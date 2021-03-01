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Степанов вакцинувався проти коронавірусу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно вакцинувався проти коронавірусу під час візиту до Олександрівської клінічної лікарні Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, пресслужба Міністерства охорони здоров'я вела пряму трансляцію вакцинації міністра охорони здоров'я.

Спочатку міністру вимірювали тиск, а потім він отримав першу дозу вакцини. Він також закликав усіх медиків взяти з нього приклад.

Зазначимо, що Степанов став першим українським чиновником, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У п'ятницю Степанов відзвітує в Раді про ситуацію з вакцинацією в Україні, - "слуга народу" Корнієнко

"Як на мене, почуваюся навіть краще, ніж до вакцинації", - пожартував він після процедури.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Забьіли уточнить какой вкциной)
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01.03.2021 13:54
+13
Степанов вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 1316
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01.03.2021 13:58
+12
Ему плацебо укололи?
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01.03.2021 13:52
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Ну тепер вже всі точно побіжать вакцинуватися. Степанов вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 393
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01.03.2021 13:52 Відповісти
pfizer небось вколол
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01.03.2021 20:10 Відповісти
Вроде бы он уже переболел коронавирусом. Зачем тогда вакцинироваться?
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02.03.2021 00:28 Відповісти
Ему плацебо укололи?
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01.03.2021 13:52 Відповісти
физраствор
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01.03.2021 13:58 Відповісти
А можливо і вітамін С.
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01.03.2021 14:06 Відповісти
я на глюкозу ставлю... Степанов вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 924
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01.03.2021 14:06 Відповісти
Индийским просроченым шмурдяком, или...? Степанов вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 7237
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01.03.2021 13:52 Відповісти
Забьіли уточнить какой вкциной)
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01.03.2021 13:54 Відповісти
от бешенства
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01.03.2021 15:50 Відповісти
Не забыли, а специально умолчали... Если-бы, той, что для простых смертных, обязательно бы проакцентировали и кричали на каждом углу, мол, власть с нАрИдом! А так, всё очевидно...
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01.03.2021 20:35 Відповісти
Степанов вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 4057
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01.03.2021 13:55 Відповісти
это скорее ЮАРская. где пляма на лобе?
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01.03.2021 13:59 Відповісти
Степанов вакцинувався проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 4638 виноват-с.Степанов вакцинувався проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 6745
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01.03.2021 14:23 Відповісти
Степанов вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 1316
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01.03.2021 13:58 Відповісти
А чи CoviShield/ом він вакцинувався? Не вірю.
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01.03.2021 14:01 Відповісти
Расчитана на лохов ЗЕленого окраса. Какая вакцина, вы что? Уверен на все 100%, что вкололи ему комплекс витаминов.
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01.03.2021 14:04 Відповісти
Комплекс "веселых" витаминов.))
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02.03.2021 10:06 Відповісти
Так оно ж уже болело. При чем совсем недавно))
Клоуны! Кто вам поверит???
Дебилы, .лять!
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01.03.2021 14:05 Відповісти
шість місяців від лікрняного не минуло. Правда. Десь минуло три місяці...
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01.03.2021 14:08 Відповісти
Юлька сьогодні на погоджувальній раді заявила, що в Одесі кожен другий медик, який вакцинувався CoviShield/ом, отримував температуру понад 38градусів
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01.03.2021 14:07 Відповісти
Справедливості раді, температуру 38-39 фіксують і у польських освітніх працівників яким колять астрозенеку. Правда на відміну від Степанова вони не дуже добре себе почувають. Але якоби це швидко минає.
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01.03.2021 18:03 Відповісти
"По-моему, чувствую себя даже лучше, чем до вакцинации". Степанов вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 5315

Потому что его у Пальчевского привили, причём анализом Зели на кокс. Степанов вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 7480
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01.03.2021 14:07 Відповісти
Какой вакциной вакцинировался этот коррупцонер, шо прикидываетесь идиотами?
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01.03.2021 14:07 Відповісти
"По-моему, чувствую себя даже лучше, чем до вакцинации"

