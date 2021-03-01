Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні окремими силами ведеться інформаційна кампанія проти вакцинації.

Про це чиновник заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це для того, щоб максимально стимулювати людей, розвіяти ті фейки і дурниці, які є в нашій країні щодо якості вакцини, ефективності вакцини. Якщо ви подивитеся, 2 останніх місяці почалася просто якась антивакцинальна вакханалія. У нас, таке відчуття, вже з'явилися колаборанти COVID, вони готові робити все, щоб зірвати вакцинацію, щоб якомога менший відсоток людей вакцинувалася", - сказав глава МОЗ, відповідаючи на питання про цілі своєї публічної вакцинації проти коронавірусу.

Степанов додав, що план держави - вакцинувати 60% населення.

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