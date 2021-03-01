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вакцина (3528) карантин (16095) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні окремими силами ведеться інформаційна кампанія проти вакцинації.

Про це чиновник заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це для того, щоб максимально стимулювати людей, розвіяти ті фейки і дурниці, які є в нашій країні щодо якості вакцини, ефективності вакцини. Якщо ви подивитеся, 2 останніх місяці почалася просто якась антивакцинальна вакханалія. У нас, таке відчуття, вже з'явилися колаборанти COVID, вони готові робити все, щоб зірвати вакцинацію, щоб якомога менший відсоток людей вакцинувалася", - сказав глава МОЗ, відповідаючи на питання про цілі своєї публічної вакцинації проти коронавірусу.

Степанов додав, що план держави - вакцинувати 60% населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медики відмовляються вакцинуватися, бо вже перехворіли, - Степанов
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Топ коментарі
+36
Ковид-коллаборанты подкинули какую-то подделку вместо вакцины
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01.03.2021 23:53
+27
Патамушта зеленим кловунам ніхто не вірить. Ви постійно брешите.
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01.03.2021 23:58
+23
Причём подделку - самой третьесортной вакцины и не просто "подкинули", а купили втриторога за наши деньги, с прибылью для себя. Но при всём этом, у них ещё хватает наглости возмущаться недовольством адекватных людей... Кстати, зелёное чмо лично обещало самую лучшую вакцину и вакцинацию в самые передовые сроки...
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02.03.2021 01:15
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Ковид-коллаборанты подкинули какую-то подделку вместо вакцины
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01.03.2021 23:53 Відповісти
Министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева.
Не первый но самый интересный ляпсус в жизни Степанова.
По его заявлениям он уже "переболел" COVID-19 в декабре 2020 г. но, забыв о том, что врал в феврале - уже "вакцинируется" для пиара и видосиков. Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 8611
Ждем на вакцинации "переболевших" Зеленского, Ермака и Разумкова. Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 7344
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02.03.2021 00:50 Відповісти
Причём подделку - самой третьесортной вакцины и не просто "подкинули", а купили втриторога за наши деньги, с прибылью для себя. Но при всём этом, у них ещё хватает наглости возмущаться недовольством адекватных людей... Кстати, зелёное чмо лично обещало самую лучшую вакцину и вакцинацию в самые передовые сроки...
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02.03.2021 01:15 Відповісти
Но за настоящие деньги, за настоящие, государственные деньги. Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 3442
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02.03.2021 05:32 Відповісти
А тут ничего удивительного,

ведь все знают, что у Порошенко и Гонтаревой остались электронные ключи от казначейских счетов.

