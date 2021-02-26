УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6146 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України
37 010 136
Єрмак Андрій (1229) Офіс Президента (1750) Лерос Гео (381)

Лерос у приймальні Єрмака: "Від імені всіх патріотів України передайте йому, щоб він йшов на х#й!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп Гео Лерос прийшов у приймальню голови Офісу Президента Андрія Єрмака, проте Єрмак відмовився зустрічатися з парламентарієм. Увага! Ненормативна лексика!

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лерос повідомив у Telegram, опублікувавши відео.

Також читайте: Лерос хоче, щоб РНБО ввів проти "Кварталу-95" санкції за співпрацю з країною-агресором. ДОКУМЕНТ

Зокрема, нардеп прийшов до Єрмака, щоб той пояснив, чому за ним "стежить СБУ".

"Я перебуваю в приймальні Андрія Борисовича Єрмака - глави Офісу Президента України. Так ось, людина побоялася спуститися зі мною зустрітися, щоб пояснити якого біса за мною стежить СБУ. І, користуючись нагодою, хочу попросити секретаря, до неї, звісно, жодних питань, щоб ви передали Андрію Борисовичу Єрмаку, що він г#ндон. І що він відповідатиме і за спалений мій автомобіль, і за стеження, яка за мною йде, обов'язково це передайте. І від імені всіх патріотів України передайте йому, щоб він йшов нах#й". Дякую", - сказав Лерос.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+51
До речі - Дерьмак тимчасово перейшов на роль "сірого" кардинала?
Щось давно ніяких заяв від нього не було... Лерос в приемной Ермака: "От имени всех патриотов Украины передайте ему, чтобы он шел на х#й!" - Цензор.НЕТ 1703
показати весь коментар
26.02.2021 13:07
+49
Лерос в приемной Ермака: "От имени всех патриотов Украины передайте ему, чтобы он шел на х#й!" - Цензор.НЕТ 889умный предатель возле тупого гнома...

так себе ситуация..
печально все..
показати весь коментар
26.02.2021 13:10
+42
віце-президент, як-ніяк біля полоумного нелоха...
показати весь коментар
26.02.2021 13:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Новий канал медведчука має розкручцватись на базі львівького тв каналу, який належав екс свободівцю Кривецького. Медіаредактор буде той самий, якому поп дав громадянство. Олексій семенов.

