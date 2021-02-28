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Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Через жорсткі правила й особливості упаковки препарату в деяких областях доводиться утилізувати невикористані дози вакцини наприкінці дня. У кожній ампулі - 10 доз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє канал "Дім".

"Розкривається ампула і проколюється голкою. З цього моменту флакон має зберігатися не більше 6 годин. Першого дня у нас зробили щеплення 54 людям і 6 доз утилізували", - розповіла Ольга Кобевко, інфекціоніст Чернівецької обласної лікарні.

У МОЗ зазначають, що не забороняють використовувати залишки вакцини для тих людей, які не підпадають під першу хвилю вакцинації. Щоб не було непорозумінь на місцях, у регіони направили письмові інструкції.

"Ми зараз пропишемо такі алгоритми для мобільних бригад. Якщо у вас є кілька охочих, і у вас залишилися, наприклад, три дози, ми визначаємо пріоритетність: спочатку це будуть старші 80 років. Якщо таких пацієнтів кілька, то першим буде той, хто має супутні захворювання", - підкреслив Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики.

Читайте також: Вакцинація допоможе зменшити кількість інфікованих COVID-19 на 92%, - глава BioNTech

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас.

До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз вакцини. Також на початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer у межах глобальної ініціативи COVAX.

В Україні проти COVID-19 вакцинували вже понад 3 тис. осіб, за минулу добу, 27 лютого, - 90.
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Топ коментарі
+24
крутяк, прям из Простоквашино перефразировали - для того чтобы утилизировать ненужное, сначала нужно купить что нибудь ненужное
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28.02.2021 14:14
+23
Похоже придётся утилизировать 450 тыс. из 500 тыс. доз индийской фуфловакцины
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28.02.2021 14:13
+16
мы определяем приоритетность: сначала это будет возраст старше 80 лет
Ау в ЕС эта вакцина под запретом для пожилых, по какому праву они её колят старикам 80+.
Источник: https://censor.net/ru/v3250568
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28.02.2021 14:18
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Похоже придётся утилизировать 450 тыс. из 500 тыс. доз индийской фуфловакцины
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28.02.2021 14:13 Відповісти
Таки придумали, как навариться.
Если уж много переплатить не удалось то действуют просто: закупить на выделенные деньги половину. А о второй половине сказать: ой! оно испортилось!
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28.02.2021 18:05 Відповісти
PS. А вообще, говорят, хорошая вакцина: чуть потратиться на ампулу, зато она быстро окупается, т.к. с каждым уколом - минус выплата одной пенсии навсегда.
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28.02.2021 18:08 Відповісти
PPS. Интересно, а вакцину от этой вакцины уже придумали?
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28.02.2021 18:10 Відповісти
крутяк, прям из Простоквашино перефразировали - для того чтобы утилизировать ненужное, сначала нужно купить что нибудь ненужное
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28.02.2021 14:14 Відповісти
Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі - Цензор.НЕТ 9601
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28.02.2021 19:25 Відповісти
вакцины вообще завезли? что то совсем все странно -за три дня всего 90чел,а теперь вообще утилизируют...с зекретином в президентах я этому не удивлюсь -оно патологическое брехло ,вечно воруещее народное бабло где только видит
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28.02.2021 14:17 Відповісти
Тук-тук дома есть кто?
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28.02.2021 15:08 Відповісти
У себя спроси и у своего зекретина,особенно про фуфлыжные фейки,которое оно разносит ,а ты жрешь)например,про "разговор суркова с мертвечуком"...пусть зесрань обьяснит кому в Австралию метрвечук звонило,когда пуйло там было в ноябре 2014го,Порох в декабре 2014го,а самого мертвечука переговорщиком назначили 25 июня 2014го...
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28.02.2021 15:16 Відповісти
шарик фу!
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28.02.2021 15:37 Відповісти
Тише мадам на поворотах, запись разговора опубликовал Бутусов на Цензоре.
Есть к нему претензии? Вперед на выход!
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28.02.2021 16:42 Відповісти
не обращай внимание и просто спамь это существо - оно сумасшедшее
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28.02.2021 15:39 Відповісти
мы определяем приоритетность: сначала это будет возраст старше 80 лет
Ау в ЕС эта вакцина под запретом для пожилых, по какому праву они её колят старикам 80+.
Источник: https://censor.net/ru/v3250568
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28.02.2021 14:18 Відповісти
Ой, не питайте у хворих здоровья...
