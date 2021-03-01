УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14677 відвідувачів онлайн
Новини Відео Події
12 538 26
діти (4410) Київ (13850) самогубство (489)

15-річна дівчина випала з вікна багатоповерхівки в Дарницькому районі Києва. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У Дарницькому районі Києва сталася трагедія. З вікна будинку випала 15-річна дівчина.

Про це в Facebook повідомляє Центр екстреної медицини та медицини катастроф Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо, з 6-го поверху випала 15-річна дівчина. Розбилася на смерть. Дитина-сирота. Її виховувала бабуся. Поліція з'ясовує обставини", - йдеться в повідомленні Центру.

Як пише сайт "Сегодня", в поліції Дарницького району інформацію підтвердили. За даними правоохоронців, трагедія сталася в районі 11 години вечора в неділю. Також поліцейські встановлюють поверх, з якого випала дівчинка.

"На цей момент співробітники встановлюють всі обставини трагедії. Дівчинка 2005 року народження. Вона проживала з дідусем і бабусею, оскільки у її батьків вже нові сім'ї. Під час падіння телефон дівчинки розбився. Мобільний пристрій віддали спеціалістам, які збирають його буквально по крихтах. Це необхідно, щоб відновити всі дані і коло спілкування дитини", - повідомили сайту "Сегодня" в поліції Дарницького району.

Також читайте: Двох 14-річних школярок з порізаними зап'ястями виявили біля школи на Полтавщині, їм надали медичну допомогу, триває розслідування, - Нацполіція

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
"Она проживала с дедушкой и бабушкой, поскольку у ее родителей уже новые семьиx"

Я фигею...у родителей новые семьи, потому ребенка просто бросили оба примата?
Вот кааак можно было отказаться от своего ребенка? Что за нелюди??
показати весь коментар
01.03.2021 14:33
+8
пока родители, на лавочках цедили пиво из пластиковых бутылок, смотрели "сватов" или занимались другой ху...ёй, детей воспитывал интернет, худшая часть интернета, "одноглазики", "тик ток", говнорепперы\артисты вроде "Моргенштерна", ролики дегнератов в ютуб и т.п Выродить ребёнка ума много не нужно, но воспитать нужно потратить время, силы и вложить душу, но зачем? школа виновата и все остальные, кроме родителей, которые ложат болт на детей и не интересует их совсем, как и с кем ребёнок проводит время, чем интересуется ...
показати весь коментар
01.03.2021 13:47
+6
Детьми надо заниматься ,просто МОР какой-то пошёл ...
показати весь коментар
01.03.2021 13:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось і постало питання про роботу та її ефективність штатних психологів шкіл та вузів...
Поки, що черговий бій «психологія» програє вщент... ось така в них якісна освіта (привіт мауп/поплавські та ківалови з іншими ПТУ )
показати весь коментар
01.03.2021 13:28 Відповісти
Причем МАУП, у нас почти все психологи сейчас это Драгоманова (быв Горького) и Гринченка. Вот к ним вопросов больше. Это кстати ТОП специальность в этих "Университетах". Нужно сразу идти и проверять кто за какие шиши там сидит, за что дипломы продают.
показати весь коментар
01.03.2021 13:36 Відповісти
Я ні кого не захищаю. Але... А як психологи визначають що дитині потрібна допомога?!
1. Поведінка дитини. Якщо є зовнішні ознаки проблем...
2. Періодичне тестування. Але теж не може виявити на 100% чи є проблеми.
3. Якщо дитина або батьки звернуться.
За дитину відповідальні батьки. І тільки батьки. Бо тільки батькам дитина зможе відкритись і поділитись своїми проблемами, переживаннями. А не чужій людині...
Батьки повинні розмовляти зі своєю дитиною і цікавитись її життям. Народив, халяви не має. Спочатку це твоя дитина і відповідальний за неї тільки ти. А потім всі інші...
показати весь коментар
01.03.2021 14:10 Відповісти
В часи мого дитинства найкращим психологом був батьківський ремінь, але і батьки були інші, суворі, але справедливі.
показати весь коментар
01.03.2021 16:44 Відповісти
Больше похоже на второе. Это пипец какой то.
показати весь коментар
01.03.2021 13:28 Відповісти
Создалось впечатление, что "синий кит" цепляет в основном девчонок?
показати весь коментар
01.03.2021 13:30 Відповісти
может ее паринь бросил, всякое в жизни бывает, особенно на фоне коронавирусной пандемии, жизненной безнадеги, авитоминоза и другий сопутсвуюих факторов...
показати весь коментар
01.03.2021 13:33 Відповісти
пока родители, на лавочках цедили пиво из пластиковых бутылок, смотрели "сватов" или занимались другой ху...ёй, детей воспитывал интернет, худшая часть интернета, "одноглазики", "тик ток", говнорепперы\артисты вроде "Моргенштерна", ролики дегнератов в ютуб и т.п Выродить ребёнка ума много не нужно, но воспитать нужно потратить время, силы и вложить душу, но зачем? школа виновата и все остальные, кроме родителей, которые ложат болт на детей и не интересует их совсем, как и с кем ребёнок проводит время, чем интересуется ...
показати весь коментар
01.03.2021 13:47 Відповісти
Дети моментально учатся плохому. Мой научился ругаться, когда я ему нашел ролик, как игру в телефоне правильно проходить. В этом ролике ведущий нормальным человеческим голосом описывал, как проходить то или иное препятствие, и я не стал его до конца досматривать (минут 40). Но оказалось, что когда он "взрывался", то произносил нехорошее слово, а потом - опять нормально, пока снова жизнь не потеряет. Я офонарел, когда это слово от ребенка услышал. Спрашиваю: "Откуда?". Ответ: "А это дядя в ролике так говорит". Я бегом этот ролик процензировал, все вхождения плохого слова поудалял, но было поздно. Чтоб он таблицу умножения так быстро запоминал.
показати весь коментар
01.03.2021 16:06 Відповісти
Детьми надо заниматься ,просто МОР какой-то пошёл ...
показати весь коментар
01.03.2021 13:34 Відповісти
Это какая то игра в интернете распространяется - полиция должна выявлять администраторов и садить их за убийства
показати весь коментар
01.03.2021 15:41 Відповісти
Но сначала как бы невзначай опубликовать их персональные данные.
показати весь коментар
01.03.2021 17:55 Відповісти
Неужели родственники так трагически погибших детей (а в этом году прямо какой то девочкопад из окон) не требуют расследований этих доведений до самоубийства. по другому не назовешь?
показати весь коментар
01.03.2021 13:34 Відповісти
Мльчик тоже, сегодня утром была новость, рядом с этой.
показати весь коментар
01.03.2021 16:31 Відповісти
psihologi tolko rtom po teleku horosho rabotaiut
показати весь коментар
01.03.2021 13:43 Відповісти
Да какого хера, *****! Сколько можно. А ну прекратить в окна сигать!
показати весь коментар
01.03.2021 13:55 Відповісти
Мабуть, цей ланцюг самогубств об'єднує принадежність до якоїсь групи у соцмережах. Невдоволених чимось підлітків згуртували тварюки напевно зі знаннями психології,. а може, й гіпнозу, і "підказують" вирішення проблем у стрибку з балкону, вікна чи даху. Треба шукати, що спільного у загиблих.
показати весь коментар
01.03.2021 14:01 Відповісти
"Она проживала с дедушкой и бабушкой, поскольку у ее родителей уже новые семьиx"

