УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14271 відвідувач онлайн
Новини Відео ПодіїСуспільство
34 832 145
бійка (715) Житомирщина (1040) Нацполіція (13937)

На Житомирщині під час сварки слідчий ударив поліцейську: "Хто тебе, п#дарас, буде першим чіпати?!" ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

У місті Бердичів Житомирської області між двома співробітниками правоохоронних органів сталася сварка, яка переросла в бійку. Відкрито кримінальне провадження. Увага! Ненормативна лексика!

Про це повідомила прессекретарка Головного управління Національної поліції в Житомирській області Алла Ващенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Інцидент стався вночі 1 березня.

"За цим фактом Бердичівським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України. Всі матеріали направляються в Територіальне управління Державного бюро розслідувань, оскільки подія пов'язана з поліцейськими", - розповіла вона.

За її словами, начальником ГУНП призначено службову перевірку. Ступінь тяжкості завданих тілесних ушкоджень встановить судово-медична експертиза.

Керівник пресслужби не змогла вказати, які посади обіймають зазначені поліцейські.

"Вони поліцейські, їхніх посад я не знаю", - зазначила Ващенко.

За інформацією "Житомир.інфо", конфлікт стався між 23-річним слідчим Житомирського міськвідділу поліції і 37-річною інспекторкою з адмінпрактики Бердичівського райвідділу поліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У супермаркеті Миколаєва покупець без маски розпорошив балончик в охоронців, які намагалися його затримати. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+53
Это показатель, что там всё настолько прогнило, что уже лупят даже себе подобных.
показати весь коментар
01.03.2021 17:22
+47
Кого мы содержим???
показати весь коментар
01.03.2021 17:24
+46
Понабирали всякий шлак. Поменяли шило на мыло.
Быдлота....
показати весь коментар
01.03.2021 17:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Якби не укр. акцент подумав б з якогось кацапського Мухосранська відюха... Адиннарод ?
показати весь коментар
01.03.2021 19:51 Відповісти
Цього ідіота негайно звільнити!! Начальнику безпосередньому службова невідповідність!! Ну і обасть не забути. Заступнику нач. Управління по слідству як мінімум догана!! На Житомирщині під час сварки слідчий ударив поліцейську: "Хто тебе, п#дарас, буде першим чіпати?!" - Цензор.НЕТ 6705
показати весь коментар
01.03.2021 19:12 Відповісти
Господи, дай Украинцам силы преодолеть это всё. Менты похожи на зеков...
показати весь коментар
01.03.2021 19:24 Відповісти
І чому я не здивований ?..
показати весь коментар
01.03.2021 19:31 Відповісти
ещё одно доказательство -мусорами были -мусорами и остались....
показати весь коментар
01.03.2021 19:41 Відповісти
Не даром говорят: Аваков- чёрт!
показати весь коментар
01.03.2021 20:00 Відповісти
На Житомирщині під час сварки слідчий ударив поліцейську: "Хто тебе, п#дарас, буде першим чіпати?!" - Цензор.НЕТ 2460 такой?
показати весь коментар
01.03.2021 20:01 Відповісти
А все были уверены, что если букву ми заменить на букву по, то там начнут множиться сплошные шараповы?
показати весь коментар
01.03.2021 20:00 Відповісти
В принципе, менты, они и в африке менты На Житомирщині під час сварки слідчий ударив поліцейську: "Хто тебе, п#дарас, буде першим чіпати?!" - Цензор.НЕТ 9553
На Житомирщині під час сварки слідчий ударив поліцейську: "Хто тебе, п#дарас, буде першим чіпати?!" - Цензор.НЕТ 2921
показати весь коментар
01.03.2021 20:15 Відповісти
Не трогайте их! Это цвет полиции!!!
показати весь коментар
01.03.2021 20:18 Відповісти
Интеллектуалы
показати весь коментар
02.03.2021 07:09 Відповісти
Потужнi рэхформы в действии.
показати весь коментар
01.03.2021 20:23 Відповісти
І ці тварини будуть контролювати зброю в громадян?
показати весь коментар
01.03.2021 20:29 Відповісти
Судя по происходящему на видео, можно сделать заключение: "И ******* Жаба Гадюку"
показати весь коментар
01.03.2021 20:49 Відповісти
Який міністр, такі і підопічні.Чого можна чекати від орлів Авакова???
показати весь коментар
01.03.2021 21:03 Відповісти
На Житомирщині під час сварки слідчий ударив поліцейську: "Хто тебе, п#дарас, буде першим чіпати?!" - Цензор.НЕТ 5778
показати весь коментар
01.03.2021 21:16 Відповісти
и чо?....
показати весь коментар
02.03.2021 14:17 Відповісти
Говорят на восточно-украинском. Наверное полиция восточно-украинская.
показати весь коментар
01.03.2021 21:23 Відповісти
Рузгєщелепіє мова бидла,холопів і злочинців.
показати весь коментар
02.03.2021 12:22 Відповісти
Чепушила
показати весь коментар
01.03.2021 22:19 Відповісти
Кадры из фильма "Полицейская академия" (бердичевский римейк)
показати весь коментар
01.03.2021 23:07 Відповісти
таких в мусарне 80 - 90 %...
показати весь коментар
01.03.2021 23:14 Відповісти
Ник зачётный ))
показати весь коментар
02.03.2021 04:13 Відповісти
В полицию идут две категории людей
1.Которые ничего не умеют
2.Которые совсем ничего не умеют
Обе категории обьединяет тупость.
показати весь коментар
02.03.2021 00:48 Відповісти
Мусора!
показати весь коментар
02.03.2021 01:01 Відповісти
Т.е. вот эти матюкающиеся прошмандени считают позором структуры бухого быдлана. На Житомирщині під час сварки слідчий ударив поліцейську: "Хто тебе, п#дарас, буде першим чіпати?!" - Цензор.НЕТ 5139

