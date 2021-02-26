Зростання випадків COVID-19 було очікуваним і пов'язане з високим рівнем захворювання на грип, - Ляшко. ВIДЕО

Зростання нових випадків COVID-19 в Україні пов'язане зі зростанням кількості хворих на грип. Це призвело до навантаження на медсистему.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив заступник голови МОЗ, головний санлікар Віктор Ляшко.

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За словами Ляшка, зростання захворюваності прогнозоване.

"Говорили, що в середині лютого очікуємо зростання кількості хворих на грип, що в період епідемії коронавірусної хвороби може призвести до пікових навантажень на медсистему", - наголосив головний санлікар.

Ляшко додав, що для того, щоб уникнути великого навантаження на медсистему, на початку 2021 року посилювали карантинні обмеження.

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