В ОРДЛО тривають інтенсивні тренування терористів поблизу лінії зіткнення, - розвідка. ВIДЕО
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Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях продовжує інтенсивні тренування мінометних та артилерійських розрахунків поблизу лінії зіткнення з їхнім практичним розгортанням і наведенням на цілі вогневого ураження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.
Крім того, за даними української розвідки, противник удосконалює інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій з нарощуванням системи мінно-вибухових загороджень.
Крім того, від початку цього року в ході занять з інженерної підготовки у підрозділах з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів під керівництвом інструкторів - кадрових військовослужбовців ЗС РФ відпрацьовуються питання виготовлення та застосування саморобних вибухових пристроїв підвищеної потужності з різними способами приведення їх у дію.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил разместить российские самолеты на белорусских военных базах, чтобы на них могли летать и россияне, и белорусы. Он напомнил, что подобная практика была в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею - тогда российские самолеты прибыли на совместное дежурство в Белоруссию. Министерства обороны двух стран впервые подписали программу стратегического партнерства на пять лет.
«Дайте нам эти самолеты (дополнительно к имеющимся в Белоруссии.). Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого»,- заявил господин Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере (цитата по БелТА).
По словам президента Белоруссии, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи он не нашел «отторжения». При этом Александр Лукашенко отметил, что если самолеты будут находиться на белорусских базах, то «надо просить тогда и вооружение к этим самолетам», притом «самое современное».
«Мы не ведем речь о ядерных боеголовках. Мы ведем речь об обычном оружии. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах»,- сказал президент Белоруссии.