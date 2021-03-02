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Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Слуги народу, ОПЗЖ і Оксана Марченко об'єднали зусилля, і якщо ви думали, що за щось хороше, то ні. Їм дуже не подобається закон про мову, зокрема - про українську в сфері обслуговування.

Як "слуги народу" підігрують ОПЗЖ, а ще - смажені факти про Олександра Корнієнка – у свіжому "Без цензури" від Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

 Хрестовий похід проти української оголосили "слуга" Олександр Корнієнко й Ліза Богуцька, разом з іншими однопартійцями, та українофоби з ОПЗЖ. До речі, останні ще й синхронізують антиукраїнські зусилля в регіонах. Так, у Дніпрі справжній "новый русский" Геннадій Гуфман ігнорує закон про мову в сесійному залі й називає російську "восточноукраиским языком"

Дивіться проект журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

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Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови в сфері обслуговування споживачів.

Згідно з цією статтею, державною мовою повинні звертатися до споживачів у всіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації всіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (в тому числі інтернет-магазини).

Вимога стосується також надання освітніх, соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг, медичного обслуговування.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
Слуги народа, ОПЗЖ и Оксана Марченко объединили усилия, и если вы думали, что за что-то хорошее то нет. Им очень не нравится закон о языке, в частности - об украинском языке в сфере обслуживания. Источник: https://censor.net/ru/v3250985

НАВІЩО МУЧИТИ ЛЮДЕЙ І ЗНУЩАТИСЬ З НИХ - ЗАЛИШИТИ ЇХ БЕЗ
ГРОМАДЯНСТВА І ДЕПОРТУВАТИ ДО СКРЄПНОЇ РАСЄЇ Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові - Цензор.НЕТ 1704
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02.03.2021 15:05
+17
Чому українці єврейського походження , хохли і совки так ненавидять українську мову?! Комплекси меньшовартгсті і відчуття окупанта?
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02.03.2021 15:06
+13
Украинский язык это язык народа Украины. Объявить войну украинскому языку это равноценно, что объявить войну Украине. Поэтому, правоохранительным органам необходимо заняться врагами Украины
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02.03.2021 15:07
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Слуги народа, ОПЗЖ и Оксана Марченко объединили усилия, и если вы думали, что за что-то хорошее то нет. Им очень не нравится закон о языке, в частности - об украинском языке в сфере обслуживания. Источник: https://censor.net/ru/v3250985

