УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12162 відвідувача онлайн
Новини Відео Події П'яні за кермом
12 791 90
Львівщина (1928) пияцтво (580) хуліганство (220) патрульна поліція (1400)

На Львівщині п'яний водій розбив лопатою автомобіль патрульної поліції. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У Львівській області нетверезий водій після перевірки на стан сп'яніння розбив лопатою службовий автомобіль патрульної поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук патрульної поліції Львівської області.

Вчора, о пів на дванадцяту ночі, на автодорозі М-09 Львів - Тернопіль - Рава-Руська біля населеного пункту Куликов, патрульні зупинили автомобіль Renault Kangoo за несправну підсвітку номерного знака. Під час перевірки документів у 46-річного львів'янина патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти перевірку на пристрої Drager. Результат - 1,94 проміле.

"Патрульні почали оформляти адміністративні матеріали. Чоловік сів у свій автомобіль. Раптом вийшов, відкрив багажне відділення і діставши звідти лопату почав трощити службовий автомобіль", - сказано в повідомленні.

Тепер чоловікові загрожує відповідальність за ч.1 ст.296 (хуліганство, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом) КК. Водієві оголосили підозру.

Читайте також: П'яний чоловік на Київщині знущався з тварини і зламав ніс поліцейському. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+22
Интересно, сколько б прожил пересiчний американец, выкинь он такой фокус с полицейскими у себя в Штатах...
показати весь коментар
26.02.2021 20:41
+15
Не ламайте йому скрєпі, хай живе у свойому погребі...
показати весь коментар
26.02.2021 20:54
+11
На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 7311
показати весь коментар
26.02.2021 21:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно, сколько б прожил пересiчний американец, выкинь он такой фокус с полицейскими у себя в Штатах...
показати весь коментар
26.02.2021 20:41 Відповісти
Думаю что виновата тёща, сильно его зае...
показати весь коментар
26.02.2021 20:47 Відповісти
Штаты нам не указ ,они там индейцев истребили ,земли у них отобрали и негров держали в рабстве ... На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 6447Украина это ГУЛЯЙ ПОЛЕ и это ХОРОШО !
показати весь коментар
26.02.2021 20:50 Відповісти
Ты в курсе, как счас индейцы в Штатах живут?
показати весь коментар
26.02.2021 20:51 Відповісти
Не ламайте йому скрєпі, хай живе у свойому погребі...
показати весь коментар
26.02.2021 20:54 Відповісти
Ну учитывая ,что было сделано с их предками и учитывая ,что это их земля они живут не так уж и хорошо На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 6429а ты хочешь ,чтобы с тебя сняли скальп и получили за него пару копеек ,чтобы твои правнуки жили маленько лучше тебя ? На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 5037
показати весь коментар
26.02.2021 20:57 Відповісти
В сравнении с тем, как вы поступили с чукчами, индейцам очень даже повезло.
показати весь коментар
26.02.2021 20:58 Відповісти
Ну тебе тоже подфартило ,мозгов то у тебя нет а дураком жить легче На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 3183а в Украине мусоров гоняли ,гоняют и будут гонять На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 4572сам Аваков в 14 году писал ,мусора не люди ...
показати весь коментар
26.02.2021 21:05 Відповісти
На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 7311
показати весь коментар
26.02.2021 21:08 Відповісти
Ну тут спорить не буду ... На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 1786
показати весь коментар
26.02.2021 21:10 Відповісти
Емм, мені пофіг, що американці вбвали індіанців, але мені не пофіг, що кацапи вбивали українців, причому в набагато більших масштабах! Індіанці взагалі більше повмирали через привезені європейцями хвороби, ніж через вбивства...
показати весь коментар
26.02.2021 21:06 Відповісти
Ну так СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 9446 ....но и историю тоже не переписать ...
показати весь коментар
26.02.2021 21:09 Відповісти
Ті, що воювали з індіанцями (а це 19 ст), скоріше за все, були в п'ятому поколінні народжені в Америці, і вважали її своєю батьківщиною. Ти знаєш свою родословну до п' ятого коліна? Можливо, деякі євреї або цигани тут за триста років раніше твоїх предків оселилися.
показати весь коментар
27.02.2021 10:59 Відповісти
Ты попал пальцем в просак, кацапчик.
показати весь коментар
26.02.2021 20:53 Відповісти
Объясни.
показати весь коментар
26.02.2021 20:56 Відповісти
Тебя учить, только портить. Ваша же кацапская народная пословица.
показати весь коментар
26.02.2021 20:57 Відповісти
Наведи пример остановки машины из-за перегоревшей лампочки в США, вот мне интересно, если ты не на ведёшь, то ты лох!
показати весь коментар
26.02.2021 22:20 Відповісти
Если ты не знаешь ПДД, то лох ты.
показати весь коментар
26.02.2021 22:45 Відповісти
Так где пример?
показати весь коментар
26.02.2021 22:57 Відповісти
Тролляку на гилляку. Навалом примеров, как буйных водителей дырявили не отходя от машины. Учись гуглить лошара.
показати весь коментар
26.02.2021 23:04 Відповісти
Так где пример, мусор?
показати весь коментар
27.02.2021 01:22 Відповісти
У нищих слуг нет, кацап. Сам найдёшь На Львівщині п'яний водій розбив лопатою автомобіль патрульної поліції - Цензор.НЕТ 1577
показати весь коментар
27.02.2021 21:57 Відповісти
Да.Лучше бы он АВАКОВУ голову проломил.Намного больше польза, а срок один и тот же дадут.
показати весь коментар
26.02.2021 22:51 Відповісти
"Может быть, даже, наградят... Посмертно..." (с)

