Льотчики Севастопольської бригади тренують ведення повітряних боїв на луцькому аеродромі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Навчальні польоти у небі над Луцьком здійснюють пілоти 204-ої Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна. Зі слів командира частини, полковника Віктора Меретіна, льотчики готуються до ведення повітряних боїв на фронтових винищувачах МІГ-29.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспiльне.
Авіатори відпрацьовують завдання на військовому аеродромі "Луцьк". Наразі молодий льотний склад виконує підготовку у складних видах підготовки та готується до ведення повітряних боїв – одиночних і парних.
Севастопольська бригада тактичної авіації на аеродромі біля Луцька дислокується третій рік.
Топ коментарі
+22 Николай Николаевич b96f438b
показати весь коментар01.03.2021 23:04
+9 Romk@
показати весь коментар01.03.2021 23:15
+3 Виктор Сотник
показати весь коментар02.03.2021 00:17
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Будь ласка, зачекайте...
Але ж яка відморожена журналістка.
Тому якість репортажу - фігова.
Читати навчіться. І не гавкайте до людей.
Бомбить наземные обьекты? (истребитель)
Концепция малозаметности - очень авантюрна. Электроника развивается очень быстро. Уже сейчас начаты работы над радиофотонными РЛС. Они смогут видеть в ОПТИЧЕСКОМ диапазоне. Скорее всего к 2030 - первые варианты появятся на вооружении. Что полностью сведёт на нет малозаметность самолётов 5 поколения (из за реализации которой, серьёзно ухудшены прочие их параметры).
Тут уже истребители либо вообще изживут себя. Либо всё снова скатится к тому что "летаешь и стараешься увидеть противника раньше чем он тебя".
Технически проблема поражения малозаметных целей давно решена. Армяне поскупились на современные РЛС и дорого заплатили своими жизнями
ВВС США 3 сентября 2020г на полигоне в Нью-Мексико продемонстрировали работу усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management Systems адаптированную под 155-мм гаубицу M109 которая поразила воздушную мишень , которая имитировала российскую крылатую ракету
Но Израильская система ПВО Железный купол уже 10 лет успешно защищает от 122 мм ракет РСЗО, а они намного меньше крылатых ракет
"Маневренный воздушный бой ушли в прошлое" как мне это напоминает ракетную истерию 60-х когда с самолётов снимали пушки. Но даже F-35 сохранили пушечное вооружение, значит ещё рано списывать маневренный бой
С удивлением узнаете про воздушные бои.
В основном, про каких-то странных израильтян, рыжих бритах. Иногда про индусов и пакистанцев. Ну и остальные, по мелочам.
Короче, весь мир, чем-то занимался.
Как ни странно.