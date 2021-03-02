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Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про інститут старост. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №4535, що удосконалює інститут старост.

Ухвалення відповідного рішення підтримали 273 народні депутати на пленарному засіданні у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Автори законопроєкту, зокрема, пропонують внести зміни до закону "Про місцеве самоврядування в Україні" та визначити поняття "старостинський округ", уточнити статус старости.

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Згідно із законопроєктом, старосту затверджує сільська, селищна, міська рада на термін його повноважень за пропозицією сільського, селищного, міського голови за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій із громадськістю, проведених у старостинському окрузі).

Законопроєкт передбачає, що староста працює у відповідній раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, зокрема на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю.

Відповідно до законопроєкту, старостинський округ утворюється в складі населеного пункту (населених пунктів), на території яких проживає щонайменше півтори тисячі жителів.

Із законодавства також вилучається норма про дострокове припинення повноважень старости.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Еще одна кормушка для дармоедов. И само слово "староста" мне лично совсем не нравится. Российской империей и Гитлеровской Германией за версту смердит
Рада одобрила в первом чтении законопроект об институте старост - Цензор.НЕТ 9836
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02.03.2021 14:45
+5
То де та оптимізація? На території мого колишнього району - дві громади у дублюючими урізаними функціями райвиконкомів. Але такі по рібні служби, як податкову, соціальну і ще деякі - винесено взагалі у теперішній районний центр. Тобто простому вуйкові з полонини потрібно здійснити марш-кидок спочат|у до найближчого центру села, куди доїздить автобус, а потім - до районного центру. Це може зайняти і 4-5 годин. І стільки ж, щоб добратися додому. І не треба про додаток "Дія". Бо вуйко вас за таке з кізяками змішає. Найбільге ця абсурдні рехворма проявиться на початку нового опалювального сезону, коли вуйки потягнуться по субсидію.
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02.03.2021 14:55
+4
По-суті це, законодавчий онанізм, який тільки збільшує витрати і розпорошує відповідальність.
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02.03.2021 14:55
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Еще одна кормушка для дармоедов. И само слово "староста" мне лично совсем не нравится. Российской империей и Гитлеровской Германией за версту смердит
Рада одобрила в первом чтении законопроект об институте старост - Цензор.НЕТ 9836
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02.03.2021 14:45 Відповісти
А теперь и Израилем.
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02.03.2021 14:51 Відповісти
Старости були і до того, раніше так називали депутатів.
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02.03.2021 14:53 Відповісти
Звісно були. Але навіщо повертатися до часів царя Гороха, та ще за наявністю трутнів - депутатів? Але зрозуміло, для зебілів, то немаж різниці,.Якщо зграя зелених мавп шось вигадала - треба підтримати
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02.03.2021 15:02 Відповісти
Це, про смотрящіх чи шо? Депутатів вже не достатньо плодимо дармоїдів на бюджетні гроші?
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02.03.2021 14:52 Відповісти
То де та оптимізація? На території мого колишнього району - дві громади у дублюючими урізаними функціями райвиконкомів. Але такі по рібні служби, як податкову, соціальну і ще деякі - винесено взагалі у теперішній районний центр. Тобто простому вуйкові з полонини потрібно здійснити марш-кидок спочат|у до найближчого центру села, куди доїздить автобус, а потім - до районного центру. Це може зайняти і 4-5 годин. І стільки ж, щоб добратися додому. І не треба про додаток "Дія". Бо вуйко вас за таке з кізяками змішає. Найбільге ця абсурдні рехворма проявиться на початку нового опалювального сезону, коли вуйки потягнуться по субсидію.
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02.03.2021 14:55 Відповісти
Ну, тепер вуйки крім депутата сільради матимуть ще й старосту. Кормили одного тепер буде ще один рот.
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02.03.2021 14:57 Відповісти
По-суті це, законодавчий онанізм, який тільки збільшує витрати і розпорошує відповідальність.
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02.03.2021 14:55 Відповісти
слугам урода надо пристроить где то своих корабельных сосен ?
мало ублюдков депутатов ?
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02.03.2021 14:57 Відповісти
Причем пожизненно и желательно с пенсией, как у прокуроров)
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02.03.2021 15:05 Відповісти
Ни к чему убирать норму о досрочном прекращении полномочий.
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02.03.2021 15:02 Відповісти
Ст,142.143 конституции выполняйте! Загальни збори решают все. Реестр властности и власникив состав любой влвды на теретории(податкова,полиция, суды, прокуратура...) Или папуасам конституция не нужна? Но это уже другой вопрос шо мы маемо.
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02.03.2021 15:17 Відповісти
...правильным курсом идете, ЗЕтоварищи Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про інститут старост - Цензор.НЕТ 3353
Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про інститут старост - Цензор.НЕТ 3489
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02.03.2021 15:44 Відповісти
всякой херней занимаются, абы не экономикой страны! уроды!
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02.03.2021 15:48 Відповісти
если есть палиция, палицаи, то старосты тем более к месту.Возможно будут и штурм, обер, унтер фюреры
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02.03.2021 16:36 Відповісти
Полицаи есть, старосты есть. Что дальше?
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02.03.2021 16:40 Відповісти
карабины и белые повязки будут выдавать?..Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про інститут старост - Цензор.НЕТ 5816
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02.03.2021 17:03 Відповісти
Так уже было что-то подобное в недалеком прошлом - назывались квартальные. Была такая-же процедура избрания, только люди за бесплатно тянули эту лямку. Потом - исчезло как-то незаметно. Теперь снова тот же припадок?
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02.03.2021 17:32 Відповісти
Краще б створили "Державний Інститут Громадянства" через який провели б процедуру ОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ по міжнародним стандартам і правилам!
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02.03.2021 19:54 Відповісти
а полицаев староста будет нанимать на работу ???
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03.03.2021 08:04 Відповісти
 
 