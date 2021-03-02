УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11468 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
5 807 137
вакцина (3528) карантин (16095) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Вчені підтвердили високу ефективність вакцини AstraZeneca для осіб старше 70 років, - Степанов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Дослідження підтвердили високу ефективність вакцини AstraZeneca для осіб старше 70 років, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Хочу звернути увагу на останні дослідження громадської охорони здоров'я Великої Британії, які виявили дуже високу, понад 80%, ефективність вакцини AstraZeneca для запобігання госпіталізації у осіб, старших за 70 років", - сказав він на брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Степанов закликав українців не вірити повідомленням "діячів антивакцинальної вакханалії, яку влаштували в нашій країні протягом двох місяців".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається дискредитувати західні вакцини проти COVID-19, - Боррель

Він нагадав, що в понеділок особисто прищепився вакциною Oxford/AstraZeneca, яка виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торгову) назву Covishield. При цьому міністр повідомив, що почувається добре, будь-які побічні ефекти від вакцинації у нього відсутні.

"Serum Institute - великий підприємство світу з виробництва вакцин, які поставляються в 141 країну. Усі без винятку їхні вакцини попередньо кваліфіковані ВООЗ. Ця вакцина (Covishield. - Ред.) - ефективна і може використовуватися для захисту від COVID-19", - наголосив міністр.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+13
Уже даже есть первые добровольцы для вакцЫнации:
Ученые подтвердили высокую эффективность вакцины AstraZeneca для лиц старше 70 лет, - Степанов - Цензор.НЕТ 892
показати весь коментар
02.03.2021 11:22
+10
Вчені підтвердили високу ефективність вакцини AstraZeneca для осіб старше 70 років, - Степанов - Цензор.НЕТ 2700
показати весь коментар
02.03.2021 11:31
+10
Речь об оригинальной англо-шведской вакцине.

Вот это вы правильное и очень важное уточнение сделали. Нам Степанов рассказывает как эффективна вакцина Oxford/AstraZeneca. Возможно, хотя подобные утверждения не особо внушают доверие. Тем более из уст Степанова. Но, как говорится, оставим за скобками мои сомнения. Я соглашусь, что Oxford/AstraZeneca возможно эффективная вакцина. Мне просто не понятно какое отношение к данной вакцине имеет ее аналог Covishield. А то что это аналог, а не оригинал производимый на индийских фармацевтических мощностях, мне говорит то, что названия разные. Значит выпускается этот продукт аж никак не по лицензии либо данная лицензия весьма ограниченного типа, если сменили название конечного продукта. Иначе зачем менять название? Может конечно я ошибаюсь, но вот такие у меня соображения.
показати весь коментар
02.03.2021 12:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Да ладно вам, мы уже укололись и ниче, норм..
Вчені підтвердили високу ефективність вакцини AstraZeneca для осіб старше 70 років, - Степанов - Цензор.НЕТ 6710
показати весь коментар
02.03.2021 13:55 Відповісти
Covishield (она же Astrazeneka) прививается в Германии тоже - ссылка на немецкий новостной сайтДля троллей, ботов и неадекватов:

В Германии, где я между прочем живу, прививка АстроЗенеки выглядит вот так (см. фото по ссылке).
Обратите внимание - на баночке написано "Covishield", сверху эмблема индийского производителя SII (Serum India Industris).
У меня жена, она медик, привилась (пока только первая прививка) этой вакциной - да, реакция была, - температура, боли в костях, но
это нормально и показывает, что организм распознал вакцину. Через ночь всё уже было в норме.

