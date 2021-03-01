На Житомирщині під час сварки слідчий ударив поліцейську: "Хто тебе, п#дарас, буде першим чіпати?!" ВIДЕО
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У місті Бердичів Житомирської області між двома співробітниками правоохоронних органів сталася сварка, яка переросла в бійку. Відкрито кримінальне провадження. Увага! Ненормативна лексика!
Про це повідомила прессекретарка Головного управління Національної поліції в Житомирській області Алла Ващенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Інцидент стався вночі 1 березня.
"За цим фактом Бердичівським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України. Всі матеріали направляються в Територіальне управління Державного бюро розслідувань, оскільки подія пов'язана з поліцейськими", - розповіла вона.
За її словами, начальником ГУНП призначено службову перевірку. Ступінь тяжкості завданих тілесних ушкоджень встановить судово-медична експертиза.
Керівник пресслужби не змогла вказати, які посади обіймають зазначені поліцейські.
"Вони поліцейські, їхніх посад я не знаю", - зазначила Ващенко.
За інформацією "Житомир.інфо", конфлікт стався між 23-річним слідчим Житомирського міськвідділу поліції і 37-річною інспекторкою з адмінпрактики Бердичівського райвідділу поліції.
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1.Которые ничего не умеют
2.Которые совсем ничего не умеют
Обе категории обьединяет тупость.
Не ну чо - Аваков сделал все, как надо.
и другие ссылки были, эта с кавказцентра. суть изложена одна.
По сообщениям еврейских СМИ, профессор социологии и антропологии в "Еврейском университете" в оккупированном Аль-Кудсе (Иерусалиме) Гад Яир выпустил книгу "Цофен ха-исраэлиют" ("Израильский" код).
В ней он приводит анализ еврейских этнических групп и социокультурных общин, живущих в оккупированной Палестине. Профессор заявил в интервью газете "Гаарец", что теперь распознал так называемый особый "русский дух", о наличии которого писал еще Грибоедов, а также "загадочную русскую душу".
Как доказал Яир, еврейские носители русской культуры с молоком матери впитали предрасположенность к насилию и агрессии, в основном - по отношению к женщинам.
"Когда я хотел понять, почему русские евреи в Палестине насаживают на кол своих жен, я начал читать Достоевского, Тургенева, Толстого, и я увидел, что все находится "там", все - в "Крейцеровой сонате", все одно и то же. Это - мой анализ, я не разговариваю с соседями после убийства. У русских евреек и евреев это заложено в культуре. Это - часть русской истории, употреблять алкоголь и злить мужчину..."
"Водяра, пиво, нож, Толстой - я отныне холостой", подытожил профессор Гад Яир квинтэссенцию носителя "русской культуры".
- замкнутый круг, который в условиях Украины можно разорвать только радикальными непопулярными мерами, которые ВСЕМ жлобам с ксивами очень не понравятся.. но вы, Ылита, первыми начали этот беспредел и продолжаете..
Дивлюсь ні гопоту в погонах, і розумію, що авакян не лише провалив реформу поліції, але й посилив весь негатив, яки був в мєнтовці до нього.
резонанс, то доказує що дійсно великі злочини в Україні не розкриваються
і тому публіці треба мізки пудрити такими мультиками.