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28.02.2021 15:58 Відповісти
Тут питання чи взагалі можна вакцинувати цією вакциною людей старше 70ти років. І чи не буде це геноцидом персіонерів?
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28.02.2021 14:20 Відповісти
мы определяем приоритетность: сначала это будет возраст старше 80 лет.
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28.02.2021 19:25 Відповісти
а нєдосанітар стєпанов до 10ти вміє рахувати? що заважає вакцинувати людей в кількості кратній 10ти, щоб нічого не утілізіровать?
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28.02.2021 14:20 Відповісти
так их ещё поймать надо
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28.02.2021 19:26 Відповісти
Чим викидати, то можна навіть просто перехожим поряд запропонувати зробити щеплення, як то робили в Ізраїлі.
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28.02.2021 14:20 Відповісти
Спочатку нібито "отримали", потім нібито "утилізували", а насправді кеш по карманам розпихали.
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28.02.2021 14:21 Відповісти
Прикольно, тоесть все что не кратное 10 просто выбрасывают, а мы еще смеялись с японцев которые выбрасывают каждую шестую дозу Пфайфер.
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28.02.2021 14:23 Відповісти
90 человек было провакцинировно за минувшие сутки по стране За сутки Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі - Цензор.НЕТ 7219 Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі - Цензор.НЕТ 7219 Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі - Цензор.НЕТ 7219
Эта вакцина сломалась, везите другу Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі - Цензор.НЕТ 1505
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28.02.2021 14:43 Відповісти
пока не собрались 10 чел в кучу не откывайте ампулу
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28.02.2021 14:23 Відповісти
почему нельзя начинать новый флакон имея точное количество для укола ?
флакон на 10 доз - 10 людей...? на фига начинать, чтоб потом выкинуть???
хотя... о чем это я ???
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28.02.2021 14:24 Відповісти
За вчера по всей стране вакцинировали только 90 человек, коегде наверняко было по 1-2 желающих а остальное выкинули.
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28.02.2021 14:26 Відповісти
"желающих"?? А не в "Добровольно-принудительному"?
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28.02.2021 14:34 Відповісти
Вакцинировать добровольно-принудительно нельзя. Очень хочется кое-кому. Но всё равно нельзя. Этот чертов гуманизм...
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28.02.2021 20:58 Відповісти
В некоторых странах уже можно. Скоро и у нас будет так же. Ну или, чтоб сохранить видимость "демократии", просто создадут такие условия для жизни, что сам прибежишь и будешь умолять, чтоб вакцинировали. Не спеши, всё только начинается.
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01.03.2021 00:01 Відповісти
Чем больше "утилизируем" тем больше закупим новой с прибылью для некоторых. Профит!)
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28.02.2021 14:28 Відповісти
Уровень степанова - организация утренников в детском саду.
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28.02.2021 14:33 Відповісти
Я бы не хотел что бы моим внукам утренники организовывало такое тупое и бездарное чмо...
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28.02.2021 14:47 Відповісти
Оно и не будет этим заниматься!
Оно министр!
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28.02.2021 15:29 Відповісти
И то закосячит.
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28.02.2021 16:37 Відповісти
В Германии большое количество людей отказывается от вакцины AstraZeneca
Премьеры нескольких федеральных земель призывают сделать вакцину AstraZeneca доступной для всех желающих из-за того, что в приоритетных группах от нее много отказов.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.
В Германии четко определены приоритетные группы, которые должны первыми получить прививки. Но из-за того, что многие из них не хотят вакцинироваться препаратом AstraZeneca, растут опасения, что эти дозы будут лежать на складах неиспользованные, тогда как другие люди продолжают ждать своей очереди.
Как и в ряде других стран ЕС, вакцину AstraZeneca в Германии рекомендовали для людей, не старше 65 лет. В то же время, среди младшего населения из "групп риска" им также колеблются вакцинироваться потосу что заявленный уровень эффективности ниже, чем у Pfizer-BioNTech или у Moderna, и из-за этого несколько выше риск побочных реакций.
По состоянию на середину недели, Германия использовала только 239 тысяч доз вакцины AstraZeneca из полученных 1,4 миллиона.
Премьер Баварии Маркус Зьодер предложил, чтобы дозы, которые уже "пролеживают" на складах, позволили использовать для вакцинации всех желающих.
"Ни один флакон вакцины не может пролеживать или быть выброшенным, потому что каждый вакцинированный человек получает защиту для себя и для всех", - заявил он.
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28.02.2021 14:35 Відповісти
Ну не дебилы ???

