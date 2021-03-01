"Если можно, я пару слов на восточноукраинском", - депутат Дніпропетровської облради відмовився говорити українською мовою і придумав для російської нову назву. ВIДЕО

Депутат Дніпропетровської облради відмовився говорити українською мовою і перейшов на російську, придумавши для неї нову назву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на APnews, свою російську мову депутат облради назвав "східноукраїнською".

"Доброго дня, шановні колеги. Если можно, я буквально пару слов на восточноукраинском. Я рассматривал заседание сессии областного совета как место, где решается действительно хозяйственные вопросы и проблемы, которые беспокоят жителей нашей области..." - заявив чиновник.

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