На Львівщині п'яний водій розбив лопатою автомобіль патрульної поліції. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
У Львівській області нетверезий водій після перевірки на стан сп'яніння розбив лопатою службовий автомобіль патрульної поліції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук патрульної поліції Львівської області.
Вчора, о пів на дванадцяту ночі, на автодорозі М-09 Львів - Тернопіль - Рава-Руська біля населеного пункту Куликов, патрульні зупинили автомобіль Renault Kangoo за несправну підсвітку номерного знака. Під час перевірки документів у 46-річного львів'янина патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти перевірку на пристрої Drager. Результат - 1,94 проміле.
"Патрульні почали оформляти адміністративні матеріали. Чоловік сів у свій автомобіль. Раптом вийшов, відкрив багажне відділення і діставши звідти лопату почав трощити службовий автомобіль", - сказано в повідомленні.
Тепер чоловікові загрожує відповідальність за ч.1 ст.296 (хуліганство, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом) КК. Водієві оголосили підозру.
Будь ласка, зачекайте...
(девятый месяц - восьмой аборт)
Этот регион по количеству пьяных за рулем и неуемного "быкования" всегда первые места занимал по Украине.
ХХХХ
Пля, ущипните меня. Яне могу себе представить нечто подобное на Техасщине, Алабамщине и прочей американщине. Мы в каком мире живем? В каком-то зазеркалье?
Только так, ибо процент дебилов, ********* и ******** надо сокращать.