Зачем было заказывать это говно , которое ни кто не хочет на себе использовать ???
Какие старше 80 рокив , нам четко говорили что эта вакцина для людей не старше 61 года ?
Несусветный бред ...
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28.02.2021 14:35 Відповісти
Не дебіли, а бариги. Бариги на житті і смерті людей. Це все злочин.
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28.02.2021 15:12 Відповісти
Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі - Цензор.НЕТ 2424
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28.02.2021 14:37 Відповісти
Ось що буває, коли вівці обирають собі вожака. Жеріть, довбоЗЕби. До речі, у ваших батьків не такий вже й великий вибір, померти від ковіду чи померти від вакцини. Так шо їхня смерть буде на вашій совісті.
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28.02.2021 14:45 Відповісти
И вам того же, в десять раз больше.
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28.02.2021 15:09 Відповісти
Вась Вась! За кого голосував?
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28.02.2021 15:14 Відповісти
В Німеччині теж довбоЗЕби?
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01.03.2021 00:04 Відповісти
так и представил себе как бабки-живчики по 81 году мотаются по больничкам чтобы уколоться мочой индийцев, которой боятся колоться наши доблестные врачи-коновалы.
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28.02.2021 14:48 Відповісти
Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі - Цензор.НЕТ 9664 а этот шмурдяк ВОЗ рекомендовал для возраста старше 65?чтоб его 80 летним колоть
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28.02.2021 14:52 Відповісти
Этот проходимец в кресле министра МОЗ провалил все что можно было провалить. А ковид-это угроза нацбезопасности. СБУ, ау....
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28.02.2021 15:02 Відповісти
сбу шариком заниается... им не досуг на всякую муйню отвлекаться...
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28.02.2021 19:30 Відповісти
Не жёсткие правила заставляю утилизировать остатки вакцины, а плохая организация вакцинации, когда не могут найти нужное количество пациентов. Плохому танцору ноги мешают.
Рекомендация использовать остатки вакцины для тех людей, которые не входят в первую волну вакцинации - это нарушение утверждённого порядка вакцинации, которое не оправдано облегчает медикам поиск пациентов нужной категории.
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28.02.2021 15:03 Відповісти
БУЛИ при Союзі такі поняття-"усушка,утруска,бой"
10 відсотків вакцини пішло"наліво"...
Тобто досить чесні люди в Чернівцях..

