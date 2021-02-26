7 років тому в нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив і хто дозволив, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Про це нагадав президент України Володимир Зеленський у новому відео, опублікованому з нагоди Дня спротиву окупації, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми ніколи не забудемо події семирічної давнини. Крим був серцем України, сонячним, добрим і світлим. 7 років тому у нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив. І ніколи не забудемо, хто дозволив це зробити. Хтось переконував, що вирвав наше серце законно і ввічливо, а тепер, стискаючи його в руках, щиро дивується, чому Україна ображена, чому не хоче мати нормальних відносин", - підкреслив президент.
Він також уточнив, що для нормалізації відносин необхідно повернути Крим Україні.
"Нашу пам'ять анексувати нікому не вдасться ... Відбувається активна мілітаризація регіону, в Криму регулярно порушуються права українців і кримських татар, переслідується свобода слова", - додав президент.
Він уточнив, що РФ зараз утримує понад 100 політичних в'язнів із Криму.
"Сьогодні я підписав указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію і реінтеграцію півострова Крим. Зокрема, уряду доручено організацію і запуск Кримської платформи, а також заходи для розвитку і підтримки кримськотатарської мови, культури і захисту прав жителів анексованого Криму", - сказав Зеленський у відеозверненні.
Будь ласка, зачекайте...
Війна за незалежність №1 (20.02.14-16.03.14) https://www.youtube.com/watch?v=yii8pPQ27Zs
Человек откосивший от армии. Защитничек
НА МЕДАЛЬКЕ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЫМА
ОТЧЕКАНЕНА ДАТА
22. 02.14 - 18.03.14
ПОРОШЕНКО ПРИНЯЛ ПРИСЯГУ ПРЕЗИДЕНТА 03.06. 2014
Т.Е. Порошенко пришел к власти через почти 3 МЕСЯЦА после «взятия» Крыма Расеей
И как хреноват в роли президента.....
Зеля, верни того, кто писал тексты раньше!
Гончаренко прибыл в Симферополь 28 февраля 2014 года и своими глазами наблюдал, как «зеленые человечки» захватывали аэропорт, как появлялась некая «народная дружина» и как прилетел Жириновский.
ВЕЧЕРОМ 28 ФЕВРАЛЯ ПРИЛЕТЕЛ ПЕТР ПОРОШЕНКО, В ТО ВРЕМЯ ОН БЫЛ НАРОДНЫМ ДЕПУТАТОМ.
Единственным политиком, который попытался спасти положение, был Петр Порошенко.
И пока госпожа Тимошенко требовала, чтобы ни один танк, ни один солдат не покинули расположение воинских частей, наш президент пытался сделать все возможное, чтобы остановить аннексию».
https://dumskaya.net/news/godovshchina-krymskih-sobytiy-chto-delal-poroshe-096064/
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал квартиру и паркоместо, которые принадлежат его жене Елене Зеленской, в аннексированном Россией Крыму.
Об этом говорится в его декларации за 2019 год, которая была опубликована 30 мая.
В декларации указаны:
· квартира (129,8 кв. м.) в Ливадии (Ялта)
· парковочное место (16,1 кв. м.) в Ливадии.
Стоимость квартиры (на момент покупки) - 1,3 миллиона гривен.
Но при этом он забывает, что брехал раньше
Наш моська-през хоч втямив, що він пукнув?!
Чи йому за Порохом і світа білого не видно?
"У дурного хазяїна і колесо з воза вкрадуть"©.
И кто же это сделал?
Люби друзи, если кто посмотрел ролик, скажите - этот писюн решился сказать кто же это таки сделал или нет?
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Россия минимум с 2004года вынашивала планы по сжиранию Украины,а торговые войны? Чо каломоцша сильно за яйца держит?словесная диарея у тебя врвочка,прими таблетку