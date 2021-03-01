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Поліція затримала організаторок борделів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події

Дві мешканки Київської області підшукували дівчат для заняття проституцією, винаймали квартири в центрі столиці, приймали замовлення від клієнтів і ділили гроші. Тепер їм загрожує до 7 років за ґратами.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Для реалізації злочинного наміру жінка сама займалася розміщенням рекламних оголошень про надання інтимних послуг у мережі Інтернет, особисто проводила "кастинги" та співбесіди з дівчатами. Також їй допомагала ще одна жінка – 36-річна мешканка Київської області, яка виконувала роль диспетчера. Вона приймала дзвінки, отримувала замовлення від клієнтів, контролювала дівчат-повій та оплату послуг", - розповів старший оперуповноважений сектору відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва Олексій Гаврилюк.

Година "відпочинку" коштувала клієнту від 1000 до 1500 гривень. Отримані гроші повії перераховували на банківські картки організаторки, яка сама їх розподіляла між ними та спільницею. 

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"З метою конспірації незаконної діяльності організаторка постійно змінювала мобільні телефони разом із номерами, а також адреси місць розпусти. У рамках кримінального провадження ми провели обшуки за місцем проживання фігуранток та в орендованих квартирах. Під час слідчих дій вилучили речові докази злочинної діяльності, а саме - гроші, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, комп’ютерну техніку", - додав поліцейський. 

Жінок затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Спільницям повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) та ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років позбавлення волі. Окрім того, слідчі встановлюють інших осіб, причетних до вказаного правопорушення.

Поліція затримала організаторок борделів 01
Поліція затримала організаторок борделів 02
Поліція затримала організаторок борделів 03
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Топ коментарі
+23
менты диких конкуренток подчистили)
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01.03.2021 23:27
+20
Давно пора легализировать проституцию.
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01.03.2021 23:28
+15
хрущевка 4 бумажки по 100 баксов и 3 грн пздц это "успех"
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01.03.2021 23:26
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какой ужас.
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01.03.2021 23:25 Відповісти
хрущевка 4 бумажки по 100 баксов и 3 грн пздц это "успех"
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01.03.2021 23:26 Відповісти
Если кому-то хватило трех гривен, то это действительно "успех".
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01.03.2021 23:48 Відповісти
В сейфе куча паспортов.
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01.03.2021 23:55 Відповісти
менты диких конкуренток подчистили)
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01.03.2021 23:27 Відповісти
все , що розкривається ментами, це два варіанти- "розкриваємиє оборзєлі" й поміняли хвзяїна, або політичнопіарна здача " мєлких сошок"
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01.03.2021 23:36 Відповісти
Сексуальные террористы ! Какой кочмар !
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01.03.2021 23:27 Відповісти
Давно пора легализировать проституцию.
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01.03.2021 23:28 Відповісти
Нахрена?
Всегда можно ои так договорится
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02.03.2021 01:35 Відповісти
и без проституции и без борделей можно договориться. Тем кому не дают нормальные леди, валите в проституцию лечить спермотоксикоз.
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02.03.2021 03:17 Відповісти
После того как ты отдаш в проституцию свою мать, сестру или дочь.
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02.03.2021 03:25 Відповісти
Ведь они могли так и Володеньку эти бабы соблазнить случайно!
Понятно, что Ленка лучше, это все знают, но что в голове у Володи...
вот стыда бы было! Правильно этих баб схватили!
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01.03.2021 23:30 Відповісти
Полиция задержала организаторок борделей - Цензор.НЕТ 6994 А тут уже не підсилали =помічника слідчих=, як у якомусь випадку, і він двічі отримував послуги за ментовські ж гроші, виділені на =операцію= ?

