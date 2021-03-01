"Если можно, я пару слов на восточноукраинском", - депутат Дніпропетровської облради відмовився говорити українською мовою і придумав для російської нову назву. ВIДЕО
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Депутат Дніпропетровської облради відмовився говорити українською мовою і перейшов на російську, придумавши для неї нову назву.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на APnews, свою російську мову депутат облради назвав "східноукраїнською".
"Доброго дня, шановні колеги. Если можно, я буквально пару слов на восточноукраинском. Я рассматривал заседание сессии областного совета как место, где решается действительно хозяйственные вопросы и проблемы, которые беспокоят жителей нашей области..." - заявив чиновник.
Топ коментарі
+48 Агамемнон
показати весь коментар01.03.2021 11:50
+45 Рома Маестро
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+38 Перехватчик
показати весь коментар01.03.2021 11:51
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Хіба що його дехто вже називає "васточно-украінскім".
чи воно має паспорт громадянина України й, відповідно, має й права й обов'язки? одним з обов'язків громадянина України є обов'язок неухильно дотримуватись законів України.
а відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 9 Закону депутати місцевих рад (а саме такою є Дніпропетровька обласна рада) зобов'язані застосовувати державну мову (а саме такою є українська) під час виконання службових обов'язків.
тож, оцей депутат під час виступів на сесіях облради, зобов'язаний застосовувати державну мову, без варіантів та демагогії.
лякалки про притягнення до відповідальності за незнання іноземцем української залиште для російського телебачення.
"душі" мене в принципі не цікавлять.як не цікавлять й гіпотетичні припущення.
"
ІСЧАДІЄ - ШУРУЙ НА РАСЄЮ
- Вот вы говорите, что требуете независимости от Украины, потому что на Донбассе проживает отдельный народ - донбасский.
- Ну да. А чо?
- А можете сказать что-нибудь по-своему, по-донбасски?
- Пшёл нах, **** ***!
- Спасибо. Очень интересный язык!
Привожу отрывок из произведения Григория Сковороды "Беседа"
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Таина сія. неизвестна. А знаю, что они напели много чудесе t обезкураживших сердце мое. Не чудо ли cie ? Есть де въ Европе некій Пророкъ , святый Іеремій. Онъ нашел отъ травъ сокъ: обновляющій ему и друзьямъ его младость, яко Орлюю юность. Выслушайте второе Чудо ! Некігй Докторъ медицины, питался хлебомъ точно , и водою: и жиль, безъ всякихъ болезней, лете 300. На воть и mpemie : некій Калмыкъ , имеете столь Быстрыя Очи , что яснее и далее видитъ , нежели кая либо зрительна трубка. Вотъ чемъ мене пленили, сладкогласны Сирены! А мои Очи, день ото дня слабеютъ. Не чаю прожить ни 20 летъ. Кто же мне, и кая страна обновите Юность ? Веке мой скончавается. . .
Хтось скаже що Великий український філософ Григорій Сковорода не знав Української мови. ?
Тоді почитайте документи Києво-Печерської лаври XIV-XV століть. Вони теж написані таким самим язиком, тобто історичною національною українською мовою
Называют же москали нашу мову, на которой говорят на Кубани и в Ростове, "южно-российским диалектом". Так у нас ихний язык будет "восточно-украинским".
про польських панів - українська шляхта поступово полонізувалася і навіть окатоличуввалась. Навчалися бо в католицьких університетах. Якби трималися своєї мови, віри і своїх князів, то не мали б підтримки Риму, але б мали підтримку вільних людей - козаків. Які в союзі із шляхтою розбивали навіть союзне військо турків і татар.
куди ти лізеш, неук?