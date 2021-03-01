Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко. ВІДЕО+ФОТО
Відео Цензор.НЕТ Події
Троє дорослих з підлітком провалилися під кригу у Дніпрі.
Про це в фейсбуці пише заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"А як же легко втратити своє дорогоцінне життя...Достатньо просто піти прогулятись тонким льодом, як сьогодні зранку в місті Дніпро зробили троє дорослих чоловіків які ще потягли за собою 13 річного хлопчика. І всі четверо провалилися під кригу. Ще 7-10 хвилин і всі б вони загинули від переохолодження, якщо б їм на допомогу миттєво не прийшов екіпаж патрульної поліції з позивним "Легіон 313" у складі патрульних поліцейських Сергія Міняйла і Олега Предвічного.
Патрульні негайно вжили всіх заходів для порятунку людей", - зазначив він.
Спочатку вдалося витягнути підлітка, а потім - дорослих.
"Усіх потерпілих зі скаргами на самопочуття та переохолодженням каретами ШМД та екіпажем "Легіон 313" доставлено до лікарні", - уточнив Геращенко.
За його словами, патрульних представлять до відомчих нагород Національної поліції і МВС.
Будь ласка, зачекайте...
А Геращенко - безграмотний пеньок.
четверо життів врятували, вдумайтесь тільки.
загалом патрульні - наші охоронці,
а вот сАбаківські орли будут горячий коктейль сьорбати, якщо щось не так.....
А хлопцы молодцы, справились. Спасли балбесов.
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Ви розказували про хлопчика.
де дядько на лодці іх спас? а! чи там де батьки стояли і не знали що робити???
стільки цих випадків (в нас за сьогодні - 3 ! слава їх рибацькоиу Богу, що без потопельників)
https://youtu.be/9T30jwPE3kA
понимаете (я - нет!!!)...рядом спасают...тянут как репок..из воды....а они плотненько сидят надолбав лунок...
зате сьогодні зимова вевелка (радуга) була гарнюня... (ливий кут на фото)
у правому верхньому куту - наша Пєтровка (ЄВРАЗ ДМЗ по *********), як не було якийсь час (з пів року) гудка...засумували були))) все життя під нього (навіть діти спати не хотіли поки о 23.00 Пєтровка на загудить)))
веСелка ** , лІвий кут** (даруйте)
не стало...
а комусь "гудок" )))))
\\\\\\Всех пострадавших с жалобами на самочувствие и переохлаждением каретами СМП и экипажем "Легион 313" доставили в больницу" Источник: https://censor.net/ru/v3250591\\\\\
Лучше бы с жалобами на зв*здюлины, по крайней мере у троих.
может водки просто нажрались и решили проверить работу полиции и санитаров)
Тред о пользе крепкого алкоголя...
У британского пекаря Чарльза Джокина было хобби. Он выпивал. Титаник, на котором вышел в плавание Джокин, был огромным плавучим фешенебельным отелем с прекрасной кухней.
У Джокина, как у старшего судового пекаря, была отдельная каюта, где он даже разместил свой самогонный аппарат (с дрожжами проблем не было). Той злополучной ночью, когда Титаник напоролся на айсберг и затонул, Чарльз, как обычно, предавался любимому хобби в своей каюте.
Услышав глухой скрежет вдоль правого борта, он вышел на палубу, прихватив фляжку с выпивкой. Вскоре капитан Смит отдал команду расчехлять спасательные шлюпки. Джокин собрал команду подчиненных пекарей на камбузе и, проявив инициативу, приказал разнести запасы хлеба по шлюпкам,а сам вернулся в свою каюту запастись виски. После объявления "шлюпочной тревоги" старший пекарь сохранял спокойствие. Джокин усаживал женщин и детей в шлюпку 910, командиром которой он был, согласно расписанию по тревоге.
Сам Чарльз в шлюпку не сел - уступив свое место одному из пекарей, он спустился в каюту и продолжил выпивать. Когда в каюту начала просачиваться вода, он надел спасательный жилет и, взяв с собой запасы выпивки, поднялся на верхнюю палубу.
К тому времени уже все шлюпки Титаника были спущены на воду и отошли от гибнущего судна. На палубе ему встретился второй помощник Лайтоллер. Позже Лайтоллер рассказывал, что Чарльз Джокин был чертовски пьян и второй помощник решил, что старшему пекарю не суждено спастись.
На палубе Джокин, не забывая делать глотки из фляжки, выкидывал за борт деревянные шезлонги. Выбросил он их штук шестьдесят. Некоторым тонущим плавающие в воде шезлонги спасли ЖИЗНЬ. Чарльз до последнего оставался на борту Титаника.
Когда корма судна стала быстро погружаться, он перелез через поручень у кормового флагштока. Через мгновение корабль ушёл под воду, не создав в этом месте водоворота. Так Чарльз Джокин оказался в воде, даже не намочив волосы на голове.
Более четырех часов он провел в холодных водах Атлантического океана, барахтаясь и выпивая. Лайтоллер не поверил своим глазам, когда увидел Джокина среди спасенных. Любимое хобби Чарльза придало ему так необходимое в ту ночь спокойствие в душе и рационализм в поступках.
Он спасся сам и помог спастись многим другим. Джокин покинул Титаник последним, максимально сократив для себя время пребывания в холодной воде. На протяжении четырех часов он оставался с сухой головой и имел приличный запас высококалорийной пищи в жидком,незамерзающим при минусовой температуре, виде.
После спасения наш герой не изменил своему хобби и своей профессии: продолжил выпивать и ходить в море.
Чарльз Джокин побывал еще в двух кораблекрушениях и дожил до 78 лет. На его могиле написано "Пекарь с Титаника".
"Потому от всех болезней
алкоголь всего полезней"
(С) Высоцкий.
Слава Україні !
Окремо сподобалося прізвище Предвічний - це додає до ситуації легкий присмак містики.
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Дебілам, які ото туди полізли (ще й дрібного з собою потягли) - дрини ви блть стоєросові, ПРЕМІЮ ДАРВІНА ДАЮТЬ ПОСМЕРТНО!!!