Вот они по ночам и совершают диверсии.
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02.03.2021 13:49 Відповісти
уже появились коллаборанты COVID
*******
Тобто, за словами міністра, з вірусом можна домовитися, щоб він когось не чіпав, а за це вони будуть допомагати вірусу розповсюджуватися.
Во как міністра вштирило після вакцинації! Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 9933
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02.03.2021 12:32 Відповісти
У Порошенко нове політичне погоняло - ковід-колабриционіст! Вовка не пробичить Степашці, що він не поділвся з ним цим креативом , а то усьо рошен та рошен та ліпецькая...
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02.03.2021 00:00 Відповісти
русский, это Порошенко тебя на бутылку посадил?
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02.03.2021 00:03 Відповісти
Самоучка пиарщик-политик в дни завершения своего министерствования
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01.03.2021 23:56 Відповісти
Ковід-колаборанти. Последние два месяца в Украине началась антивакцинальная вакханалия, появились COVID-коллаборанты, - Степанов - Цензор.НЕТ 1708
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01.03.2021 23:56 Відповісти
Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 1761
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02.03.2021 05:31 Відповісти
Це в нього загострення після зустрічі з Г7. Катували, схоже. Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 1819
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02.03.2021 07:25 Відповісти
Патамушта зеленим кловунам ніхто не вірить. Ви постійно брешите.
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01.03.2021 23:58 Відповісти
так проблема, скорее всего, в вакханалии действий самого министра и связанной с этим потерей к нему всякого доверия. если оно канешно изначально было. )
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01.03.2021 23:59 Відповісти
Оказывается медики отказываются вакцинироваться, потому что уже переболели ! Медики умные, а министр - дурак !!! Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева. Не первый но самый интересный ляпсус в жизни Степанова. По его заявлениям он уже "переболел" COVID-19 в декабре 2020 г. но забыв о том, что врал в феврале уже "вакцинируется". Ждем на вакцинации "переболевших" Зеленского, Ермака и Разумкова.... Кроме того в его ведомстве , оказывается, не ведется учет переболевшего медицинского персонала, т.е. майский (2020) Закон о регулярном тестировании не выполняется. (с)
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02.03.2021 00:00 Відповісти
пи.си.. как я уже говорил ранее, мне приходится который год ходить по врачам в госпиталях и больницах из-за последствий ранения, так вот - врачей знакомых очень много(есть и доценты и профессора) и как только начался этот шухер с вакцинацией я их практически всех постоянно спрашиваю - Стоит ли прививаться!? .. ответ всегда почти один - ты что ипонулся!? мы за всю жизнь НИ РАЗУ не вакцинировали ни ЕДИНОГО сына, дочери, внуков и родственников - потому что это очень-очень опасно с долгоиграющими последствиями...
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02.03.2021 00:24 Відповісти
Весь мир вакцинируется, а вы приписываете неведомо кому "ипонулись"... вы сами !ковид -коллаборант" или "ипонулись" уже?
Между прочим, правильно писать "коЛЛаборант", но это вопрос кто вас учил русскому языку або хто вас вчив та де ви вчились....(я училась в единственной на то время в городе украинской школе Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 2904 )
Вакцинироваться жизненно необходимо, но нужно знать чем именно. А мы не знаем ничего о вакцине, кроме слов Степанова...
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02.03.2021 08:35 Відповісти
вакцинируется, но не помоями, которые зеГниды по диким ценам купили, думали лохи за 20$ набегут колоться, а население нищее,
даже "бесплатно" не может привиться, не у всех есть деньги , чьтобы добраться до вакцинации этой,
зато клован с жёнкой по оманам шляется
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02.03.2021 08:54 Відповісти
та я не против .. колите хоть бояру!!! и я повторю - вакцинация(любая) вредна и теперешняя очень опасна.. и кста.. когда вразумительного некуй что сказать убирают на ошибках..
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02.03.2021 13:47 Відповісти
и еще - если вы на стороне большинства - то это не значит что вы правы...
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02.03.2021 14:55 Відповісти
Ну, когда Степанов борется с ковидом, и приходится выбирать между Степановым и ковидом - я выбираю сторону ковида.
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02.03.2021 00:00 Відповісти
В смислі ? Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 4192
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02.03.2021 00:25 Відповісти
"Если Евтушенко против колхозов, то я -- за" И. Бродский.
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02.03.2021 00:41 Відповісти
Это как-то связано с тем, что последние два месяца украинцев кормят зеленой лапшой и выводят ковидный фонд в оманские офшоры? Сколько за последние два месяца в Украине сделано вакцин? И вакцин ли, а не испытание индийского фуфломицина? За последние два месяца оказалось, что ведущие производители вакцин, "отказываются" продавать напрямую Украине вакцину и "требуют" обязательно посредника на откат?
Как там кстати Буковель? Кто там два месяца назад в локдаун кутил?
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02.03.2021 00:01 Відповісти
ну, не падло?
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02.03.2021 00:02 Відповісти
простая задачка: эффективность действия вакцины - 60 %. сколько нужно привить наріда, чтобы получить 60 % привитого населения? )
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02.03.2021 00:02 Відповісти
Правильно Степашкина вакцина и есть дерьмо , переколи всех своих «слуг» этой гадостью , а опзжопники «спутником « уколятся , может передохнут быстрее
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02.03.2021 00:03 Відповісти
что то я не разделяю вашего оптимизма, они хоть и придурки но вырядили на столько Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 9564
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02.03.2021 09:34 Відповісти
индус степашка вирусобес ширнулся лишней дозой, и тут его поперло.
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02.03.2021 00:03 Відповісти
Як він міг вакцинуватись, коли у нього імунітет, як мінімум на пів року?