НАВІЩО МУЧИТИ ЛЮДЕЙ І ЗНУЩАТИСЬ З НИХ - ЗАЛИШИТИ ЇХ БЕЗ
ГРОМАДЯНСТВА І ДЕПОРТУВАТИ ДО СКРЄПНОЇ РАСЄЇ Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові - Цензор.НЕТ 1704
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02.03.2021 15:05 Відповісти
закону ще немає.
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02.03.2021 15:13 Відповісти
Закони є,але іх виконувати ніхтр не бажає !!! Безкарне порушення чинного законодавства , це ще одна біда України !!!)))
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02.03.2021 15:16 Відповісти
ну чого, порох сотворив закон про санкції у 2014, ось медвечучко к ногтю получилось. був би вже закон про колабор-м уже б хтось застосував.
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02.03.2021 15:27 Відповісти
Хто буде застасовувати чинні закони ?? Колаборанти проти колаборантів ??)))
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02.03.2021 15:29 Відповісти
а шо, зараз не так з каналами вийшло? Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові - Цензор.НЕТ 6337 юзай ситуацію. бо інші юзають.
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02.03.2021 16:37 Відповісти
Справа з каналами , це не крапка,реванш кремлівської гидоти триває !!!)))
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02.03.2021 16:40 Відповісти
це вже наступне питання - захистити накладені санкції. але чи було б що захищати, якби закону не було і його б не примінили?
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02.03.2021 16:43 Відповісти
Покарані??? З замах на суверенітет та соборність держави -санкціі,за таке довісного буде мало !!!))
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02.03.2021 16:47 Відповісти
ну поки канали не сруть у мозок совків від 50, які тільки тєлік дивляться. чи так залишиться після суду?
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02.03.2021 16:49 Відповісти
ну ти ж бачиш, що для подавлення запроданців потрібні закони. потрібних або немає, або вони не застосовні.
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02.03.2021 16:50 Відповісти
Неправда, переважна більшість обслуговуючого персоналу говорить українською. Бувають лише поодинокі випадки непослуху, але вони виправляються. На "проблемних" областях України -- не знаю.
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02.03.2021 19:49 Відповісти
Чому українці єврейського походження , хохли і совки так ненавидять українську мову?! Комплекси меньшовартгсті і відчуття окупанта?
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02.03.2021 15:06 Відповісти
Маячня параноїдальної шизофреніі великодержаного шовінізма,споконвічної панівної ідеологіі Московіі !!!))
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02.03.2021 15:09 Відповісти
русский мозок саме такий.
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02.03.2021 15:12 Відповісти
От і Україна отримала величезну ганебну спадщину від багатовікової асиміляціі українців московитами !!!)))
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02.03.2021 15:14 Відповісти
це вже не сильно спадщина совка, а скоріше постсовка.
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02.03.2021 15:29 Відповісти
Не лише совка,а тим більше постсовка,за царів українців щимили ,аж дрантя сипалось!!! )))
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02.03.2021 15:33 Відповісти
я маю на увазі, що за часів постсовка українці могли навчитись протистояти, а на то мість як телята жили і зараз мають війну, бо нарешті поспіли. але часу згублено дофіга. по Білорусі зараз можна подивитись на себе пару десятирічь назад.
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02.03.2021 15:38 Відповісти
Ніхто не бажає докласти власних зусиль , всі чекають на дії "доброго царя" !! До речи ще один спадок від Московіі !!)))
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02.03.2021 15:47 Відповісти
бо у людей немає потрібних знань. тому більшість - це біомаса.
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02.03.2021 16:38 Відповісти
"Русскоязичная" біомаса , це саме те чого прагнуть кремлівські селекціонери-шовіністи!! Перетворити українців в "русскоязичную" біомасу ,яку згодом поглине більш чисельна біомаса росєян !!!)))
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02.03.2021 16:43 Відповісти
і ти це розумієш. а чи в тебе розуміння, які механізми ти повинен використати, би цьому протистояти?
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02.03.2021 16:47 Відповісти
Є закон про держмову , треба лише його дотримуватись ,а держава має здійснювати догляд за виконанням закона,це її,держави, обов"язок !!!)))
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02.03.2021 16:52 Відповісти
а ти бачив, як кугути і рогулі законом користуються? Ти послухай самого Креміня, що він меле. Він досі не розібрався де право, а де спілкування. А за ним папужки із народа повторюють і виходить шопопало.
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02.03.2021 18:48 Відповісти
Все залежить від спадщини батька й матері, від їхнього виховання. Якщо вони свідомі українці, то й діти будуть такі ж.
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02.03.2021 19:54 Відповісти
Саме так.
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02.03.2021 15:14 Відповісти
русская хромосма на русской скрепе - чудова совкова антивіруска на все, що не совок і русское.
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02.03.2021 15:14 Відповісти
бо всі вони відносяться до тюркської мовної сім'ї,

а росіянська мова- це українська основа, сильно "збагачена" тюркізмами.
Отже, нічєво ні панятна, і муляє у вухах
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02.03.2021 15:23 Відповісти
І трошки угрізмами !!!)))
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02.03.2021 15:27 Відповісти
русский єто 60% строболгарской. Через библию, переведенню и принесенную кирилом и мефодием. учи матчасть, потом пиши.
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02.03.2021 15:31 Відповісти
а звідки взялися болгари ти вже вивчив?
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02.03.2021 16:10 Відповісти
і тим не менш українська і болгарська не дуже схожі.
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02.03.2021 16:40 Відповісти
Гм.. , і чого б це ?
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02.03.2021 16:51 Відповісти
ти зрозумієш болгарина не вчивши болгарську?
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02.03.2021 16:52 Відповісти
Словака,так, а болгарина швидше ні !!)))
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02.03.2021 16:53 Відповісти
так і росіяни не розуміють українську. вони перукарня розуміють як перекурня. це українці завдяки знанню двох мов розуміють і росіян, бо знають мову, і білорусів, хоч і не вчили мову. для тих, хто знає німецьку і англійську буде зрозуміле щось із датської, голандської і що там ще поряд.
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02.03.2021 16:58 Відповісти
коли екскурсовод питає "всички туки" що це українською?
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02.03.2021 16:54 Відповісти
Бо наша Євангелія писалася нашою мовою, і на ній тепер приймають інавгурацію президенти. І ми прийняли християнство раніше, ніж наші північно-східні дикі сусіди.
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02.03.2021 20:05 Відповісти
біблія- це "Рабиня ізаура" 2-3 тисяторічної давності,
а кирил+мефодій- 2 грека-клоуна: з'їздили в Хозарію і перекрутили глаголицю на грецький лад
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02.03.2021 16:19 Відповісти
Запий холодную водою питания мови, ті хто це питання роздмухують, зразу вали.
Ніхто це питання навіть не обговорює навіть близко за все моє життя, навіть вперті совки та щирі хохли.
Хто піднімає питання мови - це 100% малорос.
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02.03.2021 15:37 Відповісти
Мовне питання,це зброя кремлівських шовіністів,засіб для дестабілізаціі суспільного стану України !!!)))
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02.03.2021 15:45 Відповісти
Гадаю що - навпаки . Комплекси зверхньості , снобізм Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові - Цензор.НЕТ 9421 ..

