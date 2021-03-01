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Льотчики Севастопольської бригади тренують ведення повітряних боїв на луцькому аеродромі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Навчальні польоти у небі над Луцьком здійснюють пілоти 204-ої Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна. Зі слів командира частини, полковника Віктора Меретіна, льотчики готуються до ведення повітряних боїв на фронтових винищувачах МІГ-29.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспiльне.

Авіатори відпрацьовують завдання на військовому аеродромі "Луцьк". Наразі молодий льотний склад виконує підготовку у складних видах підготовки та готується до ведення повітряних боїв – одиночних і парних.

Також читайте: Масштаб навчань "Об'єднані зусилля-2021" перевершить минулорічний, - Наєв

Севастопольська бригада тактичної авіації на аеродромі біля Луцька дислокується третій рік.
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Топ коментарі
+22
Складається враження, що все в цій країні тримається не завдяки а вопрєкі...Дивлюсь на цих романтиків і перед очима спливають силуети гламурного бидла,що окупувало "верхи соціуму".Дупінські, ківи, бужанські та їхні тупі виборці...
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01.03.2021 23:04
+9
Нонсенс - это не понять о чем речь в статье.
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01.03.2021 23:15
+3
Превосходный планер ,электроника дерьмо.
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02.03.2021 00:17
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Складається враження, що все в цій країні тримається не завдяки а вопрєкі...Дивлюсь на цих романтиків і перед очима спливають силуети гламурного бидла,що окупувало "верхи соціуму".Дупінські, ківи, бужанські та їхні тупі виборці...
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01.03.2021 23:04 Відповісти
Николай Николаевич b96f438b Ківи.це лише дрібні слуги.Не вони головні.
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01.03.2021 23:17 Відповісти
какой то нонсенс. В Севастополе есть аеродром " Луцк"??
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01.03.2021 23:13 Відповісти
Нонсенс - это не понять о чем речь в статье.
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01.03.2021 23:15 Відповісти
Льотчики Севастопольської бригади тренують ведення повітряних боїв на луцькому аеродромі - Цензор.НЕТ 4223 Льотчики Севастопольської бригади тренують ведення повітряних боїв на луцькому аеродромі - Цензор.НЕТ 4223 Льотчики Севастопольської бригади тренують ведення повітряних боїв на луцькому аеродромі - Цензор.НЕТ 4223 Скоро буде Льотчики Севастопольської бригади тренують ведення повітряних боїв на луцькому аеродромі - Цензор.НЕТ 5501
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02.03.2021 08:26 Відповісти
Добре.

Але ж яка відморожена журналістка.
Тому якість репортажу - фігова.
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01.03.2021 23:18 Відповісти
А може, ти дура? Журналістка все правильно написала -- Севастопольська бригада, це наша кримська бригада, не така фігня, як Московський проспект.
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02.03.2021 06:44 Відповісти
???
Читати навчіться. І не гавкайте до людей.
Льотчики Севастопольської бригади тренують ведення повітряних боїв на луцькому аеродромі - Цензор.НЕТ 1309
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02.03.2021 06:58 Відповісти
Спеціально переглянув репортаж- що вам не так з якістю? Ну, окрім трохи нудного голосу репортерки.
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02.03.2021 06:55 Відповісти
Я це й мала на увазі. Від того, що вона така нудна (і голос, і інтонація) - репортаж втратив у якості. Вона ж перебуває на місці події, мало б бути якесь емоційне забарвлення, а не гундосити в мікрофон одчіпного. Не професійно.
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02.03.2021 07:00 Відповісти
Воздушные бои отошли в прошлое еще во Вьетнаме. Уже лет 50 как это херня никому не нужна.
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01.03.2021 23:32 Відповісти
Мммм... А какой ещё бой, в принципе может вести Су 27??? Льотчики Севастопольської бригади тренують ведення повітряних боїв на луцькому аеродромі - Цензор.НЕТ 6472