Лерос у приймальні Єрмака: "Від імені всіх патріотів України передайте йому, щоб він йшов на х#й!" - Цензор.НЕТ 3634
показати весь коментар
26.02.2021 17:47 Відповісти
патриотизм патриотизмом а грошенята грошенятами Лерос у приймальні Єрмака: "Від імені всіх патріотів України передайте йому, щоб він йшов на х#й!" - Цензор.НЕТ 1154
показати весь коментар
26.02.2021 17:51 Відповісти
Патріоти України цілком підтримують напрямок, в якому треба йти пану-товаришу Єрмаку!
показати весь коментар
26.02.2021 18:17 Відповісти
Кто бы не находился сейчас в администрации президента, недоброжелатели будут говорить, что именно он и правит, а Зеленский "при нем".
Был Богдан, - и говорили, что правит страной он, теперь вот якобы правит Ермак.
А где же теперь всесильный Богдан? А нет его, вот только Лерос ходит за него и извергает кучи дерьма.
Там же будет и нынешний всесильный Ермак, если будет себя вести, как Богдан.
Просто уж очень хочется недоброжелатели показать, что у нас президент - марионетка.
показати весь коментар
26.02.2021 18:41 Відповісти
Вы ещё забыли написать про главную мантру порохоботов, что Зеленский марионетка Коломойского. Интересно, эти методички у порохоботов ещё остались?
показати весь коментар
26.02.2021 19:00 Відповісти
Только конченый зебилоид не знает, что Коломойша сделал голобородька президентом. Не тупите так феерически по поводу методичек.
показати весь коментар
26.02.2021 20:18 Відповісти
Интересно зебили ботам из бюджета платят или беня спонсирует?
показати весь коментар
26.02.2021 23:43 Відповісти
Слишком тонко. Зебилы не поймут, что вы над ними стебетесь.
показати весь коментар
26.02.2021 21:42 Відповісти
Вы абсолютно правы - ватное быдло не понимало и не понимает, что Зеленский и его кварталовское кодло стебались над ними, над их нуждами , проблемами, горем....А теперь, пробравшись во власть, гнобят своих "благодетелей" - избирателей, грабят, отбирают последнее...
показати весь коментар
27.02.2021 10:09 Відповісти
А разве не так? Вы много случаев помните, чтобы Ложкин (кстати, среди знакомых мне адептов новых лиц у власти почти никто не знает, кто это) "...провёл встречу с послами...", "...дал оценку тем или иным событиям...", "...отправился с официальным визитом..." и т.д.
показати весь коментар
26.02.2021 21:16 Відповісти
Я сам даже толком не знаю, как он выглядит, хотя рожа Ермака (как и Богдана в своё время) не сходит с иллюстраций к топ-новостям.
показати весь коментар
26.02.2021 21:18 Відповісти
Та ну що Ви! ПреЗЕдент у нас- "сільная лічность". Он як знатно по клавішам прутнем гатив. Не кожному таке дано.
показати весь коментар
27.02.2021 13:05 Відповісти
Лерос мне с каждым разом нравиться все больше.
показати весь коментар
26.02.2021 19:13 Відповісти
Лерос молодец, не то что тупорылый ермак.
показати весь коментар
26.02.2021 23:57 Відповісти
Лерос - єдина порядна людина серед "слуг" ..... з єрмаком - усе зрозуміло .... одне питання - ДО ЯКИХ ПІР??????
показати весь коментар
26.02.2021 19:45 Відповісти
Лерос уже не є "слугою".
показати весь коментар
27.02.2021 01:00 Відповісти
Зле тільки, що в патріотах України самі нацмени, але по суті все правильно.
показати весь коментар
26.02.2021 20:04 Відповісти
А чего всix не послав от имени народа ?
показати весь коментар
26.02.2021 20:24 Відповісти
ПОШЛИ ГЕРОЙ.
показати весь коментар
27.02.2021 10:22 Відповісти
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ.
показати весь коментар
26.02.2021 21:02 Відповісти
Да кому ты на...уй нужен, неуловимый Джо Лерос! Уже и у тебя, как у Ткача, мания преследования разыгралась. Или гранты от ..... необходимо отрабатывать, вот и воешь?
показати весь коментар
26.02.2021 21:54 Відповісти
Ну, а ты-то кому нужен - недоумок???
показати весь коментар
26.02.2021 23:54 Відповісти
Дууууже страшно. Єрмак злякався, розплакався і пішов нхй. Ага.
показати весь коментар
26.02.2021 22:42 Відповісти
Лерос красава. Дерьмака в отставку!
показати весь коментар
26.02.2021 23:44 Відповісти
Дебил ермак, ведь умный человек матами не раскидывается, тем более на такой должности. Ну что же, сами выбираете таких дебилов - радуйтесь.
показати весь коментар
26.02.2021 23:51 Відповісти
сподіваюсь остання фраза Гео Лероса стосувалась вже Зеленського
показати весь коментар
27.02.2021 07:52 Відповісти
Єрмак дуже схожий на мішустіна.Вони брати по крові, чи по духу?
показати весь коментар
27.02.2021 08:04 Відповісти
Браво!!!
Подписываюсь под каждым словом с пожеланиями дерьмаку!!!
показати весь коментар
27.02.2021 10:30 Відповісти
Хитрий дЄрмак крутить дурником в кріслі президента, як хоче.
показати весь коментар
27.02.2021 10:50 Відповісти
ГАРАНТ чекає, коли гарна компанія збереться???
показати весь коментар
27.02.2021 10:56 Відповісти
а кто такие патриоты украины??? этот мажор?? дайте мне столькоже денег и я буду патреотом
показати весь коментар
27.02.2021 11:35 Відповісти
Рюзьгє курва?
показати весь коментар
27.02.2021 11:39 Відповісти
большая проблема в том что наше шимпан--зе работает в охвисе дерьмака . а не наоборот
показати весь коментар
27.02.2021 12:32 Відповісти
лерос патриот - героина, кокаина и бабла за заказуху.
показати весь коментар
27.02.2021 12:49 Відповісти
Давай адресу. Підгонимо.
показати весь коментар
27.02.2021 13:07 Відповісти
Лерос красава... присоединяюсь к его пожеланию.
показати весь коментар
27.02.2021 13:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 