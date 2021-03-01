15-річна дівчина випала з вікна багатоповерхівки в Дарницькому районі Києва. ВIДЕО
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У Дарницькому районі Києва сталася трагедія. З вікна будинку випала 15-річна дівчина.
Про це в Facebook повідомляє Центр екстреної медицини та медицини катастроф Києва, передає Цензор.НЕТ.
"Попередньо, з 6-го поверху випала 15-річна дівчина. Розбилася на смерть. Дитина-сирота. Її виховувала бабуся. Поліція з'ясовує обставини", - йдеться в повідомленні Центру.
Як пише сайт "Сегодня", в поліції Дарницького району інформацію підтвердили. За даними правоохоронців, трагедія сталася в районі 11 години вечора в неділю. Також поліцейські встановлюють поверх, з якого випала дівчинка.
"На цей момент співробітники встановлюють всі обставини трагедії. Дівчинка 2005 року народження. Вона проживала з дідусем і бабусею, оскільки у її батьків вже нові сім'ї. Під час падіння телефон дівчинки розбився. Мобільний пристрій віддали спеціалістам, які збирають його буквально по крихтах. Це необхідно, щоб відновити всі дані і коло спілкування дитини", - повідомили сайту "Сегодня" в поліції Дарницького району.
Будь ласка, зачекайте...
Поки, що черговий бій «психологія» програє вщент... ось така в них якісна освіта (привіт мауп/поплавські та ківалови з іншими ПТУ )
1. Поведінка дитини. Якщо є зовнішні ознаки проблем...
2. Періодичне тестування. Але теж не може виявити на 100% чи є проблеми.
3. Якщо дитина або батьки звернуться.
За дитину відповідальні батьки. І тільки батьки. Бо тільки батькам дитина зможе відкритись і поділитись своїми проблемами, переживаннями. А не чужій людині...
Батьки повинні розмовляти зі своєю дитиною і цікавитись її життям. Народив, халяви не має. Спочатку це твоя дитина і відповідальний за неї тільки ти. А потім всі інші...
Я фигею...у родителей новые семьи, потому ребенка просто бросили оба примата?
Вот кааак можно было отказаться от своего ребенка? Что за нелюди??