У Львові ГАРАНТУЮ,наліво пустять 50 відсотків.. Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі - Цензор.НЕТ 1434
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28.02.2021 21:17 Відповісти
Не знаю, що допускає інструкція, але логічно допустити, що за зміну не може з'явитися більше 1-го не повністю використаного флакону з вакциною. При високих темпах вакцинації (багато пацієнтів) таких флаконів буде не багато відносно кількості повністю використаних флаконів.
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28.02.2021 21:32 Відповісти
И слава Богу,утилизируйте! Украинцы пережили ещё и не такое,а тут всраный ковид. Сам переболел,а тем,у кого всё ещё впереди - сочувствую. Но будем живы - не помрем. Не так страшна сама смерть,как её ожидание!
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28.02.2021 15:11 Відповісти
Типичная антипрививочная средневековая логика: сочувствую всем, кто окажется на волосок от смерти (в том числе и близким), но прививаться не советую. А действительно ли сочувствуешь?
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28.02.2021 15:21 Відповісти
ще є у світі довбо..би,що не розуміють,що смертність від Ковід залишається у 10 раз вища,як від грипу..
і це не сезонний вірус..(
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28.02.2021 21:19 Відповісти
За границей на этот случай есть онлайн очередь, если остаётся вакцина вызывают человека из этой очереди желающих, у нас - на мусорку, не удивляет
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28.02.2021 15:14 Відповісти
За границей колют людям этот индийский фуфломицин...? Дай ссылку - в каких странах...?
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28.02.2021 19:33 Відповісти
Читайте коменты внимательней, я писал про способ использования вакцины не выбрасывая остатки в мусорку, что и где котят в данном случае не важно!
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28.02.2021 19:43 Відповісти
Вопрос жизни и смерти за такое башку надо сразу отбивать
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28.02.2021 15:14 Відповісти
Вопрос жизни и смерти за такое башку надо сразу отбивать шесть жизней выкинули на помойку
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28.02.2021 15:19 Відповісти
Мож наоборот - спасли...?)
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28.02.2021 19:34 Відповісти
Заплатили, по бумагам за 200, привезли 100, остальное выбросили, по бумагам, все засекречено. Наивный народ, думает, что о них заботятся.
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28.02.2021 16:25 Відповісти
Європейське медичне агентство схвалило до використання на території Європейського Союзу вакцину від COVID-19 компанії Moderna. Це вже другий такий препарат, який дозволили в екстреному порядку використовувати в ЄС. Чому Україна ігнорує ті вакцини, які дозволені для використання в ЕС і ввозить таку, яку ніхто не збирається використовувати навіть в тайоженному союзі?
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28.02.2021 16:33 Відповісти
Сейчас они уже ничего получить не могут. Вся вакцина законрактована теми, кто вкладывался в разработку этих вакцин. Поэтому они привезли ту вакцину, которую они смогли достать, ту, которую никто не берёт даже бесплатно. Даже ЮАР от неё отказалась. Нет свободных вакцин (хороших по качеству: Файзер и Модерна) в продаже. Видели подсчёты западных экспертов? - Украина начнёт вакцинацию в 2023 году. На чём-то они основывались? Они основывались на контрактах, которые уже есть. А теперь подумайте вот над чем: я получила уже две дозы Модерны, мои знакомы и друзья получили полную дозу Файзера....всем нам было сообщено, что повторная, следующая вакцинация будет через полгода. Помните как писали о том, что Канада купила столько вакцины, что хватит провакцинировать всё население 5 раз. Они ведь не идиоты и покупали такое количество не для перепродажи. Значит была необходимость! Канада подумала о своих гражданах и подумала стратегически. Две волны вакцинации - это будет как минимум, а может и больше. Вот Модерна, например, сообщила, что партия для второй дозы уже придёт изменённая, эффективная против Южно Африканской мутации. Эти две номые мРНК вакцины (Файзер и Модерна) сделаны по супер новым технологиям. Изменить их очень легко и не нужно делать полностью новую вакцину для новой мутации. А вот для всех остальных вакцин - нужно полностью переделывать вакцины под новые мутации, если что. И вот последее....информация о вакцине, о которой так много говорят в Украине и жалеют, что она не пришла. Лично я никогда бы не колола две вакцины: Спутник V и Синовак. Первую по политическим мотивам (да и потому, что просто не считаю эту бодягу вакциной), а Синовак потому, что коронавирус не изучен до конца и вводить его в организм, пусть он даже и инактивирован, я бы не стала ни при каких условия...."Sinovac and Sinopharm
Chinese company Sinovac's CoronaVac uses an inactivated virus -- one of the oldest methods for vaccinating people. Whole batches of coronavirus are grown, "killed" and then made into vaccine. Likewise, Sinopharm's vaccine in an inactivated virus.

ПЕРЕВОД

Синовак и Синофарм CoronaVac китайской компании Sinovac использует инактивированный вирус - один из старейших методов вакцинации людей. Целые партии коронавируса выращивают, «убивают», а затем превращают в вакцину. Точно так же в вакцине Sinopharm используется инактивированный вирус. "
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28.02.2021 20:41 Відповісти
Дякую за вашу інформацію. Ви знаєте, в моїй сім'ї в різних формах перехворіли всі без винятку... Дехто двічі. І на власному досвіді випробували деякі прийоми боротьби з цим лихом. А українські лікарі вже здобули певний досвід застосування реальних дієвих прийомів боротьби з цим лихом. Вони їх не рекламують, нема коли, а просто застосовують. Мало того, чув про наших лікарів, які без реклами успішно борються за кордоном з цією недугою. А наші можновладці закупили і рекламують неперевірений аналог вакцини, індійського виробництва... Як на мене, в екстремальних ситуаціях треба включати розум і діяти рішуче і виважено. Good luck.
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28.02.2021 21:17 Відповісти
Украинцы умнее ЗЕлёного кретина
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28.02.2021 18:24 Відповісти
Потому его и выбрали презом...)
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28.02.2021 19:35 Відповісти
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що за результатами його домовленостей, 10 мільйонів доз вакцин від коронавірусу виробництва компанії Pfizer готують до відправки в Україну, повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.
«Щойно надзвичайний і повноважний посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук проінформував мене, що за результатами його домовленостей, 10 мільйонів доз вакцин Pfizer готують до відправки в Україну», - написала депутатка у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 26 лютого.

ВЖЕ НІ. Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі - Цензор.НЕТ 7055

.вакцинА від коронавірусу виробництва компанії Pfizer НЕ ПРОЙШЛА ПРОТОКОЛІВ ЗБЕРІГАННЯ Чернівецької обласної лікарні
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28.02.2021 21:11 Відповісти
Не купишь меня на эту туфту... (с)
Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі - Цензор.НЕТ 7491
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28.02.2021 23:30 Відповісти
 
 