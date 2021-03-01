На Житомирщині під час сварки слідчий ударив поліцейську: "Хто тебе, п#дарас, буде першим чіпати?!" ВIДЕО

У місті Бердичів Житомирської області між двома співробітниками правоохоронних органів сталася сварка, яка переросла в бійку. Відкрито кримінальне провадження. Увага! Ненормативна лексика!

Про це повідомила прессекретарка Головного управління Національної поліції в Житомирській області Алла Ващенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Інцидент стався вночі 1 березня.

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"За цим фактом Бердичівським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України. Всі матеріали направляються в Територіальне управління Державного бюро розслідувань, оскільки подія пов'язана з поліцейськими", - розповіла вона.

За її словами, начальником ГУНП призначено службову перевірку. Ступінь тяжкості завданих тілесних ушкоджень встановить судово-медична експертиза.

Керівник пресслужби не змогла вказати, які посади обіймають зазначені поліцейські.

"Вони поліцейські, їхніх посад я не знаю", - зазначила Ващенко.

За інформацією "Житомир.інфо", конфлікт стався між 23-річним слідчим Житомирського міськвідділу поліції і 37-річною інспекторкою з адмінпрактики Бердичівського райвідділу поліції.

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