Чи тепер просто не розказують ?
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01.03.2021 23:31 Відповісти
Давно не було інформації на цензорі,за проституцію.В нас цього діла напевне більше.ніж в Німеччині.Але всі роблять вигляд,що її немає.Поліціянти добре це все кришують.А потрібна легалізація.До речі секс туристи в Україну приїжджають.Бо 50 доларів за секс,це дешево.
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01.03.2021 23:33 Відповісти
ну как сказать.. в Италии албанки и мулатки от 20 до 30 евро.
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01.03.2021 23:46 Відповісти
Албанки и мулатки доплачивают?
Все равно я стоко не выпью
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02.03.2021 01:36 Відповісти
Навіть спецпризначенці показово були.
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01.03.2021 23:35 Відповісти
с окружной в центр Киева перебрались почти легализировались, но вот бесплатные клиенты нагрянули(аваковцы) видать необслужили так те их и закрыли.....
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01.03.2021 23:39 Відповісти
Таки да, очередной "субботник" отказались организовать. ))
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01.03.2021 23:57 Відповісти
Фальстарт.
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01.03.2021 23:47 Відповісти
І не соромно здоровим мужикам таким займатися...
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01.03.2021 23:49 Відповісти
А чого соромно? Бизнес как бизнес, ничем не отличается от проституции
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02.03.2021 00:04 Відповісти
Ога! И деревья летом зелёными были!
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02.03.2021 00:23 Відповісти
Вірю! Якраз це та нива, на якій поліція діє абсолютно доброчесно і з великим ентузіазмом. Для ретельної перевірки борделя підсадними агентами-випробувачами брали виключно керівний склад, починаючи з майора.
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02.03.2021 00:07 Відповісти
Две жительницы Киевской области подыскивали девушек для занятия проституцией, снимали квартиры в центре столицы, принимали заказы от клиентов и делили деньги. Источник: https://censor.net/ru/v3250859

НА ЩО ТІЛЬКИ НЕ ПІДУТЬ ЖІНКИ АБИ НА КАСІ СІЛЬПО НЕ ПРАЦЮВАТИ Поліція затримала організаторок борделів - Цензор.НЕТ 774
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02.03.2021 00:57 Відповісти
Во что превратилось МВД разрешение на оружие пожалуйста все за бабло по интернету... А вот проститутки это зло и легализовать в этой стране проституцию нельзя это же мусорская кормушка...
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02.03.2021 01:17 Відповісти
Люську аферистович взяли? Или опять ушла стерва?
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02.03.2021 01:36 Відповісти
Luca Ima ,не понял ,а вас ,что родственники , женщины ,до сих пор , оцениваются ,как товар ? А сами они выбор делать не могут? Проституция должна быть легализована .😠😠😠
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02.03.2021 06:49 Відповісти
Не понимаю, конечно, мужчин, которые этими услугами пользуются, когда есть столько нормальных женщин, а не 'общественных приемных'. Но, тем не менее, девушки занимались этим добровольно, их никто насильно не удерживал, не было сутенера, который их бы избивал и насиловал, как показано в кино про лихие 90е, даже был 'диспетчер'. Ничего ужасного , тем более , чтоб семь лет за это дать, нет. Ждём таких же задержаний настоящих проституток от власти, которые торгуют страной, имеют свои ценники и при этом сидят в высоких кабинетах
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02.03.2021 06:54 Відповісти
У всьому винна горілка та інші спиртні напої. Як тільки порядні мужики починають випивати, то після 5-го келиха у мізки стукают номера телефонів таких квартир, які чомусь обізвали "борделями". А що творять в офісах, чи навіть у Верховній Раді(в готелях для депутатів)? А ще одне питання до страж порядку, що невчже це контрольні і тяжкі злочини? Що корупцію перемогли і ворогів України виловили?
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02.03.2021 08:12 Відповісти
Хто там їх посаде, в них грощі є, а ментам це тільки і надо, тому скоріше за все
після підняття статистики покарання буде условним з заставою.
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02.03.2021 14:44 Відповісти
Проституция древнее чем журналистика и политика и требует уважение за оказание услуг !!!
Необходимо наказывать за неуплату налогов для чего- ЛЕГОЛИЗОВАТЬ
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02.03.2021 08:36 Відповісти
легАлизовать...)
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02.03.2021 08:49 Відповісти
Какой-то совсем убогий фоторепортаж. Поліція затримала організаторок борделів - Цензор.НЕТ 7448 Поліція затримала організаторок борделів - Цензор.НЕТ 9748
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02.03.2021 09:11 Відповісти
Блдь, в этой стране даже потрахаться нельзя.
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02.03.2021 09:11 Відповісти
Не проще легализировать??? Правда кое-кто лишится денежек от крышевания!!!
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02.03.2021 09:54 Відповісти
Опять с ментами прибылью не поделились! Когда уже узаконят проституцию, чтобы менты не наживались?
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02.03.2021 10:24 Відповісти
 
 