Патрульні Міняйло і Предвічний врятували чотирьох людей, які провалилися під кригу в місті Дніпро, - заступник голови МВС Геращенко. ВІДЕО+ФОТО

Троє дорослих з підлітком провалилися під кригу у Дніпрі.

Про це в фейсбуці пише заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"А як же легко втратити своє дорогоцінне життя...Достатньо просто піти прогулятись тонким льодом, як сьогодні зранку в місті Дніпро зробили троє дорослих чоловіків які ще потягли за собою 13 річного хлопчика. І всі четверо провалилися під кригу. Ще 7-10 хвилин і всі б вони загинули від переохолодження, якщо б їм на допомогу миттєво не прийшов екіпаж патрульної поліції з позивним "Легіон 313" у складі патрульних поліцейських Сергія Міняйла і Олега Предвічного.

Патрульні негайно вжили всіх заходів для порятунку людей", - зазначив він.

Спочатку вдалося витягнути підлітка, а потім - дорослих.

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"Усіх потерпілих зі скаргами на самопочуття та переохолодженням каретами ШМД та екіпажем "Легіон 313" доставлено до лікарні", - уточнив Геращенко.

За його словами, патрульних представлять до відомчих нагород Національної поліції і МВС.

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