Бомбить наземные обьекты? (истребитель)
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01.03.2021 23:45 Відповісти
"СУ 27 тяжёлый истребитель четвёртого поколения, разработанный в ОКБ Сухого и предназначенный для завоевания превосходства в воздухе. Также самолёт применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям. Является носителем тактических ядерных боеприпасов."
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01.03.2021 23:57 Відповісти
Превосходный планер ,электроника дерьмо.
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02.03.2021 00:17 Відповісти
Я думаю доктрина использования истребительной авиации сейчас переосмысливается . Появление ударных дронов это то же самое для авиации как и лазерное оружие в космосе. В привычном понимании это не свойственный противник для авиации и что тут делать , -сложно понять.
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02.03.2021 00:27 Відповісти
Например у РФ, реализуется программа: Су57 - пункт управления и координации. Он управляет группой бесполотников (ударный (С70) - уже испытывается. Должны быть и оборонительные и РЭБ , и разведывательные)
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02.03.2021 00:56 Відповісти
Проти дронів почнуть застосовувати дрони-вишищувачі, або посадять "івана" з кулеметом на легкомоторний літак.
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02.03.2021 09:15 Відповісти
Так рядового ивана и посадили на вертушку.А про дрон-истребитель нам как до Пекина рачки. Я в этой теме более чем осведомлен.
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02.03.2021 14:45 Відповісти
Вперед, соколики, мочіть рашистську погань! Слава нашим захисникам!
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02.03.2021 06:35 Відповісти
Концепция ясна. Но будут ли у него данные внешнего управления, при войне с равным противником? В принципе и АВАКС и спутники уже вполне можно достать. Сигнал с земли - подавить РЭБ (или на крайний случай, выявить активные передатчики - и достать их ракетами). И что тогда самолёт сможет сделать не включая свою РЛС (что всё равно что поднять плакат "стреляй сюда!")???

Концепция малозаметности - очень авантюрна. Электроника развивается очень быстро. Уже сейчас начаты работы над радиофотонными РЛС. Они смогут видеть в ОПТИЧЕСКОМ диапазоне. Скорее всего к 2030 - первые варианты появятся на вооружении. Что полностью сведёт на нет малозаметность самолётов 5 поколения (из за реализации которой, серьёзно ухудшены прочие их параметры).

Тут уже истребители либо вообще изживут себя. Либо всё снова скатится к тому что "летаешь и стараешься увидеть противника раньше чем он тебя".
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02.03.2021 00:51 Відповісти
Не надо упрощать, Израиль активно использует авиацию и не только беспилотную. Просто у цивилизованных стран последние 20 лет не было противников в воздухе. При наличии подсветки цели радарами, истребители могут сбивать до 6 беспилотников одновременно
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02.03.2021 04:32 Відповісти
Научи как.Может сейчас в мире все так кардинально поменялось ,что я не знаю ,но --------Дрон слишком маленькая цель (обнаруживается слишком близко) ,скорость сближения слишком велика.И наконец элементарно не срабатывают взрыватели ракет. Вспомни почему поставили вертолеты на боевое дежурство. В свое время пытались сбить АДА под Минском . Результат; пехоте запретили лезть в авиацию. Дилетантам там не место.
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02.03.2021 07:07 Відповісти
ЭПР ударного дрона не меньше ЭПР крылатой ракеты с которыми давно борется авиация. Самолёты или РЛС с фазированными решётками хорошо видят дроны и наведут ракеты на цель с подрывом дистанционным взрывателем.

