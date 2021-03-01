Ворог відкривав вогонь по позиціях ОС біля Водяного і Верхньоторецька, - пресцентр. ВIДЕО

Станом на 17:00 неділі, 28 лютого, противник тричі обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл в напрямку українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Верхньоторецька російсько-окупаційні війська здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

"У відповідь на обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - зазначається в повідомленні.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також читайте: За минулу добу 9 порушень режиму тиші, поранено воїна. У передмісті Мар'їнки зафіксовано постріли російських снайперів, - штаб ООС

У пресцентрі підкреслюють, що протягом минулого тижня спостерігається як збільшення кількості обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації, так і зміну їх особливості – від провокативних до прицільних. Особливо інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ та цивільної інфраструктури були зафіксовані в районах населених пунктів Піски, Світлодарськ та Водяне. Загалом за тиждень було зафіксовано 66 обстрілів. Офіцери Української сторони СЦКК оперативно реагували та надавали запити до СММ ОБСЄ на запровадження режиму "Тиша".

Також були випадки обстрілів російськими найманцями населених пунктів на непідконтрольній Уряду України території та одночасному запиту на запровадження режиму "Тиша".

Одразу за допомогою підконтрольних ЗМІ ці обстріли висвітлювали з боку ЗСУ. Здійснюючи обстріл околиць населеного пункту Оленівка, що на непідконтрольній Уряду України території, за допомогою фото та відеорепортажів, підконтрольні РФ ЗМІ продукували фейк про застосування озброєння зразку НАТО, а саме міномету калібром 60 мм і, як висновок, про постачання США летального озброєння Україні.

Протягом тижня збройні формування РФ застосовували протипіхотні міни ПОМ-2, дистанційно заміновуючи населені пункти. Від такого "гостинця" отримав поранення місцевий мешканець Хутору Вільний. На жаль, незважаючи на оперативність і зусилля українських військових медиків, врятувати життя 74-річному чоловікові не вдалося, він помер від отриманих ран у лікарні.

Також читайте: Глава Євроради Мішель у межах турне країнами Східного партнерства зустрінеться із Зеленським та відвідає Донбас

Окупанти продовжують перешкоджати роботі патрулів СММ ОБСЄ і порушувати Мінські домовленості щодо розміщення озброєння і військової техніки.

"Аналізуючи вищевикладене, стає зрозуміло, що так звана влада ОРДЛО, докладає максимум зусиль задля дискредитації України та її Збройних Сил, як перед міжнародною спільнотою так і перед населенням ОРДЛО.

Україна та її Збройні Сили прагнуть мирного вирішення конфлікту і докладають усі зусилля щоб досягти миру і звільнити тимчасово окуповані території від збройних формувань РФ та їх найманців", - резюмують у пресцентрі.