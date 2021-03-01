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вакцина (3528) Одеса (4029) лікарі (1099) COVID-19 (18065)

В Одесі за два дні вакцинували 130 медпрацівників: частина медиків відмовилася, у 22 була температура і погіршення самопочуття після щеплення. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

130 одеських медпрацівників вже отримали щеплення CoviShield індійського виробника Serum Institute протягом перших двох днів кампанії вакцинації від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Думской" повідомила заступниця директора Одеського обласного центру громадського здоров'я Наталія Жураковська.

За її словами, в першу чергу прищеплювали співробітників міської інфекційної лікарні та ДКБ №5.

На сьогоднішній апаратній нараді в Одеській міській раді директорка муніципального департаменту охорони здоров'я Олена Якименко заявила, що на першому етапі вакцинації планувалося прищепити 1028 жителів регіону, в тому числі 496 медичних працівників, дев'ять співробітників лабораторій, 231 працівника невідкладної допомоги, 292 працівники спеціалізованих установ.

Якименко зазначила, що 26 лютого почали вакцинацію в міській клінічній інфекційній лікарні, де мали вакцинувати 60 медичних працівників, але 26 медиків відмовилися від вакцинації, а у вакцинованих спостерігалося погіршення здоров'я.

"На наступний день у 22 вакцинованих спостерігалася підвищена температура від 37,2 до 38 градусів, погіршення загального стану здоров'я", - сказала чиновниця.

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Відмовилася від вакцинації і значна частина співробітників міської клінічної лікарні №5:

"Спочатку була інформація, що будуть вакцинувати вакциною Pfizer, - зазначила Якименко. - Виходячи з цього, формувалися списки охочих. А коли отримали вакцину AstraZeneca, то люди відмовилися нею вакцинуватися. Потреба у вакцині повністю задоволена, і навіть є зайва".

У свою чергу в обласному центрі громадського здоров'я стверджують, що, за їхніми даними, відмови були нечастими, а ситуацію спеціально нагнітають - "створюється інформаційна хвиля".

"Я не можу сказати, що були масові відмови. У кожному медичному закладі була інша ситуація, не обов'язково через відмови, - хтось із медиків цей день не прийшов, тому що захворів або були якісь проблеми. А могли бути люди, які навпаки хотіли вакцинуватися, хоч їх не було в списках", - розповіла Наталія Жураковська.

Що стосується легкого нездужання після щеплення, то це нормально, додає прессекретарка центру Ганна Лєснікова:

"Це прописано в документах МОЗ про вакцинацію. Серед реакцій - почервоніння, набряк на місці уколу, лихоманка або озноб, головний біль або біль в суглобах, збільшення лімфовузлів, нудота, стомленість і безсоння".

Зазначимо, що вакцина AstraZeneca надійшла до Одеси у флаконах по 10 доз. Препарат з розкритої ампули необхідно використовувати протягом шести годин, інакше він псується.

"Жодна вакцина не була витрачена даремно", - заявила Жураковська.

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За її словами, при вакцинації 130 медиків були витрачені рівно 13 флаконів CoviShield.

Поки вакцинація проводиться тільки в Одесі однією мобільною бригадою, яка може прищеплювати до 100 осіб на день.

