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Росія (47203) вбивство (2874)

"Де міліція, б####! Там вб'ють її сьогодні!" - в РФ поліцейські не приїхали на виклик під час убивства 23-річної студентки, незважаючи на неодноразові дзвінки сусідів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство За кордоном

З'явилися кадри з камер спостереження в черговій частині поліції російського Кемерово і кабінеті операторів 112 під час убивства 23-річної студентки Віри Пехтелєвої. Історія сталася ще рік тому, але отримала резонанс лише зараз. Дівчина загинула через те, що співробітники поліції відмовилися їхати на виклик.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вбивство сталося більше року тому - 14 грудня 2020-го. Точної інформації про те, що ж сталося за дверима квартири, немає. За даними місцевих активістів, у день убивства 23-річна Віра Пехтелєва заїхала до колишнього хлопця Владислава Канюса за речами. Але у нього були інші плани: за кілька годин до цього він говорив своєму брату, що вб'є дівчину. Нелюд завдав Вірі понад 50 ударів і врешті задушив дротом від праски. Віра кілька разів намагалася вирватися з квартири, але кат її відтягував. Сусіди чули жіночі крики і кілька годин поспіль дзвонили в поліцію і благали приїхати. Врешті, не витримали і самі виламали двері, але дівчина була вже мертва.

На кадрах видно, як у кінці поліцейський говорить іншому: "сидіти будемо всі".

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

На сьогодні, суд ще не прийняв рішення про покарання винних. 41-річному начальнику зміни чергової частини і 40-річному старшому оперативному черговому частини відділу поліції "Ленінський" пред'явлено звинувачення за статтею 293 КК РФ "Халатність". За версією слідства, в січні 2020-го вони отримали сигнал, що в одній із квартир багатоповерхівки в Ленінському районі - бійка. Поліцейські зареєстрували повідомлення, але не відправили групу на перевірку цієї інформації.

Колишнього хлопця студентки Віри звинувачують за ч. 1 ст. 105 КК РФ (вбивство). І розгляд цієї справи відкладають вже всьоме: спочатку - через неявку підсудного через хворобу, а потім - через неявку в суд свідків. Наступного разу засідання має відбутися 2 березня.

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Топ коментарі
+43
А нам какое дело до этой путинской клоаки?
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26.02.2021 16:46
+29
Вы у нас попробуйте вызвать полицию. Пока Вы будете диктовать паспортные данные, год рождения, место проживания и т.д. Необходимость в полиции уже отпадёт. А если и приедут, то расскажут что из за несовершенного законодательства они ничего не смогут сделать и всячески будут убеждать Вас не писать заявление...
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26.02.2021 16:48
+23
ЛОХИ!
Надо было мусорам в телефон кричать, что проводят митинг против Уйла и с иконами Навального - моментально приехали бы!
"Где милиция, б####! Там убьют ее сегодня!" - в РФ полицейские не приехали на вызов во время убийства 23-летней студентки, несмотря на неоднократные звонки соседей - Цензор.НЕТ 1456
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26.02.2021 17:01
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"Де міліція, б####! Там вб'ють її сьогодні!" - в РФ поліцейські не приїхали на виклик під час убивства 23-річної студентки, незважаючи на неодноразові дзвінки сусідів - Цензор.НЕТ 6256А то он не знает что и зачем делает! Ну покажи ему, раскрой глаза... а то он просто не понимает как Украине добро причинить.
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27.02.2021 19:55 Відповісти
вот убьют - тогда и вызывайте
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26.02.2021 19:21 Відповісти
Ахахаха)))) Срюцькій мір як він є)))
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26.02.2021 19:30 Відповісти
Очень правильную новость разместил Цензор. Пусть все видят какая в раше жопа. Не то что у нас в Украине, где еще в 2019 году президент Владимир (не тот, а Александрович) обьявил о запуске горячей линии для срочных вызовов на все случаи коррупции!
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26.02.2021 19:36 Відповісти
Там узаконяне домашнє насильство, це взагалі середньовіччя.
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26.02.2021 19:38 Відповісти
Этой "новости" больше года.
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26.02.2021 19:43 Відповісти
В 2016 году, живя на Святошине, посреди ночи весь дом трясется - окна настеж, музыка, пьяные крики, звон битой посуды. Вычислил с какой квартиры (соседний подъезд), пытался им по домофону дозвониться - безрезультатно. В 2 часа ночи вызывал полицию, минут 10 записывали мои паспортные данные - и никто не приехал и даже не перезвонил, пьянь сама успокоилась (заснули)? около 4 часов ночи.
На следующую ночь повторилось, опять никто не приехал хотят там и крики были типа драка. И не я один звонил, соседи тоже.
А вы нам пропаганду втираете как в Раше все плохо...
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26.02.2021 19:50 Відповісти
та низзя ж тут такое писать - непатриотично - забанят "Де міліція, б####! Там вб'ють її сьогодні!" - в РФ поліцейські не приїхали на виклик під час убивства 23-річної студентки, незважаючи на неодноразові дзвінки сусідів - Цензор.НЕТ 8471
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26.02.2021 19:53 Відповісти
А трудно провести причинно-следственную связь и определить, почему так происходит?
Это всё потому, что Украина несколько столетий была оккупирована Россией и только сейчас с боем пытается вырваться из этой оккупации, впрочем как и все остальные страны входившие в оккупационную зону, это гнилое образование даже империей назвать нельзя, ибо даже сами русские всегда жили в скотских условиях.
Смотрим на страны которым удалось вырваться из под российской оккупации, а также от косвенного влияния России - это Финляндия, Польша, Эстония, Литва, Латвия, как они живут, сравниваем и делаем выводы, задачка для первого класса!
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26.02.2021 20:36 Відповісти
Не знаю как там фины но молодёжь из Литвы и Латвии, все в Берлине уместились.
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27.02.2021 00:04 Відповісти
а, как обычно - хто всравсь? Невістка!
Кто виноват что в Киеве не приехала полиция? Царский режим папередники раша.
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27.02.2021 01:33 Відповісти
"Молдавия
Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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26.02.2021 20:16 Відповісти
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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26.02.2021 20:18 Відповісти
Ну тупые эти россиянцы...нужно было сказать что в той квартире проводиться несанкционированное собрание за Навального...через 10 минут туда бы прилетело все отделение полиции вместе с росгвардией.
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26.02.2021 20:48 Відповісти
ВОПРОС- НАХЕРА МНЕ КАЦАПСКИЕ НОВОСТИ... ДА ПУСТЬ ПЕРЕБЬЮТ друг друга... это лучше - чем пере*бут... появится еще одна пара кацапоидных дебилов...
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26.02.2021 22:25 Відповісти
ответ: не интересно - не читай. А другим интересно.
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27.02.2021 01:34 Відповісти
За соучастие посадить.Преднамеренно не выслали наряд, значит был договор с убийцей
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27.02.2021 00:23 Відповісти
а мо то сами ментьі там и убивали.
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27.02.2021 00:43 Відповісти
ОНИ БИОМАССА !!! ИХ НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ И ПЕРЕРАБОТАТЬ !!!
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27.02.2021 11:05 Відповісти
Чим гірше справи будь-які в московіі, тим краще для українців.нехай вони там переб'ють одне одного-все краще для України
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27.02.2021 17:11 Відповісти
В такихслучаях, звонить в пожарную, скорую, мчс , раз полиция не едет.
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27.02.2021 21:52 Відповісти
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