Похоже все они все там на "особых" уколах. Степанов вакцинувався проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 6489 Иначе этот ****** в стране не обьяснить по другому.
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01.03.2021 14:12 Відповісти
Чего только не сделешь, как только с ума не сойдёшь, если БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ принесла прибыль в миллионы долларов!
===========
Витаминки ДОКТОР-ШМУРДЯК себе кольнул?
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01.03.2021 14:18 Відповісти
Решил откосить от отчета в парламенте
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01.03.2021 14:18 Відповісти
чем вакцинировался?)
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01.03.2021 14:19 Відповісти
кто ж знает...
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01.03.2021 14:21 Відповісти
Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны, -
Кожу для них дают
Сами бараны.
Степанов вакцинувався проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 1734
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01.03.2021 14:24 Відповісти
Дайте путину шприц з вакцинкой и пусть он зделает укольчик! Тогда,может быть,и поверят!!!!
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01.03.2021 14:27 Відповісти
якщо не здохне, то коловся не своєю, індійською, вакциною..
і да - Зєлю Чемпіонку, з її сожитєлєм по лікарні Єрмаком, також треба вколоти, вони також "льоХко перехворіли"..
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01.03.2021 14:35 Відповісти
Верю-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.03.2021 14:41 Відповісти
Первый пошел. Теперь Зелепуцкий! Я сказал, Зелепуцкий!
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01.03.2021 14:42 Відповісти
Дмитрий Корнейчук

38 мин. ·

Степанов вакцинировался индийской вакциной.

А вы бы не вакцинировались, если бы «подняли» сотни миллионов на китайской и индийской вакцинах? Да вы бы эту вакцину из чашки пили в прямом эфире))))))
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01.03.2021 14:45 Відповісти
У Харкові в двох лікарнях відмовилися робити щеплення індійською вакциною:
Чекають Pfizer, а на Covishield бажаючих немає.

У Харкові лікарі і медики двох лікарень, де лікують пацієнтів з коронавірусом, відмовилися робити щеплення вакциною Covishield індійського виробництва.

Про це повідомляє місцеве видання KHARKIV Today з посиланням на керівництво лікарень.
Відмовилися від вакцинації в Харківському обласному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення та колишньому офтальмологічному відділенні Харківської обласної клінічної лікарні.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vakcinaciya-harkivski-mediki-boykotuyut-vakcinu-covishield-novini-ukrajini-50144931.html
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01.03.2021 14:59 Відповісти
все, у кого голова на плечах не только для "а я в нее ем", откажутся от этой бодяги. это родной брат ***********.
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01.03.2021 15:16 Відповісти
В ВСУ мабудь тяжче відмовитись.
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01.03.2021 15:31 Відповісти
Министерство здравоохранения Канады (Health Canada) 26 февраля разрешило использование двух вакцин против СOVID-19: произведенной «AstraZeneca» и разработанной в партнерстве с Оксфордским университетом (University of Oxford), а также версии вакцины «AstraZeneca» Индийского института сывороток (Serum Institute of India - SII) - Covishield. Эффективность вакцины против симптоматического COVID-19 в двух стандартных дозах (по данным, собранным до 4 ноября 2020 г.), составила 62,1%. Местные побочные реакции отмечали чуть более чем у половины участников исследований и были менее распространены у участников в возрасте ≥65 лет. Хотя это и не требуется для утверждения, в настоящее время в Индии проводится клиническое исследование иммуногенности и безопасности для сравнения вакцин Covishield и «AstraZeneca». Промежуточные данные этого исследования фазы II/III свидетельствуют об отсутствии различий в безопасности и иммунном ответе между вакцинами.https://www.apteka.ua/article/585810
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01.03.2021 15:42 Відповісти
якою вакциною це чмо укололося і чи вакцина це була, видео для 73-х процентних дебілів.
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01.03.2021 15:57 Відповісти
не верю!
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01.03.2021 16:13 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева. Не первый но самый интересный ляпсус в жизни Степанова. По его заявлениям он уже "переболел" COVID-19 в декабре 2020 г. но забыв о том, что врал в феврале уже "вакцинируется". Ждем на вакцинации "переболевших" Зеленского, Ермака и Разумкова. Хроника
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01.03.2021 16:23 Відповісти
Хроник вакцинироваться отказался.
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02.03.2021 00:02 Відповісти
Уже те,що всі відео з "вакцинуванням" Стєпанова,зняті тремтячими руками на шестипіксельку,говорить за себе...
Чороновіл:

