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"Літаки Медведчука", які потрапили під санкції, перед засіданням РНБО перегнали у Швейцарію, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Три з п'яти чартерних літаків, на офшорних власників яких були накладені санкції через діяльність кума Путіна нардепа Віктора Медведчука, перед засіданням РНБО (в період з 10 по 21 лютого) перегнали у швейцарське містечко Сент-Галле.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bihus.info.

За даними видання, саме в Сент-Галлені юридично прописана фірма "Інтернешнл Трейдинг Партнерс" - співвласник українського "ПрикарпатЗахідтранс", яка по суті і стала причиною накладення санкцій за володіння частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", призначеного для перекачування дизеля з Росії та Білорусі в Україну і Європу.

У рішенні РНБО йдеться про накладення санкцій на 5 офшорних компаній, які, в свою чергу, значаться власниками приватних літаків.

Літаки Медведчука, які потрапили під санкції, перед засіданням РНБО перегнали у Швейцарію, - ЗМІ 01

Дві з них напряму пов’язані з нардепами Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком, адже народні депутати в різний період користувалися бортами, записаними на ці фірми. Третя компанія записана на дружину Ігоря Кушніра – президента будівельного холдингу "Київміськбуд". Кушнір вже встиг заявити про те, що санкції найвірогідніше були накладені помилково.

Також читайте: Через кілька днів усе почуєте і побачите, - Баканов про записи розмови Медведчука і Суркова

Четверта компанія пов’язана з екснардепом і бізнесменом Віталієм Хомутинніком. Останній підтвердив, що компанія належить йому, на цю компанію зареєстровано лише літак і також заявив про помилковість накладення санкцій.

П’ята компанія з санкційного списку – WHPA AVIA LTD – зареєстрована на Віргінських островах. Додаткової інформації про цю фірму журналістам знайти не вдалося, але можна припустити, що ця структура пов’язана з компанією з дуже схожою назвою – WHPA LIMITED, яка пов’язана з російським бізнесменом Сергієм Сударіковим. Останнього ЗМІ називають наближеним до очільника "Роснєфті" і давнього друга президента РФ Володимира Путіна Ігоря Сєчіна.

Група компаній "Регіон", яку контролює Сударіков, за інформацією наших колег зі "Схем", також може бути пов’язаною і з оточенням самого Віктора Медведчука.

"Літаки усіх трьох вищеназваних офшорок, попри заяви Кушніра і Хомутинніка про помилковість і непов’язаність, в період з 10 по 21 лютого вилетіли в аеропорт поблизу містечка Сент-Галлен у Швейцарії, де, за інформацією журналістів, лишаються досі. Саме в Сент-Галлені юридично прописана фірма "Інтернешнл Трейдінг Партнерс" – співвласник українського "Прикарпатзахідтрансу", яка по суті і стала причиною накладення санкцій через володіння частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", призначений для перекачування дизелю з Росії та Білорусі до України і Європи", - підкреслює видання.

Читайте: Санкції проти Медведчука не порушують національне і міжнародне законодавство, - МЗС Німеччини

Літаки Медведчука, які потрапили під санкції, перед засіданням РНБО перегнали у Швейцарію, - ЗМІ 02

Також зазначається, що з цією швейцарською компанією і з її власником - Анатолієм Шефером пов'язують Віктора Медведчука і його оточення, яке заробляло на володінні нафтопроводом.

