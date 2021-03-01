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Крим (12756) Сімферополь (213) самобуд (8)

У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди". ВIДЕО

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В окупованому Росією Сімферополі з 267 об'єктів планують знести 264, які місцева "влада" визначила як самобуди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Як сказано на сайті російської адміністрації міста, в переліку під знесення: капітальні будови, кіоски, павільйони, електросамокати, гаражі, ворота, навіси, прибудови, металеві конструкції, огорожі.

"Встановлюються власники, їм роз'яснюється неправомірність їхніх дій і необхідність добровільного демонтажу конструкцій. У разі, якщо власників встановити не вдається, повідомлення про їхній розшук розміщуються на офіційному сайті адміністрації Сімферополя", – йдеться в інформації на сайті адміністрації.

Також читайте: Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму. ФОТОрепортаж

У квітні минулого року влада Криму вимагала знести 14 "самобудів". За даними російського Держбуднадзору Криму, такі об'єкти виявили в Алушті (4 об'єкти), Феодосії (3 об'єкти), Ялті (5 об'єктів), Сімферопольському районі (1 об'єкт) і в Сімферополі "виявлено незаконний двоповерховий об'єкт капітального будівництва на території загального двору без відступу від кордонів суміжної земельної ділянки".

У анексованих Криму і Севастополі місцева влада бореться з комерційними будівлями, які оголосили незаконними, в тому числі під знесення йдуть магазини, кафе, торговельні намети на ринках і пансіонати.
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Топ коментарі
+33
".... В поселке Парковом (Большая Ялта) неизвестные начали подготовку к демонтажу 15-этажного жилого дома, в котором находятся люди и их вещи.....
.... Сейчас работы идет полным ходом. В эти минуты большинство жильцов пытаются успеть вывезти свое имущество: ищут машины и боксы для хранения. Дом отключен от электричества и водоснабжения, а также остановлен лифт, хотя совсем недавно делали его профилактику. Так что с верхних этажей вещи сносят вручную.
На рабочих, снимающих облицовку и утепление фасада, нет никаких опознавательных знаков. ForPost попытался выяснить у прораба, от имени какой организации действует бригада, но представитель компании отказался от комментариев и даже не представился....."

Камни с неба летят уже как целый каменный дождь.
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28.02.2021 18:12
+28
Там еще веселее. Там в Ялте уже сносят дом вместе с жильцами, которые во время сноса пытаются спасти свои пожитки. Ну за что боролись, на то и напоролись.
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28.02.2021 18:08
+24
А як би це були солдати НАТЬІ, то апще повбивали б.
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28.02.2021 18:20
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"электросамокаты"- це як?
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28.02.2021 18:07 Відповісти
павильоны, электросамокаты, гаражи Источник: https://censor.net/ru/v3250585
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28.02.2021 18:08 Відповісти
они же дети
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28.02.2021 18:13 Відповісти
Электри́ческий самока́т - средство передвижения на двух колесах с электромотором
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28.02.2021 18:15 Відповісти
"Хай !!!" У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 1167
не вистача ще зиги....
З бендеровскім прівєтом !
Те, що не зробили "поїзди дружби", зробить за нас "душман" У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 2687
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28.02.2021 18:25 Відповісти
В Крыму увидели «крокодильи слезы» в словах Порошенко
https://lenta.ru/news/2021/02/28/prs/

и приняли их за долгожданные осадки.
зря это они так.... У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 4944
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28.02.2021 18:44 Відповісти
и самое смешное, что они даже шепотом не могут сказать "Протестую !"
потому что это не т.н. Кровавая хунта, а реальные правовые беспредельщики -
опричники Бункерного Деда