За словами заступниці директора центру громадського здоров'я, зараз готується до роботи ще одна бригада. Через кілька днів їх буде вже шість, а до кінця тижня - десять. Тоді вакцинація вийде за межі обласного центру.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Не тех. Первыми надо депутатов. Их всё равно хотели сократить до 300.
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01.03.2021 15:10
+9
Если хорошо и правильно провакцинировать депутатов, падёж можно и более солидный сделать.
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01.03.2021 15:15
+8
"сразу включают дурака" - вот в этот момент и херачить дозу! В Одессе за два дня вакцинировали 130 медработников: часть медиков отказалась, у 22 была температура и ухудшение самочувствия после прививки - Цензор.НЕТ 4014
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01.03.2021 15:17
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что-то не нравятся мне такие эксперименты...над медиками...может не тех колят?
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01.03.2021 15:04 Відповісти
Не тех. Первыми надо депутатов. Их всё равно хотели сократить до 300.
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01.03.2021 15:10 Відповісти
Если хорошо и правильно провакцинировать депутатов, падёж можно и более солидный сделать.
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01.03.2021 15:15 Відповісти
можем только помечтать.. не такие уже они идиоты что-бы колоть себя непонятно чем...это когда спрашивают где взял квартиры-машины? сразу включают дурака...
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01.03.2021 15:15 Відповісти
"сразу включают дурака" - вот в этот момент и херачить дозу! В Одессе за два дня вакцинировали 130 медработников: часть медиков отказалась, у 22 была температура и ухудшение самочувствия после прививки - Цензор.НЕТ 4014
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01.03.2021 15:17 Відповісти
а вот это правильно)))) красава!
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01.03.2021 15:18 Відповісти
та ні, треба розпочинати з д'єрмакового-бубочкіного охвістя
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01.03.2021 15:22 Відповісти
Одно другому не мешает. Комплексный подход рулит.
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01.03.2021 15:23 Відповісти
To "производитель индийский" - это ни о чём. Это тот же самый асразенековский шмурдяк, изготовленный на асразенековской фабрике; просто её построили там из-за дешевизны рабочей силы.
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01.03.2021 15:09 Відповісти
Так это повсеместное явление: одно и то же лекарство имеет разные названия; что-то с лицензированием. Например: парацетамол может называться "Panadol", "Panamax". Ибупрофен известен также как "Nurofen", "Rafen" и т.д.
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01.03.2021 15:13 Відповісти
та ладно... я сам валялся в инфекционке с этим коронным триппером...парацетомол и ибупрофен не совсем одно и то же)) особенно если ещё что-то колят))
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01.03.2021 15:17 Відповісти
В Одессе за два дня вакцинировали 130 медработников: часть медиков отказалась, у 22 была температура и ухудшение самочувствия после прививки - Цензор.НЕТ 8861
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01.03.2021 15:19 Відповісти
Oй спасибо что просветили; а то я не в курсе был что парацетамол отличается от ибупрофена
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01.03.2021 15:19 Відповісти
Я говорю из личного опыта. Всё одно и то же.
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01.03.2021 15:33 Відповісти
Тухло отмазываешь зеленую плесень, без огонька. Тебе не заплатят. В Одесі за два дні вакцинували 130 медпрацівників: частина медиків відмовилася, у 22 була температура і погіршення самопочуття після щеплення. - Цензор.НЕТ 3432
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01.03.2021 15:50 Відповісти
Mне глубоко наплевать как на зелёного клоуна, так и на фейкодемию с её "красными зонами" и "вакцинами".
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01.03.2021 22:08 Відповісти
тогда их маркетологи страшные дебилы. Ещё больше угробить доверие к вакцине новым названием
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01.03.2021 15:19 Відповісти
У них разнарядка по производству, так или иначе. Есть задание от конторы эфиопского гоминида (ВОЗ): впарить всем !
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01.03.2021 15:23 Відповісти
Название у шмурдяка другое, потому, что АстраЗенека не контролирует производство ковишидла и не собирается нести ответственность в случае проблем.
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01.03.2021 15:49 Відповісти
все препараты, которые производятся по лицензии не являются точно тем же, что и оригинальный препарат. Они отличаются во многом и если есть возможность, то использовать нужно оригинал. Вы путаете две вещи: есть оригиналы, производящиеся за рубежом стран оригиналов, а есть препараты, которые производятся другими странами по лицензии. Это два совершенно разных производства.
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01.03.2021 20:11 Відповісти
Просто Астрозенек продав патент на производство не разрешил использовать свой бренд т.к. не уверен в качестве будущей продукции
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01.03.2021 15:45 Відповісти
качество по-определению будет хуже, так как, если посмотреть на официальную страницу этого Ковишилда, то по сравнению с АстраЗенека, использована даже другая группа вирусов. Сама АстроЗенека скооперировала свои усилия со СпутникV. Так что этой вакцине - не оригинальной, ни сделанной по лицензии вообще доверия нет.
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01.03.2021 20:14 Відповісти
Ошибаетесь, милейший.
Это не "то же самое", это дженерик.
Чем дженерики отличаются от оригинальных препаратов? Что лучше?
В идеале существенных отличий в эффективности и безопасности быть не должно - ведь создатели дженериков используют то же действующее вещество. На практике дженерики могут иначе влиять на организм, и, по сути, только оригинальные препараты со стопроцентной вероятностью дают заявленный эффект.
Это происходит во многом потому, что лекарства, в каком бы виде они ни создавались, - в виде таблеток, капсул, растворов для инъекций - состоят не из одного только действующего вещества. Компании используют разные вспомогательные вещества, которые отвечают за форму, дают действующему компоненту выделяться с нужной скоростью и в нужном месте (например, в кишечнике, а не желудке).
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01.03.2021 15:19 Відповісти
Много лет пользуюсь несколькими разными дженериками; никогда не замечал их отличия от "фирмы".
Не пугайте людей без надобности.
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01.03.2021 15:22 Відповісти
а я скористався дарницьким небівалолом - і мав неприємну розмову з кардіологом після того, як в мене перестав "слухатись" тиск. На цих дженеріках так попасти можна...
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01.03.2021 15:29 Відповісти
>як в мене перестав "слухатись" тиск.

