УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14677 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Агресія Росії проти України
5 292 20
смерть (6558) школа (1826) Донецька область (5707) військовослужбовці (3947)

Школярка з Лиману створила відеороботу пам'яті десантника Юрія Власенка, який загинув під час визволення Лиману в 2014 році. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Учениця 6-Г класу Лиманської ЗОШ I-III ст. №4 Донецької обл. Мальована Діана створила відеороботу, присвячену пам'яті десантника Юрія Власенка, який загинув у червні 2014 року за звільнення Лиману.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" Оксана Циба, інформує Цензор.НЕТ.

"Людина живе доти, доки її пам'ятають! Творча робота учениці 6-Г класу Лиманської ЗОШ I-III ст. №4 Донецької обл. Мальованої Діани, присвячена Юрію Власенку з міста Кропивницького, солдату, телефоністові взводу управління 1-й мінометної батареї 1-го аеромобільно-десантного батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади, в/ч А0224, м. Миколаєва, який першим загинув третього червня 2014 року, захищаючи Лиманщину і територіальну цілісність і незалежність рідної землі від російської агресії", - зазначила вона.

Вона також опублікувала відеороботу Діани.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+35
Девченка молодчина. Зная тамошнее окружение ,не побоялась. А возможно ,угроза уже и стала уходить. - Заработки на кацапии ,поубавились значительно. Знакомые из дыры .жалуются на безпредел и нищету.- Вот так бы и с самого начала.
показати весь коментар
01.03.2021 12:33
+33
Правильная девочка!
показати весь коментар
01.03.2021 12:33
+32
Слава Украине ! Героям Слава !
показати весь коментар
01.03.2021 12:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Украине ! Героям Слава !
показати весь коментар
01.03.2021 12:31 Відповісти
Девченка молодчина. Зная тамошнее окружение ,не побоялась. А возможно ,угроза уже и стала уходить. - Заработки на кацапии ,поубавились значительно. Знакомые из дыры .жалуются на безпредел и нищету.- Вот так бы и с самого начала.
показати весь коментар
01.03.2021 12:33 Відповісти
«Знакомые из дыры»- вау!
показати весь коментар
01.03.2021 13:36 Відповісти
Согласен с тобой был в Лимане 80 проц сепарюги а девочка умница
показати весь коментар
01.03.2021 14:36 Відповісти
Правильная девочка!
показати весь коментар
01.03.2021 12:33 Відповісти
Не то що Бужанські, Дубинські і на "ські" із Кривого Рогу. Смокчуть з України вже найкраще, все нажирніше і гадять на Неньку, а дівчинка, всього школярка, а яка молодчина. Гарна квітка і поруч сухі, колючі неукраїнські будяки Бужанські, Дубинські і "ські" із Кривого Рогу " какая разница".
показати весь коментар
01.03.2021 15:38 Відповісти
Бережи її Боже.
показати весь коментар
01.03.2021 12:39 Відповісти
спасибо, Дианочка!
спасибо родителям Дианочки, за дочь...за настоящую дочь украинского народа!
дякую...
показати весь коментар
01.03.2021 12:40 Відповісти
русские! будьте вы прокляты!
показати весь коментар
01.03.2021 12:41 Відповісти
Дякую тобі, хоробра дівчинка! Ти зробила те, на що не спромоглися дорослі дяді з їх владою, ресурсами і спроможністю. Не переставай любити рідну Землю!
показати весь коментар
01.03.2021 13:07 Відповісти
Дякуємо тобі, дівчинка! Є майбутнє в Україні завдяки такої молоді! Школярка з Лиману створила відеороботу пам'яті десантника Юрія Власенка, який загинув під час визволення Лиману в 2014 році - Цензор.НЕТ 3332
показати весь коментар
01.03.2021 13:09 Відповісти
Герою слава!!!
Школярка з Лиману створила відеороботу пам'яті десантника Юрія Власенка, який загинув під час визволення Лиману в 2014 році - Цензор.НЕТ 3354
показати весь коментар
01.03.2021 13:09 Відповісти
👍
показати весь коментар
01.03.2021 13:37 Відповісти
РЕВУ....
Спасибо, детям, за память....!!!
показати весь коментар
01.03.2021 14:33 Відповісти
Гарна робота, земля пухом полеглим воякам України.
Коли вже влада і самі ЗСУ будуть так відноситься до

своїх вояків так як ця дівчина.
показати весь коментар
01.03.2021 15:00 Відповісти
Саме таким має бути нове моолоде покоління українців.
показати весь коментар
01.03.2021 16:02 Відповісти
Це ж наш, з Кропивницького, Юра Власенко. Це перша втрата нашого міста в цій війні.
показати весь коментар
01.03.2021 20:51 Відповісти
Школярка з Лиману створила відеороботу пам'яті десантника Юрія Власенка, який загинув під час визволення Лиману в 2014 році - Цензор.НЕТ 1993
показати весь коментар
01.03.2021 22:25 Відповісти
Дякуємо, мила. Хай Бог тебе береже.
Слава Україні!
показати весь коментар
01.03.2021 23:56 Відповісти
До сліз!
показати весь коментар
02.03.2021 11:08 Відповісти
 
 