28.11.20 12:11Степанов излечился от COVID-19
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02.03.2021 00:07 Відповісти
Водичкой дистиллированной 😀😀😀
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02.03.2021 00:27 Відповісти
Пані Софіє, пройшла інформація, що Словаччина купуватиме =спутнік=.
Це - правда ?
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02.03.2021 00:43 Відповісти
Доброе утро, пани Ведана .

Скорее всего правда . Раша ещё имеет влияния на отдельные политические круги , как и в Венгрии, в Чехии , в Молдове. НЕ ВЕСЬ ЕЩЕ КАЦАПСКИЙ МУСОР ВЫЧИСТИЛИ в ЕС.

Спорили политики каждый день на прямых бриффингах на эту тему.

Но я должна позвонить и уточнить .

В посольстве кацапов работает 40 человек, а в нашем - 8-10. Финансируют посольство кацапов выше крыши. Открою маленький секрет - наш посол даже ещё в 2015 году многие вопросы решал через кацапских послов - настолько они крепко въелись в старую политическую элиту. Ну и проблема в украинском МИД - отправляют сотрудников работать в посольства без знания языка страны - потому им тяжело работать в среде местных политиков ( а кацапы язык учат)
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02.03.2021 07:30 Відповісти
Москалі вже оголосили офіційно, тому вирішила перевірити з Вами, бо то може бути такий хід, який зв*язує руки іншій стороні.
Приємного дня !
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02.03.2021 07:39 Відповісти
Вакцинувався, щоб вам показати- нічого небезпечного у цій вакцині не має. І в умовах такої антивакцинальної істерії абсолютно правильний і відповідальний поступок.
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02.03.2021 14:00 Відповісти
Якої антивакцинальної істерії?
Я хочу вакцинуватись, як і моя родина. Вакциною, а не індо- китайською бормотухою.
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02.03.2021 14:32 Відповісти
Ви хочете, що б здійснилися ваші "хотелки по щучьему велению"! В казки вірите? Де таке можливо? Назвіть державу. А якщо хочете чогось іншого- чекайте. Зайдіть в "Дію", замовте послугу і чекайте.
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02.03.2021 15:38 Відповісти
Америка, Англія, Франція, Германія, Ізраїль ...
Мої бажання, абсолютно логічні. Вакцину купують за гроші бюджету, значить і мої.
Тому я, як і більшість українців, бажаємо вакцинуватися препаратом, якому довіряю, а не невідомо чим, за гарний відкат для "влади".
Тому, не варто нагнітати істерію, про антивакцинальні настрої .
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02.03.2021 16:01 Відповісти
Ще раз подивися на перелік держав і, якщо здатний, знайди три різниці з Україною. І навіть в цьому випадку, сказане тобою, не відповідає дійсності. А бажання твої- абсолютно логічні і зрозумілі. Їх виконання можливе у порядку дій , які вам рекомендує наш МОЗ.
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02.03.2021 16:18 Відповісти
Ого скільки забугорних троляк на цій темі.
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02.03.2021 00:03 Відповісти
Стєпашка зібрався до ОПУбордель Єрмака?Термінологія в духє Аферистовича.
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02.03.2021 00:04 Відповісти
Чим ви пропонуєте українцям "вакцинуватись"? Індійським та китайським фуфломіцином?
Де сертифіковані ВОЗ препарати?
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02.03.2021 00:04 Відповісти
Ця вакцина сертефікована ВОЗ
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02.03.2021 15:40 Відповісти
Оригінал так, сертифікований.
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02.03.2021 17:23 Відповісти
феерический бред
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02.03.2021 00:05 Відповісти
С той фигней, что ты привёз то логично
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02.03.2021 00:07 Відповісти
"Это для того, чтобы максимально стимулировать людей, развеять те фейки и глупости, которые есть в нашей стране относительно качества вакцины, эффективности вакцины. Если вы посмотрите, 2 последних месяца началась просто какая-то антивакцинальная вакханалия. Источник: https://censor.net/ru/v3250861

