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7 років тому в нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив і хто дозволив, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Про це нагадав президент України Володимир Зеленський у новому відео, опублікованому з нагоди Дня спротиву окупації, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ніколи не забудемо події семирічної давнини. Крим був серцем України, сонячним, добрим і світлим. 7 років тому у нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив. І ніколи не забудемо, хто дозволив це зробити. Хтось переконував, що вирвав наше серце законно і ввічливо, а тепер, стискаючи його в руках, щиро дивується, чому Україна ображена, чому не хоче мати нормальних відносин", - підкреслив президент.

Він також уточнив, що для нормалізації відносин необхідно повернути Крим Україні.

"Нашу пам'ять анексувати нікому не вдасться ... Відбувається активна мілітаризація регіону, в Криму регулярно порушуються права українців і кримських татар, переслідується свобода слова", - додав президент.

Він уточнив, що РФ зараз утримує понад 100 політичних в'язнів із Криму.

Також читайте: Деокупація Криму - спільне завдання для світової спільноти, - Зеленський

"Сьогодні я підписав указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію і реінтеграцію півострова Крим. Зокрема, уряду доручено організацію і запуск Кримської платформи, а також заходи для розвитку і підтримки кримськотатарської мови, культури і захисту прав жителів анексованого Криму", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+71
Зеленський під час "виривання серця".
7 лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал и кто позволил, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9161
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26.02.2021 11:36
+39
Мы все умрем, но не позволим. Да, пианист?
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26.02.2021 11:36
+37
7 лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал и кто позволил, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4118
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26.02.2021 11:51
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предыдущей власти?! а ты в курсе, что предыдущую власть выбрали 26 октября 2014-го, а оккупация Крыма началась 20 февраля 2014-го?
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26.02.2021 12:31 Відповісти
Страна не оставалась без власти. Значит вопрос к временно исполняющему обязанности президента Турчинову., новому премьер министру Яценюку, министру МВД Авакову ну и дальше по списку. ( власти пришедшей на волне революции .). Остальные политики тоже не стояли в стороне в входили в совет и пополняли своими кандидатами министерские посты это и Юля и Пэтя, и Педаля и Тягнибок...И не нужно прикидываться "не понимающим.." Так что мы то в курсе, да и вы тоже. Но не хотите в этом признаваться. Ну что ж., бывает. Кстати не слышал что бы после 20 февраля 2014 г. началась операция по освобождению. захваченных районов Крыма,. ведь окончательная дата оккупации Крыма Рашей это 28 марта 2014 г., а это уж точно после 20 февраля. Так что как не считай то.. его захапали при Пэте.. Понятно неприятно такое слышать адептам секты "непогрешимого". но факт остается фактом. И так и будет записан в истории ( дата окончания захвата Крыма 28.03.2014 при президенте Украины П. Порошенко и это не к вопросу о том мог ли он или хотел что то сделать или нет.. это уже другое). К этому стоит добавить также что в период с 7 августа 2014 г ( Иловайск) по 18 февраля 2015 ( Дебальцево) при "великом полководце" Петруччио Рашенковиче территория ОРДЛО увеличилось в 2,5 раза.. Но для вас конечно это тоже не аргумент. Понимаю. Но то она и секта, на то он и вождизм, на то она и непогрешимость божества. Что до Зели.. который как оказалось был готов "умереть" за Крым.. ( смешно), так это еще и не поздно, как и кварталовцам в полном составе. Так что "шило и мыло" или наоборот, что вам больше по вкусу.
