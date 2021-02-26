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За два дні проти коронавірусу в Україні вакцинували 1179 осіб, - Степанов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я

Станом на 25 лютого 2021 року проти коронавірусу вакциновано 1179 українців.

Про це в ефірі програми "Право на владу" розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

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"На сьогодні 1179 осіб вакцинували. Ми каскадним способом розгортаємо цю вакцинацію, щоб не було програмних помилок. Тому що для нас важливий не старт вакцинації, для нас важливий весь процес вакцинації, щоб ми досягли тих цифр, яких прагнемо - це 60 %. Щоб уся вакцинація пройшла безпечно.

У нас зараз сформовано відповідні мобільні бригади, які вакцинують. Перший етап - ми вакцинуємо мобільними бригадами. Щодня ця цифра збільшуватиметься і збільшуватиметься в рази. Через кілька днів ми побачимо зовсім інші цифри. Все йде згідно з нашим планом, який затверджено. Сьогодні лише другий день", - пояснив глава МОЗ.
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Топ коментарі
+14
...а вот и причина низких темпов, верно, степашка? За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 3370
За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 813
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25.02.2021 22:55
+12
600 человек в день. Понадобится 196 лет на 43 миллиона.
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25.02.2021 22:57
+9
Каждый день эта цифра будет увеличиваться и увеличиваться в разы.

Ясен пень. Даже, если граждане наотрез откажутся колоться, цифра будет расти по плану. За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 9727
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25.02.2021 22:55
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За 35 лет привьемся все...
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25.02.2021 22:53 Відповісти
нужно зеленой краской пометить уже привитых этим шмурдяком
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25.02.2021 23:04 Відповісти
Татуху зелену на лобі !!!)))
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25.02.2021 23:06 Відповісти
Щоб вакцинувати 50% населення країни за рік, потрібно робить 117тис щеплень в день а потім по новому.
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26.02.2021 00:13 Відповісти
Каждый день эта цифра будет увеличиваться и увеличиваться в разы.

Ясен пень. Даже, если граждане наотрез откажутся колоться, цифра будет расти по плану. За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 9727
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25.02.2021 22:55 Відповісти
За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 9011 За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 6756 За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 1192
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25.02.2021 22:59 Відповісти
...а вот и причина низких темпов, верно, степашка? За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 3370
За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 813
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25.02.2021 22:55 Відповісти
За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 9478
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25.02.2021 22:57 Відповісти
600 человек в день. Понадобится 196 лет на 43 миллиона.
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25.02.2021 22:57 Відповісти
Це якщо колоти одну дозу і не повторювати кожен рік.
Цікавою буде цифра скільки потрібно робити щеплень в день щоб вакцинувати в рік 50% населення яким це необхідно -117тис.
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26.02.2021 00:10 Відповісти
Краще б ви від вітрянки планово щепили, до речі, вона в вас - небезпечна хвороба.
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25.02.2021 22:58 Відповісти
лол, давно такого брєда не чув)))
Вітрянка небезпечна, каже)))
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25.02.2021 23:08 Відповісти
В законі подивись.
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25.02.2021 23:15 Відповісти
Про затвердження Переліку особливо небезпечних,
небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб
людини і носійства збудників цих хвороб.

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25.02.2021 23:20 Відповісти
А в переліку "Особливо небезпечних наркотичних засобів" є конопля, і що?
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26.02.2021 00:09 Відповісти
Це нам - і що, а в них карантинні заходи і кримінальна відповідальність відповідно.
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26.02.2021 00:15 Відповісти
Вітрянка попала у список через високу контагіозність, а не через наслідки.
Якби не було цих самих "карантинних заходів" і дит.садки і школи не зачиняли на карантин, то всі перехворівали б у легкій формі в дитинстів. А так дехто вбережеться, а як виросте, то страждає.
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26.02.2021 00:30 Відповісти
Це впровадили не так і давно, 10 років тому. Нащо - ти відповів.
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26.02.2021 00:34 Відповісти
Або шоб щепились за гроші.
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26.02.2021 00:38 Відповісти
Хоть бы не позорился и взял калькулятор в руки.
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25.02.2021 23:02 Відповісти
осталось 67 тысяч дней до конца вакцинации...
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25.02.2021 23:03 Відповісти
"скорость ах###ающа" (Л.Подервянський)
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25.02.2021 23:09 Відповісти
Эй-эй, полегче! Притормози дядя, фигасе вы разгон взяли!!
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25.02.2021 23:14 Відповісти
"Ямщик не гони лошадей ,нам некуда больше спешить ..." !!!)))
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25.02.2021 23:21 Відповісти
добровольцы ещё есть ?
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25.02.2021 23:15 Відповісти
Такими темпами пол Украины вакцинируют за 40 лет
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25.02.2021 23:18 Відповісти
В Киеве и других регионах Украины медики массово отказываются прививаться индийской "вакциной". Знаете, как врачи называют новую индийскую вакцину? - Святые воды Ганга ! За два дні проти коронавірусу в Україні вакцинували 1179 осіб, - Степанов - Цензор.НЕТ 832
Врачи крупнейшей на Украине по борьбе с COVID-19 Александровской больницы Киева, а также их коллеги в Черновицкой, Винницкой областях и в Чернигове отказываются прививаться прибывшей из Индии вакциной Covishield !!! Массовый отказ от вакцинации также фиксируется среди медиков и других областей Украины ... Показуха шмыгалят с поставкой в Украину под видом вакцины от коронавируса индийского дженерика, не прошедшего испытаний, и не рекомендованного ВОЗ - может входить в учебники по пиару - Как не надо делать. (с)
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25.02.2021 23:39 Відповісти
Они и от хваленых американских откажутся или привьются на бумаге.
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25.02.2021 23:55 Відповісти
Владимир Зеленский: Как Верховный Главнокомандующий я буду вакцинироваться от COVID-19 вместе с нашими военными 8 февраля 2021 года - 11:59