Також дивіться: Накладено арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
Циркова вистава зеленого кремлівського лялькового балагана триває !!!!)))
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26.02.2021 10:27
+31
Хтось таки злив?
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26.02.2021 10:17
+19
Почему медведчук и козак не вызываются на допросы, не говоря уже о их пасадке в СИЗО?
Спонсирование тероризма не тяжкое преступление?
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26.02.2021 10:31
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Какая разница?!
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26.02.2021 11:53 Відповісти
Все эти санкции- филькина грамота.
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26.02.2021 11:36 Відповісти
"Попавшие под санкции "самолеты Медведчука" перед заседанием СНБО перегнали в Швейцарию, "
Совпадение?
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26.02.2021 11:40 Відповісти
Зрада!
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26.02.2021 11:54 Відповісти
Зеленский слил-адназначно
Просто бизнес. Еще и Ермак приказал
а коррупция-это когда врачу даешь 50 грн
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26.02.2021 12:09 Відповісти
Так это же не случайность, так запланированно шутом, ничего не делать уже две недели, чтобы мертвечук успел максимально спасти свой бизнес и спрятать, или сжечь все компрометирующие бумаги.
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26.02.2021 12:18 Відповісти
Колаборанти в Офісі не сплять...
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26.02.2021 12:39 Відповісти
А сам зеленский и слил информацию о аресте самолётов мертведчука!! думаю остальные Члены ОРНБО побоялись бы!!Тогда надо провести срочно расследование и выявить крысу в ОРНБО!!
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26.02.2021 13:07 Відповісти
Пока не будет очищена от попередников вся власть, без исключений, эти проколы будут и дальше происходить с регулярностью. При всех президентах и во всех украинских партиях существовали и существуют либо российские кроты, либо те кто за копейку сдаст родную маму. И начинать надо с АП нынешнего руководителя Украины.
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26.02.2021 13:07 Відповісти
ЗЕЛЯ напічкав повсюдно кадрів-колаборантів, то ж не дивно , що вкотре інфу зливають ворогам
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26.02.2021 13:17 Відповісти
Цирк на дроті!
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26.02.2021 13:22 Відповісти
Почему-то Дугарь, Антоненко, Стерненко никто не слил инфу, что их будут арестовывать. А спонсирующие терроризм ходят на свободе.
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26.02.2021 14:12 Відповісти
Справжня ціна і правда так званих "санкцій" проти медведчука:
1. Як виявилось санкційні літаки преспокійно з України вилетіли
2. Кримінальні справи за фінансування тероризму проти когось відкриті, ні ...
3. Працівники санкційних каналів пречудово купили собі провінційний канал і скоро ми всі знову будемо чути їх брехню
Отож, ці санкції - це "БІЛИЙ ДИМ"
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26.02.2021 15:36 Відповісти
що, дєрьмак та шмаркля знову злили iнформацiю, як i з вагнерiвцями?
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26.02.2021 15:38 Відповісти
Ну от і все, черговий випуск 95го кварталу "акончєн"...
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26.02.2021 16:01 Відповісти
А чему удивляться?
Они же с Зебилом одной крови (Мертвечук - по маман).
Хитрожопый хитрожопому гешефта не выклюет.
Настоящее мерило для Кловуна - Стерненко. Вот здесь он показал свое личико.
А все санкции - разводка для дурных гоев...
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26.02.2021 16:05 Відповісти
окупантам - недіючі "санкції", а патріотам цілком реальні СІЗО? Так, зелен-ий?
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26.02.2021 16:56 Відповісти
"Літаки Медведчука", які потрапили під санкції, перед засіданням РНБО перегнали у Швейцарію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1871
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26.02.2021 17:08 Відповісти
"Літаки Медведчука", які потрапили під санкції, перед засіданням РНБО перегнали у Швейцарію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5341
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26.02.2021 18:13 Відповісти
самолёты самолётами, а ,нефтепровод как работал так и работает. Зеля, со своей сворой, просто над нами пересічными смеётся, eщё год такого правления, и нам будет ещё веселее
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26.02.2021 19:51 Відповісти
"Літаки Медведчука", які потрапили під санкції, перед засіданням РНБО перегнали у Швейцарію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6632
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26.02.2021 23:34 Відповісти
Зачем нам это всё? Всё сделают как им надо, народ не спросят...Политический эгзбиционизм? Не могут дрочить без зрителей?
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27.02.2021 17:23 Відповісти
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