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26.02.2021 13:12 Відповісти
Бла, бла, бла. Твои патриоты, 75%, выбрали прекращение войны и дезертира главнокомандующим 7 років тому в нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив і хто дозволив, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3615
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26.02.2021 13:15 Відповісти
Но это потому что и предыдущий кондитер, один из создателей партии регионов, служка московского патриархата, владелец липецкого заводика , побывавшим на должностях при всех властях,олигарх оказался не тем человеком который был нужен в такой непростой период, в нем бизнесмен и личное было на первом месте. А Зеля это просто последствие всех предшествующих властей начиная с 1991 года, получилось .. по приколу.. Беда одна.... Ну не везет Украине хронически на "гетманов", то коммуно чинуша, то "красный директор", то пчеловод- бухгалтер,то зек-зрадник, то барыга, то кловун из "богом избранной нации". Видимо "крест" такой исторический у нас.Интересно что нас ждет впереди..., кого мы еще не ставили на высший пост в стране , а да " "боксера без мозгов", а что тоже будет по приколу...
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26.02.2021 13:32 Відповісти
Петя ишо брата убил, и он эта - еврей Вальцман 7 років тому в нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив і хто дозволив, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9373. Не, я понимаю, каналы Медведчука - усё, тяжко придумывать новое. Но ты не стесняйся, посети RT, Крымскую весну, посмотри *********.... 7 років тому в нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив і хто дозволив, - Зеленський - Цензор.НЕТ 48
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26.02.2021 17:17 Відповісти
где ты был в это время? может Украину защищал? вернее всего, что ты сам кричал в донецке- путин введи войска.
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26.02.2021 13:30 Відповісти
Так у нас" патриотов и революционеров" мама не горюй.. не утовпишся. Уже аж на две "революции" хватило ( не считая 1991 года, и войны с 2014), Особенно те кто поближе к корыту пытается протолкнуться..( а меня к нему как то никогда не тянуло, тошнотворный эффект однако) Так что им и членам их семей первое место у амбразуры. Ну я так думаю. Тока де ж вони..."волки позорные". ( шутка)
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26.02.2021 13:39 Відповісти
Подивись фільм "Війна за незалежніть", всі 26 фільмів, може трохи просвітліє.
Війна за незалежність №1 (20.02.14-16.03.14) https://www.youtube.com/watch?v=yii8pPQ27Zs
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26.02.2021 13:01 Відповісти
Путинососы, сепары, псевдопатриоты, боты разных мастей: не понимаю откуда вся эта нечисть появилась или это результат промывки СМИ?
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26.02.2021 12:32 Відповісти
Дивлюсь на цю гнусаву фізіономію, і хочеться плюнути. Чесне слово.
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26.02.2021 12:33 Відповісти
Да, от скромности эта физия не умрет.
Человек откосивший от армии. Защитничек
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26.02.2021 12:44 Відповісти
Стійкий ви чоловік, бо я відразу купую квиток до риги.
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26.02.2021 22:32 Відповісти
На всякий случай напоминаю