прочитают по губам и бросят "на подвал" У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 9049
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28.02.2021 20:45 Відповісти
В захваченном РФ Симферополе хотят снести 264 объекта, которые оккупанты определили как "самострои" - Цензор.НЕТ 792
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28.02.2021 18:07 Відповісти
Там еще веселее. Там в Ялте уже сносят дом вместе с жильцами, которые во время сноса пытаются спасти свои пожитки. Ну за что боролись, на то и напоролись.
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28.02.2021 18:08 Відповісти
".... В поселке Парковом (Большая Ялта) неизвестные начали подготовку к демонтажу 15-этажного жилого дома, в котором находятся люди и их вещи.....
.... Сейчас работы идет полным ходом. В эти минуты большинство жильцов пытаются успеть вывезти свое имущество: ищут машины и боксы для хранения. Дом отключен от электричества и водоснабжения, а также остановлен лифт, хотя совсем недавно делали его профилактику. Так что с верхних этажей вещи сносят вручную.
На рабочих, снимающих облицовку и утепление фасада, нет никаких опознавательных знаков. ForPost попытался выяснить у прораба, от имени какой организации действует бригада, но представитель компании отказался от комментариев и даже не представился....."

Камни с неба летят уже как целый каменный дождь.
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28.02.2021 18:12 Відповісти
А як би це були солдати НАТЬІ, то апще повбивали б.
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28.02.2021 18:20 Відповісти
То ще півбіди. Бандерівці живцем би поїли, навіть без солі.
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28.02.2021 19:59 Відповісти
А тахрена там водоснабженіє, води то все рівно немає... У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 8120
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28.02.2021 20:18 Відповісти
может сносят из-за квартиры супруги нашего президента, невзирая на регулярную оплату по всем щетам?
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28.02.2021 18:15 Відповісти
Нет, это какой-то дом, построенный на фундаменте бывшего санатория и сданный уже в 2015 году. Царские апартаменты "Император" в Левадии, где пентхауз Зеленских, никто не трогает.
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28.02.2021 18:19 Відповісти
что, в Крыму высадилось НАТО?
или заехал бендеровский "поезд дружбы" с материка ?
Ах, это свои, ну тогда - КАМНИ С НЕБА ! У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 7402
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28.02.2021 18:28 Відповісти
Ось це вже каміння з неба. В захваченном РФ Симферополе хотят снести 264 объекта, которые оккупанты определили как "самострои" - Цензор.НЕТ 9938
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28.02.2021 18:09 Відповісти
Це не каміння, це бульдозери з неба.
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28.02.2021 18:34 Відповісти
Креативненько! Далі буде! В захваченном РФ Симферополе хотят снести 264 объекта, которые оккупанты определили как "самострои" - Цензор.НЕТ 2455
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28.02.2021 18:11 Відповісти
Правильно делают с любой точки зрения....
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28.02.2021 18:12 Відповісти
В захваченном РФ Симферополе хотят снести 264 объекта, которые оккупанты определили как "самострои" - Цензор.НЕТ 8960

В захваченном РФ Симферополе хотят снести 264 объекта, которые оккупанты определили как "самострои" - Цензор.НЕТ 140
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28.02.2021 18:12 Відповісти
Самострои и в Киеве надо снести... много ещё осталось... Снесли тех, кто не мог откупиться...
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28.02.2021 18:12 Відповісти
не, свои не решатся снести...в симфи жеж не решались до 14-го
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28.02.2021 18:33 Відповісти
В захваченном РФ Симферополе хотят снести 264 объекта, которые оккупанты определили как "самострои" - Цензор.НЕТ 2314
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28.02.2021 18:13 Відповісти
Щось будуватимуть для військових баз.
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28.02.2021 18:14 Відповісти
казармы
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28.02.2021 18:15 Відповісти
Опреснители
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28.02.2021 19:41 Відповісти
нынешняя раися выглядит как тот дурак-переросток, отобрало, поломало..
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28.02.2021 18:18 Відповісти
Маловато будет ...)))))))
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28.02.2021 18:18 Відповісти
Да, это от души © "Формула любви"
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28.02.2021 18:19 Відповісти
земля в городской черте дорого стоит
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28.02.2021 18:20 Відповісти
хм.. кажись камни с неба полетели в крысчан !!! У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 691.. или это еще не камни, а так - камушки..!? У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 5823
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28.02.2021 18:24 Відповісти
Ми рускіє і хатім на расєю! Що просили, те і отримали.
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28.02.2021 18:49 Відповісти
У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 518
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28.02.2021 18:27 Відповісти
Секвойю в Симеизе "освободители" уже давно спилили, дома как орешки пощёлкают - "зато без биндер и солдат НАТО"

