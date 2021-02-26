Окупанти від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО
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Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Від початку поточної доби, 26 лютого, станом на 12 годину було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу населеного пункту Піски противник відкривав вогонь у бік наших позицій зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Бойових втрат серед українських воїнів унаслідок ворожого обстрілу немає.
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