Так что не слушайте провокаторов, идиотов и российских троллей!
показати весь коментар
02.03.2021 13:56 Відповісти
Да все норм Саня, все будем вакцинироваться - это даже не обсуждается. Ибо число смертей от осложнений в результате вакцинации несоизмеримо меньше, чем число умерших от Ковида (не вакцинированых). Нация должна выжить и те 2% осложнений - это мелочь. НО! Поглумиться над конченными идиотами - зеленой слизью за провал вакцинации - это святое).
показати весь коментар
02.03.2021 14:26 Відповісти
Ну ты не путай... ответственность властей в Германии и в Украине...
То, что в Германии колят то, что ты видишь и что сказали - 100%
А в Украине - НИ КАКИХ ГАРАНТИЙ НИ НА ЧТО ! Сказать могут-одно, показать - другое, а вколоть - третье... И НИ КАКОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ !
показати весь коментар
02.03.2021 20:20 Відповісти
В этой немецкой статье НЕТ НИ СЛОВА о "Covishield" !!! В ней речь о "AstraZeneca" !!! А то, что на фото "Covishield" - это не значит, что в статье о ней... Если не согласны - дайте информацию в какой именно строке этой статьи упоминается ИМЕННО "Covishield" !!!
А фото могло быть выставленно по ошибке...
показати весь коментар
02.03.2021 20:28 Відповісти
Вам религия не позволяет открыть гугл и найти опубликованную научную работу с исследованием эффективности ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) и страницу вики?
1. Covieshield это не аналог. Аналога тут никакого быть не может. В лаборатории разработали и протестировали вакцину. А выпускать её должны фарм компании в огромных количествах.
2. Covieshild это маркетинговое название вакцины ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222), она же Oxford-AstraZeneca, она же AstraZeneca vaccine, она же Oxford vaccine
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford%E2%80%93AstraZeneca_COVID-19_vaccine
3. "vaccine efficacy 81·3% [95% CI 60·3-91·2] at ≥12 weeks". Чем больше времени проходит между инъекциями, тем выше эффективность. Не до бесконечности конечно.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00432-3/fulltext
4. Пожилые люди участвовали в тестировании. Мало того, уже одобренную вакцину колят пожилым людям в Великобритании.
Вот тут 82 летнего британца вакцинируют. Новость от 4го января!
Covid: Brian Pinker, 82, first to get Oxford-AstraZeneca vaccine
https://www.bbc.com/news/uk-55525542
Так что хватит дезинформировать людей. Все ищется за 5 минут. Было бы желание пополнять знания, а не разводить грязь в комментариях.
показати весь коментар
03.03.2021 02:24 Відповісти
" страницу вики" ? )))) Тоже мне авторитетный источник !!!! )))) Её переписать может ЛЮДОЙ человек - не неся за это НИКАКОЙ ответственности и НИ ГАРАНТИРУЯ достоверности !!!!

В этой вашей статье в медицинском журнале нет ни слова поминающего "Covishield" ( https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00432-3/fulltext )


Как и в этой .. ( https://www.bbc.com/news/uk-55525542 )


Так что не нужно манипулировать , выдавая желаемое за действительное...!!!
показати весь коментар
03.03.2021 10:47 Відповісти
Ещё для недалёких:
большинство прививок АстроЗенеки (в том числе и для Западной Европы) производиться в Индии, поскольку ни в Швеции (фирма Астрозенека)
ни тем более в Анфлии (Оксфорд это не производственная фирма, а научно иследовательская, при Оксфордском университете, где собственно и разработали вакцину ChAdOx1 совместно со шведами) нехватает мощностей и людких рессурсов, чтобы производить сотни миллионов доз.
В индии есть и человеческие рессурсы и производственные мощности. Технологические процессы (престиж произвоидителя) там одинаковые для всех доз - ведь никто не знает, какая партия в какую страну уйдёт.
показати весь коментар
02.03.2021 14:12 Відповісти
Технологические процессы (престиж произвоидителя) там одинаковые для всех доз ...

Серйозно ? А назва чому інша і окремі клінічні =дослідження= ?
показати весь коментар
02.03.2021 17:52 Відповісти
++
показати весь коментар
02.03.2021 20:21 Відповісти
Названий у вакцины несколько. Оригинальное название в научных статьях ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222).
AstraZeneca это шведская фарм компания, участвовавшая в разработке. Как и университет Oxford. Кто-то упоминает вакцину как Oxford Covid vaccine, кто-то Oxford/Astrazeneca vaccine, кто-то Astrazeneca. Это всё взяимозаменяемые названия как "Жигули" и ВАЗ-2101. Может не идеальный пример, но надеюсь принцип ясен.

