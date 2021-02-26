Проєкт "Без цензури": Як у Харкові обламують вату. За що сепари ОПЗЖ отримують по голові?. ВIДЕО

Змій Горинич-Медведчук, секта мертвого Кернеса і харківські сепари, які отримують по голові, - сьогодні у феєричному "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

У п’ятницю 26 лютого президент Зеленський анонсує нову порцію санкцій проти російських сил. Пояснюємо, кого ще не завадило би включити у санкційні списки. І показуємо, як у Харкові обламують нахабних ватників.

Як вийшло, що в руках Медведчука опинився ще один телеканал? Що там із культом особи Кернеса? Як у міськраді Харкова виховують відвертих сепарів?

На диво, після скарг на безгрошів'я, медіахолдинг "Новини", який керував підсанкційними 112, "Ньюзван" і ЗІК, купує ще один канал - "Перший незалежний", який має одного директора зі ще одним непоганим каналом "NTA Пряма мова Львова". Колектив уже бунтує, а Мінкульт запевняє, що ніякого чергового каналу Медведчука не буде. Що ж, поживемо - побачимо.

За іронією долі, в ефірі цього каналу давали прикурити одному із чільних харківських членів ОПЗЖ - Андрію Лесику.

Це такий солдатик Медведчука, який любить розповідати про "державний переворот 2014 року", "велику перемогу", "один народ" і "свято справжніх чоловіків 23 лютого". За все це йому феєрично і не раз обламували роги в міськраді Харкова.

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