Школярка з Лиману створила відеороботу пам'яті десантника Юрія Власенка, який загинув під час визволення Лиману в 2014 році. ВIДЕО

Учениця 6-Г класу Лиманської ЗОШ I-III ст. №4 Донецької обл. Мальована Діана створила відеороботу, присвячену пам'яті десантника Юрія Власенка, який загинув у червні 2014 року за звільнення Лиману.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" Оксана Циба, інформує Цензор.НЕТ.

"Людина живе доти, доки її пам'ятають! Творча робота учениці 6-Г класу Лиманської ЗОШ I-III ст. №4 Донецької обл. Мальованої Діани, присвячена Юрію Власенку з міста Кропивницького, солдату, телефоністові взводу управління 1-й мінометної батареї 1-го аеромобільно-десантного батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади, в/ч А0224, м. Миколаєва, який першим загинув третього червня 2014 року, захищаючи Лиманщину і територіальну цілісність і незалежність рідної землі від російської агресії", - зазначила вона.

Вона також опублікувала відеороботу Діани.