ЗІ СТОРОНИ Зе ВЛАДИ ТАК ТОЧНО, ТО НА ГРОЩІ КОВІДУ ДОРОГИ БУДУЮТЬ,
ТО ЗАМІСТЬ ЗАЯВЛЕНОЇ ВАКЦИНИ ЗАКУПОВУЮТЬ ІНДІЙСЬКИЙ АНАЛОГ ЯКИЙ
НЕ ПРОЙШОВ ВИПРОБУВАНЬ І СЕРТИФІКАЦІЙ У ЄС Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 9712
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02.03.2021 00:10 Відповісти
Однако, нужно Пфайзер покупать.
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02.03.2021 00:12 Відповісти
Саме цікаве що людям не кажуть що треба займатись своїм імунітетом,
навіщо, є вакцини, а там хоч печінки пропий и легені прокури, і те що тим
у кого є імунітет не треба вакцинацій теж мовчать Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 4098
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02.03.2021 00:12 Відповісти
Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 8489 афіґєть !

ковід-колаборанти. Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 9993
Тут ще до такого не додумалися: лише ковід-дисидентами та ковід-ідіотами обзивають людей, які ставлять під сумнів дії "борців" та пробують ставити запитання. Вже у журналістів терпець увірвався і вони відкрито пишуть, що шукати логіку в діях придурків від уряду марно.

От =порно-кінотеатри= відкрили, а квест-кімнати (тато-мама і син вже купили квитки) - заборонили відкривати, спочатку дозволили - потім відмінили.

Людина, член ордену бухгалтерів, критично висловлюється про "боротьбу", то його хочуть позбавити членства. Хоч він і сам уже плюнув і не працює. "Свобода слова" - вона така. Твоя думка відрізняється від =політики партії= ? Позбавимо практики. А те, що написано в Конституції про свободу і права - то фігня. Так само звільнили поліцейського. Іншим закривають рот або витискають.

Степашка, ти не журись, великий =радєтєль= Трюдо закупив таку ж вакцинку, ковід-шілд, за тобою, 2 млн доз, у середу прийдуть. Хто коли з влади дбав про людей.

Ви вважайте, хто хоче прищепитися: особливо ті, у кого онко навіть у стадії ремісії. В багатьох, може, і є - тільки не діагностовано, дрімає собі в організмі, вакцинка може спровокувати.

