"Де міліція, б####! Там вб'ють її сьогодні!" - в РФ поліцейські не приїхали на виклик під час убивства 23-річної студентки, незважаючи на неодноразові дзвінки сусідів. ВIДЕО
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З'явилися кадри з камер спостереження в черговій частині поліції російського Кемерово і кабінеті операторів 112 під час убивства 23-річної студентки Віри Пехтелєвої. Історія сталася ще рік тому, але отримала резонанс лише зараз. Дівчина загинула через те, що співробітники поліції відмовилися їхати на виклик.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вбивство сталося більше року тому - 14 грудня 2020-го. Точної інформації про те, що ж сталося за дверима квартири, немає. За даними місцевих активістів, у день убивства 23-річна Віра Пехтелєва заїхала до колишнього хлопця Владислава Канюса за речами. Але у нього були інші плани: за кілька годин до цього він говорив своєму брату, що вб'є дівчину. Нелюд завдав Вірі понад 50 ударів і врешті задушив дротом від праски. Віра кілька разів намагалася вирватися з квартири, але кат її відтягував. Сусіди чули жіночі крики і кілька годин поспіль дзвонили в поліцію і благали приїхати. Врешті, не витримали і самі виламали двері, але дівчина була вже мертва.
На кадрах видно, як у кінці поліцейський говорить іншому: "сидіти будемо всі".
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На сьогодні, суд ще не прийняв рішення про покарання винних. 41-річному начальнику зміни чергової частини і 40-річному старшому оперативному черговому частини відділу поліції "Ленінський" пред'явлено звинувачення за статтею 293 КК РФ "Халатність". За версією слідства, в січні 2020-го вони отримали сигнал, що в одній із квартир багатоповерхівки в Ленінському районі - бійка. Поліцейські зареєстрували повідомлення, але не відправили групу на перевірку цієї інформації.
Колишнього хлопця студентки Віри звинувачують за ч. 1 ст. 105 КК РФ (вбивство). І розгляд цієї справи відкладають вже всьоме: спочатку - через неявку підсудного через хворобу, а потім - через неявку в суд свідків. Наступного разу засідання має відбутися 2 березня.
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На следующую ночь повторилось, опять никто не приехал хотят там и крики были типа драка. И не я один звонил, соседи тоже.
А вы нам пропаганду втираете как в Раше все плохо...
Это всё потому, что Украина несколько столетий была оккупирована Россией и только сейчас с боем пытается вырваться из этой оккупации, впрочем как и все остальные страны входившие в оккупационную зону, это гнилое образование даже империей назвать нельзя, ибо даже сами русские всегда жили в скотских условиях.
Смотрим на страны которым удалось вырваться из под российской оккупации, а также от косвенного влияния России - это Финляндия, Польша, Эстония, Литва, Латвия, как они живут, сравниваем и делаем выводы, задачка для первого класса!
Кто виноват что в Киеве не приехала полиция?
Царский режим папередникираша.
Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."