Covishield и есть ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) и то же что Astrazeneca Covid vaccine. С тем уточнением, что марка Covishield принадлежит Serum Institute of India и выпускается на их мощностях.
показати весь коментар
03.03.2021 02:33 Відповісти
Я почитала різні джерела. В одних пишуть, що це - просто індійська назва, в інших - що АЗ підписала угоду з індусами на виробництво. Але чому тоді не під своїм ім*ям ?
Ці вакцини, тим не менш, зареєстровані під різними назвами і номерами. В усякому разі, в Канаді.

Якщо, наприклад, Ніссан збирається у Мексиці (пишу просто так) - то це все одно Ніссан, а не Мексан.

ChAdOx1 is a adenoviral vaccine vector - з Вікі. Це - принцип дії вакцини.

https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2021/02/health-canada-authorizes-astrazeneca-and-verity-pharmaceuticals-incserum-institute-of-india-covid-19-vaccines.html

Today, Health Canada authorized two vaccines; the COVID-19 vaccine manufactured by AstraZeneca, and developed in partnership with Oxford University, and, the Serum Institute of India's version of the AstraZeneca vaccine.

Health Canada received an application for authorization from AstraZeneca on October 1, 2020, and from Verity Pharmaceuticals Inc./Serum Institute of India (in partnership with AstraZeneca Canada Inc.) on January 23, 2021.

Health Canada's authorization of the Verity Pharmaceuticals Inc./Serum Institute of India product relies on the assessment of its comparability to the AstraZeneca-produced version of the vaccine.

https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75063a-eng.php

COVISHIELD (manufactured by Serum Institute of India) and AstraZeneca COVID-19 VACCINE (manufactured by AstraZeneca) are ChAdOx1-S recombinant vaccines developed by AstraZeneca and the University of Oxford. Health Canada has reviewed the manufacturing information for these vaccines and found them to be comparable.

Так, подібні / які можна порівняти, але не тотожні, що є логічним. Я - не спеціаліст, припускаю, що додаткові компоненти (або ще щось в процесі) можуть бути іншими (не дивилася опис).
показати весь коментар
03.03.2021 03:47 Відповісти
******* зебобики!
Причем тут AstraZeneca к шмурдяку из Индии, если AstraZeneca побоялась свое название на єтом припарате писать, а индийская кухня не прошла сертификацию в Европе?
показати весь коментар
02.03.2021 14:49 Відповісти
Щось Степанова понесло після вакцинації, привіз Covisheld, а рекламує AstraZeneca. Це як пігулки, що мають у своєму складі один головний продукт, але перши лікують, а другі лише імітують лікування.
показати весь коментар
02.03.2021 14:51 Відповісти
Исследования подтвердили высокую эффективность вакцины AstraZeneca для лиц старше 70 лет, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Источник: https://censor.net/ru/v3250924

Вчені підтвердили високу ефективність вакцини AstraZeneca для осіб старше 70 років, - Степанов - Цензор.НЕТ 9723
показати весь коментар
02.03.2021 15:10 Відповісти
А почему об этом "заявляет" бездарь, а не сами учёные !?
показати весь коментар
02.03.2021 15:12 Відповісти
Тебя в гугле забанили? Читай
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00432-3/fulltext
показати весь коментар
03.03.2021 02:35 Відповісти
Ну и где ссылка на подтверждение высокой эффетивности? Кто именно исследовал? Где смотреть результаты исследования? В Украину завезли не AstraZeneca, пора бы уже знать!
Ну разве что данная новость для 73% питекантропов ))
показати весь коментар
02.03.2021 15:55 Відповісти
Тебя в гугле забанили?
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00432-3/fulltext
показати весь коментар
03.03.2021 02:34 Відповісти
Стаття французькою, подаю основні моменти. Хто хоче, може перекласти через ґул.
https://www.journaldemontreal.com/2021/03/01/en-france-et-en-allemagne-lencombrant-vaccin-astrazeneca-1?fbclid=IwAR0Z1QYytFWmkxdatb1UheT_x9E0J0e9Hip0qah3Mcz3Yet4rrhGApkM_tc

Le Journal de Montréal
13tSpeg tuoSnsmhdorrsed ·

Undesirable side effects, effectiveness discussed: Victim of a bad reputation, AstraZeneca COVID-19 vaccine is being smuggled by populations in France and Germany.

