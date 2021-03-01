"Ми пам'ятаємо, хто приніс війну в Україну": СБУ відкрила понад 22 тис. проваджень за злочинами під час окупації Криму і Донбасу. ВIДЕО
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Слідчі СБ України відкрили понад 22,7 тисячі кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів проти основ національної безпеки і оборони України, посягання на її територіальну цілісність і недоторканність, а також тероризм під час анексії АР Крим та у районі проведення АТО/ООС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
СБУ понад сім років документує протиправні дії РФ, і багато з них уже передано до міжнародних судів як доказ російської агресії. Повідомлено про підозру майже 6 тис. особам, понад 250 з яких – громадяни Російської Федерації.
Нагадаємо, 1 березня 2014 року Рада Федерації федерального зібрання Росії за поданням президента РФ Володимира Путіна надала дозвіл на використання Збройних Сил РФ на території України.
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Та, найголовніше, що вони ... "пам"ятають, хто приніс війну в Україну!!!" Ну - у -у
А МО України нащо ??