На Львівщині п'яний водій розбив лопатою автомобіль патрульної поліції - Цензор.НЕТ 5656
показати весь коментар
26.02.2021 22:53 Відповісти
На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 6050
показати весь коментар
26.02.2021 20:41 Відповісти
В стилі грайнд-кор))
показати весь коментар
26.02.2021 21:08 Відповісти
Наградить.
показати весь коментар
26.02.2021 20:43 Відповісти
тебе за неадекватність ? На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 5082
показати весь коментар
26.02.2021 20:45 Відповісти
Или...
показати весь коментар
26.02.2021 20:48 Відповісти
Нєт !!! На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 9293
показати весь коментар
26.02.2021 20:50 Відповісти
На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 1187
показати весь коментар
26.02.2021 20:47 Відповісти
Так ото ж... На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 6181
показати весь коментар
26.02.2021 20:49 Відповісти
Ну, трохи розсердилася людина... Буває... На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 1996
показати весь коментар
26.02.2021 20:48 Відповісти
А потом удивляемся отакому:

На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 562
показати весь коментар
26.02.2021 20:52 Відповісти
А ведь мог и автомат достать вместо лопаты...и положить там всех этих горе полицейских за пару секунд....
показати весь коментар
26.02.2021 20:48 Відповісти
а мог бы , анемогбы , не надо к лампочкам приставать
показати весь коментар
26.02.2021 21:47 Відповісти
Нескучная новость...
показати весь коментар
26.02.2021 20:48 Відповісти
Не розумію навіщо от таке публікувати, однорідний потік негативного лайна.
показати весь коментар
26.02.2021 20:49 Відповісти
Ніт, треба тільки про удої, врожаї та "доярка Маша дала рекорд"
(девятый месяц - восьмой аборт)
показати весь коментар
26.02.2021 20:52 Відповісти
видно позвонил жене, а та говорит, что 17000 грн не дам, домой типа не пущу, живи теперь где хочешь... Ну мужик и организовал себе временное жилье на ближайшие 3 года. Как мог)))
показати весь коментар
26.02.2021 20:50 Відповісти
Странно что ещё бараны не отписались с воплями о неправомерной остановке !
показати весь коментар
26.02.2021 20:50 Відповісти
Встигнуть... До Паски ще далеко...
показати весь коментар
26.02.2021 20:52 Відповісти
Подобный комментарий мог написать либо мусор либо латентный терпила!
показати весь коментар
26.02.2021 21:06 Відповісти
Ну зачем же вы так ! Я конечно ценю ваше признание на людях ,но вот так на всю страну рассказать о себе !
показати весь коментар
27.02.2021 00:39 Відповісти
По ходу мусор, у вас у всех развитие лет в 14 остановилось...
показати весь коментар
27.02.2021 05:45 Відповісти
Женщина ,не встречайте в мужской разговор ! Идите на кухню варить борщ !
показати весь коментар
27.02.2021 10:29 Відповісти
Даун
показати весь коментар
27.02.2021 11:19 Відповісти
Очень приятно ! Андрей !
показати весь коментар
27.02.2021 15:51 Відповісти
...челендж...наступний...
показати весь коментар
26.02.2021 20:54 Відповісти
Ачуметь... Лапатай, Карл!
показати весь коментар
26.02.2021 20:56 Відповісти
Пусть полицаи пойдут свечку в церковь поставят, а если бы у него вместо лопаты был бы огнестрел? Он бы завтра ничего бы не помнил а родители этих двоих пирожки бы пекли... Водитель ведёт себя неадекватно а они в машине в планшет залипли... рейнджеры!
показати весь коментар
26.02.2021 20:57 Відповісти
Ти віриш, що тверезий так махав би лопатою? Я ні, і для мене бухе бидло за кермом гірше за мєнтів...
показати весь коментар
26.02.2021 21:08 Відповісти
Щось по відео не видно, що він захищається від напавших на нього ментів... Швидше, навпаки))
показати весь коментар
26.02.2021 21:15 Відповісти
Как страшно жить.
показати весь коментар
26.02.2021 22:22 Відповісти
Мені навіть бухачку за кермом пришить намагалися... Але коли шиють бухачку, то не пишуть 1,9 проміле, а пишуть 0,3-0,4. Чому? Бо 1,9 - дуже палівно і аналіз крові виявить фейк, а коли 0,3-0,4, том енти можуть сказать, що поки доїхали до лікарні, то вивітрилося!
показати весь коментар
26.02.2021 22:56 Відповісти
все защищающие мусоров на цензоре -сами мусора поганіе, или никогда с ними не сталкивались , шо им объяснять
показати весь коментар
27.02.2021 10:11 Відповісти
Лампочка на номере не горела
показати весь коментар
26.02.2021 21:23 Відповісти
Мусора останавливают для выявления нарушений. После остановки они смотрят к чему можно дое...ться, если не к чему, они, как правило, не извиняются и желают счастливого пути а от балды выдумывают нарушение...
показати весь коментар
26.02.2021 21:24 Відповісти
И что , часто грабят так ?
показати весь коментар
27.02.2021 00:40 Відповісти
Все водители должны возить в багажнике лопату,новый тренд.Я теперь без лопаты не выезжаю.😄
показати весь коментар
26.02.2021 21:05 Відповісти
Поліцаїв ніколи не любили, навіть у другу світову війну їх на гиляку чипляли.
показати весь коментар
26.02.2021 21:12 Відповісти
Типовий галицький рагуль, який завжди правий а всі кругом йому чимось зобовязані. Крім статті на нього ще треба цивільний позов тисяч на 200 і корито арештувати для забезпечення позову. Ще й тупий як пень, зразу за лопату як дикун.
показати весь коментар
26.02.2021 21:14 Відповісти
100%!!
Этот регион по количеству пьяных за рулем и неуемного "быкования" всегда первые места занимал по Украине.
показати весь коментар
26.02.2021 21:26 Відповісти
На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции. ВИДЕО