Дбайте про себе і про своє здоров*я. Крім самих себе та ваших близьких, ви нікому не потрібні. І в тому, щоб ви не хворіли, абсолютно ніхто не зацікавлений. Знову ж таки - крім вас самих. Здоров*я всім.
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02.03.2021 00:14 Відповісти
Vedana Привіт! У вас є порно кінотеатри? Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 4984 Це наче колись таке було.Який в них зараз сенс?
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02.03.2021 01:37 Відповісти
Привіт. Виглядає, що є. Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 2234 Я навіть не знала.
Це ти мене питаєш - для чого вони ? Не уявляю. Фотка одного йшла до статті, так там було написано, що для пар вхід безкоштовний у понеділок і вівторок.
На фіг ото іти, коли могли б порнуху вдома подивитися, якщо так хочеться ? Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 2234 І зразу реалізувати.
А обуреному журналісту люди писали (з гумором), щоб він зрозумів тих =нещасних= Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 2234 .
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02.03.2021 01:56 Відповісти
Vedana Вони були ж колись,коли ще не було розповсюджено навіть звичайних відео магнітофонів.Але якщо вони є,значить мають попит і приносять прибутки. Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 3972
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02.03.2021 12:39 Відповісти
Напевне, приносять. Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 4125
Навряд чи вони субвенції з уряду отримують. Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 4125
Але я не знаю, яка публіка туди ходить і для чого Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 4125
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03.03.2021 02:13 Відповісти
Степанов - ублюдок и мародёр! Пшёл нах, мерзавец!
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02.03.2021 00:15 Відповісти
Оце ти закрутив!!! Яскраво сказав і, головне, по-ділу!. Тебе обовязково зрозуміють тобі подвбні!
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02.03.2021 15:44 Відповісти
))))))сейчас так весело,в предверии премьеры фильма "зеля и вагнеровцы",наблюдать за зекретинами -песня...авакян угрожает следакам,рекламирует наспех склепаные "пленки","переболевший" в декабре степашка вакцинируется дерьмом и орет о ковид колаборантах,намекая на Пороха,лещ вопит что это шоколад рошен говно,а не тухлая вакцина... люська арестович вообще в кому скоро войдет -орет,что это ПАП мог слить операцию вагнеровцев)))))далі буде
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02.03.2021 00:15 Відповісти
Так не было же операции вагнеровцев, что сливать то?
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02.03.2021 00:24 Відповісти
Хто сказав?)) Парламентська комісія хіба уже завершила роботу і дала висновки?
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02.03.2021 00:30 Відповісти
С - сарказм
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02.03.2021 12:09 Відповісти
І там навіть посольство США своєю заявою непрямо підтвердило операцію...
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02.03.2021 00:30 Відповісти
Аристарх сам сначала тельняшки рвал, что не было операции. А теперь ее уже Порох слил.
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02.03.2021 12:11 Відповісти
Мабуть Порох був присутній на нараді з Зе і Єрмаком Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 6281
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02.03.2021 13:12 Відповісти
Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 2271
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02.03.2021 00:50 Відповісти
У Степанова голова поехала натуральмо, везде "коллаборанты" мерещатся уже. скоро ловить их начнет, как алкаш, к которому белка пришла. Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 946
Караул. здравоохранение опасносте!
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02.03.2021 05:28 Відповісти
Тобто, тупорилий Стєпанов,що зміг замутити через прокладку ,вдвічі дорожчий за оригінал препарат ,визнає неспроможність провести належну інформаційну кампанію по вакцинуванню.
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02.03.2021 00:19 Відповісти
Правду каже Степанов! Те, що діється-це антивакцинальна війна. При тому ведуть її всі, кому не ліньки. Всі стали "великими фахівцями" -інфекціоністами, всі розбираються, всі радять, всі критикують, причому- огульно!
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02.03.2021 00:22 Відповісти
Проблема у тому, що і Степанов не є великим фахівцем! Почитайте його біографію, він лікарем не працював жодного дня, а лише фельдшером! Нам тут хтось розказував, що Супрун Фельдшер (хоча в неї диплом лікаря-радіолога), а насправді фельдшером виявився уродженець росії Степанов!

І так, я особисто за вакцинацію, але Пфайзером, а не індійською муттю! Я навіть дитині купую дорогі французькі чи німецькі вакцини у тому випадку, коли у поліклініці є лише індійська муть!
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02.03.2021 00:28 Відповісти
Я совершенно не разбираюсь в медицине.
И не претендую. И слава богу. Но я ОЧЕНЬ хорошо разбираюсь в тех моментах, когда меня пытаются на..ать. Ну просто богатейший опыт, ибо жизнь такая.
Поэтому не надо тут про медицину, пожалуйста. Я смотрю на эту рожу, и вижу тут ни разу не про медицину - а исключительно про на..ать.
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02.03.2021 00:41 Відповісти
Це більш схоже на розхоже: " Я не читав, але я засуджую.." Іншими словами: "рожа"не подобається - значить все недобре. Дозвольте запитати: а кому ви вірите з таким богатейшим досвідом нає...ва.?
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02.03.2021 13:48 Відповісти
Москали тоже не хотят Спутником прививаться. Может, не доверяют ни те ни те?
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02.03.2021 00:23 Відповісти
Ну бо є нормальні медичні компанії типу того ж Пфайзера, а є кацапські, індійські чи китайські фірми з мутною історією...

