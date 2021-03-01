У супермаркеті Миколаєва покупець без маски розпорошив балончик в охоронців, які намагалися його затримати. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
У миколаївському супермаркеті через відмову касира обслуговувати покупця без маски виник конфлікт.
Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на соцмережі повідомляє місцеве видання NikolaevPost. Відео інциденту опублікували в мережі.
"Сьогодні в магазині АТБ, що на "Колосі", стався неприємний інцидент. Чоловік без маски намагався розрахуватися на касі. Касирка відмовилася його обслуговувати. Він поклав перед нею гроші і пішов на вихід. Охорона намагалася його затримати, але чоловік розпорошив у них струмінь із газового балончика. Очевидці кажуть, що потім він сів у машину і безперешкодно поїхав", - йдеться в описі до відео.
На відео можна бачити, що від газу постраждав один з охоронців і випадкові перехожі. На відео чути, як люди кашляють.
Потерпілий охоронець був готовий продовжувати бійку, але колега його втримав. Співробітники супермаркету викликали на місце поліцію.
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"Неконституційними Суд також визнав зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо установлення граничного розміру заробітної плати, грошового забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування) без визначення чітких часових строків та в жорсткій відповідності до Конституції та законів України.
Йшлося, зокрема, про обмеження при проведенні проведення масових заходів; заборону роботи закладів громадського харчування, ТРЦ, готелів, фітнес-центрів, закладів культури тощо; припинення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень; відміну планових заходів з госпіталізації, а також про обов'язкову самоізоляцію осіб старших 60-річного віку."
А теперь главный вопрос - где тут хоть слово об оказании услуг без маски, и какой статьей какого кодекса потребитель лишается права на оказание услуг если он без маски?
И, повторюсь, ты мух-то от котлет отделяй! То, что дебилу отказали в обслуживании - это одно. То, что он взял товар и с "боем" покинул магазин - другое. Он брызнул в лицо не для самозащиты. Более того, он еще и человеку, который вообще не с ним беседовал, брызнул. Там, кстати, еще и ребенок на видео кашляет - тоже, видать, досталось. Ты и тебе подобные - реальные ублюдки. Но, повторюсь, земля круглая. Свиноматки, типа той шлюхи, с корочками журналиста, которая обычно снимает его видео, очень сильно дохнут от ковида без специфического лечения. Прикинь, она заболеет, а врач окажется родственником охранника или девочки на видео.
Кстати, на канале твоего маргарина в комментах описывается случай, как он обосрался, когда охранник у него забрал телефон. Почему-то это видео он очканул на канал выложить. В общем, повторюсь, у тебя и этого дебила все впереди - земля круглая. Если Николаев - не город терпил, ответка рано или поздно прилетит. Адрес куда тебе идти, я тебе уже указывал.