НА МЕДАЛЬКЕ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЫМА
ОТЧЕКАНЕНА ДАТА
22. 02.14 - 18.03.14
ПОРОШЕНКО ПРИНЯЛ ПРИСЯГУ ПРЕЗИДЕНТА 03.06. 2014



Т.Е. Порошенко пришел к власти через почти 3 МЕСЯЦА после «взятия» Крыма Расеей
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26.02.2021 12:43 Відповісти
если не ошибаюсь - с 20.02.14, т.е. когда янык в Межигорье сидел.
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26.02.2021 15:19 Відповісти
на медалькє дата 20.0214. Яник втік 23.02.14
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26.02.2021 21:04 Відповісти
уклонист гастрольный,а кто позволил,расскажи? Наверное Порошенко опять тебе в труханы насрал?))))
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26.02.2021 12:44 Відповісти
Опять этот неуловимый для зеленского ,,НЕКТО,,....У человека хватит,наконец, когда нибудь,произнести это название?
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26.02.2021 12:44 Відповісти
Пока он не произнесет наконец название и имя того кто это сделал,все это пустопорожний треп.
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26.02.2021 12:46 Відповісти
См. с отметки 2:27.
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26.02.2021 13:34 Відповісти
Где СМЕЛОСТЬ,которая нужна руководителю Государства? И почему у его поклонников и избирателей возникает удивление,что зеленского,некоторые так называемые ,,порохоботы,, не считают Президентом?
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26.02.2021 12:50 Відповісти
А пока некто президент кое кого
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26.02.2021 12:52 Відповісти
Пока не сделают достаточно вместимый памперс, он физически не сможет назвать рашку агрессором.
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26.02.2021 14:43 Відповісти
2019 -просто прекратить стрелять, 2021 - просто повернуть Крым...
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26.02.2021 12:46 Відповісти
Словоблуд. Несет черти-что. А оторвав часть Донбасса у него оторвали часть мозга или яйца?
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26.02.2021 12:47 Відповісти
В этого жидовского клоуна-недомерка отродясь не было ни того,ни другого)))
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26.02.2021 16:21 Відповісти
Как убедителен Зеля в роли Голобородька!
И как хреноват в роли президента.....
Зеля, верни того, кто писал тексты раньше!
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26.02.2021 12:53 Відповісти
"Кто позволил это сделать"?! ***** ты клоунская!
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26.02.2021 12:54 Відповісти
А як вам такий сорт божої роси смакує? А зебня?
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26.02.2021 12:56 Відповісти
Народный депутат Алексей Гончаренко в своем видеоблоге на канале Youtube рассказал о событиях пятилетней давности в Крыму, свидетелем которых он был лично.
Гончаренко прибыл в Симферополь 28 февраля 2014 года и своими глазами наблюдал, как «зеленые человечки» захватывали аэропорт, как появлялась некая «народная дружина» и как прилетел Жириновский.
ВЕЧЕРОМ 28 ФЕВРАЛЯ ПРИЛЕТЕЛ ПЕТР ПОРОШЕНКО, В ТО ВРЕМЯ ОН БЫЛ НАРОДНЫМ ДЕПУТАТОМ.

Единственным политиком, который попытался спасти положение, был Петр Порошенко.
И пока госпожа Тимошенко требовала, чтобы ни один танк, ни один солдат не покинули расположение воинских частей, наш президент пытался сделать все возможное, чтобы остановить аннексию».
https://dumskaya.net/news/godovshchina-krymskih-sobytiy-chto-delal-poroshe-096064/
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26.02.2021 12:58 Відповісти
Такое впечатление, что наш преЗЕдент наглухо закрыт от информации, в которой П.А.Порошенко показывался бы положительно. То ли он её -- информацию -- не получает, то ли не в состоянии усвоить. Одни старые мифы озвучивает.
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26.02.2021 13:06 Відповісти
Маріонетці інформація не потрібна, вона приводиться в дію нитками.
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26.02.2021 22:39 Відповісти
Не единственным. Там ещё Пастор порывался.
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26.02.2021 14:44 Відповісти
7 років тому в нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив і хто дозволив, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8070
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26.02.2021 13:02 Відповісти
Кстати, как там пентхаус Зеленских в Крыму?