Небажані побічні ефекти та дискусії щодо ефективності. Ці речі змушують владу Фр. та Нім. збільшувати заспокійливі меседжі, щоб уникнути прострочення запасів.
І Макрон, і Меркель завіряють у безпечності АЗ. Міністр охорони здоров*я (мені смішно тепер від =охорони здоров*я=) Фр. сказав, що її використання поширять на 50 - 75.
В обох країнах слабо йде вакцинка: Нім. 240 тисяч з 1,45 млн, Фр - 270 тис з 1,6 млн.

Побічні явища було відзначено у багатьох шпиталях Франції у щепленого персоналу, як правило, грипозні. Але це було достатньо серйозним для того, щоб окремі з них (шпиталей) припинили щеплення: на функціонування закладу вплинула велика к-ть людей, які взяли лікарняний після щеплення.

Отже, як скаржиться голова профспілки, влада бере участь у кампанії з =реабілітації= .

І тепер множаться заяви "вчених" про неймовірну ефективність АЗ (95%), підтверджену =клінічними дослідженнями, навіть більшу, ніж Пфайзер (84%) та Модерна. І так, в Британії теж =дослідження= і =ефективність= на 70+.

В Нім. відповідальні за вакцинки дуже переживають, що вони пропадуть. В Баварії було сказано не допустити, щоб хоч одна ампула була викинута чи відставлена в сторону. Готові вакцинувати всіх бажаючих в обхід складених пріорітетних груп.

У середу Меркель проводить засідання з відповідальними з кожного регіону, щоб обговорити подальшу =боротьбу=.

Висновки нехай кожен робить сам. Але очевидно одне: треба штовхнути товар, то розкажуть і про =ефективність= 150%, і "дослідження" підженуть. Хіба дарма купували і грошики платили фармі ?

Тільки щеплені зі своїми побічними ефектами псують картинку.
показати весь коментар
02.03.2021 17:50 Відповісти
*ґуґл
показати весь коментар
02.03.2021 17:50 Відповісти
Лікарка ****** Кон з Національного центру імунізації та респіраторних захворювань США назвала три ознаки того, що введена вакцина проти коронавірусу діє.
Джерело:BGR

Які симптоми виникають, коли формується імунна відповідь на вакцину
За її словами, про ефективність препарату говорять біль в місці уколу, втома, а також лихоманка з субфебрильною температурою в межах 37,1-38 градусів за Цельсієм.



Як вважає лікарка, всі ці ознаки свідчать про те, що вакцина робить свою роботу зі зміцнення захисних сил організму для боротьби з вірусом. Кон підкреслила, що побічні ефекти зазвичай тривають кілька днів, і це не повинно викликати занепокоєння.
Спеціалістка пояснила, що таким чином організм формує імунну відповідь на білок, який імітує хворобу.
https://healthy.24tv.ua/likarka-rozpovila-yaki-simptomi-viklikaye-efektivna-vaktsina_n1550486
показати весь коментар
03.03.2021 02:18 Відповісти
А німці з французами, бачите, лопухи, виходить, у шпиталях сидять.
Я навела і фактично переклала статтю з нашої газети.
Нічого не придумуючи. Два останні абзаци - мої.
показати весь коментар
03.03.2021 02:31 Відповісти
Мова про те, що велика к-ть персоналу лікарень взяла лікарняний після щеплення, що вплинуло на функціонування цих шпиталів.
показати весь коментар
03.03.2021 02:48 Відповісти
Люди беруть лікарняний, коли не здатні працювати.
Писали, що подібні речі є серйозними побічними ефектами: коли людина не може виконувати роботу та / чи це впливає на її звичний ритм життя.

Я спостерігаю.
Також подивимося на керманичів українських: чи їх лихоманитиме.