Я фигею...у родителей новые семьи, потому ребенка просто бросили оба примата?
Вот кааак можно было отказаться от своего ребенка? Что за нелюди??
показати весь коментар
01.03.2021 14:33 Відповісти
День Карлсона
показати весь коментар
01.03.2021 15:30 Відповісти
Да тут у взрослых "крыша едет", а что уже говорить за подростковую нестабильную психику, за детьми надо глаз да глаз, а этим "родакам" пофигу, они только о себе любимых думают. Печально всё, безответственное общество, это безобразие, просто возмутительно, полное падение нравов.
показати весь коментар
01.03.2021 15:45 Відповісти
Не так все просто, як здається на перший погляд. У теперішніх батьків є два шляхи- або "некричати та поважати" особистість юного гівнюка, або періодично давати йому лящів, щоб аж луска летіла. І якщо у першому випадку такі батьки будуть "сєбялюбімимі пофігістамі" то у другому кримінальними злочинцями і клієнтами служби ювенальної превенції. Якщо відповідальність за виховання молодого покоління громадян покласти виключно на батьків то рано чи пізно виникне питання про доцільність існування держави.
показати весь коментар
01.03.2021 18:10 Відповісти
У тих же США після такої ганьби обох так званих "батьків" позбавили б батьківських прав НАЗАВЖДИ і вони б отримали чималі строки тюремного ув'язнення. Чому у нас не так?
показати весь коментар
01.03.2021 16:22 Відповісти
Батьки! Купуйте більше смердофонів дітям якщо вони вам надоїли.
показати весь коментар
01.03.2021 16:39 Відповісти
Жесть какая-то. Что-то явно происходит.
показати весь коментар
01.03.2021 20:59 Відповісти
 
 