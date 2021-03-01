Степанов вакцинувався проти коронавірусу. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно вакцинувався проти коронавірусу під час візиту до Олександрівської клінічної лікарні Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, пресслужба Міністерства охорони здоров'я вела пряму трансляцію вакцинації міністра охорони здоров'я.
Спочатку міністру вимірювали тиск, а потім він отримав першу дозу вакцини. Він також закликав усіх медиків взяти з нього приклад.
Зазначимо, що Степанов став першим українським чиновником, який зробив щеплення проти коронавірусу.
"Як на мене, почуваюся навіть краще, ніж до вакцинації", - пожартував він після процедури.
Топ коментарі
+18 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар01.03.2021 13:54
+13 Підлога Маккартні
показати весь коментар01.03.2021 13:58
+12 Денис Шпортун
показати весь коментар01.03.2021 13:52
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Клоуны! Кто вам поверит???
Дебилы, .лять!
Потому что его у Пальчевского привили, причём анализом Зели на кокс.
Похоже все они все там на "особых" уколах. Иначе этот ****** в стране не обьяснить по другому.
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Витаминки ДОКТОР-ШМУРДЯК себе кольнул?
Бьют барабаны, -
Кожу для них дают
Сами бараны.
і да - Зєлю Чемпіонку, з її сожитєлєм по лікарні Єрмаком, також треба вколоти, вони також "льоХко перехворіли"..
38 мин. ·
Степанов вакцинировался индийской вакциной.
А вы бы не вакцинировались, если бы «подняли» сотни миллионов на китайской и индийской вакцинах? Да вы бы эту вакцину из чашки пили в прямом эфире))))))
Чекають Pfizer, а на Covishield бажаючих немає.
У Харкові лікарі і медики двох лікарень, де лікують пацієнтів з коронавірусом, відмовилися робити щеплення вакциною Covishield індійського виробництва.
Про це повідомляє місцеве видання KHARKIV Today з посиланням на керівництво лікарень.
Відмовилися від вакцинації в Харківському обласному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення та колишньому офтальмологічному відділенні Харківської обласної клінічної лікарні.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vakcinaciya-harkivski-mediki-boykotuyut-vakcinu-covishield-novini-ukrajini-50144931.html
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева. Не первый но самый интересный ляпсус в жизни Степанова. По его заявлениям он уже "переболел" COVID-19 в декабре 2020 г. но забыв о том, что врал в феврале уже "вакцинируется". Ждем на вакцинации "переболевших" Зеленского, Ермака и Разумкова. Хроника
Чороновіл:
"....А диявол завжди ховається в деталях. Степанов не плакав і не ридав, а був дуже веселим. І навіть поспішив заявити за секунди після уколу, що почувається краще, ніж до вакцинації. До його відома, навіть перші можливі прояви побічних дій, як висипка на шкірі, не кажучи вже про позитивний ефект, появляються значно пізніше. Друге - щеплення якраз Степанова не мало жодного сенсу, бо він недавно переніс хворобу й ще має дієвий ефект природних антитіл (цей імунітет з часом спадає, але ж не настільки скоро).
Таке публічне щеплення провели без зайвих свідків і додаткових пояснень. Усе знімали ніби на смартфон медсестри, а потім масово поширили в ЗМІ. А ми не змогли ні побачити, ні почути, чим саме щепили міністра? Нам не показали флакон і не дали інформації про історію його використання. Один флакон вакцини залежно від фасування використовується на 10 щеплень. Чи це було перше використання флакона, чи ним уже привили в цьому ж відділенні попередніх пацієнтів? Хто і звідки дістав флакон: із холодильника медзакладу,. ачи з портфеля міністра, чи може головлікар сам подав медсестрі? Чи на ньому взагалі була індійська етикетка та чи заводським способом наклеєна? Яка доля флакона з залишками вакцини після щеплення Степанова: чи їх невідкладно продовжувати прививати наступним пацієнтам, або відклали, а може забрав супровід Степанова..."
Європейський регулятор з лікарських засобів проводить аудит виробничого майданчика Індійського інституту сироваток (Serum Institute of India, SII). Як повідомляє Reuters, це є необхідним кроком перед тим, як вакцина AstraZeneca від COVID-19, вироблена там, може бути експортована в блок.
Індійський інститут сироваток, найбільший у світі виробник вакцин, випускає вакцину AstraZeneca, розроблену спільно з Оксфордським університетом, для десятків країн з низьким і середнім рівнем доходів.
Джерело агентства зазначило, що точна причина аудиту виробничих процесів і виробничих потужностей SII не була зрозуміла, але «зелене світло» буде означати, що препарат може бути експортований в Європейський Союз.
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) і Європейська комісія, які контролювали контракти на поставку з AstraZeneca, відмовилися коментувати конкретно аудит. SII і AstraZeneca також відмовилися коментувати це питання.
Днями виконавчий директор AstraZeneca Паскаль Соріо заявив законодавцям ЄС, що сподівається збільшити поставки в блок з 27 країн в ІІ кварталі після падіння в перші три місяці року. Згідно з контрактом з ЄС, компанія зобов'язалася доставити 180 млн доз в ІІ кварталі. Він сказав, що компанія збільшить обсяг виробництва у ІІ кварталі, використовуючи заводи за межами ЄС, у яких не було виробничих проблем, в тому числі в США. Він не згадав SII. Високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь в переговорах з AstraZeneca, раніше повідомив Reuters, що SII може бути потенційним постачальником.
Як відомо, Брюссель поставив мету вакцинувати 70% дорослого населення ЄС до кінця літа.
Як повідомлялося, 23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія з 500 000 доз вакцини проти COVID-19 AstraZeneca (Covishield).
Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Цю вакцину для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.