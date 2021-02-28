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"Дозвольте зарядитися вашою енергією!" - полковник ЗС Білорусі Андрій Кривоносов показав безпрецедентну підлесливість перед узурпатором Лукашенком. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Курйози За кордоном

Військовий комісар Гомельської області полковник Андрій Кривоносов, який отримав від "президента" Лукашенка, що захопив владу в країні, на ВНЗ "заряд енергії та рішучості", вирішив поділитися ним з іншими білоруськими військовослужбовцями.

Відповідне відео було оприлюднено в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Я, полковник Кривоносов, удостоївся честі й отримав від Головнокомандувача Збройних сил Республіки Білорусь Олександра Лукашенка заряд енергії і рішучості, який маю намір зараз передати білоруським військовослужбовцям", - коментує свої дії в ролику військовий комісар.

Пізніше, пообіцяв Кривоносов, естафету рукостискань буде передано співробітникам УВС.
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Топ коментарі
+72
Глубоко лизнул
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28.02.2021 09:13
+64
"Позвольте зарядиться вашей энергией!" - полковник ВС Беларуси Андрей Кривоносов показал беспрецедентное подобострастие перед узурпатором Лукашенко - Цензор.НЕТ 3693
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28.02.2021 09:14
+37
Прогиб зафиксирован) Да здравствует учение Чучхе!!
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28.02.2021 09:13
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Ну и тут же....Позвольте разрядится нашей энергией. Т.е вы нам, мы вам. Заряд -разряд, заряд-разряд. Ну что то сказать, ничего не сказать....просто аккумуляторы.
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28.02.2021 10:19 Відповісти
Лизнул картошенке дупу на все времена. Смотрите, так и диверсантами можно стать если залижете шоколадное пятно своему диктатору.
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28.02.2021 10:22 Відповісти
Забыл в конце главную мантру выдать: ЕСТЬ ЛУКАШЕНКО - ЕСТЬ БЕЛАРУСЬ! НЕТ ЛУКАШЕНКИ - НЕТ БЕЛАРУСИ! "Дозвольте зарядитися вашою енергією!" - полковник ЗС Білорусі Андрій Кривоносов показав безпрецедентну підлесливість перед узурпатором Лукашенком - Цензор.НЕТ 4278 "Дозвольте зарядитися вашою енергією!" - полковник ЗС Білорусі Андрій Кривоносов показав безпрецедентну підлесливість перед узурпатором Лукашенком - Цензор.НЕТ 4278 "Дозвольте зарядитися вашою енергією!" - полковник ЗС Білорусі Андрій Кривоносов показав безпрецедентну підлесливість перед узурпатором Лукашенком - Цензор.НЕТ 4278
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28.02.2021 10:27 Відповісти
ПОСТАВИЛИ КГБЭШНИКА ЧТОБЫ ЗА ЛУКАШЕНКО ПРИСМАТРИВАЛ !)
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28.02.2021 10:28 Відповісти
Да при любом правителе полно таких Кривоносов, просто, например, при Шмаркле они не лижут на камеру, а делают это ежедневно и с не меньшим рвением.
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28.02.2021 10:31 Відповісти
а хто лєніну лізал?
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28.02.2021 10:50 Відповісти
А может он просто енергетический вампир?
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28.02.2021 10:44 Відповісти
Еще большей энергией полкан зарядился бы через волшебный пендель,которым бы потом с удовольствием поделился с сослуживцами.
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28.02.2021 10:47 Відповісти
"Дозвольте зарядитися вашою енергією!" - полковник ЗС Білорусі Андрій Кривоносов показав безпрецедентну підлесливість перед узурпатором Лукашенком - Цензор.НЕТ 4505
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28.02.2021 10:52 Відповісти
"Дозвольте зарядитися вашою енергією!" - полковник ЗС Білорусі Андрій Кривоносов показав безпрецедентну підлесливість перед узурпатором Лукашенком - Цензор.НЕТ 144заряд энергии и бодрости
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28.02.2021 11:10 Відповісти
Да здравствует великий ЛУКАТРОН
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28.02.2021 14:17 Відповісти
у нас теж вистачае сраколизів як верещук і ій подібні
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28.02.2021 11:13 Відповісти
Пауер-ганд-банг
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28.02.2021 11:14 Відповісти
Ну хоть руки не целовал. Хотя это возможно пока...
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28.02.2021 11:20 Відповісти
"бацька" на публике не позволил руку целовать, зато мысленно... этот упитанный "вояка" целовал бы и руку и в сраку..
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28.02.2021 11:30 Відповісти
Какой же мразью нужно быть, что бы такое сделать? Просто не укладывается в голове, взрослый мужик. Я бы от стыда просто сгорел, как смотреть в глаза сыну, своим любимым людям после такого холуйства?
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28.02.2021 11:25 Відповісти
А для полковника и царя тут все нормально - это обычный "советский цирк". Грыгорыч - оттуда, полковник - тоже... а в Беларуси совок и не исчезал, он беларусам нравится.
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28.02.2021 11:31 Відповісти
С такими полканами трепещи НАТО!
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28.02.2021 11:29 Відповісти
подчиненные трепещут...
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28.02.2021 11:31 Відповісти
А чего? У нас таких дебилов со звездочками на плечах тоже хватает.
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28.02.2021 11:31 Відповісти
Ни чести офицера не имеет , ни человеческого достоинства, но там как раз такие и нужны, как пес преданный должен выполнять все приказы хозяина, а хозяин за это вкусно покормит, квартирку даст, детишек в ментовскую школу пристроят. Махай дубиной, мочи тех кто против и лижи задницу хозяину, и жизнь пойдет в спокойном русле. А те кого он мочит, должны потом ему еще на пенсию скинуться, чтоб холуй и в старости хорошо кушал и жил в тепле.