Коли українська мова ( по їх , малоросів ,виразу - холопська ) по значимості стає в один ряд з - рудскім ізиком ( ізиком гаспод ) , їх від цього коробить як чорта від ладану .

Як мені одного разу, на ринку ,сказала одна малороська вівця - барига ,- да как ти смєєшь са мной разгаварівать на каком та украінскам язикє Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові - Цензор.НЕТ 6680 ,, уявляєте що це бидло із себе возомніло . ?
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02.03.2021 15:53 Відповісти
Це ти спитай у своєї солов'їної посліду...
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02.03.2021 20:07 Відповісти
пєськіна кума з глузду з'їхала
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02.03.2021 15:06 Відповісти
Чья кума?
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02.03.2021 15:08 Відповісти
Та то патц, не звертайте уваги.
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02.03.2021 18:06 Відповісти
Украинский язык это язык народа Украины. Объявить войну украинскому языку это равноценно, что объявить войну Украине. Поэтому, правоохранительным органам необходимо заняться врагами Украины
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02.03.2021 15:07 Відповісти
так вони і є опозицією Україні.
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02.03.2021 15:11 Відповісти
Так, тільки якщо цими органами не завідує ворог...
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02.03.2021 20:09 Відповісти
"Українських" гнид від кремлівських вошей слід нищити нанівець !!!))
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02.03.2021 15:12 Відповісти
Між ними немає різниці, тільки гниди ще запекліші, як яничари.
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02.03.2021 20:11 Відповісти
Українські гниди в стократ небезпечніше за кремлівських вошей!!! Особливо якщо ці гниди на держпосадах,в ГПУ,ЗСУ,МВС,СБУ та т. ін. !!!)))
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02.03.2021 20:39 Відповісти
Хуже кацапа может быть только украинский малоросс.
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02.03.2021 20:41 Відповісти
Гитлеровские нацисты тоже в своё время рассказывали, что идиш - это суржик, "перевраный" немецкий и евреи - это "неправильные" люди.
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02.03.2021 15:14 Відповісти
ви ще скажіть, що германська мова- спотворений їдіш
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02.03.2021 15:27 Відповісти
Зачем? Я не историк и не лингвист, мне достаточно знать, что идиш формировался и под влиянием языков германской группы.
И вообще, речь совсем не об этом. Неужели Вам за нацистов обидно стало?
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02.03.2021 20:54 Відповісти
Ось найогидніше, що Медведчук та Марченко українці. Ну, принаймні за походженням. Я вважаю, що нам потрібно боротися з медведчуками та марченками в українській нації.
Мені прабабуся розповідала, що ось такі медведчуки та марченки ходили по хатах в 33-у.
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02.03.2021 15:15 Відповісти
мертвечук - не українець. Зазирніть у пєдівікію.
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02.03.2021 15:17 Відповісти
Він москаль, а це потвора без будь-яких етничних ознак !!!)))
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02.03.2021 15:20 Відповісти
Не потрібно лайно виправдовувати якоюсь іншою національністю ! мені вікіпедії досить.
Батько, Володимир Нестерович Медведчук, народився 5 серпня 1918 року у селі Корнин Житомирської області. Мати, Фаїна Григорівна Гулько, народилася 16 жовтня 1925 року в селі Борщагівка Вінницької області.

