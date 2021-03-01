У захопленому РФ Сімферополі хочуть знести 264 об'єкти, які окупанти визначили як "самобуди". ВIДЕО
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В окупованому Росією Сімферополі з 267 об'єктів планують знести 264, які місцева "влада" визначила як самобуди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
Як сказано на сайті російської адміністрації міста, в переліку під знесення: капітальні будови, кіоски, павільйони, електросамокати, гаражі, ворота, навіси, прибудови, металеві конструкції, огорожі.
"Встановлюються власники, їм роз'яснюється неправомірність їхніх дій і необхідність добровільного демонтажу конструкцій. У разі, якщо власників встановити не вдається, повідомлення про їхній розшук розміщуються на офіційному сайті адміністрації Сімферополя", – йдеться в інформації на сайті адміністрації.
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У квітні минулого року влада Криму вимагала знести 14 "самобудів". За даними російського Держбуднадзору Криму, такі об'єкти виявили в Алушті (4 об'єкти), Феодосії (3 об'єкти), Ялті (5 об'єктів), Сімферопольському районі (1 об'єкт) і в Сімферополі "виявлено незаконний двоповерховий об'єкт капітального будівництва на території загального двору без відступу від кордонів суміжної земельної ділянки".
У анексованих Криму і Севастополі місцева влада бореться з комерційними будівлями, які оголосили незаконними, в тому числі під знесення йдуть магазини, кафе, торговельні намети на ринках і пансіонати.
Будь ласка, зачекайте...
не вистача ще зиги....
З бендеровскім прівєтом !
Те, що не зробили "поїзди дружби", зробить за нас "душман"
https://lenta.ru/news/2021/02/28/prs/
и приняли их за долгожданные осадки.
зря это они так....
потому что это не т.н. Кровавая хунта, а реальные правовые беспредельщики -
опричники Бункерного Деда
прочитают по губам и бросят "на подвал"
.... Сейчас работы идет полным ходом. В эти минуты большинство жильцов пытаются успеть вывезти свое имущество: ищут машины и боксы для хранения. Дом отключен от электричества и водоснабжения, а также остановлен лифт, хотя совсем недавно делали его профилактику. Так что с верхних этажей вещи сносят вручную.
На рабочих, снимающих облицовку и утепление фасада, нет никаких опознавательных знаков. ForPost попытался выяснить у прораба, от имени какой организации действует бригада, но представитель компании отказался от комментариев и даже не представился....."
Камни с неба летят уже как целый каменный дождь.
или заехал бендеровский "поезд дружбы" с материка ?
Ах, это свои, ну тогда - КАМНИ С НЕБА !
то будет поселок. если нет Все под снос.
а татары не татары, роли не имеет.
Как таблички поселков и городов краской переписывать, тут они первые были.
за пенсией и паспортами тоже первые, не народ а первооткрыватель
о кырымлы, что-ли ?
они не согнулись и не согнутся перед рашкой, это в Крыму сейчас реальное сопротивление, больше 150 крымских татар в тюрьме сидят, а некоторых вообще убили !
нефиг запрещенные во многих странах террористические группировки поддерживать.
пусть едут в Сирию, там им хвосты покрутят.
или это уже возвращенцы с Сирии, дак они по всей РФ сидят и всем на них похрен, нефиг было всякие Халифаты на чужой земле устраивать.
Вот к Вам придут и начнут вас в мусульман превращать, вам сильно понравится ?
Хотя Европа и так мусульманская территория. Скоро на восток двинут.
Не было ни одного (!!!!!!!!) заключенного по политическим или религиозным мотивам
Кырымлы нормально интегрировались в украинскую политическую нацию.
Но пришли рашкованы и настроили кырымлы против себя.
Поверь, я хорошо знаю этот народ !
Вы их не сломите !
остальные т.н. "славяне" - зайды !
да часть легализуют, если нет сильных нарушений. Часть пойдет под снос.
Привезут для разговора Казанских татар, с Башкирами, не поймут привезут Чеченцев с секирами
еще с десяток годков до освобождения продержатся, не сомневайся
до середины 80-х в Крыму не было ни одного (!!!!!!!) кырымлы.
сейчас их 300 тысяч - на родину вернулись практически все.
в каждой их семье по несколько детей и через пару-тройку десятков лет они задавят русню демографически
большинство из них вменяемые, есть с промытыми мозгами.
Халифатом от Тихого до Индийского и Атлантического океанов.
каждый кырымлы десятерых рашкованов стоит.
очень они злые.
в крови это у них.
однажды кырымлы рассказывал мне как од с одного удара бычка валит, говорит "знаешь, есть у него точка на затылке - нож воткнешь и все, бычок падает замертво"
мне не по себе стало от подробностей рассказа об убийстве бычка.....
Да и нет там коренных Крымчан, окромя нескольких тыщ. Все приезжие. даже татары родину имеют в Казахстане и Узбекистане.
а уж про русских и говорить нечего, после ВОВ заселили заново. там редко найдешь Крымчанина в 4-5 поколении.
там ктсати по всему Крыму и татары себе места так столбили и другие люди.
поставят избушку 2*2 и огородят 10 соток. мол земля занята.
Право на землю нужно получить, если она в госсобственности или купить если в частной. Тогда претензий быть не должно.
мало берут, скромничают...
а вы всё старьем живете. уж сколько стран выросло и умерло, за это время
с 17-го года подусохла импэрия серьезно, дважды ее чикали, а тут еще Поднебесная на юге замаячила...
что может подарить миру рашка?
- ежегодно ненужных 500 млн. тон нефти и столько же газа и угля для создания парникового єфекта ?
- падающий в пропасть уровень жизни ?
- сутулого и угрюмого бункерного деда?
- полицаев, бьющих девушек всего лишь за т.н."несанкционированную демонстрацию"?
- и т.д. и т.п.
аут !
Раша, тум бай !!!!!!!!!!!!!!