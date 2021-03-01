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війна (56581) Крим (12757) СБУ (10050) кримінальна справа (505) Донбас (21733)

"Ми пам'ятаємо, хто приніс війну в Україну": СБУ відкрила понад 22 тис. проваджень за злочинами під час окупації Криму і Донбасу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Слідчі СБ України відкрили понад 22,7 тисячі кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів проти основ національної безпеки і оборони України, посягання на її територіальну цілісність і недоторканність, а також тероризм під час анексії АР Крим та у районі проведення АТО/ООС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ понад сім років документує протиправні дії РФ, і багато з них уже передано до міжнародних судів як доказ російської агресії. Повідомлено про підозру майже 6 тис. особам, понад 250 з яких – громадяни Російської Федерації.

Нагадаємо, 1 березня 2014 року Рада Федерації федерального зібрання Росії за поданням президента РФ Володимира Путіна надала дозвіл на використання Збройних Сил РФ на території України.

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Автор: Анастасія Потіха
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что тут сказать. Только то, что количество не означает качество. Лучше бы открыли 200 уг. дел против самых одиозных фигурантов и довели их до суда...
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01.03.2021 10:41 Відповісти
Відкрити можна хоч сотні тисяч справ. Тільки де стільки слідчих та прокурорів взяти, а ті що є виключно справи проти Пороха, ветеранів, АТОвців, активістів шиють СБУ открыла более 22,7 тыс. уголовных производств за преступления против Украины во время оккупации Крыма и войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 4899
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01.03.2021 10:47 Відповісти
А шухричи, бойки, мертвечуки, ефремови, та iнша, комуняцько-жопоблочна шалупонь, типа-у сторiнцi стояли??? Вони ж, й гойдали ситуацiю на Донбасi, а мiсцевий ватний лохторат, горлав, аж сцявся-"хутiн введи"!
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01.03.2021 11:53 Відповісти
СБУ повинна запобігати злочинам проти України і її безпеки, попереджувати ворога в завданні удару по Україні, сама завдавати превентивних ударів і заходів по противнику. А вони ... "відкрили 22 тис. справ!". Сидячи за столами в офісах і перекидаючи папірці зі-стола -на стіл!!!
Та, найголовніше, що вони ... "пам"ятають, хто приніс війну в Україну!!!" Ну - у -у
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01.03.2021 14:24 Відповісти
СБУ повинна воювати проти МО РФ ??
А МО України нащо ??
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01.03.2021 15:26 Відповісти
Підготовка до захоплення Криму і Донбасу проводили спецслужби РФ. Де під носом, а де з допомогою бездарної і продажної СБУ. І робилося це роками, наполегливо і уперто. Чи хтось ще вірить, що "зелені чоловічки" - то регулярні війська мО РФ? То спецназ ФСБ і ГРУ РФ. А де були наші "проХФессіонали"? А-а-а, вони професійно готувалися до "відкриття справ", "оголошення підозр", "оголошення в розшук" ... і, (звісно ж !) "запам"ятовували, хто приніс війну в Україну"...
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01.03.2021 17:00 Відповісти
Ху@ло и его ******** народ и ******** страна.
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01.03.2021 15:49 Відповісти
Памятають вони..... Де ваші кримінальні справи в судах по зрадниках держави та тих хто фінансує тероризм. ? Де?! А до тих самих судів, те ж саме питання, де вироки з реальними термінами увязнення та конфіскацією майна. Де?
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01.03.2021 15:58 Відповісти
 
 