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28.02.2021 11:46 Відповісти
єтот КРИВОНОСов прошел кацапизоцию окончанием ОВ
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28.02.2021 11:59 Відповісти
Забей "косячок", идиотина...
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28.02.2021 12:15 Відповісти
Вообще-то такой дебил не имеет права руководить людьми. Даже в Белоруссии...
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28.02.2021 12:16 Відповісти
Це просто сюріалізм якийсь!
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28.02.2021 12:31 Відповісти
Білорусі, як країни, не існує.
Це васальна територія росії.
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28.02.2021 12:41 Відповісти
Наступний !Полковник Кривоносов!
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28.02.2021 14:20 Відповісти
Жаль бульбашей, но их кацапы укусили. Запасаемся осиновыми кольями и серебрянными пулями!!!
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28.02.2021 12:55 Відповісти
Если бы не такие заряженные полковники--перевелись бы клоуны уже давно.
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28.02.2021 13:03 Відповісти
лизнул сраку так, что языком и яйца зацепил.... молодец... хенералом станет
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28.02.2021 13:10 Відповісти
Был в Беларуси в прошлом году - травка зелененькая подстрижена, дороги чистенькие, убраны. Дворы без мусора, подметены Автодорогоги нормальные, без ям и выбоин.
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28.02.2021 13:26 Відповісти
Ну да Лукашенко плохой президент. То ли наш Зеля или предыдущий Герой Укроборонпрома! Пусть завидуют, а мы будем ими гордиться!"
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28.02.2021 13:31 Відповісти
Недолуге, Лукашенко взагалі не президент, він злочинець, узурпатор, диктатор.
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01.03.2021 05:44 Відповісти
Молодец мужик, и себе и детям обеспечил хорошее будущее.
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28.02.2021 13:42 Відповісти
Да здравствует великий ЛУКАТРОН
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28.02.2021 14:16 Відповісти
Ну дуууже хоче стати генералом цей полковник...
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28.02.2021 14:18 Відповісти
Ну полкан уже , видать, так замазавсь, шо вибору особливого нема. Це уже не кар'єрний прогіб, це просьба рятівного жилету. Шось там , під час вірної служби, накоєно достатньо серйозне. У дуче просто так не благають, з благаннь має стікати кров опонентів.
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28.02.2021 14:41 Відповісти
Если такими умниками управляется белорусская армия,то её в самый раз распускать,чтобы даром не тратить громадные средства )
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28.02.2021 14:42 Відповісти
Отвратительно) фуу) Бацьке служат черти прыгучие, окалачивая народ свой, это лишь выполнение приказов.
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28.02.2021 14:45 Відповісти
Анусклинер детектед!
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28.02.2021 14:57 Відповісти
Ролик только на пор*хаб. В раздел языкового фис*инга.
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28.02.2021 15:33 Відповісти
Учись арестович
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28.02.2021 15:34 Відповісти
Закінчилась слов'янська Біларусь, існує підкацапська совкодрочна Беларуссія .
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28.02.2021 16:53 Відповісти
Какой полковник?!
Это уже генерал майор (а может и генерал лейтенант), с отличными перспективами карьерного роста!
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28.02.2021 17:06 Відповісти
ну таких я сколько угодно видел во всех галузях.... вы шо уже забыли кто у нас писал о самом мудром ,самом грамотном , самом вплывовом и рукопожатным во всем мире президенте? а чем это отличалось от белорашкиного полковника???
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28.02.2021 20:44 Відповісти
А якщо його до 220 вольт підключити на годину то він ще більше енергії отримає!
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28.02.2021 21:00 Відповісти
А-ха-ха лизоблюд хочет с подполковника сразу в генералы! хе-хе))
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28.02.2021 21:05 Відповісти
У білорусів з'явився свій USB-партал. Мдааааа....
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28.02.2021 22:23 Відповісти
До речи: Про передачу зарядженої енергії...Чумак із Кашпіровським в повному ступорі:-А шо, так можно було!???? А Тесла мабуть взагалі, перевертається в гробу.))) "Дозвольте зарядитися вашою енергією!" - полковник ЗС Білорусі Андрій Кривоносов показав безпрецедентну підлесливість перед узурпатором Лукашенком - Цензор.НЕТ 2549
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28.02.2021 22:44 Відповісти
Военком Гомельской области полковник Андрей Кривоносов, получивший от захватившего власть в стране "президента" Лукашенко на ВНС "заряд энергии и решительности" Источник: https://censor.net/ru/v3250544

Який "вазеліновий" пухлячок, надія лукашенко "Дозвольте зарядитися вашою енергією!" - полковник ЗС Білорусі Андрій Кривоносов показав безпрецедентну підлесливість перед узурпатором Лукашенком - Цензор.НЕТ 661

Белоруси хотіли щоб акції проходили "не як в Україні" і отримали "як в Мосоковії",
казкові люди, по іншому не скажеш, краще б тоді вже дома сиділи - з них весь світ
вже рже.
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28.02.2021 22:54 Відповісти
Тошно смотреть. Тьфу.
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01.03.2021 07:31 Відповісти
за член еще бы взялся
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01.03.2021 07:51 Відповісти
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