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Зростання випадків COVID-19 було очікуваним і пов'язане з високим рівнем захворювання на грип, - Ляшко. ВIДЕО

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Зростання нових випадків COVID-19 в Україні пов'язане зі зростанням кількості хворих на грип. Це призвело до навантаження на медсистему.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив заступник голови МОЗ, головний санлікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, зростання захворюваності прогнозоване.

"Говорили, що в середині лютого очікуємо зростання кількості хворих на грип, що в період епідемії коронавірусної хвороби може призвести до пікових навантажень на медсистему", - наголосив головний санлікар.

Ляшко додав, що для того, щоб уникнути великого навантаження на медсистему, на початку 2021 року посилювали карантинні обмеження.

Також читайте: Надійшли перші повідомлення про несприятливі події з імунізації, їх сім, але вони несерйозні, - головний санлікар Ляшко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
когда нибудь конец этому п-цу настанет? Если не читать новости и не смотреть ящик, то рост заметен в одуревшей цене на продукты и коммуналке. Утомили уроды
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26.02.2021 10:00
+4
Головне - тепер првселюдно оцим імунізатором провакцинувати владу, яка обіцяла це зробити привселюдно, думаючи тоді, коли обіцяла що то буде вакцина )
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26.02.2021 09:57
+2
рост ожидался??? а меры какие-то предпринимались чтоб его сбить???
что значит - ожидался (и ничего не делалось???) просто ожидалось...
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26.02.2021 10:01
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Головне - тепер првселюдно оцим імунізатором провакцинувати владу, яка обіцяла це зробити привселюдно, думаючи тоді, коли обіцяла що то буде вакцина )
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26.02.2021 09:57 Відповісти
когда нибудь конец этому п-цу настанет? Если не читать новости и не смотреть ящик, то рост заметен в одуревшей цене на продукты и коммуналке. Утомили уроды
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26.02.2021 10:00 Відповісти
рост ожидался??? а меры какие-то предпринимались чтоб его сбить???
что значит - ожидался (и ничего не делалось???) просто ожидалось...
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26.02.2021 10:01 Відповісти
Зростання випадків COVID-19 було очікуваним і пов'язане з високим рівнем захворювання на грип, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9665
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26.02.2021 13:04 Відповісти
У вас зедебилов все ожидаемо,только не предсказуемо.Вы все всегда ожидаете ,то вакцины после Гондураса ,то аппараты ИВЛ после тысячей смертей людей,то кислород , то маски и костюмы после заражения десятков тысяч Украинцев,а так все у вас ожидаемо , бессистемно и не планово ,просто идет само по себе.Это называется полное потеря управления .
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26.02.2021 10:04 Відповісти
1) апарати ШВЛ тільки шкодять при ковідній пневмонії
2) вакцини, які не пройшли 3 фазу клінічних випробувань, невідомо чи більш шкідливі, чи корисні
3) маски жодним чином не впливають на поширення вірусних інфекцій, і навпаки їх неправильне використання (а я постійно бачу як їх чіпають руками на обличчі) збільшує ймовірність зараження
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26.02.2021 11:10 Відповісти
К чему перечисленные пункты? Или ты себя считаешь умнее ,всего мира? Тебя никто не заставляет не лечится ,не прививаться,а вот за маску я бы таких упоротых зедебилов штрафовал ,каждый день,потому что они угроза для нормальный умных людей.
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26.02.2021 11:34 Відповісти
"всево мира"? чи політиків, залежних від них медиків і журнашлюх, і ще якоїсь кількості тупорилої біомаси? відірвись від зомбоящику, дегенерат

"а вот за маску я бы таких упоротых зедебилов штрафовал ,каждый день,потому что они угроза для нормальный умных людей"

на якій підставі?
дай, будь ласка, хоч одне наукове дослідження, яке доводить, що маска зменшує вірусне навантаження
дай, будь ласка, посилання на закон, за яким здорова людина має будь-де надягати маску

дві простих відповіді на два простих питання, і я погоджусь з тобою, а доти упоротим зедебілом, який виконує сліпо і бездумно все, що говорять в дебіловізорі, будеш ти
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26.02.2021 16:56 Відповісти
Я тебе недорозвитому ничего не должен давать.Для умственного развития можешь изучить заключение Немецких и Японских ученых про ношение масок,где сказано ,что маска снижает вероятность заражения на 70% ,а респиратор на 90% при условии ношения средств защиты всего населения!! Это для зедебилов ,есть в открытом доступе.Штраф в Италии 300 евро ,в Германии 150 .Я думаю что все же там люди умнее тебя недоразвитого.На таких как ты надо проводить опыты вместо приматов. Они больше страдают и боятся заболеть.
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27.02.2021 09:11 Відповісти
Нема таких досліджень, дебіл, і не може бути. Маска не здатна зупиняти частинки менші 5 мікрометрів, а 98-99% краплин, які виникають під час кашлю, розмови тощо, менші 5 мікрометрів.

"Штраф в Италии 300 евро ,в Германии 150"

В Зімбабве без маски в сраку трахають. В нацистській Німеччині за це б розстрілювали. Але при чому тут медицина? І як цей факт медичного примусу спростовує неефективність маски?
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28.02.2021 01:13 Відповісти
Більше того в Україні немає закону, за яким зараз будь-яка здорова людина повинна була б носити маску. НЕМАЄ.
Бо немає карантину. Бо немає надзвичайного стану.
Але юридично безграмотне бидло типу тебе не здатне це усвідомити.
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28.02.2021 01:15 Відповісти
"и боятся заболеть"

А ти носило маску до 2020 року чи не боялося захворіти? А чому не боялося? Грип ходив, від якого щороку на планеті помирає півмільйона людей. Туберкульоз. Різні ГРВІ. З мільйонами померлих кожного року.
Просто визнай, що тобі з дебіловізора дали команду і сліпо її виконуєш. Раб.
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28.02.2021 01:18 Відповісти
Годують мудрий нарід черговою порцією лайна😁 А Буковель вже ні до чого? Ви казали і очікували? Я особисто не чув. Чи може я щось пропустив?
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26.02.2021 10:11 Відповісти
Зато "Буковель" непогано заробив. А далі, туристи як таракани розповзлись по всій країні і почалась ланцюгова реакція. Івано-Франківськ закрили тільки сьогодні!
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26.02.2021 10:12 Відповісти
Метро чем хуже с маршрутками или методичку еще не подогнали.
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26.02.2021 11:36 Відповісти
А давайте терміново збудуємо під Києвом діснейленд, за рахунок величного будівництва (бубочка ж марив?) , та безкоштовні автобуси зі всієї країни пустимо, і воно стане ще передбачувальнішим...
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26.02.2021 10:17 Відповісти
Ну власне шляшко розкрив усі карти: тих, що хворіють грипом, записують у ковідні. Дяка гівнотестам.
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26.02.2021 11:08 Відповісти
Зростання випадків COVID-19 було очікуваним і пов'язане з високим рівнем захворювання на грип, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7071
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26.02.2021 11:53 Відповісти
 
 