У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 7033

У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 5108
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28.02.2021 18:27 Відповісти
У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 7760 эта секвойя пила много ялтинской воды
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28.02.2021 23:17 Відповісти
Нареферендили?
У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 3339
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28.02.2021 18:29 Відповісти
Нехай нехай ! Що там з камнями каторие с неба ?)
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28.02.2021 18:33 Відповісти
Отлично! Хотели русский мир? Получите!
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28.02.2021 18:44 Відповісти
Правильно делают. У нас бы тоже не мешало самозахваты посносить.
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28.02.2021 18:48 Відповісти
в Сибири и Якутии жить некому, вот и пополняют кацапы популяцию обитателей лесов и тундр.
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28.02.2021 18:54 Відповісти
Вот это власть. Если бы у нас сносили все самострои, то насколько лучше бы стали наши города. К сожалению, одна только трепалогия и все решается через бабло.
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28.02.2021 19:13 Відповісти
Самострои это лишь следствие. Но никак не причина. Злорадствовать не вижу смысла, весь сами с усами в этом плане. Пока что у нас демагогия вместо демократии, так что ждем.
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28.02.2021 19:46 Відповісти
Надо построится в колонну по трое и с четким чеканным шагом топать в страну своих грез с песней "верните сралина".Больше ничем не смогу помочь крысянам.
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28.02.2021 19:48 Відповісти
"электросамокаты" под снос, писатели хреновы
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28.02.2021 19:51 Відповісти
Добре, шо ще і не велосипеди.
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28.02.2021 20:03 Відповісти
Манкуртов ведь предупреждали. Но сказки про халяву оказались сильнее разума
У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 3776
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28.02.2021 20:05 Відповісти
крысюки же хотели камней с неба)))) - вот и будут))))
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28.02.2021 21:46 Відповісти
В сущности ожидалось нечто подобное, конечно... но!!! Чтобы настолько жёстко с обожателями пучкина и рюске - мира - не думалось. Вывод - крысчан уже имеют за полное говно, возникать им уже не позволят ни под каким видом. Проще говоря - это п-ц. Мои поздравления.
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28.02.2021 21:53 Відповісти
татарва весь Симферополь застроила самозахватом.
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28.02.2021 22:12 Відповісти
с татарвой у них особые отношения, если там народ проживает на постоянной основе, провереведено электричество, вода, канализация- не обязательное, но для крыма важное.
то будет поселок. если нет Все под снос.
а татары не татары, роли не имеет.

Как таблички поселков и городов краской переписывать, тут они первые были.
за пенсией и паспортами тоже первые, не народ а первооткрыватель У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 8947
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28.02.2021 22:39 Відповісти
ты это о ком, чухонец?
о кырымлы, что-ли ?
они не согнулись и не согнутся перед рашкой, это в Крыму сейчас реальное сопротивление, больше 150 крымских татар в тюрьме сидят, а некоторых вообще убили ! У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 5848
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28.02.2021 22:46 Відповісти
150 это фигня, по закону сидят.
нефиг запрещенные во многих странах террористические группировки поддерживать.
пусть едут в Сирию, там им хвосты покрутят.
или это уже возвращенцы с Сирии, дак они по всей РФ сидят и всем на них похрен, нефиг было всякие Халифаты на чужой земле устраивать.

Вот к Вам придут и начнут вас в мусульман превращать, вам сильно понравится ?
Хотя Европа и так мусульманская территория. Скоро на восток двинут.
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28.02.2021 22:53 Відповісти
До 14-го года мало кто слышал о легальной в Украине исламиской организации,
Не было ни одного (!!!!!!!!) заключенного по политическим или религиозным мотивам
Кырымлы нормально интегрировались в украинскую политическую нацию.
Но пришли рашкованы и настроили кырымлы против себя.
Поверь, я хорошо знаю этот народ !
Вы их не сломите !
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28.02.2021 23:03 Відповісти
Крым - родина кырымлы !

остальные т.н. "славяне" - зайды ! У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 5484 У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 5484
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28.02.2021 22:42 Відповісти
извиняюсь я за весь Крым написал, они везде своих избушек настроили.
да часть легализуют, если нет сильных нарушений. Часть пойдет под снос.