Українці мають взяти відповідальність за своє життя, та побороти зрадників з-поміж своїх. а не вічно скиглити!
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02.03.2021 15:22 Відповісти
Саме так, українці більш наполеглево та завзято мают нищити в собі москаля,цю ганебну потвору кремлівської селекціі ,спадок багатовікової асиміляціі українців московитами !!!)))
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02.03.2021 15:25 Відповісти
Хто б не був цей мертверчук, він виродок і давно заслужив смертну кару.
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02.03.2021 20:48 Відповісти
Москаль-це не нація ,це діагноз-параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма !!!)))
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02.03.2021 15:18 Відповісти
Щодо ідишу - все вірно. Бо це дійсно юдейський діалект німецької.
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02.03.2021 15:16 Відповісти
зараз, а раніше був найрозповсюдженою мовою допоки не вирішили кнутом і пряником перевести на іврит.
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02.03.2021 15:21 Відповісти
Эти дураки все никак не поймут, что живя в русском языке и находясь при этом в Украине, они негласно пропихивают тут русский мир и его культуру. Жить нужно внутри мовы с ее культурой. А руский язык должен остаться лишь способом самовыражения для быдла и прочих носителей "культуры" и то, лишь где то на задворках своих помоек.
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02.03.2021 15:31 Відповісти
А ви на яких задвірках пхаєте свій російський язик? Фарисеї.
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02.03.2021 20:53 Відповісти
Як на яких? На цих самих, де ми знаходимося. А то ж, противники мови, на українській не вкурюють, а так хоч всі розуміють.
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02.03.2021 23:57 Відповісти
Какого хера эту мразь вместе с ее мужом еще не арестовали ?если они они обвиняются в 'финансирование терроризма' что млять за маразм?? Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові - Цензор.НЕТ 2670 Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові - Цензор.НЕТ 2670
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02.03.2021 15:33 Відповісти
ксюха превратилась в шовинистку-шалаву проросийскую, полностью потеряла нюх, как после Ковида. Бумеранг он такой, он ей вернется. Соскинд в 2013 году тоже пропагандонил: "Нам надо построить русско-украинскую Украину" вот и ксюха смертвячуком хотят построить такую Украину. а ее сын-то да и дочь учатся в Швейцарии!
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02.03.2021 22:20 Відповісти
"Крестовый поход против украинского языка объявили "слуга" Александр Корниенко и Лиза Богуцкая, вместе с другими однопартийцами, и украинофобы из ОПЗЖ."

Источник: https://censor.net/ru/v3250985

Путріотка з Криму Богуцька приїхала на материкову Україну, щоб обпльовувати українську владу, яка чинила опір окупанту, і повернути до влади ригів.
Разом з іншими, подібними їй, вона впоралась із завданням.
Де її корєш-реформатор, опух, оглух та осліп?
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02.03.2021 15:40 Відповісти
Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!))
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02.03.2021 15:49 Відповісти
Питання мови, це лакмусовий папірець для прихованих ворогів.
Нехай казяться, вони себе палять і це добре)
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02.03.2021 16:09 Відповісти
Ці приховані богуцьки вже виконали свою місію ще до виборів 2019.
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02.03.2021 16:31 Відповісти
и "чтоб дурь каждого была видна"
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02.03.2021 22:16 Відповісти
Іще тричі по сорок років...

Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові - Цензор.НЕТ 4533
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02.03.2021 16:08 Відповісти
Позбутись багатовікової спадщини від асиміляціі українців московитами,це марудна справа,але ніхто крім українців її не зробить !!!))
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02.03.2021 16:37 Відповісти
та ця жінка ще перекрутить ці відповіді і напише, як ій хочицца. Ось і вір цьому Рейтінгу.
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02.03.2021 22:07 Відповісти
ПОРОХ ПРИЙДЕ, ПОРЯДОК НАВЕДЕ!
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02.03.2021 16:48 Відповісти
Однозначно !!!))))
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02.03.2021 16:56 Відповісти
👍
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02.03.2021 18:25 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові - Цензор.НЕТ 5686
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02.03.2021 23:52 Відповісти
Как "слуги" и Оксана Марченко объявили войну УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІЇ.
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02.03.2021 17:30 Відповісти
а восточноукраїнський язик це чий? свинячий- зрозуміло, собачий язик- зрозуміло, навіть теля має язика, а от восточноукраїнський....
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02.03.2021 21:25 Відповісти
Коли вже Україна знищить цих ворогів!?
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02.03.2021 22:02 Відповісти
не дорабатывает мертвечук... мало дерет оксану, вот оно и озлобилось... хорошо было если бы СБУ нашло быка Соловья, чтобы он ее отодрал раз и навсегда... да так, чтобы оно и язык свой поганый кацапский забыло...
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03.03.2021 06:45 Відповісти
Ну,що,от вам і показник - всі вороги украінського народу на блюдечку. Проти украінськоі мови, значить проти іі носія, тобто проти народу. І мова не йде про російськомовних, а саме про тих хто радий був би взагалі заборонити мову
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03.03.2021 07:20 Відповісти
 
 