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Держприкордонслужба (4337) КПВВ (320) Станиця Луганська (192)

Єдиний незаблокований найманцями РФ КПВВ на Донбасі щодоби перетинає 1,5 тис осіб, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

На Донбасі єдиний незаблокований найманцями РФ КПВВ "Станиця Луганська" щодоби перетинає 1,5 тис осіб.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ

КПВВ "Станиця Луганська" функціонує щодня з 8.00 до 16.00. Рух дорожніми коридорами до інших КПВВ незаконні збройні формування, керовані Росією, постійно або періодично блокують.

Повідомляється, що в останній тиждень кожного місяця прикордонники фіксують незначне збільшення пасажиропотоку, що пов'язано з отриманням громадянами соціальних виплат.

Зазначається, що для безперебійної роботи контрольного пункту "Станиця Луганська" залучено достатньо персоналу Держприкордонслужби. Пропускні операції здійснюються ритмічно. Громадяни пересуваються з дотриманням соціальної дистанції.

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Автор: Анастасія Потіха
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Единственный незаблокированный наемниками РФ КПВВ на Донбассе ежесуточно пересекает 1,5 тыс человек, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5277
А шош такоє?
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26.02.2021 13:25 Відповісти
" "Кормильцы" в Нэньку потянулись... Не подведите уж нас... А то на комуналку не хватает и в еропу старикам задницы мыть перестали брать..."
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26.02.2021 13:25 Відповісти
та і його треба закрити.
Ібо #нехайщастить
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26.02.2021 13:26 Відповісти
по земосту шастають
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26.02.2021 13:31 Відповісти
І бандеровцЄв не бояться, і ковід не завадить. Холодильник перемагає!
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26.02.2021 13:33 Відповісти
Сім років зі свого кацапського раю кудись їдуть. А спитай, всі:"Мі жівйом харашо".
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26.02.2021 17:23 Відповісти
 
 