляти тепер його за це.
Ну, якщо би на когось наїхав тоді інша справа.
На фоні того, що у нас твориться - дрібниці
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25.02.2021 22:25 Відповісти
А тепер ЗЕбілоіди подумайте - МОЖЕ ця худоба судити чи ні? Гляне "інвестор" цей сатанинський шабаш і подумає - ну ЯКІ закони, коли одне гівно нажрало рило, а інше його вигородило.
Так важко знайти достойних суддів?
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26.02.2021 08:27 Відповісти
Ой, а кто его назначил в октябре 2019?
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26.02.2021 11:52 Відповісти
Одних легко визначають по походці за допомогою іноземних експертів,інших як на фотосесіі зображення і неможливо встановити...Дивна ми краіна.
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26.02.2021 09:09 Відповісти
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лучше бы вы собрали факты которые доказывают сколько раз он ездил трезвым
может ни разу не было
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26.02.2021 09:18 Відповісти
 
 