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Проєкт "Без цензури": Як у Харкові обламують вату. За що сепари ОПЗЖ отримують по голові?. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Змій Горинич-Медведчук, секта мертвого Кернеса і харківські сепари, які отримують по голові, - сьогодні у феєричному "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

У п’ятницю 26 лютого президент Зеленський анонсує нову порцію санкцій проти російських сил. Пояснюємо, кого ще не завадило би включити у санкційні списки. І показуємо, як у Харкові обламують нахабних ватників.

Як вийшло, що в руках Медведчука опинився ще один телеканал? Що там із культом особи Кернеса? Як у міськраді Харкова виховують відвертих сепарів?

На диво, після скарг на безгрошів'я, медіахолдинг "Новини", який керував підсанкційними 112, "Ньюзван" і ЗІК, купує ще один канал - "Перший незалежний", який має одного директора зі ще одним непоганим каналом "NTA Пряма мова Львова". Колектив уже бунтує, а Мінкульт запевняє, що ніякого чергового каналу Медведчука не буде. Що ж, поживемо - побачимо.

За іронією долі, в ефірі цього каналу давали прикурити одному із чільних харківських членів ОПЗЖ - Андрію Лесику.

Це такий солдатик Медведчука, який любить розповідати про "державний переворот 2014 року", "велику перемогу", "один народ" і "свято справжніх чоловіків 23 лютого". За все це йому феєрично і не раз обламували роги в міськраді Харкова.

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу Цензор.НЕТ, у нас нічого особистого - тільки факти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Кого заблокують далі? ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Забузинювать треба всяких Лесиків, то і сепарів не буде в Україні!
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26.02.2021 10:37
+7
На разминирование можно и без оружия.
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26.02.2021 11:15
+6
Вызвать в военкомат, вручить повестку и дальше два варианта: или на зону за отказ или в окопы для прочистки головной коробки !
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26.02.2021 10:40
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Забузинювать треба всяких Лесиків, то і сепарів не буде в Україні!
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26.02.2021 10:37 Відповісти
Цікаво, що коли свободівці киздили одного такого телевізійного льосіка в 2014 році, то тутешні круті "патріоти" казали, що то вони навмисне картинку для московських каналів робили. А зара', виходить, не картинка, да, "патріоти"? Яри-холодні, гиги та інші - Га?!
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26.02.2021 13:20 Відповісти
ууууууууу сразу видно в теме
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27.02.2021 05:02 Відповісти
Вызвать в военкомат, вручить повестку и дальше два варианта: или на зону за отказ или в окопы для прочистки головной коробки !
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26.02.2021 10:40 Відповісти
В окопи цих?
А ви би захотіли служити коли під обстрілом у вас за спиною буде таке зі зброєю?
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26.02.2021 10:48 Відповісти
На разминирование можно и без оружия.
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26.02.2021 11:15 Відповісти
А кто сказал, что ему надо давать оружие?
Рыть окопы, мыть и ремонтировать в полевых условиях технику, черпать воду после дождя....
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26.02.2021 11:16 Відповісти
Та ну. Підсипе в їжу щось. Ото точно що хіба на розмінування.
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26.02.2021 11:41 Відповісти
Зарезать, поджечь, не? не сможет? а потом к сепарам перебежит и месяц будет там хероем, бегать по телеаналам "звизда" и хвастаться, заодно ноя что "оппозиционеров" бросают в окопы рабство. и фактически будет прав, бо закон такого не позволяет.
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26.02.2021 14:18 Відповісти
Мало йому фізичних зауважень робили. А взагалі-то посадити колаборанта не завадило б. Але саджають чомусь патріотів, а льосіки гуляють на свободі.
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26.02.2021 13:44 Відповісти
цих смердючих песиків треба не показувати лишній раз а пиз.ити при любій нагоді і без нагоди. ця червономорда наволоч відкритий ворог всього українського і тому його тут не має бути взагалі.
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26.02.2021 11:12 Відповісти
Його треба саджати надовго, а не бити, або вбивати як бузину.
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27.02.2021 00:41 Відповісти
и до поросянки доберутся)
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26.02.2021 11:34 Відповісти
Кому що, а вшивому баню.
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26.02.2021 11:42 Відповісти
Давно пора. Бо воно по завданню з москви тягне на себе патріотичний електорат. Проєкт "Без цензури": Як у Харкові обламують вату. За що сепари ОПЗЖ отримують по голові? - Цензор.НЕТ 7816
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26.02.2021 13:22 Відповісти
А що ж заважає електорату не тягнутись? Порошенко ж за руки нікого не тримає.
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26.02.2021 14:31 Відповісти
Патріотичний електорат йде за патріотичним лідером . ЗАВЖДИ !!! По іншому й бути не може . Проєкт "Без цензури": Як у Харкові обламують вату. За що сепари ОПЗЖ отримують по голові? - Цензор.НЕТ 7418 .
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26.02.2021 20:21 Відповісти
хОрьковую вату надо не обломать, а жечь.
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26.02.2021 12:07 Відповісти
Класно обламують. Повернули от проспекту Григоренка колишню назву. Тепер можна буде обламувати на проспекті Жукова, блт.
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26.02.2021 14:21 Відповісти
Тільки збройна помста ворогам України здатна навести лад в Україні.
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26.02.2021 15:28 Відповісти
У відео згадували про не українське "свято" 23 февраля. А чи можна наступне відео присвятити московському святу (в Україні це просто вихідний день) 8 марта, яке вже скоро і його негативний вплив на суверенітет України. Таких "свят" як 23 февраля, 8 марта, 9 Мая, дедушка Мороз просто не повинно бути, якщо ми хочемо жити нормально, а не під каблуком маскалів.
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26.02.2021 20:26 Відповісти
Лєсіков і інших сєпаров з групою підтримки на товарних вагонах треба вивести за територію України у напрямку духовно - скрєпної Мосоковії Проєкт "Без цензури": Як у Харкові обламують вату. За що сепари ОПЗЖ отримують по голові? - Цензор.НЕТ 1773
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26.02.2021 21:51 Відповісти
Леся - місцевий клоун-"пєтушок" серед гепінської шобли!
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26.02.2021 22:03 Відповісти
Не зовсім так, саме за вказівкою гєпи члесіка вигоняли з сесійної зали та забирали депутатський мандат.
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27.02.2021 00:39 Відповісти
ОТБРОСЦЫ
Проєкт "Без цензури": Як у Харкові обламують вату. За що сепари ОПЗЖ отримують по голові? - Цензор.НЕТ 5609


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27.02.2021 16:00 Відповісти
 
 