От той же Пфайзер відомий винаходами дуже багатьох різних ліків - вони от навіть віагру придумали Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 8596 А якими досягненнями і винаходами прославилися раніше виробники спутніка чи тої індійської вакцини, яку нам привезли?

Ну це все одно, що вибирати між американським Мустангом, кацапською ладою фекаліною і індійською Татою. Що вибере нормальна людина?
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02.03.2021 00:34 Відповісти
Нові Санжари - це не в минулому. Це майбутнє.))
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02.03.2021 00:37 Відповісти
Вопрос знатокам)
В ноябре, СМИ сообщают о том, что Степанов заболел короной.
В прошлый четверг, в эфире «Право на владу», сам Степанов заявил, что они НЕ рекомендуют вакцинироваться людям, которые переболели не раньше чем полгода назад, так как антитела живут в организме 6 месяцев.
Сегодня Степанов вакцинировался.
Вопрос: кто звиздит?
а) Степанов
б) СМИ
в) Календарь

_______
...Ну, а я думаю, що ніякої вакцинації Степанова і не було.
Вкололи йому фіз.розчин або вітамінку якусь - і бидло ЗЕбільне повірить.
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02.03.2021 01:15 Відповісти
тепер кожні 500 тис доз треба починати зі Степанова. Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 9407
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02.03.2021 05:41 Відповісти
При любой нормальной власти ти б давно сидел.
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02.03.2021 01:25 Відповісти
шмурдяк-шмурдяд, зрада-зрада, уууу ненавижу-ненавижу. хихи.
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02.03.2021 01:36 Відповісти
що он несет? идиот?
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02.03.2021 01:39 Відповісти
Нет, крыша поехала, натурально, чертики "коллаборанты" мерещатся, сам же сказал:
"У нас, такое ощущение, уже появились коллаборанты COVID"
Источник: https://censor.net/ru/v3250861

Скоро чертиков "коллаборантов" ловить и давить начнет, как алкаши, белку словившие, делают. Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 3153

Степанов **нулся, впрочем, они там на Банковой сейчас все такие, чем не дурка?
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02.03.2021 05:26 Відповісти
Что, Степанов, опасаешься, что продырявят тебя хозяева, как мэра Гданьска, если статистику вакцинирования не обеспечишь?

А если обеспечишь, то тебя твои же сограждане прибьют, когда помирать начнут от последствий той "вакцины", ведь ее на безопасность от раковых заболеваний не тестировал никто.
Можно бы, конечно, лохторату вэйвер подсунуть подписать: мол, так и так, никого не виню, если копыта после той "вакцинации" откину по какой-либо причине даже через лет 5 (Пфайзер и Астра-Зенека ответственности не несут официально, им вейвер ни к чему, ну а ты, Степанов, несешь полную ответственность, как представитель государства, за "вакцинацию" ответственный). Но вэйвер этот подсунуть не получится, ибо сегрегацию вы задумали: разделить население на "чистых" ("вакцинированных") и недолюдей ("невакцинированных"), а вейвер отмашку дает, недолюдей создать не получится.

