Проєкт "Без цензури": Війна, "вагнерівці", зрада. Як Зеленський іде в ідеальний шторм. ВIДЕО

Як Володимир Зеленський наполегливо рухається в ідеальний шторм із зради, абсурду, "вагнергейту" і не дуже розумних ігор, які лише підсилюють ненависть до нього з усіх боків? Сьогодні у військово-політичному випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Після закриття каналів Медведчука та інших санкцій РНБО влада робить реверанси ватній аудиторії – саджає до у в'язниці Стерненка. А ще – не злить росіян, і далі замовчуючи проведення "вагнерівської" спецоперації. І карає тих, хто не хоче робити те саме. Так, колишнього начальника військової розвідки Василя Бурбу, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів "Вагнера", виселили з будинку і позбавили охорони.

Тобто співробітникам українських спецслужб, які намагалися притягти до відповідальності російських злочинців і терористів, зараз мстить керівництво силових органів держави. Звучить як абсурд, але це – реальність!

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский выселил из дома и снял охрану с экс-начальника ГУР Василия Бурбы, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов в Беларуси. Глава Офиса Президента Андрей Ермак звонил автору фильма о "Вагнергейте" Христо Грозеву. Расследование выйдет в марте. Читайте подробности в статье Юрия Бутусова "Давшего показания по "делу вагнеровцев" экс-начальника ГУР Бурбу выселили из дома и сняли охрану".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.