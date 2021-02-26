7 років тому в нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив і хто дозволив, - Зеленський. ВIДЕО

26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Про це нагадав президент України Володимир Зеленський у новому відео, опублікованому з нагоди Дня спротиву окупації, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ми ніколи не забудемо події семирічної давнини. Крим був серцем України, сонячним, добрим і світлим. 7 років тому у нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив. І ніколи не забудемо, хто дозволив це зробити. Хтось переконував, що вирвав наше серце законно і ввічливо, а тепер, стискаючи його в руках, щиро дивується, чому Україна ображена, чому не хоче мати нормальних відносин", - підкреслив президент.

Він також уточнив, що для нормалізації відносин необхідно повернути Крим Україні.

"Нашу пам'ять анексувати нікому не вдасться ... Відбувається активна мілітаризація регіону, в Криму регулярно порушуються права українців і кримських татар, переслідується свобода слова", - додав президент.

Він уточнив, що РФ зараз утримує понад 100 політичних в'язнів із Криму.

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"Сьогодні я підписав указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію і реінтеграцію півострова Крим. Зокрема, уряду доручено організацію і запуск Кримської платформи, а також заходи для розвитку і підтримки кримськотатарської мови, культури і захисту прав жителів анексованого Криму", - сказав Зеленський у відеозверненні.