"....А диявол завжди ховається в деталях. Степанов не плакав і не ридав, а був дуже веселим. І навіть поспішив заявити за секунди після уколу, що почувається краще, ніж до вакцинації. До його відома, навіть перші можливі прояви побічних дій, як висипка на шкірі, не кажучи вже про позитивний ефект, появляються значно пізніше. Друге - щеплення якраз Степанова не мало жодного сенсу, бо він недавно переніс хворобу й ще має дієвий ефект природних антитіл (цей імунітет з часом спадає, але ж не настільки скоро).

Таке публічне щеплення провели без зайвих свідків і додаткових пояснень. Усе знімали ніби на смартфон медсестри, а потім масово поширили в ЗМІ. А ми не змогли ні побачити, ні почути, чим саме щепили міністра? Нам не показали флакон і не дали інформації про історію його використання. Один флакон вакцини залежно від фасування використовується на 10 щеплень. Чи це було перше використання флакона, чи ним уже привили в цьому ж відділенні попередніх пацієнтів? Хто і звідки дістав флакон: із холодильника медзакладу,. ачи з портфеля міністра, чи може головлікар сам подав медсестрі? Чи на ньому взагалі була індійська етикетка та чи заводським способом наклеєна? Яка доля флакона з залишками вакцини після щеплення Степанова: чи їх невідкладно продовжувати прививати наступним пацієнтам, або відклали, а може забрав супровід Степанова..."
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01.03.2021 17:08 Відповісти
ЄС перевіряє індійського виробника вакцини AstraZeneca - Reuters

Європейський регулятор з лікарських засобів проводить аудит виробничого майданчика Індійського інституту сироваток (Serum Institute of India, SII). Як повідомляє Reuters, це є необхідним кроком перед тим, як вакцина AstraZeneca від COVID-19, вироблена там, може бути експортована в блок.
Індійський інститут сироваток, найбільший у світі виробник вакцин, випускає вакцину AstraZeneca, розроблену спільно з Оксфордським університетом, для десятків країн з низьким і середнім рівнем доходів.
Джерело агентства зазначило, що точна причина аудиту виробничих процесів і виробничих потужностей SII не була зрозуміла, але «зелене світло» буде означати, що препарат може бути експортований в Європейський Союз.
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) і Європейська комісія, які контролювали контракти на поставку з AstraZeneca, відмовилися коментувати конкретно аудит. SII і AstraZeneca також відмовилися коментувати це питання.
Днями виконавчий директор AstraZeneca Паскаль Соріо заявив законодавцям ЄС, що сподівається збільшити поставки в блок з 27 країн в ІІ кварталі після падіння в перші три місяці року. Згідно з контрактом з ЄС, компанія зобов'язалася доставити 180 млн доз в ІІ кварталі. Він сказав, що компанія збільшить обсяг виробництва у ІІ кварталі, використовуючи заводи за межами ЄС, у яких не було виробничих проблем, в тому числі в США. Він не згадав SII. Високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь в переговорах з AstraZeneca, раніше повідомив Reuters, що SII може бути потенційним постачальником.
Як відомо, Брюссель поставив мету вакцинувати 70% дорослого населення ЄС до кінця літа.
Як повідомлялося, 23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія з 500 000 доз вакцини проти COVID-19 AstraZeneca (Covishield).
Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Цю вакцину для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.
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01.03.2021 20:03 Відповісти
Та конешно! Когда накупили гов...а за откаты, а паганые скотыняки не желают им вакцинироваться, то не только положительные статейки и укольчик витаминками на камеру - Степанов будет прохожим руки заламывать и с дупы штаны стягивать собственноручно шоб ширнуть неблагодарных
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01.03.2021 20:25 Відповісти
от вируса ***** сделай прививку)
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01.03.2021 20:51 Відповісти
не верим. это он файзером укололся. или спутником. или физраствором. короче, вы фсё врётии и зрада. хихи.
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02.03.2021 00:47 Відповісти
 
 