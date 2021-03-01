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війна (56581) Зеленський (17463) Донбас (21733) ПВК "Вагнер" (1476) Єрмак Андрій (1230) Бурба (82) Буткевич Богдан (432)

Проєкт "Без цензури": Війна, "вагнерівці", зрада. Як Зеленський іде в ідеальний шторм. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Як Володимир Зеленський наполегливо рухається в ідеальний шторм із зради, абсурду, "вагнергейту" і не дуже розумних ігор, які лише підсилюють ненависть до нього з усіх боків? Сьогодні у військово-політичному випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Після закриття каналів Медведчука та інших санкцій РНБО влада робить реверанси ватній аудиторії – саджає до у в'язниці Стерненка. А ще – не злить росіян, і далі замовчуючи проведення "вагнерівської" спецоперації. І карає тих, хто не хоче робити те саме. Так, колишнього начальника військової розвідки Василя Бурбу, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів "Вагнера", виселили з будинку і позбавили охорони.

Тобто співробітникам українських спецслужб, які намагалися притягти до відповідальності російських злочинців і терористів, зараз мстить керівництво силових органів держави. Звучить як абсурд, але це – реальність!

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ, у нас нічого особистого – тільки факти.

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский выселил из дома и снял охрану с экс-начальника ГУР Василия Бурбы, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов в Беларуси. Глава Офиса Президента Андрей Ермак звонил автору фильма о "Вагнергейте" Христо Грозеву. Расследование выйдет в марте. Читайте подробности в статье Юрия Бутусова "Давшего показания по "делу вагнеровцев" экс-начальника ГУР Бурбу выселили из дома и сняли охрану".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Стране бы пережить без больших потерь этого тупицу и его хозяев.
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01.03.2021 10:36
+6
малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат- тупой, гнилой, сцикливый, брехливый Поц который решил, что хитрей Одесского раввина это было понятно сразу и только ЗЕБенчики с явными признаками умственной отсталости увидели в этом куске Гав...а "лидера, жалко что за это будет страдать вся страна.....
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01.03.2021 18:18
+5
Эта зеленая мерзость откосившая от службы в ВСУ, не имеющая примитивнейшего понятия об азах оперативной работы, разработки задума оперативной комбинации, ее воплощение в наступательных активных разведывательных и контрразведывательных мероприятиях, завалил к **...ням кучу работы оперов и их агентуры. Тварь сопливая.
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01.03.2021 13:17
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Да, там лихой будет сюжет с варенгейтом.
Вроде сам Зе и сделал закон про импичмент в случае предательства)))
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01.03.2021 10:35 Відповісти
А вы забыли,что в отличие от всего цивилизованного, и не очень, мира,где для импичмента нужно 2/3 голосов парламента,хитрожопая украинская власть придумала,что для импичмента нужно 3/4 голосов,то есть импичмент в украинских реалиях практически невозможен!
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01.03.2021 16:56 Відповісти
Ну в наших реалиях и половины не будет.
Но будку Зе пошатают знатно.
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01.03.2021 17:03 Відповісти
Зеленский идёт не в шторм, а в кокаиновый штопор
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01.03.2021 10:35 Відповісти
Стране бы пережить без больших потерь этого тупицу и его хозяев.
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01.03.2021 10:36 Відповісти
Собственно, только поэтому это ЗЕ-чмо все еще президентствует - все боятся последствий его свержения.
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01.03.2021 10:52 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Війна, "вагнерівці", зрада. Як Зеленський іде в ідеальний шторм - Цензор.НЕТ 7486
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01.03.2021 10:37 Відповісти
🙄🤔🤦
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01.03.2021 10:49 Відповісти
Шмарклю на нары!
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01.03.2021 11:07 Відповісти
Заленський грається в українського Лі Квань Ю. Головні тези йому пересказали, а решта то, таке.
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01.03.2021 11:10 Відповісти
Автор перепутал шторм с пуканием патриотов в интернете.
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01.03.2021 11:39 Відповісти
То ти патрійот?! А на маєш... До речі, то тобі здається, що ти пукнув, насправді ти обісрався.
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01.03.2021 12:41 Відповісти
Эта зеленая мерзость откосившая от службы в ВСУ, не имеющая примитивнейшего понятия об азах оперативной работы, разработки задума оперативной комбинации, ее воплощение в наступательных активных разведывательных и контрразведывательных мероприятиях, завалил к **...ням кучу работы оперов и их агентуры. Тварь сопливая.
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01.03.2021 13:17 Відповісти
Тварь...
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01.03.2021 14:01 Відповісти
малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат- тупой, гнилой, сцикливый, брехливый Поц который решил, что хитрей Одесского раввина это было понятно сразу и только ЗЕБенчики с явными признаками умственной отсталости увидели в этом куске Гав...а "лидера, жалко что за это будет страдать вся страна.....
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01.03.2021 18:18 Відповісти
більш за все обурює те , що не вибрали ні Смешка , ні Гриценко , ні Безсмертного , ні Кривоноса .... довірились скомороху -блазеню , бо вон разом з Данілюком , Рябошапко та декілька чесних людей ... так щиро казав про очистку , про те що піде ... НАВПАКИ всіх адекватів звільнив : "РАКИРОВОЧКА " по українські , наблизив " слуг януковича " .... тож 2 рази зрадив українцям , зрадив Україні , веде країну до бунту ,вороги аплодують !!!! і куди це косориле побіжить : в Україні пожне ненависть , за кордоном зневагу .....
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02.03.2021 08:27 Відповісти
 
 