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СТБ (13) телебачення (731) Богдан Андрій (380)

Телеканал "СТБ" анонсував телешоу з колишньою дружиною Богдана Анною, про яку до цього нічого не було відомо. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Жінка розповіла, що ексглава ОП зробив їй пропозицію через 3 місяці після знайомства. У відкритих джерелах зазначено, що колишню дружину Богдана звуть Ольгою і що у пари четверо дітей.

Анонс реаліті опубліковано на сторінці шоу "Холостяк/Холостячка" в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

На відео молода дівчина розповідає, що колишній глава Офісу президента Андрій Богдан є її колишнім чоловіком.

"Він мені зробив пропозицію через три місяці нашого спілкування. Звичайно, я сказала "так", - розповідає вона.

З відкритих джерел відомо, що колишню дружину 44-річного Андрія Богдана звуть Ольгою. У пари чотири доньки - Вікторія, Анастасія, Катерина і Софія. Ольга Богдан - засновниця компанії "Чорний діамант", що надає послуги у сфері нерухомості, організації відпочинку та ресторанному бізнесі.

Також відомо, що Богдан довгий час зустрічався зі співвласницею бренду купальників і нижньої білизни La Marе Анастасією Слічною.

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Топ коментарі
+22
Телеканал "СТБ" анонсував телешоу з колишньою дружиною Богдана Анною, про яку до цього нічого не було відомо - Цензор.НЕТ 8189
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26.02.2021 00:13
+10
Подобається плебсу в чужий білизні покопирсатися !!!)))
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25.02.2021 23:25
+7
Печатается на правах рекламы?
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25.02.2021 23:29
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4 детей? Да в этом шоу только Лепс будет участвовать, да и то с песней - я уеду жить в Лондон.
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25.02.2021 23:19 Відповісти
Ну ту, у которой четверо детей, зовут Ольгой) А это Анна)
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26.02.2021 00:35 Відповісти
Подобається плебсу в чужий білизні покопирсатися !!!)))
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25.02.2021 23:25 Відповісти
можливо вона собі рекламу робить.Шукає наступного богдана.
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26.02.2021 06:42 Відповісти
Печатается на правах рекламы?
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25.02.2021 23:29 Відповісти
талановита напевно... не насмоктала, а так)
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25.02.2021 23:35 Відповісти
И?)))
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25.02.2021 23:44 Відповісти
- Кто такой Богдан?
- Бывший муж Анны.
- А...а...
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25.02.2021 23:52 Відповісти
"А потім цей розбестотінок мені таке сказав! Таке! Каже - вирішив геєм стати! Та не просто геєм, а президентським трубочистом, уявляєте?" - розповіла жіночка в етері шоу.
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26.02.2021 00:10 Відповісти
Трубочисти міняються, а Сонцеликий - ні!
Телеканал "СТБ" анонсував телешоу з колишньою дружиною Богдана Анною, про яку до цього нічого не було відомо - Цензор.НЕТ 555
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26.02.2021 00:17 Відповісти
Телеканал "СТБ" анонсував телешоу з колишньою дружиною Богдана Анною, про яку до цього нічого не було відомо - Цензор.НЕТ 8189
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26.02.2021 00:13 Відповісти
Це має всіх притягнути до екрану? Як свого часу латиноамериканський мильний серіал "Ніхто, тіко ти" про Ракель? Пам'ятаю! Місто вимирало! 😁
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26.02.2021 00:34 Відповісти
Було таке . В головній ролі Лусія Мендес. З тих мексіканських серіалів початку 90-х його пам"ятаю дивився.
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26.02.2021 00:54 Відповісти
Так. 😊 Називався насправді "Ніхто крім тебе". Тут я приколююся, зумисне перекручуючи назву: "Ніхто - ті коти". 😁
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26.02.2021 07:37 Відповісти
"Бістрее, чем кролики" (с)
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26.02.2021 00:39 Відповісти
СТБ - відомий канал для дебілів . Але начебто не шкідливий , нехай краще його дивляться , ніж масєйчуків та савіків .
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26.02.2021 06:33 Відповісти
Що за Анна??? Хіба не Бубочка був першою дружиною Богдана?
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26.02.2021 08:53 Відповісти
Молодцы , своих друзей и родственников во власть пристроили, теперь второй этап для особо "одаренных" - засунуть в телевизор 😁😁😁
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26.02.2021 09:06 Відповісти
 
 