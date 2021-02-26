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Окупанти від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

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Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Від початку поточної доби, 26 лютого, станом на 12 годину було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу населеного пункту Піски противник відкривав вогонь у бік наших позицій зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед українських воїнів унаслідок ворожого обстрілу немає.

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Автор: Наталя Джума
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Российские С-300 и С-400 за всю историю не сбили ни одного боевого военного самолёта. Российская С-200 сбила только российский военный самолёт с петнадцатью российскими офицерами на борту.
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26.02.2021 14:29 Відповісти
Президент Байден приказал нанести ответный удар по ополченцам, чьи атаки в Эрбиле в этом месяце убили одного гражданского подрядчика и ранили военнослужащего США.

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26.02.2021 14:37 Відповісти
и все таки...перенести б переговорную площадку из Минска в Пески...
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26.02.2021 14:38 Відповісти
возможно стоит поболтать с эстипуис, у них есть интересные успокоители зверья, закупили США, Норвегия и др.

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Окупанти від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2479

Окупанти від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 866
показати весь коментар
26.02.2021 14:41 Відповісти
 
 