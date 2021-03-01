У супермаркеті Миколаєва покупець без маски розпорошив балончик в охоронців, які намагалися його затримати. ВIДЕО

У миколаївському супермаркеті через відмову касира обслуговувати покупця без маски виник конфлікт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на соцмережі повідомляє місцеве видання NikolaevPost. Відео інциденту опублікували в мережі.

"Сьогодні в магазині АТБ, що на "Колосі", стався неприємний інцидент. Чоловік без маски намагався розрахуватися на касі. Касирка відмовилася його обслуговувати. Він поклав перед нею гроші і пішов на вихід. Охорона намагалася його затримати, але чоловік розпорошив у них струмінь із газового балончика. Очевидці кажуть, що потім він сів у машину і безперешкодно поїхав", - йдеться в описі до відео.

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На відео можна бачити, що від газу постраждав один з охоронців і випадкові перехожі. На відео чути, як люди кашляють.

Потерпілий охоронець був готовий продовжувати бійку, але колега його втримав. Співробітники супермаркету викликали на місце поліцію.

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