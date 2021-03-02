В ОРДЛО тривають інтенсивні тренування терористів поблизу лінії зіткнення, - розвідка. ВIДЕО

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях продовжує інтенсивні тренування мінометних та артилерійських розрахунків поблизу лінії зіткнення з їхнім практичним розгортанням і наведенням на цілі вогневого ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Крім того, за даними української розвідки, противник удосконалює інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій з нарощуванням системи мінно-вибухових загороджень.

Крім того, від початку цього року в ході занять з інженерної підготовки у підрозділах з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів під керівництвом інструкторів - кадрових військовослужбовців ЗС РФ відпрацьовуються питання виготовлення та застосування саморобних вибухових пристроїв підвищеної потужності з різними способами приведення їх у дію.

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