Технически проблема поражения малозаметных целей давно решена. Армяне поскупились на современные РЛС и дорого заплатили своими жизнями
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02.03.2021 14:48 Відповісти
Вы к авиации настолько далеки как я к планете Плутон .Каждое ваше слово бред дилетанта.Вполне возможно что вы и хороший человек, но какого хера вы лезете туда где ничего не соображаете.Упрекать вас в том что вам лет 15 глупо по той простой причине что мне нужно завидовать вам , у вас все впереди , но не лезьте к дядям с вашими оловянными солдатиками.
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02.03.2021 22:51 Відповісти
ГДЕ И КАК ---" крылатой ракеты с которыми давно борется авиация."""""" ??????????? Ты ее видел и ты с ней боролся ????????? Ты идиет ? Извини , но накипело вас салабонов , хоть чему то научить
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02.03.2021 23:09 Відповісти
Пытаюсь без матов пояснить для невежд ( почти Высоцкий) Еще раз перечитал и хочу спросить ,молодой человек ты вообще самолет видел что бы такую хрень писать. Ты хотя бы командир ИАП для начала ?Дистанционные взрыватели не срабатывают по таким целям!!!!!!!! ! И я тебе написал на примере АДА . ГДЕ РЕШЕНА ПРОБЛЕМА МММЦ ?????? Если ты ее решил то Эйнштейн тебе в дворники. Что такое современные РЛС ????? Если ты имеешь ввиду цифровую станцию, то ну ее в пень .Тут тебе не гражданская авиация. И наконец вопрос для идиота ЗЕМЛЯ ПЛОСКАЯ ??????????
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03.03.2021 00:33 Відповісти
В цивилизованной дискуссии не должно быть личных оценок, я на этот уровень не опускаюсь. Есть возражения, излагайте, но отсылки к личному опыту не корректны, их нельзя проверить
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03.03.2021 04:10 Відповісти
Просто я участник решения этих проблем и создания мифов. После ряда событий был сделан однозначный вывод о неэффективности истребительной авиации в борьбе с МММЦ. Миф что авиация может сбивать крылатую ракету был создан что бы народ спал спокойно Ракету мы ВИЗУАЛЬНО обнаруживали. Весь этот опыт профессионалов наработанный годами вы отвергаете начитавшись журналов. Кацапы летают на таких же самолетах как и мы (и даже лучше) Ряд неудач именно по этим вопросам вам ничего не говорит ? Стремление человека учиться именно на своих ошибках ни к чему хорошему не приводит. То о чем я пишу не является только личным опытом , это широкоизвестные факты.
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03.03.2021 07:35 Відповісти
А я и не утверждаю, что авиация лучший инструмент для борьбы с бпла. Комплексы ПВО и средства РЭБ намного эффективней. Но и списывать авиацию как устаревшую в современной войне дронов это наивно.
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03.03.2021 11:05 Відповісти
Что вы понимаете под аббревиатурой БПЛА ?В принципе из Б-52 тоже можно сделать бпла. Я пишу о дронах тех которые применялись в Карабахе.
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03.03.2021 15:06 Відповісти
Мне приходится повторятся , но чем я могу помочь.Борьба с дронами для ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ (ПОДЧЕРКИВАЮ ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ) авиации не свойственна и неэффективна.После тщательного анализа ряда событий для выполнения этих задач были привлечены вертолетчики " с рядовыми из наиболее подготовленных стрелков" ( ДОСЛОВНО, прошло столько лет а я помню) Я мог бы полдня рассказывать как и почему. Там много грустного но и смешного было. Поймите что стрелять из гаубицы по мухам можно но неэффективно. Ну и опять же повторюсь персонально для вас- ЗРВ (у вас это комплексы ПВО ) на сленге профи называют "ПОТЕШНЫЕ ВОЙСКА ". Почему так - можете и сами догадаться. Про РЭБ возможно вы правы. Ну и напоследок с чего начинали - воздушные бои ( маневренный воздушный бой а не перехват целей авиацией ПВО ) ушли в прошлое как и стрельба из самолета из маузера. Луки , копья , конница -это тоже в прошлом.
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03.03.2021 15:13 Відповісти
Кстати про гаубицу и мух
ВВС США 3 сентября 2020г на полигоне в Нью-Мексико продемонстрировали работу усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management Systems адаптированную под 155-мм гаубицу M109 которая поразила воздушную мишень , которая имитировала российскую крылатую ракету
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03.03.2021 15:33 Відповісти
Они могут . Но это ОНИ с ихними аваксами.
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03.03.2021 15:55 Відповісти
""""При наличии подсветки цели радарами, истребители могут сбивать до 6 беспилотников одновременно """""- ваши слова , вот теперь расшифруйте что вы имели ввиду когда писали это.
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03.03.2021 15:53 Відповісти
Rafael Python 5 ракета класса "воздух- воздух" позволяет успешно поражать малозаметные цели (вертолеты и БПЛА), что подтверждается кадрами уничтожения БПЛА "Хезболлы" Это не "журнальные" утки, а спасённые жизни мирных жителей
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03.03.2021 16:10 Відповісти
