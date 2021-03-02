Проєкт "Без цензури": Як "слуги" та Оксана Марченко оголосили війну українській мові. ВIДЕО
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Слуги народу, ОПЗЖ і Оксана Марченко об'єднали зусилля, і якщо ви думали, що за щось хороше, то ні. Їм дуже не подобається закон про мову, зокрема - про українську в сфері обслуговування.
Як "слуги народу" підігрують ОПЗЖ, а ще - смажені факти про Олександра Корнієнка – у свіжому "Без цензури" від Марини Данилюк-Ярмолаєвої.
Хрестовий похід проти української оголосили "слуга" Олександр Корнієнко й Ліза Богуцька, разом з іншими однопартійцями, та українофоби з ОПЗЖ. До речі, останні ще й синхронізують антиукраїнські зусилля в регіонах. Так, у Дніпрі справжній "новый русский" Геннадій Гуфман ігнорує закон про мову в сесійному залі й називає російську "восточноукраиским языком"
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Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови в сфері обслуговування споживачів.
Згідно з цією статтею, державною мовою повинні звертатися до споживачів у всіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації всіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (в тому числі інтернет-магазини).
Вимога стосується також надання освітніх, соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг, медичного обслуговування.
Будь ласка, зачекайте...
НАВІЩО МУЧИТИ ЛЮДЕЙ І ЗНУЩАТИСЬ З НИХ - ЗАЛИШИТИ ЇХ БЕЗ
ГРОМАДЯНСТВА І ДЕПОРТУВАТИ ДО СКРЄПНОЇ РАСЄЇ
а росіянська мова- це українська основа, сильно "збагачена" тюркізмами.
Отже, нічєво ні панятна, і муляє у вухах
а кирил+мефодій- 2 грека-клоуна: з'їздили в Хозарію і перекрутили глаголицю на грецький лад
Ніхто це питання навіть не обговорює навіть близко за все моє життя, навіть вперті совки та щирі хохли.
Хто піднімає питання мови - це 100% малорос.
Коли українська мова ( по їх , малоросів ,виразу - холопська ) по значимості стає в один ряд з - рудскім ізиком ( ізиком гаспод ) , їх від цього коробить як чорта від ладану .
Як мені одного разу, на ринку ,сказала одна малороська вівця - барига ,- да как ти смєєшь са мной разгаварівать на каком та украінскам язикє ,, уявляєте що це бидло із себе возомніло . ?
И вообще, речь совсем не об этом. Неужели Вам за нацистов обидно стало?
Мені прабабуся розповідала, що ось такі медведчуки та марченки ходили по хатах в 33-у.
Батько, Володимир Нестерович Медведчук, народився 5 серпня 1918 року у селі Корнин Житомирської області. Мати, Фаїна Григорівна Гулько, народилася 16 жовтня 1925 року в селі Борщагівка Вінницької області.
Українці мають взяти відповідальність за своє життя, та побороти зрадників з-поміж своїх. а не вічно скиглити!
Источник: https://censor.net/ru/v3250985
Путріотка з Криму Богуцька приїхала на материкову Україну, щоб обпльовувати українську владу, яка чинила опір окупанту, і повернути до влади ригів.
Разом з іншими, подібними їй, вона впоралась із завданням.
Де її корєш-реформатор, опух, оглух та осліп?
Нехай казяться, вони себе палять і це добре)