Не ну чо - Аваков сделал все, как надо.
показати весь коментар
02.03.2021 01:30 Відповісти
Говорят на языке клиента. Он другого все равно не понимает.
показати весь коментар
02.03.2021 12:56 Відповісти
Истенное лицо полиции, а потом куча отмазок, очень похож на Бугая Александра Викторовича
показати весь коментар
02.03.2021 03:12 Відповісти
Классика по профессору. Употреблять алкоголь и злить мужчину - часть русской истории. Вот эта баба, в метре от него стояла и провоцировала, знала, что может получить и получила.

и другие ссылки были, эта с кавказцентра. суть изложена одна.

По сообщениям еврейских СМИ, профессор социологии и антропологии в "Еврейском университете" в оккупированном Аль-Кудсе (Иерусалиме) Гад Яир выпустил книгу "Цофен ха-исраэлиют" ("Израильский" код).
В ней он приводит анализ еврейских этнических групп и социокультурных общин, живущих в оккупированной Палестине. Профессор заявил в интервью газете "Гаарец", что теперь распознал так называемый особый "русский дух", о наличии которого писал еще Грибоедов, а также "загадочную русскую душу".
Как доказал Яир, еврейские носители русской культуры с молоком матери впитали предрасположенность к насилию и агрессии, в основном - по отношению к женщинам.
"Когда я хотел понять, почему русские евреи в Палестине насаживают на кол своих жен, я начал читать Достоевского, Тургенева, Толстого, и я увидел, что все находится "там", все - в "Крейцеровой сонате", все одно и то же. Это - мой анализ, я не разговариваю с соседями после убийства. У русских евреек и евреев это заложено в культуре. Это - часть русской истории, употреблять алкоголь и злить мужчину..."
"Водяра, пиво, нож, Толстой - я отныне холостой", подытожил профессор Гад Яир квинтэссенцию носителя "русской культуры".
показати весь коментар
02.03.2021 05:45 Відповісти
приятно встретить интилихтуала... На Житомирщині під час сварки слідчий ударив поліцейську: "Хто тебе, п#дарас, буде першим чіпати?!" - Цензор.НЕТ 497
показати весь коментар
02.03.2021 14:19 Відповісти
аваковская реформа
показати весь коментар
02.03.2021 08:33 Відповісти
Фу-у-у-у-у
показати весь коментар
02.03.2021 08:37 Відповісти
Діти по машинці і в пісочок.
показати весь коментар
02.03.2021 08:38 Відповісти
а потом вот такие мудозвоны по походке обвиняют людей в убийстве....
показати весь коментар
02.03.2021 08:51 Відповісти
Оце так "наймити українського народу"! Аваковські поліцаї після реформи. ))
показати весь коментар
02.03.2021 09:51 Відповісти
"сначала подчиняйся мусорам, а после обжалуй в пещерном суде" - вечный аваков
- замкнутый круг, который в условиях Украины можно разорвать только радикальными непопулярными мерами, которые ВСЕМ жлобам с ксивами очень не понравятся.. но вы, Ылита, первыми начали этот беспредел и продолжаете..
показати весь коментар
02.03.2021 10:18 Відповісти
Это лицо нашей ментовки
показати весь коментар
02.03.2021 10:44 Відповісти
Не такі поліцейські та слідчі мають бути в країні.
Дивлюсь ні гопоту в погонах, і розумію, що авакян не лише провалив реформу поліції, але й посилив весь негатив, яки був в мєнтовці до нього.
показати весь коментар
02.03.2021 11:24 Відповісти
высокие отношения... и такие же высокие стандарты..., послушаешь судей в записи - мат-перемат, даже я бы сказала, чисто феня..., про ментов я вообще молчу - там сплошная зона..., короче перемешалось все, не понятно как они не путаются - кто должен сидеть, а кто - садить...
показати весь коментар
02.03.2021 14:06 Відповісти
Пити деяким не можна ні на роботі, не після роботи, а те що такому ділу дан

резонанс, то доказує що дійсно великі злочини в Україні не розкриваються
і тому публіці треба мізки пудрити такими мультиками.
показати весь коментар
02.03.2021 15:01 Відповісти
Так більше ж херачити нема кого, окрім цих підерів.
показати весь коментар
02.03.2021 15:04 Відповісти
Они там все пьяные. А как они разговаривают? Ужас!
показати весь коментар
02.03.2021 15:19 Відповісти
просто Харьковскому казнокраду с липовым дипломом сАбакову во время перерывов между крышеванием всей контрабанды, наркоты и янтаря и вылизыванием жопы бени нет времени на подбор кадров......
показати весь коментар
02.03.2021 15:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 