Вертолеты это не МММЦ . А про какой БПЛА вы пишите я не знаю. Если вас интересует тема авиации почитайте про Миг -31. Задумка была супер , но реализовали ее на 1%. Вот это была и есть доктрина применения и развития ИА. Причем сам самолет это малая часть всего что нужно было создать Мы не смогли , а США сделали супер.
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03.03.2021 16:26 Відповісти
Да Дмитрий я пользуюсь не прессой а своим опытом и практическими знаниями , а у меня их выше крыши.
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03.03.2021 16:28 Відповісти
"Потешные Войска " может это и соответствует советским ЗРВ в составе войск ПВО.
Но Израильская система ПВО Железный купол уже 10 лет успешно защищает от 122 мм ракет РСЗО, а они намного меньше крылатых ракет
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03.03.2021 15:54 Відповісти
Земля круглая !!!!! Кто это не знает может надеяться на ЗРВ. Дециметровый диапазон волн распространяется прямолинейно до первого препятствия.
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03.03.2021 15:58 Відповісти
Есть понятие объектовое ПВО . Пример корабль. Но и он с его ПВО обречен на гибель без прикрытия с воздуха. А журнальные балачки так и остаются балачками.
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03.03.2021 16:00 Відповісти
Льотчики Севастопольської бригади тренують ведення повітряних боїв на луцькому аеродромі - Цензор.НЕТ 9787 dmitrij suur Если вы хотите что то спросить , спрашивайте ,постараюсь ответить (чуть позже) если вы все знаете -удачи ! Льотчики Севастопольської бригади тренують ведення повітряних боїв на луцькому аеродромі - Цензор.НЕТ 5964
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03.03.2021 16:07 Відповісти
Вы слышили про систему «Иджис»? Я не про устаревшие версии, приведшие к трагедии в 1988 году, а про современные версии перехватывающие крылатые и баллистические ракеты
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03.03.2021 16:45 Відповісти
Именно ! Поэтому БРЛС с АФАР или ПФАР самолётов превосходят наземные станции в определении обьектов на фоне земли.
"Маневренный воздушный бой ушли в прошлое" как мне это напоминает ракетную истерию 60-х когда с самолётов снимали пушки. Но даже F-35 сохранили пушечное вооружение, значит ещё рано списывать маневренный бой
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03.03.2021 16:33 Відповісти
Дмитрий я не хочу вас обижать , но то что вы пишите более чем дилетанство. Если бы вы учили Шумахера машину водить - это еще хоть как то . Но тут ...... ! Все удачи! Здоровья !
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04.03.2021 19:44 Відповісти
Завышенная самооценка, да, вы таки служили, я узнаю легендарное- "Я начальник ты дурак". Для расширения кругозора больше читайте про развитие технологий и меньше полагайтесь на опыт, он имеет свойство устаревать, особенно в сфере высоких технологий
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05.03.2021 16:13 Відповісти
Крылатую ракету не видно не потому что она "маленькая" ЭОП 0,1 , а потому что она низко летит и ее не видят РЛС. Гусей видно а ее нет.
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03.03.2021 16:19 Відповісти
Почитайте внимательно историю войн, после упомянутого Вьетнама)
С удивлением узнаете про воздушные бои.
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02.03.2021 11:17 Відповісти
И что там про нас пишут ? Льотчики Севастопольської бригади тренують ведення повітряних боїв на луцькому аеродромі - Цензор.НЕТ 6012
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02.03.2021 14:41 Відповісти
Про Вас конкретно - НИЧЕГО не пишут.
В основном, про каких-то странных израильтян, рыжих бритах. Иногда про индусов и пакистанцев. Ну и остальные, по мелочам.
Короче, весь мир, чем-то занимался.
Как ни странно.
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02.03.2021 22:04 Відповісти
Значит все хорошо.
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02.03.2021 22:54 Відповісти
Значит, читайте внимательно литературу.
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03.03.2021 08:50 Відповісти
Чукча писатель а не читатель.
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03.03.2021 15:08 Відповісти
Вы бы еще штыковые атаки отработали ! Очень зрелищно!
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01.03.2021 23:33 Відповісти
набутылочник, ты что то раздухарился сегодня Льотчики Севастопольської бригади тренують ведення повітряних боїв на луцькому аеродромі - Цензор.НЕТ 9260
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02.03.2021 02:34 Відповісти
Придурок ?
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02.03.2021 07:08 Відповісти
И конницу, конницу надо Льотчики Севастопольської бригади тренують ведення повітряних боїв на луцькому аеродромі - Цензор.НЕТ 308 Льотчики Севастопольської бригади тренують ведення повітряних боїв на луцькому аеродромі - Цензор.НЕТ 308 Льотчики Севастопольської бригади тренують ведення повітряних боїв на луцькому аеродромі - Цензор.НЕТ 308
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02.03.2021 08:37 Відповісти
За деньги ,сколько ,стоит шоб полетать 🤦🤣
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02.03.2021 06:51 Відповісти
Тебе керосин нужен ? В магазине он в 4 раза дешевле.
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02.03.2021 23:22 Відповісти
 
 