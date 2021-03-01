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"Ах ти й#бана! Кінчена дурепа, тупа, я тебе зараз у#бу!" - підлітки б'ють ровесницю у 15-й школі Кривого Рогу. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
На території школи №15 Дзержинського району Кривого Рогу підлітки побили свою ровесницю. УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!
Як передає Цензор.НЕТ, відео побиття дівчини опублікував на сторінці у фейсбуці житель Кривого Рогу Олексій Таймурзін.
"Школа №15 (Дзержинський район), підлітки б'ють ровесницю.
Сподіваюся, батьки агресивних підлітків, адміністрація цього навчального закладу, відділ освіти району, міста та області не будуть відмовчуватися, жодним чином не реагуючи на подібні явища в навчальних закладах?!" - написав він під відео.
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!
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Топ коментарі
+71 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар28.02.2021 11:43
+38 Наглая Морда
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+30 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар28.02.2021 11:47
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несе інтелектуальний спецназ Ватікану - Орден Єзуїтів, які видавали зі всіх
учбових закладів любу згадку про Бога і помістила туди замість цього обов язкову
для вивчення атеїстичну теорію Еволюцію Дарвіна. Тому папи Римські всі до одного заперечують перщі 11 книг Біблії проти творення людини Богом і великий потоп. А людина без Бога перетворюється на звіра. Цікаво але факт.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Мало того що гуртом на одну кидаються так ще і з-заду здебільшого чіпляють....