На Львівщині п'яний водій розбив лопатою автомобіль патрульної поліції. ВIДЕО

У Львівській області нетверезий водій після перевірки на стан сп'яніння розбив лопатою службовий автомобіль патрульної поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук патрульної поліції Львівської області.

Вчора, о пів на дванадцяту ночі, на автодорозі М-09 Львів - Тернопіль - Рава-Руська біля населеного пункту Куликов, патрульні зупинили автомобіль Renault Kangoo за несправну підсвітку номерного знака. Під час перевірки документів у 46-річного львів'янина патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти перевірку на пристрої Drager. Результат - 1,94 проміле.

"Патрульні почали оформляти адміністративні матеріали. Чоловік сів у свій автомобіль. Раптом вийшов, відкрив багажне відділення і діставши звідти лопату почав трощити службовий автомобіль", - сказано в повідомленні.

Тепер чоловікові загрожує відповідальність за ч.1 ст.296 (хуліганство, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом) КК. Водієві оголосили підозру.

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