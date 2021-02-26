Зростання випадків COVID-19 було очікуваним і пов'язане з високим рівнем захворювання на грип, - Ляшко. ВIДЕО
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Зростання нових випадків COVID-19 в Україні пов'язане зі зростанням кількості хворих на грип. Це призвело до навантаження на медсистему.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив заступник голови МОЗ, головний санлікар Віктор Ляшко.
За словами Ляшка, зростання захворюваності прогнозоване.
"Говорили, що в середині лютого очікуємо зростання кількості хворих на грип, що в період епідемії коронавірусної хвороби може призвести до пікових навантажень на медсистему", - наголосив головний санлікар.
Ляшко додав, що для того, щоб уникнути великого навантаження на медсистему, на початку 2021 року посилювали карантинні обмеження.
Топ коментарі
+8 Viktor Zotov
показати весь коментар26.02.2021 10:00
+4 Nataliia Radchenko
показати весь коментар26.02.2021 09:57
+2 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар26.02.2021 10:01
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Будь ласка, зачекайте...
что значит - ожидался (и ничего не делалось???) просто ожидалось...
2) вакцини, які не пройшли 3 фазу клінічних випробувань, невідомо чи більш шкідливі, чи корисні
3) маски жодним чином не впливають на поширення вірусних інфекцій, і навпаки їх неправильне використання (а я постійно бачу як їх чіпають руками на обличчі) збільшує ймовірність зараження
"а вот за маску я бы таких упоротых зедебилов штрафовал ,каждый день,потому что они угроза для нормальный умных людей"
на якій підставі?
дай, будь ласка, хоч одне наукове дослідження, яке доводить, що маска зменшує вірусне навантаження
дай, будь ласка, посилання на закон, за яким здорова людина має будь-де надягати маску
дві простих відповіді на два простих питання, і я погоджусь з тобою, а доти упоротим зедебілом, який виконує сліпо і бездумно все, що говорять в дебіловізорі, будеш ти
"Штраф в Италии 300 евро ,в Германии 150"
В Зімбабве без маски в сраку трахають. В нацистській Німеччині за це б розстрілювали. Але при чому тут медицина? І як цей факт медичного примусу спростовує неефективність маски?
Бо немає карантину. Бо немає надзвичайного стану.
Але юридично безграмотне бидло типу тебе не здатне це усвідомити.
А ти носило маску до 2020 року чи не боялося захворіти? А чому не боялося? Грип ходив, від якого щороку на планеті помирає півмільйона людей. Туберкульоз. Різні ГРВІ. З мільйонами померлих кожного року.
Просто визнай, що тобі з дебіловізора дали команду і сліпо її виконуєш. Раб.