Это как ???
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01.03.2021 15:34 Відповісти
Трупи відмовилися вакціонуватися!
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01.03.2021 15:11 Відповісти
На 130 человек - 22 побочки. "Норм" вакцина👍
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01.03.2021 15:13 Відповісти
Это за два дня. Еще не вечер.
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01.03.2021 15:14 Відповісти
зате ці 22 точно перехворіли короною. Щоправда, невідомо, чи набули антитіла...
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01.03.2021 15:26 Відповісти
ты ******* конченый
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01.03.2021 15:51 Відповісти
ты ****** ублюдочный ******* вонючий
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01.03.2021 15:56 Відповісти
Похоже на спутник ві в индуской оболочке
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01.03.2021 15:22 Відповісти
😁
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01.03.2021 15:23 Відповісти
Яку ви вакцину отримали? Яка "AstraZeneca"? Де ви її бачите?
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01.03.2021 15:27 Відповісти
130 из 1028.
Я не могу сказать, что были массовые отказы.
Язык проглотил?
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01.03.2021 15:41 Відповісти
"..Отметим, что вакцина AstraZeneca.." - отметим, что эта жижа к AstraZeneca имеет опосредствованное отношение. и расказни типа "да это то же , только без платы за бренд потому и дешевле в два раза" - уже не срабатывают. из всего персонала Александровской больницы (кстати опорная по Киеву для ковидных больных) вакцинировалось единицы. та что там больница - за время вакцинации в Киеве вакцинировано 30(тридцать)!?! человек.
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01.03.2021 15:57 Відповісти
Начнут нагибать силою....Это пока отказываются...А учитывая рабскую натуру 73% , таки нагнут...У нас вся больничка отказывалась, а теперь уже все терапевтическое отделение нагнули...Завтра гинекологией обещали заняться...
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01.03.2021 16:14 Відповісти
В Одесі за два дні вакцинували 130 медпрацівників: частина медиків відмовилася, у 22 була температура і погіршення самопочуття після щеплення. - Цензор.НЕТ 9306
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01.03.2021 20:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vpvuWP0WAqQ
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01.03.2021 16:03 Відповісти
Ты серьёзно? Это довод? Вакцина отстой, а твои доводы вааще дно!
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01.03.2021 16:17 Відповісти
Вона щось інше каже?
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01.03.2021 22:37 Відповісти
Вата хочет спутник v.
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01.03.2021 16:04 Відповісти
каждый шестой пострадал от вакцины?!....это очень плохая статистика
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01.03.2021 16:38 Відповісти
Азіров, це ти?
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01.03.2021 18:59 Відповісти
"...повышенная температура от 37,2 до 38 градусов, ухудшение общего состояния здоровья." - нормальная реакция. Я сделал в октябре прививку от гриппа, точно такая же реакция была. Выпил две таблетки "Тайленол" и утром был как огурец.
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01.03.2021 20:21 Відповісти
Зелёный?
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01.03.2021 23:53 Відповісти
Зелёный у тебя член!
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02.03.2021 15:04 Відповісти
 
 