Попал ты, Степанов, и бежать то тебе некуда.
Однако напомню, что хозяева твои далеко, а лохторат - он вот, близко, так что сам оценивай размер опасности.
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02.03.2021 05:21 Відповісти
"У нас, такое ощущение, уже появились коллаборанты COVID"
Источник: https://censor.net/ru/v3250861

В дурку бы вас всех, с Банковой, отправить, и галоперидола, галоперидола...
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02.03.2021 05:24 Відповісти
*****! Он даже значения єтого слова не знает.
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02.03.2021 05:28 Відповісти
Поставщик ковишидла - киевский индус и "божья благодать".
Поставщик Pfizer = Pfizer!
К чему бы это?
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02.03.2021 05:49 Відповісти
у нас в стране, оказывается, нет коллаборантов, закона против нет. По мнению члена Слуг народа Гетманцева, это разъединяет страну... Степанов, таким образом, пытается разъединить народ?... Недоверие же к именно к ввезенной министром Степановым вакцине, он сам и создал....своими постоянными противоречивыми заявлениями...
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02.03.2021 06:23 Відповісти
Я тоже ковидный коллаборант. Семья переболелла, я нет. Антител нет. Где хоть какие исследования? Нужны ли прививки,людям,с бессимптомным прохождением болезни? Ведь не заразится я не мог
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02.03.2021 07:00 Відповісти
А звідки ви знаєте, що не маєте антитіл ?
Якщо перехворіли (безсимптомно), все одно мусять бути.
Якщо є антитіла - кажуть, що півроку тримаються, - то не треба щеплюватися.
Інше: якщо хворіли безсимптомно - можливо, не варто ? (як варіант).
Це значить, що небезпеки від вірусу для вас нема.
З іншого боку, також кажуть, що другий раз хвороба може протікати важче.

Це з прочитаного / побаченого в неті. Все гіпотетичне, з припущеннями.
Насправді все залежить від організму: і протікання хвороби, і реакція на вакцину.
Вирішувати вам.
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02.03.2021 09:25 Відповісти
Шо, опять Порошенко?! Не могу предположить кто ещё может возглавить тех "колаборантов КОВИД", которые как "чёрные силы нас злобно гнетут". Может не стоит гамновакцину покупать?
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02.03.2021 07:12 Відповісти
Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 1632
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02.03.2021 07:25 Відповісти
Останні два місяці в Україні почалася антивакцинальна вакханалія, з'явилися COVID-колаборанти, - Степанов - Цензор.НЕТ 8119
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02.03.2021 07:25 Відповісти
Ковищит признана в Европе? Пфайзер, модерна, яастразенека слышал. А это что?
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02.03.2021 07:50 Відповісти
Як цей недоміністр з своїм бубочкою допустили щоб в Україні стільки людей загинули від короновірусу?? А щодо прививок, то більшість згодні її зробити, але водночас треба і дистанційне навчання зробити на три тижні перед вакцинацію...
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02.03.2021 08:18 Відповісти
Невігластво було завжди.
Коли будували першу в світі залізницю газети писали що на швидкості 40 км за годину людина втратить свідомість...
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02.03.2021 08:20 Відповісти
Почему в Украине отъявленных воров, которые вывозили и продавали во время пандемии маски, поставили руководить анти-ковидной кампанией ? Доверие к вакцине не может быть больше доверия к людям, которые этим руководят.
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02.03.2021 08:29 Відповісти
а перед вакцинацией делают анализ, может человек болел или болеет?
или по###, быдланам и так сойдёт ?
верить зеГнидам членограя нельзя,
а дают справку о вакцинации и где её принимают, кроме
воровской зеГнидной малины ?
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02.03.2021 09:00 Відповісти
анализ это уже самому надо делать. У нас в больнице 200 гривен стоит
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02.03.2021 09:16 Відповісти
Я знаю, как остановить анти-ковидную вакханалию!
Принять закон, по которому: "Всем принимавшим решение по вакцинации и вакцинаторам - Высшая мера наказания, если вакцина окажется бесполезной или в течении 3-х лет проявятся побочные эффекты более чем у 1% вакцинированных". Без права аппеляции.
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02.03.2021 09:16 Відповісти
Вакханалію вляштували ви виродки. ви влаштували злочинний соціальний експеримент та теракт у світовому масштабі.
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...
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02.03.2021 11:52 Відповісти
 
 