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал квартиру и паркоместо, которые принадлежат его жене Елене Зеленской, в аннексированном Россией Крыму.
Об этом говорится в его декларации за 2019 год, которая была опубликована 30 мая.
В декларации указаны:
· квартира (129,8 кв. м.) в Ливадии (Ялта)
· парковочное место (16,1 кв. м.) в Ливадии.
Стоимость квартиры (на момент покупки) - 1,3 миллиона гривен.
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26.02.2021 13:04 Відповісти
Ото воно так і переживає за Крим, квартирка там , нажита непосильним трудом
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26.02.2021 22:14 Відповісти
Зеленьский дуже зручний президент. Він як пам'ятник зі змінними головами. При кожній нагоді або зміні у пам'ятника інша голова.
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26.02.2021 13:04 Відповісти
Или в одной и той же голове сменные мозги.
Но при этом он забывает, что брехал раньше
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26.02.2021 13:07 Відповісти
Він зручний для *****, а не для України.
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26.02.2021 13:08 Відповісти
Якби хоч голова, а то те місце, де спина втрачає благородну назву.
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26.02.2021 14:55 Відповісти
"... не забудем...кто позволил" - це наїзд на США і Великобританію!!!
Наш моська-през хоч втямив, що він пукнув?!
Чи йому за Порохом і світа білого не видно?
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26.02.2021 13:11 Відповісти
Не следует путать понятие "вырвали сердце" с понятием "просрали", как говорит украинская поговорка:
"У дурного хазяїна і колесо з воза вкрадуть"©.
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26.02.2021 13:23 Відповісти
Зеленоморде ЧМО ! Звкрий свою вонючу пику! Невже в тебе така коротка память? Що особисто, ти "козел" зробив з 2014 року, щоб відновити статус Криму ? Ти поїхав хоча б протестувати? Ні, ти боявся , щоб в тебе не забрали нерухомість за твою позицію. А як твої коментарі узгоджуються з тим , що ти заборонив стріляти нашим бійцям у відповідь. Через певний час ти будеш нести вже кримінальну відповідальність за свої злочини. Тоді в Криму загинув тільки один військовий, а скільки тепер? Згинь разом зі всім своїм кодлом! ВИРОДОК.
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26.02.2021 14:05 Відповісти
Да-да, в аннексии Крыма виноват исключительно Зеленский
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26.02.2021 17:16 Відповісти
"Мы никогда не забудем, кто это сделал"
И кто же это сделал?

Люби друзи, если кто посмотрел ролик, скажите - этот писюн решился сказать кто же это таки сделал или нет?
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26.02.2021 14:39 Відповісти
Він свято вірить, що це вина Порошенка, який на то й час був лише депутатом.
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26.02.2021 14:58 Відповісти
Самое смешное в том, что если вспомнить где был сам Ишак, когда отжимали Крыматорий, то окажется, что он в это самое время тусовался в рашке и снимал очередных "Сватов" .
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26.02.2021 14:41 Відповісти
И шо, таки вырвали? От эта переживает 7 років тому в нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив і хто дозволив, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9923

Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
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26.02.2021 14:46 Відповісти
Ті події, які трапилися сім років тому безумовно лайно, але не потрібно забувати того, чого ти не зробив при своїй каденції.
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26.02.2021 15:12 Відповісти
Ти зробів ще меньше.
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26.02.2021 22:15 Відповісти
Крым, мягко говоря, был не сердцем Украины. Из-за того, что это не воспринимали все годы как угрозу, и не сделали его хотя бы ногой, Украина его и потеряла. Поэтому вся эта болтовня Зеленского не просто глупость или пафос, а несет вред.
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26.02.2021 17:31 Відповісти
Какая патетика! Зеля,будь проще и к тебе потянутся люди.
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26.02.2021 21:23 Відповісти
К нему и так тянутся. А ты бы меньше продавался, и к тебе можно было бы прислушатся.
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26.02.2021 22:14 Відповісти
Які люди! На гімно тільки мухи злітаються.
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26.02.2021 22:46 Відповісти
Який пафос, скільки " словесного поноса"
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26.02.2021 22:17 Відповісти
Клоун потішав своїм кривлянням кацапів у москві, а вони тим часом виривали йому серце.
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26.02.2021 22:29 Відповісти
ууу, какое зрадное поздравление.
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27.02.2021 03:48 Відповісти
...амфітамін вже висушив мізки..і оце гнусняве керує країною...
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27.02.2021 17:12 Відповісти
И кто ж это позволил????
Россия минимум с 2004года вынашивала планы по сжиранию Украины,а торговые войны? Чо каломоцша сильно за яйца держит?словесная диарея у тебя врвочка,прими таблетку
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03.08.2021 15:43 Відповісти
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