ХХХХ
Пля, ущипните меня. Яне могу себе представить нечто подобное на Техасщине, Алабамщине и прочей американщине. Мы в каком мире живем? В каком-то зазеркалье?
показати весь коментар
26.02.2021 21:16 Відповісти
Ага - гоняются на вертолетах за вооруженными типами - конечно там с лопатой на ментов никто не нападет, бо полный магазин мона принять в себя. Как тот нигер - вылазит во дворе с машины - 11 пуль, 9 попало, да еще в наручники дохлого заковали. родаки нигера вышли из хаты - плачут, скорая, еще менты, все дела.
показати весь коментар
26.02.2021 21:37 Відповісти
Хорошо что черенок от лопаты менту в *опу не засунул.
показати весь коментар
26.02.2021 21:20 Відповісти
...и немедленно выпил
показати весь коментар
26.02.2021 21:32 Відповісти
Тобто, преЗЕденту можно керувати державою "з особим цинізмом", а громадянину вже ні?
показати весь коментар
26.02.2021 21:35 Відповісти
поза законом обидва
показати весь коментар
26.02.2021 21:39 Відповісти
не ну знакомый лопатой другому знакомому ударил то передние зубы выбил все...ну чт о сказать полисменам надо было блинами отстреливаться
показати весь коментар
26.02.2021 21:43 Відповісти
Знаємо цю класичну дой@бку стосовно підсвідки номерів. А стосовно лопати то це питання часу, коли тисячі громадян візьмуть лопати, вила та інші знаряддя для реформування поліції.
показати весь коментар
26.02.2021 21:44 Відповісти
На Львівщині п'яний водій розбив лопатою автомобіль патрульної поліції - Цензор.НЕТ 1440
Только так, ибо процент дебилов, ********* и ******** надо сокращать.
показати весь коментар
26.02.2021 21:53 Відповісти
Чорт.
показати весь коментар
26.02.2021 22:14 Відповісти
водитель - МОЛОДЕЦ! палицаев за их хамство, ненависть к людям надо не *****ть, а...
показати весь коментар
26.02.2021 22:24 Відповісти
Уверен на 100% что этот лопатобоец постоянно ныл про отсутствие порядка в стране, уродов во власти и ментовский беспредел.
показати весь коментар
26.02.2021 22:26 Відповісти
Хтось ще хоче "пересічному українцю" вогнепальну зброю дати? ...
показати весь коментар
26.02.2021 22:43 Відповісти
ціну заломили, ось і тримай лопату в груди, кишені хоть вивернули в "цих" поліцяїв?
показати весь коментар
26.02.2021 22:54 Відповісти
З машини (поліцейської), котра позаду своїми фарами освітлює номерний знак, неможливо визначити прцює його підсвітка чи ні. Це було вияснено вже після зупинки.
показати весь коментар
26.02.2021 23:01 Відповісти
так это не важно -мент всегда прав,даже если не прав
показати весь коментар
27.02.2021 10:13 Відповісти
ЛУЧШЕ Б ОБОСЦАЛ !)
показати весь коментар
27.02.2021 10:52 Відповісти
хозяин лопаты 2? На Львівщині п'яний водій розбив лопатою автомобіль патрульної поліції - Цензор.НЕТ 7721
показати весь коментар
27.02.2021 10:55 Відповісти
 
 