Коли медперсонал хворів - був крик. А коли він же =хворіє= через реакцію на вакцину - це нормально.
показати весь коментар
03.03.2021 03:05 Відповісти
Пояснюють, що реакція на вакцину безпечніша за ковід.
Я теж спостерігаю)
показати весь коментар
03.03.2021 03:08 Відповісти
Я вважаю, що все - залежить. Дуже індивідуально. І передбачити ні перебіг хвороби, ні реакцію - не можливо. ІМХО.
Є люди, які безсимптомно перехворіли. Чи у них так само не буде реакції на вакцину ? Чи це - добре ? Бо за тією лікаркою, виглядає, що ні.
показати весь коментар
03.03.2021 03:18 Відповісти
Якщо в тих, хто важче перехворів більша к-ть антитіл, то й з реакцією на вакцину, мабуть, так само.
показати весь коментар
03.03.2021 03:23 Відповісти
Нічого не можу сказати, Іринко. Я не лікар. Там щось побачу, там знайду, от і складаю в голові.
Тому люди так потребують і просять прозорої і відкритої інформації.
Я з тих людей, хто дуже критично сприймає інформацію. Будь-яку.
І втюхати мені шо-попало не вийде.
А вся ситуація з вірусом з самого початку виглядала не так, як треба (від тих фальшивих відео з Китаю, де люди падали і вмирали) і зовсім не сприяла і не сприяє відгуку людей (так, зразу люди мобілізувалися, вірили своїй владі, а потім побачили, що воно не туди йде).
Вже рік ми живемо у іншому вимірі. Це - не просто.
Всі хочуть, щоб це швидше скінчилося і ми повернулися до нормального життя.
Я не збираюся брати вакцину. Але читаю всю інформацію по темі. Для себе.
Бажаю здоров*я.
показати весь коментар
03.03.2021 03:56 Відповісти
Навзаєм. Вчені підтвердили високу ефективність вакцини AstraZeneca для осіб старше 70 років, - Степанов - Цензор.НЕТ 9275
показати весь коментар
03.03.2021 04:05 Відповісти
ну а нам оно накой? у нас Covishield. а говорить, что это одно и то же это как на цЫганскую тарантайку налепить значек Renault
показати весь коментар
02.03.2021 18:03 Відповісти
Согласен, тебе Вася и 140 млн твоих сородичей кроме ветеринарного фуфло-мицина типа спутник 5 ничего в этой жизни не светит)
показати весь коментар
02.03.2021 19:16 Відповісти
Тобі удачі з різних сортів гівна вибрати найкраще.
показати весь коментар
03.03.2021 00:13 Відповісти
Коли тільки прочитав "вчені довели...",вже знав,що це-про Британію...
Вчені підтвердили високу ефективність вакцини AstraZeneca для осіб старше 70 років, - Степанов - Цензор.НЕТ 7020

Вчені підтвердили високу ефективність вакцини AstraZeneca для осіб старше 70 років, - Степанов - Цензор.НЕТ 6755
показати весь коментар
02.03.2021 20:50 Відповісти
На чорне казати "біле". Отака в нас політика.
показати весь коментар
03.03.2021 00:12 Відповісти
1. Covieshield это не аналог. Аналога тут никакого быть не может. В лаборатории разработали и протестировали вакцину. А выпускать её должны фарм компании в огромных количествах.

2. Covieshild это маркетинговое название вакцины ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222), она же Oxford-AstraZeneca, она же AstraZeneca vaccine, она же Oxford vaccine
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford%E2%80%93AstraZeneca_COVID-19_vaccine

3. "vaccine efficacy 81·3% [95% CI 60·3-91·2] at ≥12 weeks". Чем больше времени проходит между инъекциями, тем выше эффективность. Не до бесконечности конечно.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00432-3/fulltext

4. Пожилые люди участвовали в тестировании. Мало того, уже одобренную вакцину колят пожилым людям в Великобритании.
Вот тут 82 летнего британца вакцинируют. Новость от 4го января!
Covid: Brian Pinker, 82, first to get Oxford-AstraZeneca vaccine
https://www.bbc.com/news/uk-55525542
показати весь коментар
03.03.2021 02:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 