Привезут для разговора Казанских татар, с Башкирами, не поймут привезут Чеченцев с секирами У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 5615
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28.02.2021 22:44 Відповісти
милый, кырымлы уже 300 лет живут под рашкой и не согнулись.
еще с десяток годков до освобождения продержатся, не сомневайся У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 7930

до середины 80-х в Крыму не было ни одного (!!!!!!!) кырымлы.
сейчас их 300 тысяч - на родину вернулись практически все.
в каждой их семье по несколько детей и через пару-тройку десятков лет они задавят русню демографически
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28.02.2021 22:53 Відповісти
300т это капля в море. даже в рамках Крыма.
большинство из них вменяемые, есть с промытыми мозгами.
Халифатом от Тихого до Индийского и Атлантического океанов.
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28.02.2021 22:56 Відповісти
в политике важна не вода, пусть ее будет даже Кара Дениз, а камень, твердость духа.
каждый кырымлы десятерых рашкованов стоит.

очень они злые.
в крови это у них.
однажды кырымлы рассказывал мне как од с одного удара бычка валит, говорит "знаешь, есть у него точка на затылке - нож воткнешь и все, бычок падает замертво"
мне не по себе стало от подробностей рассказа об убийстве бычка..... У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 4570
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28.02.2021 23:09 Відповісти
Перебежчик Крымчанин, для россии ничего не стоит. Это просто ситуативный народец.
Да и нет там коренных Крымчан, окромя нескольких тыщ. Все приезжие. даже татары родину имеют в Казахстане и Узбекистане.
а уж про русских и говорить нечего, после ВОВ заселили заново. там редко найдешь Крымчанина в 4-5 поколении.
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01.03.2021 14:10 Відповісти
нет документов разрешающих строительство - самострой.
там ктсати по всему Крыму и татары себе места так столбили и другие люди.
поставят избушку 2*2 и огородят 10 соток. мол земля занята.

Право на землю нужно получить, если она в госсобственности или купить если в частной. Тогда претензий быть не должно.
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28.02.2021 22:32 Відповісти
свое берут, не чужое !
мало берут, скромничают...
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28.02.2021 22:55 Відповісти
Свое еще в 17 свсе забрали. После этого уж больше века прошло.
а вы всё старьем живете. уж сколько стран выросло и умерло, за это время У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 4723
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28.02.2021 22:58 Відповісти
и рашки как у сифилитика то нос, то жопа отваливается

с 17-го года подусохла импэрия серьезно, дважды ее чикали, а тут еще Поднебесная на юге замаячила...
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28.02.2021 23:12 Відповісти
А было время когда мы тоже радовались такому--это когда Саакашвили назначили на Одессу. По югу это старый больной вопрос, особенно по береговой линии. Иди знай теперь с чего радуемся.
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28.02.2021 23:34 Відповісти
"Руській мір" це азіатчина. Щось середнє між Китаєм і Північною Кореєю. Головним є глибинна і системна зневага окремої особистості. Мати гідність і жити в ********** неможливо. Ну я ще розумію тих кацапів які народилися і живуть там - звикли до холуйства, але кримчан які жили в Україні і реально мали права та свободи, не сприймаю. Ну як можна сунути голову в ярмо? Мабуть якась хвора генетика...
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01.03.2021 00:35 Відповісти
т.н. "рюський мир" (точнее миф некого миросозерцания) окончательно продул соревнование с "гейропой"
что может подарить миру рашка?
- ежегодно ненужных 500 млн. тон нефти и столько же газа и угля для создания парникового єфекта ?
- падающий в пропасть уровень жизни ?

- сутулого и угрюмого бункерного деда?
- полицаев, бьющих девушек всего лишь за т.н."несанкционированную демонстрацию"?
- и т.д. и т.п.

аут !
Раша, тум бай !!!!!!!!!!!!!! У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 8026
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01.03.2021 01:00 Відповісти
У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 8501
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01.03.2021 01:02 Відповісти
Кто в курсе - это уже засчитывается как камни с неба или пока ещё нет?
У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди" - Цензор.НЕТ 4389
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01.03.2021 01:19 Відповісти
затобесбіндєр!
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01.03.2021 09:52 Відповісти
 
 