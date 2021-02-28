Через жорсткі правила доводиться утилізувати невикористані дози COVID-вакцини, - лікарі. ВIДЕО
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Через жорсткі правила й особливості упаковки препарату в деяких областях доводиться утилізувати невикористані дози вакцини наприкінці дня. У кожній ампулі - 10 доз.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє канал "Дім".
"Розкривається ампула і проколюється голкою. З цього моменту флакон має зберігатися не більше 6 годин. Першого дня у нас зробили щеплення 54 людям і 6 доз утилізували", - розповіла Ольга Кобевко, інфекціоніст Чернівецької обласної лікарні.
У МОЗ зазначають, що не забороняють використовувати залишки вакцини для тих людей, які не підпадають під першу хвилю вакцинації. Щоб не було непорозумінь на місцях, у регіони направили письмові інструкції.
"Ми зараз пропишемо такі алгоритми для мобільних бригад. Якщо у вас є кілька охочих, і у вас залишилися, наприклад, три дози, ми визначаємо пріоритетність: спочатку це будуть старші 80 років. Якщо таких пацієнтів кілька, то першим буде той, хто має супутні захворювання", - підкреслив Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас.
До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз вакцини. Також на початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer у межах глобальної ініціативи COVAX.
В Україні проти COVID-19 вакцинували вже понад 3 тис. осіб, за минулу добу, 27 лютого, - 90.
Будь ласка, зачекайте...
Если уж много переплатить не удалось то действуют просто: закупить на выделенные деньги половину. А о второй половине сказать: ой! оно испортилось!
Есть к нему претензии? Вперед на выход!
Ау в ЕС эта вакцина под запретом для пожилых, по какому праву они её колят старикам 80+.
Источник: https://censor.net/ru/v3250568
Эта вакцина сломалась, везите другу
флакон на 10 доз - 10 людей...? на фига начинать, чтоб потом выкинуть???
хотя... о чем это я ???
Оно министр!
Премьеры нескольких федеральных земель призывают сделать вакцину AstraZeneca доступной для всех желающих из-за того, что в приоритетных группах от нее много отказов.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.
В Германии четко определены приоритетные группы, которые должны первыми получить прививки. Но из-за того, что многие из них не хотят вакцинироваться препаратом AstraZeneca, растут опасения, что эти дозы будут лежать на складах неиспользованные, тогда как другие люди продолжают ждать своей очереди.
Как и в ряде других стран ЕС, вакцину AstraZeneca в Германии рекомендовали для людей, не старше 65 лет. В то же время, среди младшего населения из "групп риска" им также колеблются вакцинироваться потосу что заявленный уровень эффективности ниже, чем у Pfizer-BioNTech или у Moderna, и из-за этого несколько выше риск побочных реакций.
По состоянию на середину недели, Германия использовала только 239 тысяч доз вакцины AstraZeneca из полученных 1,4 миллиона.
Премьер Баварии Маркус Зьодер предложил, чтобы дозы, которые уже "пролеживают" на складах, позволили использовать для вакцинации всех желающих.
"Ни один флакон вакцины не может пролеживать или быть выброшенным, потому что каждый вакцинированный человек получает защиту для себя и для всех", - заявил он.
Зачем было заказывать это говно , которое ни кто не хочет на себе использовать ???
Какие старше 80 рокив , нам четко говорили что эта вакцина для людей не старше 61 года ?
Несусветный бред ...
Рекомендация использовать остатки вакцины для тех людей, которые не входят в первую волну вакцинации - это нарушение утверждённого порядка вакцинации, которое не оправдано облегчает медикам поиск пациентов нужной категории.
10 відсотків вакцини пішло"наліво"...
Тобто досить чесні люди в Чернівцях..
У Львові ГАРАНТУЮ,наліво пустять 50 відсотків..
і це не сезонний вірус..(
Chinese company Sinovac's CoronaVac uses an inactivated virus -- one of the oldest methods for vaccinating people. Whole batches of coronavirus are grown, "killed" and then made into vaccine. Likewise, Sinopharm's vaccine in an inactivated virus.
ПЕРЕВОД
Синовак и Синофарм CoronaVac китайской компании Sinovac использует инактивированный вирус - один из старейших методов вакцинации людей. Целые партии коронавируса выращивают, «убивают», а затем превращают в вакцину. Точно так же в вакцине Sinopharm используется инактивированный вирус. "
«Щойно надзвичайний і повноважний посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук проінформував мене, що за результатами його домовленостей, 10 мільйонів доз вакцин Pfizer готують до відправки в Україну», - написала депутатка у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 26 лютого.
ВЖЕ НІ.
.вакцинА від коронавірусу виробництва компанії Pfizer НЕ ПРОЙШЛА ПРОТОКОЛІВ ЗБЕРІГАННЯ Чернівецької обласної лікарні