Опять соврал, Вовочка ?
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26.02.2021 00:16 Відповісти
Просто забув.
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26.02.2021 00:17 Відповісти
Господи! откуда они берутся?
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25.02.2021 23:46 Відповісти
Це ПЕРЕМОГА!
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26.02.2021 00:00 Відповісти
Через неделю Степашка поймет как он обалажался с этим индийски шмурдяком и полетит голова Степашки вместе с Ляшковой ))
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26.02.2021 00:12 Відповісти
Хомчак поехал проталкивать вакцинацию на передовой. Мужики, держитесь ! Берите пример с врачей - в Александровке во всем инфекционном отделении только два человека согласилось уколоться этим дерьмом !!! Зеленского и Степанова на показательную вакцинацию !!! (с)
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26.02.2021 00:20 Відповісти
Щось це піздло з команди шмигла звіздить, як Троцький.Ще зранку була від них інфа, що привили 159 нещасних. А ввечері вже 1179 ,це при постійній інфі про відмову від вживання індійського шмурдяка навіть медиками.А від себе: нічого поганого не можу сказати за ліки з Індії. В 2000році дуже допомогли при лікування запалення нирки після перенесеного на ногах грипу.
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26.02.2021 00:44 Відповісти
то - хімія, а це - бологія. недарма ж врачі назвали "святими водами Гангу". Я сам лікувася від дезентерії окрім іншого індійським інтестопаном. Сорок років тому. Ще дивувався, що не в ссср зроблено. а потім коли взнав про крайню антисанітарію більшості жителів Індії, то дивуватися перестав. Їм без подібних препаратів давно б хана була.
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26.02.2021 08:02 Відповісти
Ковишелд сертифицироан в европе? Приравнивается к астразенеке? Или с этим паспортом можно только в туалет сходить
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26.02.2021 08:05 Відповісти
В коммунистеческом листке штата Виктория, газетке "The Age", появилась новая рубрика:
"Без работы в штате Виктория" (OUT OF WORK IN VICTORIA)
за сегодня 3 статьи в рубрике.
С почином вас, лохторат лейбористский, дай Бой, статьи не последние, это только начало! За два дні проти коронавірусу в Україні вакцинували 1179 осіб, - Степанов - Цензор.НЕТ 2688
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26.02.2021 08:43 Відповісти
А знаете ли вы, что люди, отказывающиеся от вакцинации ("..я не доверяю индийской вакцине..") и люди, покупающие шаурму на ж\д вокзале, это одни и те же люди!
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26.02.2021 08:46 Відповісти
Все, нам всем кизда: в Калифорнии новый вид "ковида" обнаружен, пишут СМИ
"Найденный в Калифорнии новый вариант COVID-19 по-настоящему встревожил ученых, которые считают, что он не только столь же заразен, как и вариант коронавируса из Южной Африки, но еще и потенциально в 11 раз смертоноснее."

Вся подстава в том, что в США иная система измерения, имперская, а не метрическая, и полтора метра дистанцирования не сработают, нужно 6 футов выдерживать, а это больше, чем полтора метра.
И потому срочно нужен новый шмурдяк от Пфайзера, для имперского ковида, позабористее.
И три маски зараз носить, а лучше 5 или даже 10.
И на жопы маски пусть нацепят, ибо:
"China uses anal swabs on US diplomats

Tensions between the two most powerful countries have found a sensitive new outlet, relating to Covid-19 testing."
сообщает газета The Australian сегодня.

Эти мазки из *опы как вообще прикажете понимать????
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26.02.2021 08:57 Відповісти
Степанов, не отставай от темы:
В Китае в *опы лазят, проверяя на ковид, а ты что - хуже китайцев????
Лох какой, что ли???

"China uses anal swabs on US diplomats
Tensions between the two most powerful countries have found a sensitive new outlet, relating to Covid-19 testing."

пишет сегодня газета The Australian
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26.02.2021 09:01 Відповісти
Статистика и заявления официальных лиц в Украине дело очень точное и конкретное, примерно как Богословие. Но старт дан хороший, через пару недель и про 1 миллион вакцинированных можно заявлять. И скромно добавить, что ввиду огромных очередей желающих вакцинироваться, врачи делать прививки устают, особенно те кто работает в третью смену, а так бы уже освоили весь шмурдяк индийский и пора опять закупать.
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26.02.2021 09:24 Відповісти
За два дні проти коронавірусу в Україні вакцинували 1179 осіб, - Степанов - Цензор.НЕТ 5768
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26.02.2021 09:46 Відповісти
Степашка ,где деньги перечисленные за вакцины Китайцам ,через твою фирму прокладку.Куда зедебилы вы дели 2 миллиарда?
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26.02.2021 09:55 Відповісти
Декорация напоминает "Рассмеши комика".
За два дні проти коронавірусу в Україні вакцинували 1179 осіб, - Степанов - Цензор.НЕТ 3710
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26.02.2021 11:04 Відповісти
кількість просто захмарна. як вони встигли
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26.02.2021 11:18 Відповісти
 
 