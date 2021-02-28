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"Дозвольте зарядитися вашою енергією!" - полковник ЗС Білорусі Андрій Кривоносов показав безпрецедентну підлесливість перед узурпатором Лукашенком. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Курйози За кордоном
Військовий комісар Гомельської області полковник Андрій Кривоносов, який отримав від "президента" Лукашенка, що захопив владу в країні, на ВНЗ "заряд енергії та рішучості", вирішив поділитися ним з іншими білоруськими військовослужбовцями.
Відповідне відео було оприлюднено в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Я, полковник Кривоносов, удостоївся честі й отримав від Головнокомандувача Збройних сил Республіки Білорусь Олександра Лукашенка заряд енергії і рішучості, який маю намір зараз передати білоруським військовослужбовцям", - коментує свої дії в ролику військовий комісар.
Пізніше, пообіцяв Кривоносов, естафету рукостискань буде передано співробітникам УВС.
Топ коментарі
+72 Rhodesian
показати весь коментар28.02.2021 09:13
+64 er0re
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+37 Андрей погранец
показати весь коментар28.02.2021 09:13
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Це васальна територія росії.
Это уже генерал майор (а может и генерал лейтенант), с отличными перспективами карьерного роста!
Який "вазеліновий" пухлячок, надія лукашенко
Белоруси хотіли щоб акції проходили "не як в Україні" і отримали "як в Мосоковії",
казкові люди, по іншому не скажеш, краще б тоді вже дома сиділи - з них весь світ
вже рже.