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"Ваговий комплекс не комплектується, але на балансі він вже є", - "слуга народу" Леонов звернувся до глави одеського облавтодору Рибалки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Нардеп "Слуги народу" Олексій Леонов поскаржився на погану дорогу на виїзді з Одеси і розповів про відсутність вагового комлексу, який за документами вже числиться на балансі одеського автодору.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Леонов каже в спеціальному відеозверненні, яке він опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

"У мене питання до Дмитра Рибалки - глави одеського облавтодору. Дмитре, а скажіть, будь ласка, чому в нас на виїзді з Одеси на КПП "Дачний" праворуч не укомплектований ваговий комплекс, який має зважувати перевантаження, фури, які створюють ці самі ями, при тому що цей ваговий комплекс перебуває у вас в облавтодорі на балансі?" - сказав Леонов.

Крім того, він заявив що одеський облавтодор внесено до списку аудиту регіональних підрозділів "Укравтодору".

"І, можливо, відразу після аудиту, ми дізнаємося багато чого цікавого про витрачання коштів одеським облавтодором", - сказав нардеп.

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Автор: Наталя Джума
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Шо это значит пожаловался на плохую дорогу? А как же великае крадивныцтво? или закатанный в дороги асфальт коронавирусного фонду сошел вместе со снегом? "Весовой комплекс не комплектуется, но на балансе он уже есть", - "слуга народа" Леонов обратился к главе одесского облавтодора Рыбалко - Цензор.НЕТ 2746
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01.03.2021 14:21 Відповісти
Грызня в цирке)))
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01.03.2021 14:22 Відповісти
Хотите реального треша с дорогами? Вам в Харьков на окружную
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01.03.2021 14:22 Відповісти
Спасибо Дмитрию за предупреждение. В субботу нужно будет ехать в Киев, наверное все таки поеду Хюндаем.
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01.03.2021 15:25 Відповісти
Долю захотел, а его послали - они вислюку долю платят.
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01.03.2021 15:37 Відповісти
 
 